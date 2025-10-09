От Моисея до Нетаньяху: как развивался арабо-израильский конфликт - 09.10.2025 Украина.ру
История обложка
История
От Моисея до Нетаньяху: как развивался арабо-израильский конфликт
От Моисея до Нетаньяху: как развивался арабо-израильский конфликт - 09.10.2025 Украина.ру
От Моисея до Нетаньяху: как развивался арабо-израильский конфликт
9 октября Трамп заявил о согласовании властями Израиля и Газы соглашения о прекращении огня. Один из планов мирного урегулирования, на которые оказался так креативен сорок седьмой президент США, вошёл в стадию реализации. Что именно из этого выйдет мы ещё не знаем, но можем бросить ретроспективный взгляд на арабо-израильский конфликт
2025-10-09T16:00
2025-10-09T16:36
история
ближний восток
израиль
палестина
конфликт
война
эксклюзив
история
биньямин нетаньяху
дональд трамп
Начало конфликта относится к временам в прямом смысле ветхозаветным, когда ведомые Моисеем иудеи пришли из Египта в Палестину и устроили экстерминатус местному населению (арабов тогда ещё не было). В те, не обезображенные гуманизмом, времена явление вполне обычное, но в данным случае оно было закреплено в величайшей книге всех времён и народов.Если не углубляться в древнюю историю, то нынешний этап противостояния начался 2 ноября 1917 года, с появления декларации имперского министра иностранных дел Артура Бальфура относительно возможности создания еврейского государства на территории Палестины. Сионисты были недовольны, поскольку хотели не государство в Палестине, а Палестину. Арабы были недовольны, поскольку не хотели евреев в Палестине. Мнением тех и других никто не интересовался.В 1920 году Великобритания получила мандат Лиги наций на управление Палестиной. Началась еврейская иммиграция, встречавшая отпор местных арабов. Арабское восстание 1929 года британцам пришлось подавлять с привлечением авиации. Активнейшая дипломатическая работа Великобритании не дала результата – найти компромисс между позициями арабов и евреев не удалось.29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение по разделу Палестины на еврейское и арабское государства. Иерусалим и Вифлеем должны были оставаться отдельной административной единицей с особым международным режимом под контролем ООН.Палестинские арабы и арабские государства заявили о категорическом неприятии решения ООН, а также о намерении военным путём лишить евреев возможности основать в Палестине собственное государство.Немедленно начались боевые действия между отрядами еврейской самообороны и арабскими формированиями. После провозглашения независимости государства Израиль 14 мая 1948 года началась полноценная война между Израилем и коалицией арабских государств (Египет, Сирия, Трансиордания, Ливан, Ирак, Саудовская Аравия, Йемен, Судан).Решающую поддержку Израилю оказал СССР, разрешивший выезд евреев (многие из которых имели военный опыт) в Израиль, а Чехословакии – экспорт вооружений немецкого образца (так на вооружении ЦАХАЛ появились танки Pz.IV и истребители Bf-199). После смерти Сталина позиция СССР изменилась – до самого конца своего существования он поддерживал арабов.В результате Первой арабо-израильской войны 1947-48 годов около половины территорий, выделенных под арабское государство, и Западный Иерусалим оказались оккупированы Израилем. Иерусалим 7 ноября 1949 года был провозглашён столицей Израиля.Прекращение прямых боевых действий не означало конца войны – арабские партизаны проникали на территорию Израиля, устраивали диверсии и акты террора. В 1953 году был создан "отряд 101" во главе с Ариэлем Шароном, наносивший удары по базам диверсантов.29 октября 1956 году начался Суэцкий кризис — Великобритания, Франция и Израиль вторгаются в Египет. Причиной была национализация Суэцкого канала правительством Насера вообще и отказ Египта пропускать по нему израильские суда – в частности. В течение недели египетская армия была разгромлена, Израиль захватил Синайский полуостров и Сектор Газа.Война, однако, окончилась безрезультатно – под давлением СССР, США и ООН (эта организация впервые использовала свои миротворческие силы) войска пришлось вывести, а канал остался в собственности Египта. Правда, не пропускать израильские суда ему было запрещено.28 мая 1964 года решением Лиги арабских государств была создана Организация освобождения Палестины, целью которой было уничтожение государства Израиль. С 1969 по 2004 год организацию возглавлял Ясир Арафат.Второй арабо-израильской войне предшествовал длительный период напряжённости и проведение мобилизации. 5 июня 1967 года израильская армия начала блицкриг. В течение шести дней армии Египта, Сирии и Иордании были разгромлены, Израиль захватил Синайский полуостров, Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. ООН потребовала вернуть всё взад, но Израиль… отказался.С прекращением полномасштабных боевых действий война не закончился – продолжался вялотекущий конфликт между Египтом и Израилем за обладание Синайским полуостровом.5 сентября 1972 года террористы из ООП убили 11 израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. Все палестинцы – участники акции впоследствии были ликвидированы израильскими спецслужбами в ходе операции "Гнев Божий".