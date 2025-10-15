https://ukraina.ru/20251015/anpilogov-pro-zamykanie-kotla-pod-pokrovskom-gorlovina-szhalas-do-5-6-kilometrov-1070099234.html

Окружение Покровско-Мирноградской агломерации ВСУ стало реальностью — сузившаяся горловина простреливается дронами насквозь, а ключевой перекресток логистики превратился в кладбище украинской техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

Отвечая на вопрос, почему окружение Покровско-Мирноградской агломерации ВСУ можно считать свершившимся фактом, Анпилогов подробно объяснил возможности российских БПЛА. Он указал, что оптоволоконные дроны уверенно контролируют 10-15 километров в глубину вражеских порядков.Наглядной иллюстрацией катастрофы ВСУ, по его словам, стал один из перекрестков дорог севернее Покровска и Мирнограда. "На этом крошечном участке стоит около 30 единиц украинской техники, пораженной различными видами дронов. Там как раз сходятся две дороги снабжения", — сообщил Анпилогов.Эксперт заключил, что именно этот разрушенный перекресток и определяет рисунок оперативного окружения, так как здесь сходятся последние логистические пути, еще не перерезанные физически, но уже полностью выведенные из строя.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Харьковском направлении – в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы" на сайте Украина.ру.

