Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского

Наш лидер по любимому спорту, да и по жизни — единоборец, который смотрит на противника, оценивает его, продумывает комбинации победного броска. А Трамп смотрит в лунку. Что он там увидит — бог его знает. Гадание по лунке еще иллюзорнее, чем по кофейной гуще.

2025-10-02T06:30

Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру. Речь Владимира Путина на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Клуба "Валдай" будет обстоятельной, сообщил 1 октября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что “во всем мире это выступление ждут с нетерпением”.Ранее в Молдавии на фоне арестов оппозиционеров, снятия кандидатов и блокировки СМИ прошли парламентские выборы. Они были признаны действительными, что можно отнести к "новыми стандартами демократии", заявил 1 октября заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.— Дмитрий Игнатьевич, традиционно хотелось бы услышать ваше мнение о последних знаковых событиях, которые могут иметь долгосрочные и глобальные последствия. С чего начнем?— Я бы обратил внимание на уже отзвучавшее событие. Оно перекрыто текущими новостями, но долгосрочное значение его будет все сильнее. Я имею в виду панихиду по Чарли Кирку.Дело в том, что все комментаторы делали акцент на политической части этого события. А стоит вглядеться и в гносеологическую подоплеку "феномена Чарли". С него может начаться новая эпоха политического познания.Он и своей блистательной жизнью, и своей трагической смертью подтвердил истину, которую я разделяю. А именно то, что субъективные факторы в наше время, превалируют в политике над факторами объективными. Уж простите, этот академизм изложения.Мы привыкли везде искать объективные, то есть вполне материальные и осязаемые причины тех или иных событий. Вот, скажем, заходит речь об перспективах отношений двух стран — сразу смотрят объем их взаимного товарооборота, взаимосвязанность элит, историю военных столкновений…Конечно, всё это важно. Но еще важнее личная харизма людей, которые одну и ту же базу государственных отношений, могут повернуть как в позитивное русло, так и в негативное.Недавно спорил по этому поводу с ректором престижного крымского университета. Тот доказывал, что со Штатами у нас не может быть нормального партнерства в силу "объективных" причин. Я ему напомнил, что в условиях одной и той же совокупности обстоятельств — при Рузвельте у нас был один характер отношений, а при Трумэне совсем другой.Так вот, Чарли Кирк показал какое громадное влияние на политический процесс может иметь один достаточно молодой человек. Не миллиардер, не статусный чиновник, к тому же провинциал. Это ведь не преувеличение, что он во многом обеспечил победу на выборах Трампу. Это не преувеличение, что в сети у него миллионы сторонников. При этом он не покупал голоса, не придумывал хитромудрые политтехнологические уловки, не обеспечивал "правильный" подсчет голосов, в том числе “мертвых” избирателей. Он просто говорил правду сам, умел обличать ложь других и быть обаятельным. Ведь сила не просто в правде. Сила в обаятельной правде. Помните: правда без любви, есть ложь?В общем Чарли доказал, что даже в мире больших чисел: финансовых, партийных, электоральных — единица далеко не ноль. Она может стать острием "копья судьбы" и в политической атаке, и в политической защите…— Нет ли преувеличения в подобном выводе? Если бы политика была так устроена, в ней давно бы правили образцовые персонажи…— Частично соглашусь с такой трактовкой. Действительно, беда в том, что кроме позитивного "субъективного" фактора, растет роль и негативного. Мир так устроен, что гений и злодейство все же совместимы. Первые бывают злыми, а ложь бывает привлекательной.На своем, пусть и рагульском уровне, подобное наблюдаем на Украине, когда политику сводят к балаган. И какой-нибудь балаганный "находчивый" Петрушка может по влиянию на политический процесс перевешивать объективные интересы больших народных масс.— Хорошо, и какие выводы?— Что рано "шить летние платья и сарафаны из ситца". Сейчас это не "будет носиться". Скорее увеличится потребность в воинских доспехах "Ратник". Слишком много развелось в мире "субъектов", которые вводят в блудняк целые страны, вопреки их реальным интересам. Радует только то, что хитрая история на каждого подлеца рождает мудреца. Чарли тому свидетель…— Давайте все же перейдем к более злободневным вопросам. В продолжении американской темы: что вы думаете о “качелях” Трампа? То он считает Россию сильной державой, то называет "бумажным тигром". То президент Путин для него важный партнер, то "сплошное разочарование". То он против дальних ударов украинских вояк по территории России. То, вроде уже и за. Я сейчас на “Валдае”, и мы как раз об этом говорили. Как всё это понимать?— Никак. Мы все равно не поймём, и не надо. Я когда-то переводил свою книгу на английский язык для американского издательства. Так вот они попросили перевести на "американский". В книжке было много иронии, а американское смехачество особого сорта. У нас шутка — элемент диалога, способ рассмешить другого. У них — элемент монолога, способ рассмешить себя.Трамп не с миром разговаривает, а с самим собой. Сегодня он тешит себя одними представлениями, завтра другими. Такой себе "человек дождя". К тому же сказывается его маниакальное увлечение гольфом. Наш лидер по любимому спорту, да и по жизни — единоборец. Он смотрит на противника, оценивает его, продумывает комбинации победного броска. А Трамп смотрит в лунку. Что он там увидит — бог его знает. Гадание по лунке еще иллюзорнее, чем по кофейной гуще.— Если речь идет о таком "луночном” мышлении, тогда, получается мир вообще непредсказуем. Исчезают все критерии оценок текущей ситуации, тем более, прогнозирования будущего…— Ну, почему же. На их "лунку" мы всегда можем ответить нашим "котлованом". Главное знать их и нашу генеральную мотивацию, направление мышления, "национальные особенности" бытия, вектор движения в будущее.— И каков этот вектор?— Сейчас я бы выделил базовое "волшебное слово", вокруг которого все вертится. Это коррупция. Только не в символическом, а в реалистическом понимании…В символическом плане понятие "коррупция", крайне демонизировано. Такое себе абсолютное зло и источник всех бед. А в реалистическом — это скорее, неизбежное зло, как, скажем, болезнетворные микроорганизмы, в желудке человека. Вопрос не в том, чтобы их уничтожить, а в том, чтобы не дать превысить определенную норму.И конечно, важен вектор отношения к подобным явлениям. Одно дело тайно поощрять, при публичном осуждении. Другое — всеми силами минимизировать: и явно, и тайно.Вот здесь и лежит один из базовых водоразделов между западной и нашей цивилизаций. У них, риторически коррупция — главный враг. Почти все избирательные кампании строятся вокруг, якобы, бескомпромиссной борьбы с ней.Например, на Украине столько всяких якобы антикоррупционных контор насоздавали, но на деле вся их политика по сути сводится исключительно к перераспределению коррупционных источников и созданию новых. Когда-то я ввел в обиход соответствующее определение для украинской действительности: "коррупция это то, в чем ты не участвуешь". У нас же "коррупция — это то, в чем ты не должен участвовать.— И как это касается актуального момента?— Напрямую! Например, исходя из подобного подхода можно прогнозировать длительность военного конфликта с Западом на украинском поле боя.Западные элиты и обслуживающая их украинская верхушка создали беспрецедентную в истории коррупционную карусель. Хотя ее истоки уходят аж в религиозную практику торговли индульгенциями. Но не будем пока углубляться в это.Итак, Америка с откатами продает НАТО (то есть самой себе) оружие и услуги. Альянс с откатами передает и продает их Украине. Последняя часть поступлений продает с откатами третьим странам…Когда-то доходы от таких схем измерялись миллионами. Сейчас измеряются миллиардами. Завтра будут измеряться триллионами. Ясно, что американская, европейская, украинская верхушки будут стоять за это до конца. Годами.Парадоксально, но и мы при всем очевидном желании сохранить максимум жизней своих воинов, имеем свои мотивы в долговременности специальной операции. Она для нас "специальна" и тем, что оказалась уникальным инструментом очищения от той же коррупции: и гражданской, и военной.Посмотрите, сколько выявлено и взято за филейную часть участников бюджетных "распилов". Каждый день "пакуют" мздаимцев и губернаторского и генеральского уровня.Вот здесь и всё различие: для них война — обогащение, для нас — очищение.— А не может случиться так, что "богатые" победят “очищенных”?— Не думаю. Коррупция по своей природе — элемент личной и государственной тактики. А очищение от нее — суть стратегии. Тактикой нельзя переиграть стратегию.Вспомните, Византия была невероятно могущественным государством с самой твердой валютой, с самым мощным войском, с самым продвинутым искусством. Но пала — когда реальная коррупция, откаты при армейском снаряжении, продажи государственных и даже научных постов, подношения владыкам и прочие "прелести" брутально-монетарного подхода стали сутью державной жизни…Коррупция — наркотик в самом широком смысле. И его количество здесь как нигде имеет значение. Бокал шампанского — одно. Лошадиная доза "белого порошка" — совсем другое дело. Тогда только либо полная чистка крови, либо летальный исход. Они "ширяются", мы — чистимся. Да, долго, но исход очевиден. Там будет общий "шатдаун", что мало не покажется никому…— А что скажете о насущном и злободневном — о так называемых парламентских выборах в Молдавии, где нарушили все, что можно и нельзя. Но уже время исчерпали.— Как по мне, мы о насущном и говорили. А "солнечная Молдавия" — лишь частный случай, как и Украина, общего процесса. Когда-то их президентшу Санду я сравнивал с Барби. Да, бездушна как любая пластмассовая кукла, но аккуратна, миниатюрна, привлекательна. Сейчас же она для меня больше ассоциируется с Карабас-Барабасом. Бородатая женщина! Это она крутит оппонентами как куклами. Потому, что у нее перед глазами пример Зеленского. Пример того, как тебе партнеры прощают любые личные и общественные “блудняки”, если ты вмонтирован в их схемы.Тут даже нет смысла копаться в политтехнологиях. Говорят, что гильотину изобрел стоматолог, как радикальное средство от зубной боли. Это практика Зеленского и Санду — когда и чужих голов не жалко ради собственного комфорта. Не стоит требовать правильного пломбирования от тех, кто рубит головы…— Какое-то философское интервью получилось…— Сама наша жизнь — сплошная философия.А вот Запад может дофилософствоваться до того, что Россия пойдет на Одессу. Такое мнение высказал американский журналист Рик Санчес в интервью Что дальше? Вероятно, Одесса. Рик Санчес о том, к чему Россию толкает глухота ЕС и Киева.