Третья арабо-израильская война, иначе – война Судного дна, началась 6 октября 1973 года. Моссад и АМАН (военная разведка) подготовку к войне армий Сирии и Египта к войне как-то не заметили (это, в конце концов, стоило премьерского кресла Голде Меир).После тяжёлых поражений первого этапа ЦАХАЛ смог перехватить инициативу, но завершить войну победой не смог. Война чуть не привела к столкновению СССР и США (советское руководство рассматривало возможность направления войск на помощь своим незадачливым ближневосточным союзникам). 25 октября боевые действия были прекращены.Следствием начала конфликта был энергетический кризис 17 октября 1973 года – страны ОПЕК объявили эмбарго на поставку нефти странам, поддержавшим Израиль. Одним из следствий кризиса стало увеличение поставок сырой нефти в Европу из СССР.10 ноября 1975 года Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию, квалифицирующую сионизм как "форму расизма и расовой дискриминации". Отозвано это решение было только в 1991 году.17 сентября 1978 году, в результате посредничества президента Джимми Картера (вдохновлённого советником по национальной безопасности Збигневым Бжезинским), президент Египта Анвар Садат и премьер-министр Израиля Менахем Бегин подписали Кэмп-Дэвидские соглашения, по которым Израиль вернул Египту Синай, сохранив контроль над Сектором Газа.6 июня 1982 года началась операция ЦАХАЛ "Мир Галилее", целью которой была ликвидация баз ООП в Ливане. Непосредственным поводом стало покушение на посла Израиля в Лондоне, которое было организовано вовсе не ООП, а оппозиционной к нему ФАТХ.За ООП вступилась Сирия, развернулись активные боевые действия. В результате Израиль одержал формальную победу – 1 сентября боевики ООП были эвакуированы из Ливана. Однако огромные жертвы среди населения Ливана (до 20 тыс. убитых) и организованная при участии Израиля резня в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила крайне негативно отразились на внешнеполитическом имидже Израиля.В 1987-91 годах в Палестине происходит интифада – относительно мирное восстание против Израиля, получившее название "война камней".В декабре 1988 года Национальный совет Палестины принимает первоначальный План ООН по созданию двух независимых государств в Палестине. В 1993 году ООП признаёт Израиль и отказывается от террористических методов борьбы, Израиль же признаёт палестинское самоуправление на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа. В 1994 году создаётся Палестинская автономия.Конфликты не прекращаются. В 2000-2005 году происходит вторая интифада (Интифада Аль-Акса). Далее следуют локальные конфликты между Израилем и движением ХАМАС (арабские государства прямо в них уже не участвуют). ЦАХАЛ проводит крупные операции в 2006, 2008, 2014, 2019, 2021, 2022 годах. В то же время постепенно налаживаются отношения Израиля с арабскими странами – на настоящий момент мирные договора подписаны, помимо Египта, с Иорданией, ОАЭ, Бахрейном. Нынешний конфликт подрывает миротворческие усилия США в регионе.С обеих сторон война в равной мере справедлива. Израиль борется за контроль над своей исторической территорией и собственное выживание (поскольку часть мусульманских стран по-прежнему считает своей целью полную его ликвидацию). Арабы отстаивают свою территорию и доступ к мусульманским святыням на Храмовой горе. С обеих сторон – огромный список взаимных претензий, связанных с террористическими действиями.В целом, несмотря на все успехи дипломатии (американской в основном, поскольку государство Израиль существует, в значительной степени, за счёт американской помощи) арабо-израильский конфликт относится к числу самых длительных и тяжело решаемых в мире.Стало известно о достижении договоренностей между Израилем и ХАМАС по первому этапу его мирного плана для сектора Газа. Подробности — в материале Сделка Израиля и ХАМАС, "зацикленность" Макрона и убеждения Трампа. Хроника событий на утро 9 октября.
ближний восток
израиль
палестина
египет
газа
иерусалим
сектор газа
От Моисея до Нетаньяху: как развивался арабо-израильский конфликт

16:00 09.10.2025 (обновлено: 16:36 09.10.2025)
 
Василий Стоякин
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
9 октября Трамп заявил о согласовании властями Израиля и Газы соглашения о прекращении огня. Один из планов мирного урегулирования, на которые оказался так креативен сорок седьмой президент США, вошёл в стадию реализации. Что именно из этого выйдет мы ещё не знаем, но можем бросить ретроспективный взгляд на арабо-израильский конфликт
Начало конфликта относится к временам в прямом смысле ветхозаветным, когда ведомые Моисеем иудеи пришли из Египта в Палестину и устроили экстерминатус местному населению (арабов тогда ещё не было). В те, не обезображенные гуманизмом, времена явление вполне обычное, но в данным случае оно было закреплено в величайшей книге всех времён и народов.
Если не углубляться в древнюю историю, то нынешний этап противостояния начался 2 ноября 1917 года, с появления декларации имперского министра иностранных дел Артура Бальфура относительно возможности создания еврейского государства на территории Палестины.
