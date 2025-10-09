https://ukraina.ru/20251009/sdelka-izrailya-i-khamas-zatsiklennost-makrona-i-ubezhdeniya-trampa-khronika-sobytiy-na-utro-9-oktyabrya-1069842712.html

Сделка Израиля и ХАМАС, "зацикленность" Макрона и убеждения Трампа. Хроника событий на утро 9 октября

Сделка Израиля и ХАМАС, "зацикленность" Макрона и убеждения Трампа. Хроника событий на утро 9 октября - 09.10.2025 Украина.ру

Сделка Израиля и ХАМАС, "зацикленность" Макрона и убеждения Трампа. Хроника событий на утро 9 октября

Стало известно о достижении договоренностей между Израилем и ХАМАС по первому этапу его мирного плана для сектора Газа. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что верит в урегулирование конфликта на Украине.Сразу на нескольких направлениях фронта ведется активное наступление российских войск

2025-10-09T09:00

2025-10-09T09:00

2025-10-09T09:00

эксклюзив

хроники

израиль

россия

газа

дональд трамп

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

хамас

удары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102057/97/1020579707_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_550aa0d7038684d7cec499ecb2849330.jpg

Как сообщает издание "Военное обозрение", наибольшая концентрация точечных ударов российских военных пришлась на Одессу и Одесскую область.В портовой инфраструктуре города зафиксированы серьёзные разрушения. По данным источника, ударам подверглись объекты, где на днях было замечено грузовое судно из страны НАТО. Одновременно в порту Черноморска (бывший Ильичёвск) возникли очаги возгорания.Кроме того, прилеты зафиксированы в населенном пункте Великодолинское Одесской области (здесь расположены четыре железнодорожные станции, одна из которых является узловой и обслуживает в том числе морской порт Черноморска), а также в Сумской области.Серия прилетов зафиксирована в промышленной зоне Славянска. Сообщается о пожаре на Славянском заводе высоковольтных изоляторов, где ВСУ разместили оружие и запас топлива.Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью российские средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили над регионами РФ 19 украинских беспилотников, которые пытались атаковать объекты на территории.Наибольшее число БПЛА — девять аппаратов — были уничтожены над территорией Волгоградской области. Кроме того, по три дрона российские военные перехватили над Брянской и Курской областями.Еще по одному беспилотнику уничтожили над четырьмя регионами — Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями. Все уничтоженные цели представляли собой беспилотные летательные аппараты самолетного типа, отметили в Минобороны.СМИ публикуют условия соглашения: что известно о мирном плане для сектора ГазаПрезидент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей между Израилем и ХАМАС по первому этапу его мирного плана для сектора Газа. Информацию о заключении соглашения подтвердил и советник премьера Катара Маджид аль-Ансари.По его словам, стороны пришли к консенсусу по всем положениям первой фазы плана. Достигнутые договоренности, отметил он, предусматривают прекращение огня в секторе Газа, освобождение удерживаемых заложников и палестинских заключенных, а также обеспечение беспрепятственного потока гуманитарной помощи в анклав.Президент Израиля Ицхак Герцог по данным The Times of Israel, сказал, что соглашение "даёт шанс на исправление, исцеление и открытие нового горизонта надежды". В то же время в ХАМАС подчеркнули, что договор предусматривает полное прекращение войны, вывод израильских войск и поставки гуманитарной помощи.Согласно информации Sky News Arabia, соглашение включает постепенный вывод израильских сил с 70% территории сектора Газа. Однако, по данным Ynet, ЦАХАЛ сохранит контроль над 53% анклава даже после выполнения этого условия.В ХАМАС призвали международные гаранты обеспечить выполнение Израилем всех положений соглашения. Вопрос освобождения заложников остается дискуссионным — различные источники называют разные даты от субботы до понедельника.Сообщается, что Израиль не освободит боевиков, участвовавших в атаке 7 октября 2023 года, а оставшихся заложников планируют обменять на около 2 тысяч палестинских заключенных.Несмотря на объявление о договоренностях, ситуация в регионе остается напряженной. ЦАХАЛ предупредил, что север Газы остается зоной активных боев, а израильская авиация продолжает наносить удары по анклаву.Динамика международных отношенийПрезидент США Дональд Трамп заявил, что верит в урегулирование конфликта на Украине. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.Американский лидер выразил мнение, что в конечном итоге все закончится урегулированием ситуации между Россией и Украиной. Между тем, на днях Трамп назвал урегулирование украинского кризиса более сложной задачей, чем решение ближневосточного конфликта.