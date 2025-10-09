https://ukraina.ru/20251009/balagannyy-petrushka-pereveshivaet-interesy-narodnykh-mass-vydrin-o-situatsii-na-ukraine-1069792938.html

"Балаганный Петрушка перевешивает интересы народных масс": Выдрин о ситуации на Украине

Роль субъективного фактора в политике имеет и свою темную сторону, ведь гений и злодейство могут быть совместимы, а привлекательная ложь способна перевешивать объективные интересы целых народов. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру

Отвечая на вопрос, не является ли преувеличением тезис о силе личности в политике, Выдрин частично согласился с такой трактовкой. Он подтвердил, что беда современности заключается в том, что растет роль не только позитивного, но и негативного субъективного фактора."Мир так устроен, что гений и злодейство все же совместимы. Первые бывают злыми, а ложь бывает привлекательной", — констатировал политолог. В качестве примера он привел ситуацию на Украине, где, по его словам, политику свели к балагану."И какой-нибудь балаганный "находчивый" Петрушка может по влиянию на политический процесс перевешивать объективные интересы больших народных масс", — заявил Выдрин. На вопрос журналиста о выводах из этой ситуации эксперт ответил образно, посоветовав не "шить летние платья и сарафаны из ситца", так как сейчас это не "будет носиться"."Скорее увеличится потребность в воинских доспехах "Ратник"", — отметил он, намекая на необходимость усиления стратегической обороны. При этом политолог выразил уверенность, что история находит противовес любой деструктивной силе. "Радует только то, что хитрая история на каждого подлеца рождает мудреца. Чарли (американский консервативный блогер Чарли Кирк. — Ред.) тому свидетель…", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики в интервью: "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.

