https://ukraina.ru/20251009/evrokomissiya-obvinila-rossiyu-v-gibridnoy-voyne-s-evropoy-1069845275.html

Еврокомиссия обвинила Россию в гибридной войне с Европой

Еврокомиссия обвинила Россию в гибридной войне с Европой - 09.10.2025 Украина.ру

Еврокомиссия обвинила Россию в гибридной войне с Европой

Россия ведёт целенаправленную войну против европейской части континента. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

2025-10-09T09:44

2025-10-09T09:44

2025-10-09T09:44

новости

россия

европа

эстония

урсула фон дер ляйен

владимир путин

еврокомиссия

русофобия

евразия

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068035497_0:131:3070:1858_1920x0_80_0_0_d765867b22d884de679ebe407bf2770a.jpg.webp

Урсула фон дер Ляйен обратила выразила непонимание полётов российской авиации и фиксацию активности беспилотников в странах ЕС, связав всё это с проблемами авиасообщения Евросоюза. Глава Еврокомиссии уверена, что Россия проводит "целенаправленную кампанию" по дестабилизации других стран Европы и "это гибридная война"."Это намеренная, целенаправленная "серая" кампания против Европы. И Европа должна ответить", — заявила глава Еврокомиссии.До этого генсек НАТО призвал европейски партнёров успокоиться и не драматизировать полёты российских истребителей в Калиниградскую область близ побережья Эстонии, а саму прибалтийскую республику - не злоупотреблять положениями устава НАТО. Мнение эксперта по этому вопросу: Раскрутить панику и включить пятую статью: Кнутов раскрыл цели провокации с дронами в ЕвропеБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Сделка Израиля и ХАМАС, "зацикленность" Макрона и убеждения Трампа. Хроника событий на утро 9 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

европа

эстония

евразия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, эстония, урсула фон дер ляйен, владимир путин, еврокомиссия, русофобия, евразия, война, дезинформация, пропаганда, ес