https://ukraina.ru/20251007/yuriy-knutov-rossiya-nachinaet-masshtabnuyu-operatsiyu-v-donbasse-poka-nato-gotovitsya-k-vvodu-voysk-na-1069719297.html

Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину

Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину - 07.10.2025 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину

Руководители западных стран в курсе, что Россия не имеет никакого отношения к провокациям с дронами в воздушном пространстве Европы. Но эта ситуация используется как инцидент в Гляйвице, который привел к началу Второй мировой войны.

2025-10-07T07:30

2025-10-07T07:30

2025-10-07T07:30

интервью

интерпол

украина

россия

сша

юрий кнутов

дмитрий медведев

урсула фон дер ляйен

нато

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1d/1058446385_295:120:3357:1843_1920x0_80_0_0_9c6f3cba8654e9c29c234914f72469a1.jpg.webp

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.- Юрий Альбертович, на днях российские БПЛА нанесли удары по тепловозу и электровозу на железнодорожном вокзале в Шостке Сумской области. Украинские эксперты предрекают, что теперь российские дроны будут поражать подвижной состав железных дорог и в глубине территории Украины. Почему стало возможным именно теперь?- У нас появилась возможность использовать "Герани" по движущимся целям. Украинские ресурсы признают, что модернизированные "Герани" могут поражать составы во время движения. Это позволит ограничить переброску украинских войск, подвоз техники, боеприпасов и ГСМ с запада на восток в район ведения боевых действий.- В таком случае основная логистика ВСУ будет проходить по шоссейным дорогам, где сложно отследить перемещение военных грузов.- Я видел кадры, где в гражданской фуре перевозили шведскую БМП CV90, которая считается одной из лучших в мире. Под видом гражданских грузов перебрасываются и крылатые ракеты, и комплектующие для БПЛА. Поэтому на мой взгляд, более эффективным было бы поражение мостов через Днепр, которые связывают Восточную и Западную Украину.Это позволило бы отрезать от западных поставок Левобережную Украину или резко осложнить их, облегчив ведение боевых действий в Донбассе. Но здесь есть серьезная проблема. Чтобы вывести из строя мосты, нужно уничтожить не дорожное полотно, а несущие конструкции. Сделать это можно, если установить на нее маячок, чтобы проводить подсветку лазерным лучом. Только тогда опора моста может быть разрушена. Сделать это непросто, тем более что все мосты защищает ПВО.Одновременно с нашими наступательными операциями мы могли бы выводить из строя дорожное полотно мостов. Так же Украина наносила удары по Антоновскому мосту во время своего контрнаступления. В итоге было принято решение использовать понтонные мосты вместо этого моста. Нет ничего страшного в том, чтобы использовать опыт противника. Плюс к этому нам надо сохранить новые подходы по уничтожения тяговой силы железных дорог. В первую очередь, тепловозов, потому что электровозов осталось меньше из-за того, что значительная часть электроподстанций на железнодорожных станциях выведена из строя.Не надо забывать, что ряд стран готовы поставлять в Украине, в том числе и тепловозы. Другое дело, что есть проблема с шириной колеи, которая в Европе другая. И это тоже, конечно, осложняет компенсацию уничтоженного тягового состава.- Тем временем в Европе нарастает паника вокруг неопознанных дронов в воздушном пространстве Евросоюза. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил пять версий того, почему европейские города охватила эпидемия UFD, или Unidentified Flying Drones. В том числе, это может быть провокация для активизации военных поставок на Украину, а может быть и деятельность пророссийского подполья. Какая из версий кажется вам наиболее убедительной?- Я склоняюсь к тому, что это украинская провокация. Давайте вспомним, как события развивались. Первоначально появляются дроны на территории Польши. Только почему-то они без боевой части, а у одного из дронов, который сфотографировали, нос замотан скотчем. Представьте, на заводе в Елабуге произвели дрон "Герань", военный приемщик посмотрел и сказал, а вы знаете, у вас тут нос разбит. Подбежал рабочий, замотал скотчем, и военный приемщик сказал, все замечательно, пропускаю. Это исключено.