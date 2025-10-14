Прилепин предложил ответить "Орешником" на поставки Tomahawk на Украину - 14.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251014/prilepin-predlozhil-otvetit-oreshnikom-na-postavki-tomahawk-na-ukrainu--1070066378.html
Прилепин предложил ответить "Орешником" на поставки Tomahawk на Украину
Прилепин предложил ответить "Орешником" на поставки Tomahawk на Украину - 14.10.2025 Украина.ру
Прилепин предложил ответить "Орешником" на поставки Tomahawk на Украину
США должны получить асимметричный ответ на поставки ракет Tomahawk киевскому режиму. Об этом заявил российский писатель и публицист Захар Прилепин
2025-10-14T09:41
2025-10-14T10:03
"Трамп сказал, что "обсудит с Путиным", передавать ли Украине Томагавки. Экий любезный господин. Передача Украине Томагавков автоматически означает передачу Венесуэле Орешника", - отметил Прилепин.По его мнению, реализация решения президента США о поставках крылатых ракет на Украину означает снятие ограничений для России в ответных мерах. Прилепин уверен, что при таком развитии событий Москва может решиться не только на поставки "Орешника", но и "ещё какого-нибудь красивого растения"."Венесуэле, Кубе и Никарагуа сразу. А КНДР - вообще всё, что попросят, по-братски", - уточнил литератор. по его мнению, такой обмен любезностями может стать предметом обсуждения. "Вот, мол, передали, волнуемся теперь за вас, как вы там в Вашингтоне; или где вы там, - заметил он. - Любезностью на любезность надо отвечать".Тем временем Дональд Трамп подтвердил намерение снова принять Владимира Зеленского в Белом доме. До этого он заявил, что принял решение о поставках дальнобойных крылатых ракет на Украину. Ранее в новостях: Будут решать по "Томагавкам"? Трамп подтвердил встречу с Зеленским.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Российский крейсер "поздравил" флот США, Макрон отказался уходить. Хроника событий на утро 14 октября.
Прилепин предложил ответить "Орешником" на поставки Tomahawk на Украину

09:41 14.10.2025 (обновлено: 10:03 14.10.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСъезды политических партий России
Съезды политических партий России - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
США должны получить асимметричный ответ на поставки ракет Tomahawk киевскому режиму. Об этом заявил российский писатель и публицист Захар Прилепин
"Трамп сказал, что "обсудит с Путиным", передавать ли Украине Томагавки. Экий любезный господин. Передача Украине Томагавков автоматически означает передачу Венесуэле Орешника", - отметил Прилепин.
По его мнению, реализация решения президента США о поставках крылатых ракет на Украину означает снятие ограничений для России в ответных мерах.
Прилепин уверен, что при таком развитии событий Москва может решиться не только на поставки "Орешника", но и "ещё какого-нибудь красивого растения".

"Венесуэле, Кубе и Никарагуа сразу. А КНДР - вообще всё, что попросят, по-братски", - уточнил литератор.
по его мнению, такой обмен любезностями может стать предметом обсуждения.

"Вот, мол, передали, волнуемся теперь за вас, как вы там в Вашингтоне; или где вы там, - заметил он. - Любезностью на любезность надо отвечать".
Тем временем Дональд Трамп подтвердил намерение снова принять Владимира Зеленского в Белом доме. До этого он заявил, что принял решение о поставках дальнобойных крылатых ракет на Украину.
Ранее в новостях: Будут решать по "Томагавкам"? Трамп подтвердил встречу с Зеленским.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Российский крейсер "поздравил" флот США, Макрон отказался уходить. Хроника событий на утро 14 октября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
