Второй котел вокруг Славянска и Краматорска: Юрий Кнутов о скором окружении агломерации
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Ситуация вокруг Покровско-Мирноградской агломерации приближается к критической точке для ВСУ, группировка противника в этом районе уже практически находится в оперативном окружении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Анализируя карту боевых действий, Юрий Кнутов указал на успешное продвижение российских войск, которое создает реальные предпосылки для формирования крупного котла. Он констатировал, что этот процесс уже близок к завершению.
"Покровско-Мирноградская агломерация уже почти взята в полукольцо. Бои уже идут на юго-восточных окраинах Покровска (Красноармейска). Наши ДРГ проникают и в Мирноград (Димитров)", — заявил эксперт.
Кнутов добавил, что при этом Добропольский выступ имеет странную форму, но судя по карте ясно, что это начало охвата Славянско-Краматорской агломерации с юга. Купянск и Северск позволяют двигаться с востока на эту агломерацию. "Таким образом начинают формироваться два котла", — уточнил он.
Первый котел — это Покровско-Мирноградская агломерация, он создан уже на 80 процентов. Второй котел вокруг Славянска и Краматорска сейчас формируется, поэтому в районе Доброполья идут тяжелейшие бои, отметил Кнутов.
"Противник понимает, что если расширить прорыв у Доброполья, то с юго-запада удастся охватить Славянско-Краматорскую агломерацию", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда".
Вчера, 05:30Ростислав Ищенко: ВСУ должны исчезнуть с поля боя раньше, чем Европа соберется с силами Россия и Запад участвуют в стратегической гонке, где ставка — ликвидация ВСУ до того, как Европа успеет перевооружиться и вступить в конфликт, что определит будущий расклад сил в регионе. Таким мнением обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко поделился в интервью изданию Украина.ру
Подписывайся на