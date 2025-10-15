Анпилогов про замыкание котла под Покровском: "Горловина сжалась до 5-6 километров" - 15.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251015/anpilogov-pro-zamykanie-kotla-pod-pokrovskom-gorlovina-szhalas-do-5-6-kilometrov-1070099234.html
Анпилогов про замыкание котла под Покровском: "Горловина сжалась до 5-6 километров"
Анпилогов про замыкание котла под Покровском: "Горловина сжалась до 5-6 километров" - 15.10.2025 Украина.ру
Анпилогов про замыкание котла под Покровском: "Горловина сжалась до 5-6 километров"
Окружение Покровско-Мирноградской агломерации ВСУ стало реальностью — сузившаяся горловина простреливается дронами насквозь, а ключевой перекресток логистики превратился в кладбище украинской техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-10-15T05:25
2025-10-15T05:25
новости
днепропетровск
россия
волчанск
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067035642_0:129:2416:1487_1920x0_80_0_0_db131b0dcb8e42e29eadf25545cd97c7.jpg
Отвечая на вопрос, почему окружение Покровско-Мирноградской агломерации ВСУ можно считать свершившимся фактом, Анпилогов подробно объяснил возможности российских БПЛА. Он указал, что оптоволоконные дроны уверенно контролируют 10-15 километров в глубину вражеских порядков.Наглядной иллюстрацией катастрофы ВСУ, по его словам, стал один из перекрестков дорог севернее Покровска и Мирнограда. "На этом крошечном участке стоит около 30 единиц украинской техники, пораженной различными видами дронов. Там как раз сходятся две дороги снабжения", — сообщил Анпилогов.Эксперт заключил, что именно этот разрушенный перекресток и определяет рисунок оперативного окружения, так как здесь сходятся последние логистические пути, еще не перерезанные физически, но уже полностью выведенные из строя.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Харьковском направлении – в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251014/posledniy-ryvok-trampa-greg-vayner-o-tom-chto-sdelaet-prezident-ssha-posle-vstrechi-s-zelenskim-1070097463.html
днепропетровск
россия
волчанск
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067035642_131:0:2284:1615_1920x0_80_0_0_1529a66523ebe8c3cf3bf7673fc205d2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днепропетровск, россия, волчанск, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, война на украине, военный эксперт
Новости, Днепропетровск, Россия, Волчанск, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, война на Украине, военный эксперт

Анпилогов про замыкание котла под Покровском: "Горловина сжалась до 5-6 километров"

05:25 15.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Окружение Покровско-Мирноградской агломерации ВСУ стало реальностью — сузившаяся горловина простреливается дронами насквозь, а ключевой перекресток логистики превратился в кладбище украинской техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос, почему окружение Покровско-Мирноградской агломерации ВСУ можно считать свершившимся фактом, Анпилогов подробно объяснил возможности российских БПЛА. Он указал, что оптоволоконные дроны уверенно контролируют 10-15 километров в глубину вражеских порядков.

"Горловина между двумя выступами, смыкающимися вокруг Покровска (Красноармейск) и Мирнограда (Димитров), сжалась по разным оценкам от 5 до 6 километров, и вся она с двух сторон уже находится в уверенной зоне поражения даже дронов на оптоволокне, не говоря уже об FPV-дронах", — заявил эксперт.

Наглядной иллюстрацией катастрофы ВСУ, по его словам, стал один из перекрестков дорог севернее Покровска и Мирнограда. "На этом крошечном участке стоит около 30 единиц украинской техники, пораженной различными видами дронов. Там как раз сходятся две дороги снабжения", — сообщил Анпилогов.
Эксперт заключил, что именно этот разрушенный перекресток и определяет рисунок оперативного окружения, так как здесь сходятся последние логистические пути, еще не перерезанные физически, но уже полностью выведенные из строя.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию на Харьковском направлении – в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы" на сайте Украина.ру.
Грег Вайнер интервью - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Вчера, 18:39
Последний рывок Трампа. Грег Вайнер о том, что сделает президент США после встречи с ЗеленскимНа предстоящей встрече с Трампом Зеленский будет стоять на коленях и вымаливать ракеты "Томагавк" у американского лидера и, возможно, еще 2-3 позиции по дальнобойному оружию. Это особенно важно для Зеленского на фоне внутривидовой борьбы в Киеве.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДнепропетровскРоссияВолчанскАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныПокровск/КрасноармейскСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОСпецоперациявойна на Украиневоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:05Армия в бегах. Что говорят на Украине о росте числа дезертиров
06:00"Ситуация в Купянске безнадежна": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ берут в оперативное окружение части ВСУ
05:50"Вторжение в Венесуэлу по принципу Ирака": эксперт о том, как Трамп готовится свергнуть Мадуро
05:40Ситуация в Волчанске: эксперт рассказал, как ВСУ пытаются удержать последние кварталы города
05:35"Фольксштурм" по-украински. Как Зеленский готовит школьников к войне с Россией
05:30Система превращается в черные дыры: Михаил Павлив о неизбежном коллапсе украинской энергетики
05:25Анпилогов про замыкание котла под Покровском: "Горловина сжалась до 5-6 километров"
05:20Михаил Павлив: "До завершения войны Украина не сможет вернуться к нормальному функционированию"
05:17Борются за финансовые потоки в условиях двоевластия. Чем занимаются украинские представители власти
05:10Новая цель — мобильные подстанции: политолог о прицельном уничтожении резерва энергосистемы Украины
05:06Экономика Украины и война: битая энергетика, подготовка к конфискации ЗВР и коррупция как союзник России
05:00"Важно бросить вызов Трампу": эксперт раскрыл, почему Нобелевский комитет вручил премию Мачадо
04:50Окружение Покровска и Мирнограда: российские войска комбинируют осаду с постоянными штурмами
04:45Фронт режут на анклавы: эксперт Павлив о новой тактике изоляции театров военных действий
04:40"В войне на истощение это смерти подобно": Анпилогов раскрыл, как Украина сжигает ресурсы в Донбассе
04:30Последний гвоздь в крышку гроба ПВО Украины: Павлив о катастрофической нехватке ракет для Patriot
04:22Продолжаем выбивать энергетику. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Азербайджан готов поддерживать Украину — в гражданском ключе" — эксперт о новом векторе Баку
04:10Новых "Патриотов" взять негде: Украина до конца войны будет испытывать острейший дефицит ПВО – Павлив
04:00Нобелевский комитет поддержал доктрину Байдена о демократизации мира — Васильев
Лента новостейМолния