Еврокомиссия обвинила Россию в гибридной войне с Европой
Россия ведёт целенаправленную войну против европейской части континента. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен обратила выразила непонимание полётов российской авиации и фиксацию активности беспилотников в странах ЕС, связав всё это с проблемами авиасообщения Евросоюза. Глава Еврокомиссии уверена, что Россия проводит "целенаправленную кампанию" по дестабилизации других стран Европы и "это гибридная война"."Это намеренная, целенаправленная "серая" кампания против Европы. И Европа должна ответить", — заявила глава Еврокомиссии.До этого генсек НАТО призвал европейски партнёров успокоиться и не драматизировать полёты российских истребителей в Калиниградскую область близ побережья Эстонии, а саму прибалтийскую республику - не злоупотреблять положениями устава НАТО. Мнение эксперта по этому вопросу: Раскрутить панику и включить пятую статью: Кнутов раскрыл цели провокации с дронами в ЕвропеБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Сделка Израиля и ХАМАС, "зацикленность" Макрона и убеждения Трампа. Хроника событий на утро 9 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
