Окружение Покровско-Мирноградской агломерации ВСУ стало реальностью — сузившаяся горловина простреливается дронами насквозь, а ключевой перекресток логистики превратился в кладбище украинской техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос, почему окружение Покровско-Мирноградской агломерации ВСУ можно считать свершившимся фактом, Анпилогов подробно объяснил возможности российских БПЛА. Он указал, что оптоволоконные дроны уверенно контролируют 10-15 километров в глубину вражеских порядков.
"Горловина между двумя выступами, смыкающимися вокруг Покровска (Красноармейск) и Мирнограда (Димитров), сжалась по разным оценкам от 5 до 6 километров, и вся она с двух сторон уже находится в уверенной зоне поражения даже дронов на оптоволокне, не говоря уже об FPV-дронах", — заявил эксперт.
Наглядной иллюстрацией катастрофы ВСУ, по его словам, стал один из перекрестков дорог севернее Покровска и Мирнограда. "На этом крошечном участке стоит около 30 единиц украинской техники, пораженной различными видами дронов. Там как раз сходятся две дороги снабжения", — сообщил Анпилогов.
Эксперт заключил, что именно этот разрушенный перекресток и определяет рисунок оперативного окружения, так как здесь сходятся последние логистические пути, еще не перерезанные физически, но уже полностью выведенные из строя.