Поэтому в Польшу направляли сбитые и затем восстановленные дроны, чтобы запустить пятую статью Устава НАТО. Потом появилась история с МиГ-31, которые якобы летели через воздушное пространство Эстонии, что тоже является ложью, потому что за самолетами следят РЛС НАТО. Часто сообщается, как наши стратегические бомбардировщики якобы перехватывают самолеты НАТО, когда они выполняют дежурные или тренировочные полеты. Поэтому если бы было нарушение, то самолеты Альянса тут же начали бы вытеснять наши истребители с воздушного пространства в Эстонии.Затем появляется история с дронами в Норвегии и в Дании. Но никто не пытается эти дроны перехватить либо сбить. Причем появляются они над гражданскими и военными аэродромами. А для организации работы диспетчерской службы каждый аэродром имеет радиолокационные станции.Поэтому диспетчер управляет посадкой взлетных самолетов не только визуально, а в первую очередь с помощью радаров. И на радарах беспилотники видны хорошо. Таким образом, откуда эти беспилотники летели и куда улетели, диспетчерам и тем, кто присутствовал в этом диспетчерском пункте, хорошо известно.В последующем беспилотники начинают появляться над Германией, Нидерландами и другими странами. Цель одна — раскрутить панику для оправдания дорогостоящего проекта "Стена дронов", который был предложен Урсулой фон дер Ляйен, стоимость которого по разным оценкам доход до 7 млрд евро. Проект должен быть реализован не за счет ЕС, а за счет средств каждой из стран.Цель этого проекта и этой истерии – добиться объявления НАТО бесполетной зоны над Украиной. Вторая цель — заставить НАТО включить в действие пятую статью, в соответствии с которой войска НАТО вводятся на территорию Украины в западную и центральную части.Это может быть где-то до 50 тысяч человек. Такие силы НАТО набрать может. Это позволяет сразу высвободить 100-150 тысяч украинских солдат и перебросить их на восток для организации контрнаступления.Самое главное, что руководители западных стран в курсе, что Россия ко всему этому не имеет никакого отношения. Но это используется как инцидент в Гляйвице, который привел к началу Второй мировой войны. Действия российского подполья я исключаю, потому что России такие провокации не нужны. Россия эскалация отношений с Западом. Интересам России отвечает нормализация отношений с Западом. А вот выходки местных хулиганов, которые решили потроллить полицию, также не исключены.- Поговорим о ситуации на фронте. На Северском направлении освобождены Фёдоровка и Кузьминовка (6 км до Северска). Наши обходят город с севера и востока, готовятся перерезать снабжение противника. Каковы перспективы боевых действий на этом участке?- Недавно в ДНР был освобожден и город-спутник Северска – Северск Малый. Если посмотреть на карту Донбасса, то увидим две поразительные вещи. Во-первых, Покровско-Мирноградская агломерация уже почти взята в полукольцо. Бои уже идут на юго-восточных окраинах Покровска (Красноармейска). Наши ДРГ проникают и в Мирноград.При этом Добропольский выступ имеет странную форму, но судя по карте ясно, что это начало охвата Славянско-Краматорской агломерации с юга. Купянск и Северск позволяют нам двигаться с востока на эту агломерацию. Таким образом начинают формироваться два котла.Первый это Покровско-Мирноградская агломерация. Этот котел уже сформирован на 80 процентов. Второй котел вокруг Славянска и Краматорска сейчас формируется, поэтому в районе Доброполья идут тяжелейшие бои. Противник понимает, что если расширить прорыв у Доброполья, то с юго-запада удастся охватить Славянско-Краматорскую агломерацию.- По меркам нынешней войны это грандиозная операция.- Операции такого масштаба мы не проводили с начала СВО. Почему мы вынуждены идти по этому пути? Пятьдесят километров с востока Славянско-Краматорской агломерации — это сплошные укрепления высшего уровня. Это взводные опорные пункты, система укрытий в три-четыре наката, которые не берут 152-мм снаряды даже при прямом попадании. Я уже не говорю про дроны, которыми бесполезно такие укрытия атаковать. Поэтому есть только один путь: окружать, изолировать и изматывать противника, разрезая его окруженную группировку на части.