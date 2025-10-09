https://ukraina.ru/20251009/glavnoe-za-noch-9-oktyabrya--1069841840.html

Главное за ночь 9 октября

Телеграм-канал Украина.ру 9 октября рассказал о важных событиях минувшей ночи:

🟥 ВС РФ с начала недели почти на километр вклинились в оборону ВСУ у Ставков ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.🟥 Штурмовая группа 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожена в результате атаки в районе Андреевки Сумской области, рассказали в российских силовых структурах.🟥 Группа наемников иностранного легиона, воевавшего на стороне ВСУ, ликвидирована ударом ЛМУР в Купянске. Они скрывались в одном из домов на окраине города, уточнили российские военные с мест.🟦 СК РФ объявил в международный розыск троих обвиняемых в хищениях денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, сообщили правоохранители.🟦 Граждане Сирии и Украины чаще других в 2025-м запрашивали временное убежище в России, следует из данных статистики в распоряжении РИА Новости. На втором месте граждане Украины. Всего за указанный период временное убежище в России запросили 1440 украинцев.🟦 Денис Пушилин на встрече с парламентариями из Грузии в Донецке передал им список грузинских наемников, воюющих в рядах ГУР минобороны Украины.🟦 Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа после объявления о достигнутых мирных договоренностях, сообщает гражданская оборона анклава.Подробнее о мирном плане - в материале Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАС первой фазы плана по урегулированию на сайте Украина.ру.

новости, россия, украина, грузия, денис пушилин