Тем временем норвежский профессор Гленн Дизен в эфире своего Ютуб-канала Deep Dive заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон уделяет повышенное внимание украинскому кризису в попытке скрыть провалы во внутренней политике."Макрон смотрит не в ту сторону. Когда украинская армия развалится, а Россия освободит новые территории, это не поможет ему удержать власть", — отметил эксперт.По мнению Дизена, попытки французского лидера перевести фокус общественного внимания на украинский конфликт не принесут успеха, поскольку французское общество устало от постоянной антироссийской риторики."С этим уже не получится спорить, потому что это очевидная усталость", — подчеркнул профессор.Как считает Дизен, жители Франции видят успешное наступление российских военных и серьезные проблемы ВСУ на фронте, делая из этого соответствующие выводы. Эксперт пришел к выводу, что такая стратегия Макрона не найдет поддержки у уставшего от антироссийской истерии французского общества.Фронтовая сводка Офицер разведподразделения десантников группировки войск "Днепр" с позывным Филин рассказал агентству РИА Новости, что солдаты ВСУ в Херсоне маскируются под мирных жителей, переодеваясь в штатское и передвигаясь на велосипедах. По его словам, сложность заключается в том, что в Херсоне много городской застройки и много местных жителей. Поэтому, пояснил боец, необходима детальная и качественная разведка, чтобы определить, что это не местный житель, который просто несет продукты к себе домой."Чтобы поразить противника, нам нужно точно знать, что это не местный житель. Противник это понимает, и пытается маскироваться под местного жителя", — отметил собеседник издания. "Сначала мы определяем точно, на 100%, что это противник, и после этого наносим огневое поражение", — заявил военный. Он также утвердительно ответил на вопрос о том, используют ли ВСУ херсонцев в качестве живого щита.В то же время Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", сообщил, что боевая группа одной из бригад ВСУ полностью уничтожена в Сумской области. По данным военкоров, речь идет о военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Как отмечает "Северный ветер", украинские военные пытались атаковать российские позиции в районе населенного пункта Андреевка."В ходе огневого поражения вражеская боевая группа полностью уничтожена", — говорится в публикации. Также уточняется, что бой с украинскими военными приняли подразделения морской пехоты группировки "Север".Позднее Телеграм-канал сообщил, что в Сумской области размещено подразделение Нацгвардии Украины, выполняющее функции заградотряда для предотвращения самовольного оставления позиций военнослужащими ВСУ. Согласно сообщению, задачи по блокированию возможного отступления возложены на 2-ю Галицкую отдельную бригаду Нацгвардии Украины, сформированную во Львове. Подразделение дислоцировано на второй линии обороны с правом применения оружия против дезертиров.Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Угледарском направлении после освобождения Новогригоровки российские подразделения продолжают успешное продвижение. Ведутся активные бои в населенных пунктах Полтавка, Новониколаевка и Охотничьем, а также в районе Успеновки. По данным военкора, на Покровском направлении продолжается штурм Молодецкого. В южной части Покровска под полным контролем ВС РФ находятся микрорайоны Лазурный и Шахтёрский. Противник оказался в оперативном окружении в Родинском, mentre продолжаются ожесточенные бои в районах Никоноровки, Шахово и Владимировки.Также Лисицын сообщил, что на Северском направлении идут бои за Фёдоровку и Кузьминовку. Украинские формирования отступают в направлении Звановки. Российские войска установили контроль над значительной частью Ямполя.Кроме того, на Краснолиманском направлении боевые действия ведутся в районах Новосёловки, Дробышево и Заречного. Несмотря на попытки контратак со стороны ВСУ, инициатива остается за российскими подразделениями.На Купянском направлении, отмечается в публикации, в Купянске продолжаются уличные бои. Российские силы методично продвигаются вперед, успешно отражая контратаки противника.На Константиновском направлении, подводит итог военкор, южнее Клебан-Быкского водохранилища полностью разгромлена группировка ВСУ. В настоящее время боевые действия ведутся в районах Плещеевки, Иванополья и Предтечино.О других новостях к сегодняшнему утру — в обзоре Главное за ночь 9 октября.

https://ukraina.ru/20251009/vozgoraniya-na-obektakh-tek-dron-vo-dvore-doma-posledstviya-atak-vsu-na-rossiyskie-regiony-1069841310.html

https://ukraina.ru/20251009/1069839282.html

https://ukraina.ru/20251008/1069814071.html

https://ukraina.ru/20251008/ugroza-belgorodu-i-kursku-shturm-armii-rf-chto-proiskhodit-na-fronte-1069810535.html

израиль

россия

газа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, израиль, россия, газа, дональд трамп, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, хамас, удары, ракетные удары по украине, авиаудары, вс рф, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво