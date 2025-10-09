МИД Венгрии шокирован защитой терроризма правительством Польши
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкВенгрия не поддержит решение о военной операции ЕС на Украине, как и ни одно другое решение, которое будет препятствовать мирному урегулированию конфликта, заявил Сийярто
© telegram ukr_2025_ru
Оправдания международного преступления правительством Польши возмутило главу МИД Венгрии Петера Сийярто. Об этом он заявил в соцсети, сообщает 9 октября Украина.ру
Накануне представители руководства Польши отвергли выдачу Германии подозреваемого в подрывах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". С такими заявлениями выступал в том числе и польский премьер-министр Дональд Туск.
"Дональд Туск считает нормальным, если кто-то взрывает газопровод", – отреагировал на это Сийярто.
Глава МИД Венгрии указал на неприемлемость позиции официальной Варшавы, которую он охарактеризовал как оправдание терроризма.
"Это шокирует, поскольку заставляет задуматься о том, что еще можно взорвать, чтобы это считалось простительным или даже похвальным. Ясно одно: нам не нужна Европа, где премьер-министры защищают террористов", - цитирует РИА Новости заявление главы дипломатии Венгрии.
Премьер-министр Польши выступил 7 октября с заявлением, в котором отметил, что Польша не намерена выдавать ФРГ гражданина Украины, подозреваемого в международном теракте на Балтийском море.
Против экстрадиции в Германию украинца Владимира Журавлёва, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", вслед за премьер-министром Польши высказался руководитель польского Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич.
"Польша не должна прикладывать свою руку к какой-либо операции по выдаче человека, который навредил России. Нужно найти такую формулу, при которой мы останемся в правовом поле и одновременно не передадим в руки немцев или россиян человека, который навредил российской военной машине. По моему мнению, этого человека вообще не следовало задерживать. Польское государство должно было отказаться от сотрудничества в этом деле", - сказал глава польского ведомства.
"Польша не должна прикладывать свою руку к какой-либо операции по выдаче человека, который навредил России. Нужно найти такую формулу, при которой мы останемся в правовом поле и одновременно не передадим в руки немцев или россиян человека, который навредил российской военной машине. По моему мнению, этого человека вообще не следовало задерживать. Польское государство должно было отказаться от сотрудничества в этом деле", - сказал глава польского ведомства.
Подробности в публикации Польша против экстрадиции в ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Сделка Израиля и ХАМАС, "зацикленность" Макрона и убеждения Трампа. Хроника событий на утро 9 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на