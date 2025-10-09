https://ukraina.ru/20251009/vozgoraniya-na-obektakh-tek-dron-vo-dvore-doma-posledstviya-atak-vsu-na-rossiyskie-regiony-1069841310.html

Возгорания на объектах ТЭК, дрон во дворе дома. Последствия атак ВСУ на российские регионы

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 9 октября телеграм-канал Украина.ру

новости

волгоградская область

россия

курская область

андрей бочаров

вооруженные силы украины

минобороны

Из них девять сбили над территорией Волгоградской области, по три - над Брянской и Курской областями и по одному над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале также информировал об уничтожении БПЛА в Родионово-Несветайском районе региона, беспилотник упал во двор частного дома."Из-за падения БПЛА во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь.В свою очередь губернатор Волгоградской области, Андрей Бочаров рассказал о возгораниях на объектах топливно-энергетического комплекса после падения обломков БПЛА в Котовском районе области.По его словам, оперативно прибывшие пожарные службы ликвидируют очаги возгораний.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Волгоградскую область. Закрыты для полётов ещё два аэропорта на сайте Украина.ру.

