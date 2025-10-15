https://ukraina.ru/20251015/oni-zdes-na-kone-postpred-ukrainy-skandalno-izvestnyy-melnik-priznal--v-oon-prevoskhodstvo-rossii-1070135722.html

"Они здесь на коне". Постпред Украины скандально известный Мельник признал в ООН превосходство России

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, тот самый, который в бытность послом в Германии называл Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", восхитился работой делегации РФ при ООН

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070137200_480:31:1440:571_1920x0_80_0_0_f0616be71900499c2ac48d12601fc25e.jpg

Признание, которого от Мельника никто точно не ожидал"Россияне блестяще владеют настроениями в ООН. Это один из ярких фактов, которые нам приходится констатировать", – заявил в эфире телеканала "Суспiльне" Андрей Мельник, с апреля возглавляющий постоянное представительство Украины при ООН.Он отметил чрезвычайно тесные связи Российской Федерации со многими государствами Глобального Юга. Речь в частности о Китае, Индии, Бразилии, Мексике, африканских странах. Они традиционно воздерживаются от поддержки различных инициатив антироссийского характера, а КНР, входящая в число постоянных членов Совета Безопасности ООН, на заседаниях, в т.ч. по ситуации на Украине, выражает точку зрения, схожую с позицией РФ. Мельник не понаслышке знает, о чём говорит – с июня 2023-го по апрель 2025 года он был послом Украины в Бразилии, куда его направили с миссией настроить Бразилиа – одного из ключевых участников БРИКС – против Москвы и склонить к поддержке "формулы мира" Владимира Зеленского, но безрезультатно.В интервью дипломат также обратил внимание на устойчивую тенденцию роста числа стран, желающих присоединиться к БРИКС.Только за последние не полные 2 года объединение увеличилось в 4 раза: в январе 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР в качестве полноправных членов присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия, (такой расширенный состав получил неофициальное название БРИКС+), а на саммите в Казани приняли решение о введении новой категории государств-партнёров, таковыми с 1 января 2025 года стали Вьетнам, Малайзия, Таиланд, Куба, Боливия, Нигерия, Уганда, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан.На долю БРИКС приходится 1/3 площади земной суши, более 45% населения планеты и 40% мирового ВВП (для сравнения, G7 - меньше 29%).Мельник сказал, что все усилия украинской миссии при ООН и впредь будут сосредоточены на достижении прежней цели — изоляции РФ и усилении поддержки Украины, для чего, по его словам, необходимо наладить отношения с теми странами, которым пока неудобно выбирать между Москвой и Киевом. Однако тут же был вынужден признать, что представления об изоляции России Западом не соответствуют реальности.В каких бы крупных международных мероприятиях ни участвовала российская делегация, у неё всегда насыщенный график переговоров с иностранными визави. Например, глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года за трое суток провел около 40 встреч.Украинским дипломатам поучиться бы у российских коллег"Русские грамотно используют нюансы, их влияние нельзя недооценивать. У них огромное дипломатическое присутствие, сотни опытных дипломатов. Нужно признать, что россияне здесь на коне", — заявил Мельник.Тот редкий случай, когда с украинским дипломатом, причём с одиозным Мельником, нельзя не согласиться. Каждый российский дипломат во Всемирной Организации заслуживает отдельного рассказа.Один только Виталий Чуркин чего стоит. Он был первым советским дипломатом, выступившим на слушаниях в Конгрессе США, - посвящены они были аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, он стал первым среди советских и российских дипломатов, кто начал проводить открытые брифинги для иностранных журналистов на английском языке и отвечал на все вопросы представителей СМИ, чтобы донести позицию Москвы по ключевым международным проблемам.После скоропостижной кончины Чуркина на рабочем месте в Нью-Йорке 20 февраля 2017 года за день до 65-летия Саманта Пауэр, бывшая на тот момент постоянным представителем США при ООН, известная своей жёсткой антироссийской риторикой и частыми словесными перепалками с российским коллегой, написала статью для газеты The New York Times под названием "Мой друг, российский посол", в которой назвала Виталия Чуркин одним из самых эффективных дипломатов в мире, преданно отстаивавшего позицию Москвы по украинскому и сирийскому вопросам, а себя - самым заметным противником постоянного представителя России при ООН в течение последних лет."Виталий был мастерским рассказчиком с невероятным чувством юмора, хорошим другом и одной из лучших надежд, которая была у США и РФ на совместную работу. Я убита горем из-за его смерти", — призналась ПауэрАмериканский дипломат рассказала, что Чуркин был единственным коллегой из ООН, кого она пригласила в дом своих родителей на ужин по случаю Дня Благодарения. В ходе одной из последних встреч она высказала Чуркину идею о совместном преподавании в университете после ухода на пенсию."