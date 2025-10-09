Возгорания на объектах ТЭК, дрон во дворе дома. Последствия атак ВСУ на российские регионы - 09.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251009/vozgoraniya-na-obektakh-tek-dron-vo-dvore-doma-posledstviya-atak-vsu-na-rossiyskie-regiony-1069841310.html
Возгорания на объектах ТЭК, дрон во дворе дома. Последствия атак ВСУ на российские регионы
Возгорания на объектах ТЭК, дрон во дворе дома. Последствия атак ВСУ на российские регионы - 09.10.2025 Украина.ру
Возгорания на объектах ТЭК, дрон во дворе дома. Последствия атак ВСУ на российские регионы
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 9 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-09T07:29
2025-10-09T07:29
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них девять сбили над территорией Волгоградской области, по три - над Брянской и Курской областями и по одному над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале также информировал об уничтожении БПЛА в Родионово-Несветайском районе региона, беспилотник упал во двор частного дома."Из-за падения БПЛА во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь.В свою очередь губернатор Волгоградской области, Андрей Бочаров рассказал о возгораниях на объектах топливно-энергетического комплекса после падения обломков БПЛА в Котовском районе области.По его словам, оперативно прибывшие пожарные службы ликвидируют очаги возгораний.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Волгоградскую область. Закрыты для полётов ещё два аэропорта на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Возгорания на объектах ТЭК, дрон во дворе дома. Последствия атак ВСУ на российские регионы

07:29 09.10.2025
 
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 9 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них девять сбили над территорией Волгоградской области, по три - над Брянской и Курской областями и по одному над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале также информировал об уничтожении БПЛА в Родионово-Несветайском районе региона, беспилотник упал во двор частного дома.
"Из-за падения БПЛА во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь.
В свою очередь губернатор Волгоградской области, Андрей Бочаров рассказал о возгораниях на объектах топливно-энергетического комплекса после падения обломков БПЛА в Котовском районе области.
"В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса", - прокомментировал ситуацию в регионе он.
По его словам, оперативно прибывшие пожарные службы ликвидируют очаги возгораний.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Волгоградскую область. Закрыты для полётов ещё два аэропорта на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния