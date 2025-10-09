Главное за ночь 9 октября - 09.10.2025 Украина.ру
Главное за ночь 9 октября
Телеграм-канал Украина.ру 9 октября рассказал о важных событиях минувшей ночи:
🟥 ВС РФ с начала недели почти на километр вклинились в оборону ВСУ у Ставков ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.🟥 Штурмовая группа 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожена в результате атаки в районе Андреевки Сумской области, рассказали в российских силовых структурах.🟥 Группа наемников иностранного легиона, воевавшего на стороне ВСУ, ликвидирована ударом ЛМУР в Купянске. Они скрывались в одном из домов на окраине города, уточнили российские военные с мест.🟦 СК РФ объявил в международный розыск троих обвиняемых в хищениях денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, сообщили правоохранители.🟦 Граждане Сирии и Украины чаще других в 2025-м запрашивали временное убежище в России, следует из данных статистики в распоряжении РИА Новости. На втором месте граждане Украины. Всего за указанный период временное убежище в России запросили 1440 украинцев.🟦 Денис Пушилин на встрече с парламентариями из Грузии в Донецке передал им список грузинских наемников, воюющих в рядах ГУР минобороны Украины.🟦 Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа после объявления о достигнутых мирных договоренностях, сообщает гражданская оборона анклава.Подробнее о мирном плане - в материале Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАС первой фазы плана по урегулированию на сайте Украина.ру.
Главное за ночь 9 октября

08:00 09.10.2025 (обновлено: 08:17 09.10.2025)
 
Телеграм-канал Украина.ру 9 октября рассказал о важных событиях минувшей ночи:
🟥 ВС РФ с начала недели почти на километр вклинились в оборону ВСУ у Ставков ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
🟥 Штурмовая группа 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожена в результате атаки в районе Андреевки Сумской области, рассказали в российских силовых структурах.
🟥 Группа наемников иностранного легиона, воевавшего на стороне ВСУ, ликвидирована ударом ЛМУР в Купянске. Они скрывались в одном из домов на окраине города, уточнили российские военные с мест.
🟦 СК РФ объявил в международный розыск троих обвиняемых в хищениях денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, сообщили правоохранители.
🟦 Граждане Сирии и Украины чаще других в 2025-м запрашивали временное убежище в России, следует из данных статистики в распоряжении РИА Новости.
"С января по июнь с заявлениями о предоставлении временного убежища в органы внутренних дел всего обратились 4111 человек. Из них 1841 - граждане Сирии", - уточнил источник.
На втором месте граждане Украины. Всего за указанный период временное убежище в России запросили 1440 украинцев.
🟦 Денис Пушилин на встрече с парламентариями из Грузии в Донецке передал им список грузинских наемников, воюющих в рядах ГУР минобороны Украины.
🟦 Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа после объявления о достигнутых мирных договоренностях, сообщает гражданская оборона анклава.
Подробнее о мирном плане - в материале Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАС первой фазы плана по урегулированию на сайте Украина.ру.
