Возгорания на объектах ТЭК, дрон во дворе дома. Последствия атак ВСУ на российские регионы

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 9 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-09T07:29
2025-10-09T07:29
2025-10-09T07:29
Из них девять сбили над территорией Волгоградской области, по три - над Брянской и Курской областями и по одному над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале также информировал об уничтожении БПЛА в Родионово-Несветайском районе региона, беспилотник упал во двор частного дома."Из-за падения БПЛА во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь.В свою очередь губернатор Волгоградской области, Андрей Бочаров рассказал о возгораниях на объектах топливно-энергетического комплекса после падения обломков БПЛА в Котовском районе области.По его словам, оперативно прибывшие пожарные службы ликвидируют очаги возгораний.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Волгоградскую область. Закрыты для полётов ещё два аэропорта на сайте Украина.ру.
Из них девять сбили над территорией Волгоградской области, по три - над Брянской и Курской областями и по одному над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале также информировал об уничтожении БПЛА в Родионово-Несветайском районе региона, беспилотник упал во двор частного дома.
"Из-за падения БПЛА во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь.
В свою очередь губернатор Волгоградской области, Андрей Бочаров рассказал о возгораниях на объектах топливно-энергетического комплекса после падения обломков БПЛА в Котовском районе области.
"В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса", - прокомментировал ситуацию в регионе он.
По его словам, оперативно прибывшие пожарные службы ликвидируют очаги возгораний.