Раскрутить панику и включить пятую статью: Кнутов раскрыл цели провокации с дронами в Европе
Эпидемия неопознанных дронов над странами Европы является тщательно спланированной украинской провокацией, нацеленной на втягивание НАТО в прямой конфликт с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
юрий кнутов
Отвечая на вопрос о версиях происходящего, Кнутов категорично отверг причастность России и высказал уверенность, что это действия Киева. В качестве доказательства он привел абсурдность ситуации с дроном со скотчем на носу в Польше."Поэтому в Польшу направляли сбитые и затем восстановленные дроны, чтобы запустить пятую статью Устава НАТО", — заявил эксперт. Он также назвал ложью историю с МиГ-31 в воздушном пространстве Эстонии, так как за всеми перемещениями тщательно следят радары НАТО.По словам Кнутова, у этой кампании есть две четкие цели. "Цель одна — раскрутить панику для оправдания дорогостоящего проекта "Стена дронов"... Вторая цель — заставить НАТО включить в действие пятую статью, в соответствии с которой войска НАТО вводятся на территорию Украины", — пояснил он. Это, по его мнению, позволит Киеву высвободить 100-150 тысяч солдат для контрнаступления. "Самое главное, что руководители западных стран в курсе, что Россия ко всему этому не имеет никакого отношения. Но это используется как инцидент в Гляйвице, который привел к началу Второй мировой войны", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.Про эскалацию военного конфликта со стороны Запада — в материале "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе".
Раскрутить панику и включить пятую статью: Кнутов раскрыл цели провокации с дронами в Европе
