ПВО России отбила атаки украинских дронов - 14.10.2025
ПВО России отбила атаки украинских дронов
ПВО России отбила атаки украинских дронов
Средствами противовздушной обороны России уничтожены четыре украинских БПЛА. Об этом 14 октября сообщило Минобороны РФ.
2025-10-14T17:55
2025-10-14T17:55
С 13:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: ▫️ два – над территорией Республики Крым, ▫️ один – над территорией Белгородской области, ▫️ один – над территорией Курской области.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ. Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Тем временем Украинским школьникам предложили делать дроны Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Жалобы Зеленского, ответ России на "Томагавки" и улов ТЦК. Хроника событий на 13:00 14 октября
Украина.ру
ПВО России отбила атаки украинских дронов

17:55 14.10.2025
 
Средствами противовздушной обороны России уничтожены четыре украинских БПЛА. Об этом 14 октября сообщило Минобороны РФ.
С 13:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:
▫️ два – над территорией Республики Крым,
▫️ один – над территорией Белгородской области,
▫️ один – над территорией Курской области.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ. Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
Тем временем Украинским школьникам предложили делать дроны
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Жалобы Зеленского, ответ России на "Томагавки" и улов ТЦК. Хроника событий на 13:00 14 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния