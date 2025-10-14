https://ukraina.ru/20251014/prilepin-predlozhil-otvetit-oreshnikom-na-postavki-tomahawk-na-ukrainu--1070066378.html

Прилепин предложил ответить "Орешником" на поставки Tomahawk на Украину

Прилепин предложил ответить "Орешником" на поставки Tomahawk на Украину - 14.10.2025 Украина.ру

Прилепин предложил ответить "Орешником" на поставки Tomahawk на Украину

США должны получить асимметричный ответ на поставки ракет Tomahawk киевскому режиму. Об этом заявил российский писатель и публицист Захар Прилепин

2025-10-14T09:41

2025-10-14T09:41

2025-10-14T10:03

новости

украина

сша

россия

захар прилепин

дональд трамп

владимир зеленский

украина.ру

"томагавк"

дальнобойные ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103082/92/1030829269_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_d192d3a2e5e7c575cbf57fc1e283af6b.jpg

"Трамп сказал, что "обсудит с Путиным", передавать ли Украине Томагавки. Экий любезный господин. Передача Украине Томагавков автоматически означает передачу Венесуэле Орешника", - отметил Прилепин.По его мнению, реализация решения президента США о поставках крылатых ракет на Украину означает снятие ограничений для России в ответных мерах. Прилепин уверен, что при таком развитии событий Москва может решиться не только на поставки "Орешника", но и "ещё какого-нибудь красивого растения"."Венесуэле, Кубе и Никарагуа сразу. А КНДР - вообще всё, что попросят, по-братски", - уточнил литератор. по его мнению, такой обмен любезностями может стать предметом обсуждения. "Вот, мол, передали, волнуемся теперь за вас, как вы там в Вашингтоне; или где вы там, - заметил он. - Любезностью на любезность надо отвечать".Тем временем Дональд Трамп подтвердил намерение снова принять Владимира Зеленского в Белом доме. До этого он заявил, что принял решение о поставках дальнобойных крылатых ракет на Украину. Ранее в новостях: Будут решать по "Томагавкам"? Трамп подтвердил встречу с Зеленским.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Российский крейсер "поздравил" флот США, Макрон отказался уходить. Хроника событий на утро 14 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, захар прилепин, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, "томагавк", дальнобойные ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, сво, дзен новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, военная эскалация, "орешник"