Второй котел вокруг Славянска и Краматорска: Юрий Кнутов о скором окружении агломерации

Ситуация вокруг Покровско-Мирноградской агломерации приближается к критической точке для ВСУ, группировка противника в этом районе уже практически находится в оперативном окружении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

Анализируя карту боевых действий, Юрий Кнутов указал на успешное продвижение российских войск, которое создает реальные предпосылки для формирования крупного котла. Он констатировал, что этот процесс уже близок к завершению.Кнутов добавил, что при этом Добропольский выступ имеет странную форму, но судя по карте ясно, что это начало охвата Славянско-Краматорской агломерации с юга. Купянск и Северск позволяют двигаться с востока на эту агломерацию. "Таким образом начинают формироваться два котла", — уточнил он.Первый котел — это Покровско-Мирноградская агломерация, он создан уже на 80 процентов. Второй котел вокруг Славянска и Краматорска сейчас формируется, поэтому в районе Доброполья идут тяжелейшие бои, отметил Кнутов."Противник понимает, что если расширить прорыв у Доброполья, то с юго-запада удастся охватить Славянско-Краматорскую агломерацию", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда".

