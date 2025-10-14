FT выяснила, сколько ракет Tomahawk США могут поставить на Украину - 14.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251014/ft-vyyasnila-skolko-raket-tomahawk-ssha-mogut-postavit-na-ukrainu-1070071379.html
FT выяснила, сколько ракет Tomahawk США могут поставить на Украину
FT выяснила, сколько ракет Tomahawk США могут поставить на Украину - 14.10.2025 Украина.ру
FT выяснила, сколько ракет Tomahawk США могут поставить на Украину
Возможности США в поставках дальнобойных ракет Tomahawk на Украину ограничены. Об этом сообщает The Financial Times
2025-10-14T11:22
2025-10-14T12:14
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069320562_0:0:1242:699_1920x0_80_0_0_393caca40d8d87fd90335e02f3fa6962.jpg
Издание посвятило публикацию анонсированной Белым домом пятничной встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. По информации FT, политики будут обсуждать поставки американских крылатых ракет "Томагавк" на Украину. Трамп ранее заявлял, что уже принял решение о поставках. Соединённые Штаты смогут поставить Украине только до 50 ракет "Томагавк". Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой "Вашингтон может выделить для Украины от 20 до 50 "Томагавков", "что не окажет решающего влияния на динамику войны", — сказано в публикации влиятельного издания.Оно сослалось на директора оборонной программы в аналитическом центре CNAS Стейси Петтиджон.В ходе СВО руководство США уже поставляло крылатые ракеты на Украину. Однако ни американские ATACMS, ни аналоги из Британии и Франции не оказали существенного влияния на сдерживание российской армии. Ранее в новостях: Зеленский умоляет Трампа о расширении поставок высокоточного оружия.Также на эту тему: Прилепин предложил ответить "Орешником" на поставки Tomahawk на Украину.
11:22 14.10.2025 (обновлено: 12:14 14.10.2025)
 
© РИА НовостиЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости
Возможности США в поставках дальнобойных ракет Tomahawk на Украину ограничены. Об этом сообщает The Financial Times
Издание посвятило публикацию анонсированной Белым домом пятничной встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
По информации FT, политики будут обсуждать поставки американских крылатых ракет "Томагавк" на Украину. Трамп ранее заявлял, что уже принял решение о поставках.
Соединённые Штаты смогут поставить Украине только до 50 ракет "Томагавк". Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой
"Вашингтон может выделить для Украины от 20 до 50 "Томагавков", "что не окажет решающего влияния на динамику войны", — сказано в публикации влиятельного издания.
Оно сослалось на директора оборонной программы в аналитическом центре CNAS Стейси Петтиджон.
В ходе СВО руководство США уже поставляло крылатые ракеты на Украину. Однако ни американские ATACMS, ни аналоги из Британии и Франции не оказали существенного влияния на сдерживание российской армии.
Ранее в новостях: Зеленский умоляет Трампа о расширении поставок высокоточного оружия.
Также на эту тему: Прилепин предложил ответить "Орешником" на поставки Tomahawk на Украину.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
