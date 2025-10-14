https://ukraina.ru/20251014/zhaloby-zelenskogo-otvet-rossii-na-tomagavki-i-ulov-ttsk-khronika-sobytiy-na-1300-14-oktyabrya-1070071630.html

Жалобы Зеленского, ответ России на "Томагавки" и улов ТЦК. Хроника событий на 13:00 14 октября

Передача Киеву крылатых ракет Tomahawk способна "эскалировать ситуацию до ядерной войны", заявил Александр Лукашенко. В ответ на такие шаги США последует "Орешник", подчеркнул Захар Прилепин. В свою очередь, Верховная рада обнародовала данные о полутора миллионах мужчин, не вставших на военный учёт

"Томагавки" не спасутСША смогут передать Украине не более 50 крылатых ракет "Томагавк", что не окажет существенного влияния на динамику боевых действий. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на директора программы по оборонной политике аналитического центра CNAS Стейси Петтиджон.Как отмечает издание, даже максимальная передача 50 ракет будет иметь ограниченный эффект, учитывая текущие потребности Украины в ракетном вооружении. Бывший сотрудник Пентагона Марк Канчиан уточнил, что хотя США располагают арсеналом в 4150 таких ракет, с 2022 года из 200 закупленных единиц более 120 уже израсходовано.Ограниченность возможностей поставок также связана с планами закупок на ближайшие годы — в бюджете на 2026 год предусмотрено финансирование всего 57 ракет. Кроме того, как отмечает FT, Вашингтону необходимо сохранять собственный арсенал для других потенциальных задач, включая возможные операции против Венесуэлы.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение о поставках ракет Украине, но хочет понять, как Киев планирует их использовать. В Кремле предупредили, что такой шаг станет серьезным витком эскалации, учитывая существование ядерной модификации "Томагавк".Президент России Владимир Путин назвал дискуссию о поставках этих ракет "понтажом", подчеркнув, что Москва ответит усилением ПВО. Он также отметил, что применение "Томагавк" невозможно без прямого участия американских военных специалистов.Сегодня, 14 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "никакие Tomahawk не решат конфликт на Украине, а эскалируют ситуацию до ядерной войны".В то же время российский писатель и публицист Захар Прилепин подчеркнул, что США должны получить асимметричный ответ на поставки ракет "Томагавк" киевскому режиму. "Передача Украине Томагавков автоматически означает передачу Венесуэле Орешника", — считает Прилепин. По его мнению, реализация решения президента США о поставках крылатых ракет на Украину означает снятие ограничений для России в ответных мерах.Одновременно с постоянными просьбами передать Украине дальнобойные ракеты Владимир Зеленский жалуется на удары российской армии по объектам энергетической инфраструктуры страны."Главные цели – наша энергетика. Было 96 ударных дронов, били по энергетической инфраструктуре", — заявил он.Во вторник прилеты были зафиксированы в Харьковской и Сумской областях, а также на территории Донецкой области, частично находящейся под контролем ВСУ. Зеленский также подтвердил информацию о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области. Мэр Одессы прокомментировал слухи о лишении гражданства Между тем петиция с призывом лишить мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины всего за одни сутки собрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей. По данным украинских СМИ, теперь документ должен быть передан на рассмотрение Владимиру Зеленскому. Основанием для петиции, по данным ее авторов, является наличие у городского головы гражданства Российской Федерации. Сам Труханов отрицает, что "комиссия при президенте" приняла решение о лишении его гражданства. "Мне известно, что комиссия не была, не состоялась. Что касается готовности президента подписать, то я не могу комментировать, это мнение президента", — заявил он. По словам Труханова, наличие российского паспорта и заявляет о готовности пройти полиграф. Документы, которые подтверждают наличие гражданства РФ у одесского мэра, он называет фейковыми. Ряды ВСУ еще насыщаются Украинские военкоматы (ТЦК) ведут розыск около 1,5 миллиона мужчин призывного возраста, подлежащих мобилизации. Об этом сообщила депутат Верховной Рады от президентской фракции "Слуга народа" Галина Янченко.По словам парламентария, такая значительная цифра сложилась из-за того, что эти граждане не обновили свои военно-учетные данные в установленном порядке и теперь находятся в розыске.Янченко также отметила, что необходимость решения проблемы с уклонистами стала одним из факторов подготовки законопроекта о "бронировании" специалистов для критически важных предприятий.В то же время Телеграм-канал "Два майора" написал, что с января 2022 года по сентябрь 2025 года на Украине открыто 290 тысяч уголовных дел за самовольное оставление части (СЗЧ) и дезертирство. В подтверждение предоставленных данных авторы публикации приложили фото из отчета Генпрокуратуры Украины. "Реальное число дезертиров выше. Просто дела еще не возбудили. Мужики правильно делают, что не хотят умирать за Зеленского. Тем не менее, насильственная мобилизация населения на Украине всё еще позволяет насыщать фронт личным составом", — комментируют авторы Телеграм-канала. Оперативная сводка по состоянию на 14 октябряМинобороны РФ сообщило, что ВС РФ за сутки освободили населенный пункт Балаган в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также в новом брифинге оборонного ведомства отмечается, что потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 560 военных за сутки.Телеграм-канал "Два майора" проинформировал, что на Сумском направлении подразделения морской пехоты группировки "Север" продолжают наступление в лесопосадках на правом фланге. В районе Варачино противник предпринял одну контратаку, которая была отбита, а штурмовая группа ВСУ полностью уничтожена.На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия группировки "Север" наносила удары по позициям ВСУ в районе Искрисковщины.На Харьковском направлении, говорится в публикации Телеграм-канала, продолжаются ожесточенные бои в Волчанске и прилегающих территориях. Подразделения группировки "Север" продвигаются на левом берегу реки Волчья и в Синельниковском лесу. В ходе боев взяты в плен трое военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.На участке фронта Меловое-Хатнее российские штурмовые подразделения продвинулись на 600 метров, установив контроль над несколькими лесополосами, также стало известно из фронтовой сводки "Двух майоров".По их данным, в Купянске боевые действия продолжаются в условиях городской застройки. Российские войска наступают с севера на юг, создавая угрозу охвата узлов обороны ВСУ в районе Клещи и их изоляции от снабжения.На Северском направлении ВС РФ ведут наступление в районе поселка Рудник и Дроновки. Наблюдаемые действия свидетельствуют о реализации плана по охвату Северска с трех направлений.С Краснолиманского направления поступают сообщения о форсировании российскими подразделениями реки Нетриус в районе Шандриголово с последующим выходом к Новоселовке с северного направления, уточняется в сообщении.На Славянском направлении отмечена активизация российских сил южнее Новомарково. Подразделения действуют в лесополосе на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс, подчеркивают авторы Телеграм-канала.На Покровском (Константиновском) направлении боевые действия ведутся севернее Котлино, а в Покровске продолжаются бои за микрорайон Лазурный. Министерство обороны России сообщает о входе российских подразделений в застройку Мирнограда (Димитрова).Также в публикации уточняется, что на Днепропетровском направлении противник признает системные успехи группировки "Восток". Российские войска наступают в районе Успеновки и широким фронтом продвигаются с направления Новогригоровки.Во вторник также стало известно, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Подробности в публикации Украина в напряжении. Сигнал воздушной тревоги распространился на всю страну.

