https://ukraina.ru/20251014/ft-vyyasnila-skolko-raket-tomahawk-ssha-mogut-postavit-na-ukrainu-1070071379.html

FT выяснила, сколько ракет Tomahawk США могут поставить на Украину

FT выяснила, сколько ракет Tomahawk США могут поставить на Украину - 14.10.2025 Украина.ру

FT выяснила, сколько ракет Tomahawk США могут поставить на Украину

Возможности США в поставках дальнобойных ракет Tomahawk на Украину ограничены. Об этом сообщает The Financial Times

2025-10-14T11:22

2025-10-14T11:22

2025-10-14T12:14

новости

украина

сша

киев

дональд трамп

захар прилепин

"томагавк"

atacms

британия

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069320562_0:0:1242:699_1920x0_80_0_0_393caca40d8d87fd90335e02f3fa6962.jpg

Издание посвятило публикацию анонсированной Белым домом пятничной встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. По информации FT, политики будут обсуждать поставки американских крылатых ракет "Томагавк" на Украину. Трамп ранее заявлял, что уже принял решение о поставках. Соединённые Штаты смогут поставить Украине только до 50 ракет "Томагавк". Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой "Вашингтон может выделить для Украины от 20 до 50 "Томагавков", "что не окажет решающего влияния на динамику войны", — сказано в публикации влиятельного издания.Оно сослалось на директора оборонной программы в аналитическом центре CNAS Стейси Петтиджон.В ходе СВО руководство США уже поставляло крылатые ракеты на Украину. Однако ни американские ATACMS, ни аналоги из Британии и Франции не оказали существенного влияния на сдерживание российской армии. Ранее в новостях: Зеленский умоляет Трампа о расширении поставок высокоточного оружия.Также на эту тему: Прилепин предложил ответить "Орешником" на поставки Tomahawk на Украину.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

сша

киев

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, киев, дональд трамп, захар прилепин, "томагавк", atacms, британия, владимир зеленский, белый дом, дальнобойные ракеты, storm shadow , scalp , сво, новости сво сейчас, новости сво, financial times, украина.ру