В то время как остальные дипломаты приезжали и уезжали из Нью-Йорка, был один постоянный элемент: Виталий Чуркин — грозный противник, заботливый друг и яростный защитник России — страны, которой он восхищался и стремился, чтобы ей гордились", — отметила Пауэр.Украинские дипломаты последнего десятилетия выглядят полной противоположностью российским: если делегация РФ всегда подкрепляет свои тезисы фактами, цифрами, свидетельствами непосредственных участников событий, о которых идёт речь, представители Украины же из раза в раз повторяют одни и те же обвинения в адрес России (в частности начинают выступления с фразы, что РФ незаконно занимает место постоянного члена Совета Безопасности ООН, принадлежавшее СССР), ничем не аргументированные. Этим отличался предыдущий постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.Сам Мельник может смело претендовать на звание самого недипломатичного кадра МИД Украины.Без преувеличения всемирную известность он получил в период работы послом Украины в Германии. Только не как высококвалифицированный и талантливый дипломат, которому удалось укрепить двусторонние отношения и преодолеть все проблемные моменты между своей страной и страной пребывания, а напротив – как скандалист, автор выходок, не присущих дипломатическим работникам.На ум сразу приходит случай, когда украинский посол назвал Олафа Шольца, бывшего на тот момент канцлером ФРГ, "обиженной ливерной колбасой" за отказ ехать в Киев. Федеративного президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера Мельник уличил в наличии "паутины контактов с Россией". Не скрывал глава дипмиссии претензий насчёт нежелания Берлина поставлять ВСУ тяжёлое вооружение, а для большего эффекта опубликовал в Twitter картинку с изображением улитки с приклеенным к ней патроном, подписав "немецкое оружие для Украины уже в пути".Кроме того, в интервью местной газете Bild Мельник упрекнул Германию в плохом отношении к украинским беженцам, заявив, что большинство из них уезжают, "не получив должного гостеприимства", хотя, по словам главы МВД ФРГ, страна приняла более 1 миллионов человек, при этом 8 из 10 беженцев, прибывших в Германию в 2022 году, были с Украины.Группу немецких учёных, журналистов, художников, бывших дипломатов, опубликовавших в газете Die Zeitо открытое письмо с призывом к Западу содействовать прекращению конфликта на Украине путём переговоров, а не наращивания поставок оружия, Мельник обозвал "кучкой псевдоинтеллектуальных неудачников" и предложил им "катиться к черту со своими дефективными советами".Эталонное председательство России в Совете БезопасностиВидимо, прекрасным поводом для признания мастерства российских коллег Мельник счёл председательство РФ в Совете Безопасности ООН в этом месяце.Помимо выполнения функций в зале заседаний, дипломатический корпус РФ знакомит членов Всемирной Организации с миром российской культуры. Так, "входным билетом" на рабочий ланч заместителей глав миссий при ООН служило выполненное домашнее задание: разрисованная по трафарету матрёшка, которой нужно был придумать имя. Затем участники мероприятия выбирали лучшую работу путём голосования, отдавая "голоса" в виде сушек."Получилось здорово, наши коллег приносили не по одной, а по несколько расписанных матрешек. Кто-то рисовал с детьми, кто-то - использовал ИИ, но все очень старались и переживали за результат. Конкуренция между матрёшками была напряжённая! А после была викторина, где нужно было угадывать по музыкальным отрывкам авторство русских композиторов. В зале звучал Чайковский, Рахманинов, Свиридов, Прокофьев. Вышло очень душевно, тепло и по-нашему. Этот октябрь наши коллеги в СБ ООН точно запомнят!" - написал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.В прошлом году, делясь личными впечатлениями от председательства России, которое выпало на июль, дипломат отметил ощутимое изменение общей атмосферы в Совете Безопасности."Это третье наше председательство с начала СВО и могу сказать, что оно фактически вернулась к прежнему режиму. Украина настолько всем, включая западные делегации, набила оскомину, что обсуждается теперь чисто ритуально. И на обсуждение других сюжетов практически не влияет. А ещё нам удалось оживить, причём под эгидой российского председательства, диалог в рамках "пятёрки" постоянных членов. Несмотря на глубинные геополитические противоречия, в этом формате есть, что обсудить. Прежде всего, работу самого Совета Безопасности, который давно критикуют за неэффективность. Как плохо ни складывались бы наши двусторонние отношения с западной "тройкой", многостороннюю дипломатию списывать со счётов рано - всё же мы все основатели ООН и несём ответственность за её будущее", - подчеркнул тогда Полянский.Россия, по статистике Секретариата ООН, заслужила первую строчку в рейтинге самых эффективных председателей с точки зрения time management: не просто укладывались в отведённые под брифинги рамки, но и часто шли с опережением, поддерживая чёткую дисциплину среди выступающих."За закрытыми дверями высокую оценку России как председателю дали все остальные члены Совета Безопасности, включая западных. В открытую они этого, конечно, никогда не скажут. Но что авторитет России в ООН это председательство укрепило ещё больше - это факт", - заявил Полянский.Читайте также: Украинская версия "правды" больше не работает. Что показали заседания в ООН.