- На минувшей неделе вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Киеву крылатых ракет "Томагавк". Владимир Путин предупредил, что поставки ракет "Томагавк" Украине разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США. Если ракеты все-таки появятся на Украине, с каких носителей они будут запускаться?- На мой взгляд, это больше политический блеф. Да, США заинтересованы в том, чтобы избавиться от "Томагавков", в их распоряжении около семи тысяч таких ракет. Вместо того, чтобы их утилизировать, лучше за хорошие деньги передать их Украине.Носители ракет "Томагавк" могут быть трех видов. Это стратегические бомбардировщики В-52, В-2 "Спирит", по договору ДСНВ, срок действия которого заканчивается в феврале следующего года, они не могут быть использованы как средство доставки "Томагавков".Дальше это крейсеры типа "Тикондерога" и эсминцы с боевой управляющей системой "Иджис". Кроме того, наземная версия "Иджис Эшор" расположена в Румынии и Польше. Там также находятся пусковые установки МК-41, которые тоже могут запускать ракеты "Томагавк".И есть атомные подводные лодки типа "Вирджиния", у которых на борту может быть порядка 44 "Томагавков".Что касается возможности запуска с земли, то он запрещен по условиям договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Нарушив это договор, американцы начали разработку наземного пускового комплекса "Тифон". Это батарея, которая может запустить в одном залпе 40 таких ракет. В Германии "Тифоны" должны размещаться на регулярной основе с будущего года. При этом никто не знает, сколько именно у американцев таких комплексов. Есть информация, что таких комплексов у американцев всего три, но думаю, что США готовились к расторжению ДРСМД, поэтому "Тифонов" у них достаточно.Другой вопрос, решатся ли США поставить их на Украину, потому что это серьезный шаг к резкому ухудшению отношений между нашими странами, который мог бы привести к новому Карибскому кризису.Тем не менее "Томагавки" не являются сложными целями для наших систем ПВО. Во время конфликта в Югославии их поражали комплексы "Нева", "Куб" и обычные зенитные артиллерийские установки. Кроме того, порядка 70% ракет "Томагавк" было перехвачено при ударе по авиабазе Шайрат в Сирии в 2017 году. То есть даже старые системы РЭБ и ПВО оказались очень эффективными по "Томагавкам".Гораздо опаснее ракеты "Барракуда". Есть версии ("Барракуда"-500) с дальностью до 930 километров с боевой частью до 45 килограммов. Это очень простые крылатые ракеты стоимостью около 200 тысяч долларов, а "Томагавк" стоит около двух миллионов.У них эффективная площадь рассеивания и заметность на экранах радаров меньше, чем у "Томагавков". И главное преимущество: их можно запускать с установок "Хаймарс", "Пэтриот", противокорабельных установок "Гарпун", с F-16, вертолетов и даже с транспортных самолетов.- Чем будем отбиваться?- Тактические принципы стрельбы у нас уже отработаны. Если говорить о войсковой ПВО, это комплексы С-300, Бук-М3, М2 и отчасти комплексы "Тор". Что касается объектовой ПВО, это комплексы С-400 и С-350 "Витязь." Его на Западе называют убийцей крылатых ракет. В ряде случаев "Панцирь-С1" тоже сможет работать по этим крылатым ракетам успешно.Также о ситуации в зоне СВО - Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ

https://ukraina.ru/20251006/1069614543.html

https://ukraina.ru/20250930/novosti-militarizatsii-1069403465.html

https://ukraina.ru/20251006/ukrainskie-sily-pvo-uzhe-sovsem-ne-spravlyayutsya-eto-uzhe-ne-mozhet-skryvat-dazhe-ukrainskiy-genshtab-1069707623.html

украина

россия

сша

донбасс

славянско-краматорская агломерация

славянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, интерпол, украина, россия, сша, юрий кнутов, дмитрий медведев, урсула фон дер ляйен, нато, ес, украина.ру, бпла сегодня, донбасс, "томагавк", славянско-краматорская агломерация, славянск