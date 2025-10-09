https://ukraina.ru/20251009/raskrutit-paniku-i-vklyuchit-pyatuyu-statyu-knutov-raskryl-tseli-provokatsii-s-dronami-v-evrope-1069819674.html

Раскрутить панику и включить пятую статью: Кнутов раскрыл цели провокации с дронами в Европе

Раскрутить панику и включить пятую статью: Кнутов раскрыл цели провокации с дронами в Европе - 09.10.2025 Украина.ру

Раскрутить панику и включить пятую статью: Кнутов раскрыл цели провокации с дронами в Европе

Эпидемия неопознанных дронов над странами Европы является тщательно спланированной украинской провокацией, нацеленной на втягивание НАТО в прямой конфликт с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-10-09T05:10

2025-10-09T05:10

2025-10-09T05:10

новости

россия

европа

киев

юрий кнутов

нато

украина.ру

миг-31

дроны

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0b/1068507108_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd5e1151b4422ca06ebb876624f1c237.jpg

Отвечая на вопрос о версиях происходящего, Кнутов категорично отверг причастность России и высказал уверенность, что это действия Киева. В качестве доказательства он привел абсурдность ситуации с дроном со скотчем на носу в Польше."Поэтому в Польшу направляли сбитые и затем восстановленные дроны, чтобы запустить пятую статью Устава НАТО", — заявил эксперт. Он также назвал ложью историю с МиГ-31 в воздушном пространстве Эстонии, так как за всеми перемещениями тщательно следят радары НАТО.По словам Кнутова, у этой кампании есть две четкие цели. "Цель одна — раскрутить панику для оправдания дорогостоящего проекта "Стена дронов"... Вторая цель — заставить НАТО включить в действие пятую статью, в соответствии с которой войска НАТО вводятся на территорию Украины", — пояснил он. Это, по его мнению, позволит Киеву высвободить 100-150 тысяч солдат для контрнаступления. "Самое главное, что руководители западных стран в курсе, что Россия ко всему этому не имеет никакого отношения. Но это используется как инцидент в Гляйвице, который привел к началу Второй мировой войны", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.Про эскалацию военного конфликта со стороны Запада — в материале "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе".

https://ukraina.ru/20251008/pozyvnoy-umka-lyudi-na-grazhdanke-nas-ne-ponimayut-zdes-sovsem-drugaya-zhizn-a-tam-prosto-skuchno-1069745752.html

россия

европа

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, киев, юрий кнутов, нато, украина.ру, миг-31, дроны, беспилотники, провокация, сво, дзен новости сво, новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, паника, эксперты, военный эксперт