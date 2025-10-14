https://ukraina.ru/20251014/pvo-rossii-otbila-ataki-ukrainskikh-dronov-1070096217.html

ПВО России отбила атаки украинских дронов

ПВО России отбила атаки украинских дронов - 14.10.2025 Украина.ру

ПВО России отбила атаки украинских дронов

Средствами противовздушной обороны России уничтожены четыре украинских БПЛА. Об этом 14 октября сообщило Минобороны РФ.

2025-10-14T17:55

2025-10-14T17:55

2025-10-14T17:55

новости

россия

белгородская область

курская область

вооруженные силы украины

украина.ру

кто

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069690354_0:164:963:705_1920x0_80_0_0_de5f36bcaa1cf35b2c446cb6583ce284.jpg

С 13:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: ▫️ два – над территорией Республики Крым, ▫️ один – над территорией Белгородской области, ▫️ один – над территорией Курской области.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ. Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Тем временем Украинским школьникам предложили делать дроны Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Жалобы Зеленского, ответ России на "Томагавки" и улов ТЦК. Хроника событий на 13:00 14 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

белгородская область

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белгородская область, курская область, вооруженные силы украины, украина.ру, кто, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, пво, бпла сегодня, атака бпла