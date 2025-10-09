Еврокомиссия обвинила Россию в гибридной войне с Европой - 09.10.2025 Украина.ру
Еврокомиссия обвинила Россию в гибридной войне с Европой
Еврокомиссия обвинила Россию в гибридной войне с Европой - 09.10.2025 Украина.ру
Еврокомиссия обвинила Россию в гибридной войне с Европой
Россия ведёт целенаправленную войну против европейской части континента. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
2025-10-09T09:44
2025-10-09T09:44
Урсула фон дер Ляйен обратила выразила непонимание полётов российской авиации и фиксацию активности беспилотников в странах ЕС, связав всё это с проблемами авиасообщения Евросоюза. Глава Еврокомиссии уверена, что Россия проводит "целенаправленную кампанию" по дестабилизации других стран Европы и "это гибридная война"."Это намеренная, целенаправленная "серая" кампания против Европы. И Европа должна ответить", — заявила глава Еврокомиссии.До этого генсек НАТО призвал европейски партнёров успокоиться и не драматизировать полёты российских истребителей в Калиниградскую область близ побережья Эстонии, а саму прибалтийскую республику - не злоупотреблять положениями устава НАТО. Мнение эксперта по этому вопросу: Раскрутить панику и включить пятую статью: Кнутов раскрыл цели провокации с дронами в ЕвропеБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Сделка Израиля и ХАМАС, "зацикленность" Макрона и убеждения Трампа. Хроника событий на утро 9 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Еврокомиссия обвинила Россию в гибридной войне с Европой

09:44 09.10.2025
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP / Mindaugas Kulbis
Россия ведёт целенаправленную войну против европейской части континента. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен обратила выразила непонимание полётов российской авиации и фиксацию активности беспилотников в странах ЕС, связав всё это с проблемами авиасообщения Евросоюза. Глава Еврокомиссии уверена, что Россия проводит "целенаправленную кампанию" по дестабилизации других стран Европы и "это гибридная война".
"Это намеренная, целенаправленная "серая" кампания против Европы. И Европа должна ответить", — заявила глава Еврокомиссии.
До этого генсек НАТО призвал европейски партнёров успокоиться и не драматизировать полёты российских истребителей в Калиниградскую область близ побережья Эстонии, а саму прибалтийскую республику - не злоупотреблять положениями устава НАТО.
Мнение эксперта по этому вопросу: Раскрутить панику и включить пятую статью: Кнутов раскрыл цели провокации с дронами в Европе
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Сделка Израиля и ХАМАС, "зацикленность" Макрона и убеждения Трампа. Хроника событий на утро 9 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
