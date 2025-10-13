На дотации у Брюсселя: эксперт раскрыл, почему Прага не откажется от выполнения решений ЕС - 13.10.2025 Украина.ру
На дотации у Брюсселя: эксперт раскрыл, почему Прага не откажется от выполнения решений ЕС
На дотации у Брюсселя: эксперт раскрыл, почему Прага не откажется от выполнения решений ЕС - 13.10.2025 Украина.ру
На дотации у Брюсселя: эксперт раскрыл, почему Прага не откажется от выполнения решений ЕС
Несмотря на победу на выборах в Чехии партии экс-премьера Андрея Бабиша, Прага не сможет в одностороннем порядке отказаться от выполнения общих решений Евросоюза. Страна находится на дотации у Брюсселя, что определяет ее внешнеполитический курс. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос, может ли Чехия принимать самостоятельные решения после прихода к власти партии ANO, Прокопенко дал однозначный ответ: "Не может". Эксперт объяснил это экономическими реалиями. "Чехия, ровно как Словакия и Венгрия, находится на дотации у Брюсселя", — констатировал он.В связи с этим, как бы ни спорили новые власти, они будут вынуждены подчиняться общему курсу ЕС. "Поэтому, как бы там кто ни спорил, в любом случае чехи будут присоединяться ко всем решениям Брюсселя, в том числе по поставкам оружия на Украину", — заявил Прокопенко.При этом эксперт видит в новой расстановке сил и положительную для Брюсселя сторону. "Но процесс выполнения договоренностей ЕС перед Киевом теперь значительно усложнится, и Брюссель получит значительную головную боль", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.Зависят ли поставки "Томагавков" на Украину от поддержки Чехии — в материале "Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТО" на сайте Украина.ру.
брюссель
чехия
прага
На дотации у Брюсселя: эксперт раскрыл, почему Прага не откажется от выполнения решений ЕС

04:00 13.10.2025
 
Несмотря на победу на выборах в Чехии партии экс-премьера Андрея Бабиша, Прага не сможет в одностороннем порядке отказаться от выполнения общих решений Евросоюза. Страна находится на дотации у Брюсселя, что определяет ее внешнеполитический курс. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос, может ли Чехия принимать самостоятельные решения после прихода к власти партии ANO, Прокопенко дал однозначный ответ: "Не может". Эксперт объяснил это экономическими реалиями. "Чехия, ровно как Словакия и Венгрия, находится на дотации у Брюсселя", — констатировал он.
В связи с этим, как бы ни спорили новые власти, они будут вынуждены подчиняться общему курсу ЕС. "Поэтому, как бы там кто ни спорил, в любом случае чехи будут присоединяться ко всем решениям Брюсселя, в том числе по поставкам оружия на Украину", — заявил Прокопенко.
При этом эксперт видит в новой расстановке сил и положительную для Брюсселя сторону. "Но процесс выполнения договоренностей ЕС перед Киевом теперь значительно усложнится, и Брюссель получит значительную головную боль", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.
Зависят ли поставки "Томагавков" на Украину от поддержки Чехии — в материале "Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТО" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния