2025-10-14T09:41
2025-10-14T09:41
2025-10-14T10:03
Прилепин предложил ответить "Орешником" на поставки Tomahawk на Украину
09:41 14.10.2025 (обновлено: 10:03 14.10.2025)
"Трамп сказал, что "обсудит с Путиным", передавать ли Украине Томагавки. Экий любезный господин. Передача Украине Томагавков автоматически означает передачу Венесуэле Орешника", - отметил Прилепин.
По его мнению, реализация решения президента США о поставках крылатых ракет на Украину означает снятие ограничений для России в ответных мерах.
Прилепин уверен, что при таком развитии событий Москва может решиться не только на поставки "Орешника", но и "ещё какого-нибудь красивого растения".
"Венесуэле, Кубе и Никарагуа сразу. А КНДР - вообще всё, что попросят, по-братски", - уточнил литератор.
по его мнению, такой обмен любезностями может стать предметом обсуждения.
"Вот, мол, передали, волнуемся теперь за вас, как вы там в Вашингтоне; или где вы там, - заметил он. - Любезностью на любезность надо отвечать".
Тем временем Дональд Трамп подтвердил намерение снова принять Владимира Зеленского в Белом доме. До этого он заявил, что принял решение о поставках дальнобойных крылатых ракет на Украину.