Сионисты были недовольны, поскольку хотели не государство в Палестине, а Палестину. Арабы были недовольны, поскольку не хотели евреев в Палестине. Мнением тех и других никто не интересовался.
В 1920 году Великобритания получила мандат Лиги наций на управление Палестиной. Началась еврейская иммиграция, встречавшая отпор местных арабов. Арабское восстание 1929 года британцам пришлось подавлять с привлечением авиации.
Активнейшая дипломатическая работа Великобритании не дала результата – найти компромисс между позициями арабов и евреев не удалось.
Теодор Герцль - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля 2021, 23:00
«Венский штрудель» сионизма и антисемитизма: от Теодора Герцля до Адольфа Гитлера14 февраля 1896 года в Вене вышла книга публициста Теодора Герцля «Еврейское государство. Опыт современного решения еврейского вопроса». В ней впервые собраны идеи, которые вскоре назовут сионизмом. Но если разобраться, то и теоретически, и практически еврейские массы уже во многом были готовы к тому, чтобы написанное в книге Герцля стало явью.
29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение по разделу Палестины на еврейское и арабское государства. Иерусалим и Вифлеем должны были оставаться отдельной административной единицей с особым международным режимом под контролем ООН.
Палестинские арабы и арабские государства заявили о категорическом неприятии решения ООН, а также о намерении военным путём лишить евреев возможности основать в Палестине собственное государство.
Немедленно начались боевые действия между отрядами еврейской самообороны и арабскими формированиями. После провозглашения независимости государства Израиль 14 мая 1948 года началась полноценная война между Израилем и коалицией арабских государств (Египет, Сирия, Трансиордания, Ливан, Ирак, Саудовская Аравия, Йемен, Судан).
Решающую поддержку Израилю оказал СССР, разрешивший выезд евреев (многие из которых имели военный опыт) в Израиль, а Чехословакии – экспорт вооружений немецкого образца (так на вооружении ЦАХАЛ появились танки Pz.IV и истребители Bf-199). После смерти Сталина позиция СССР изменилась – до самого конца своего существования он поддерживал арабов.
В результате Первой арабо-израильской войны 1947-48 годов около половины территорий, выделенных под арабское государство, и Западный Иерусалим оказались оккупированы Израилем. Иерусалим 7 ноября 1949 года был провозглашён столицей Израиля.
Владимир Евгеньевич (Зеэв-Вольф) Жаботинский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
18 октября 2024, 08:01История
Владимир Жаботинский: самый знаменитый украинский сионистНаблюдая за тем, как современный Израиль отстаивает, расширяет и обустраивает жизненное пространство для евреев, поражаясь жесткости и ужасаясь жестокости, стоит вспомнить человека, заложившего идеологическую базу этих методов. Как это нередко бывает, этим идеологом стал представитель творческой интеллигенции - поэт, журналист, переводчик...
Прекращение прямых боевых действий не означало конца войны – арабские партизаны проникали на территорию Израиля, устраивали диверсии и акты террора. В 1953 году был создан "отряд 101" во главе с Ариэлем Шароном, наносивший удары по базам диверсантов.
29 октября 1956 году начался Суэцкий кризис — Великобритания, Франция и Израиль вторгаются в Египет. Причиной была национализация Суэцкого канала правительством Насера вообще и отказ Египта пропускать по нему израильские суда – в частности. В течение недели египетская армия была разгромлена, Израиль захватил Синайский полуостров и Сектор Газа.
Война, однако, окончилась безрезультатно – под давлением СССР, США и ООН (эта организация впервые использовала свои миротворческие силы) войска пришлось вывести, а канал остался в собственности Египта. Правда, не пропускать израильские суда ему было запрещено.
28 мая 1964 года решением Лиги арабских государств была создана Организация освобождения Палестины, целью которой было уничтожение государства Израиль. С 1969 по 2004 год организацию возглавлял Ясир Арафат.
Второй арабо-израильской войне предшествовал длительный период напряжённости и проведение мобилизации. 5 июня 1967 года израильская армия начала блицкриг. В течение шести дней армии Египта, Сирии и Иордании были разгромлены, Израиль захватил Синайский полуостров, Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. ООН потребовала вернуть всё взад, но Израиль… отказался.
Голда Моисеевна Мабович - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
3 мая 2024, 09:11История
Голда Меир: киевлянка, ставшая "Матерью Израиля" На одном из модерновых домов на задах киевской Бессарабки (улица Бассейная) в 2020 году появилась солидная бронзовая доска, а в 2022 улица Краснодарская получила имя знаменитой киевлянки Голды Меир. Как на грех последняя операция была проведена в рамках "деколонизации" – "знай, чужинец, тут хозяин – …", ну, вы таки поняли...
С прекращением полномасштабных боевых действий война не закончился – продолжался вялотекущий конфликт между Египтом и Израилем за обладание Синайским полуостровом.
5 сентября 1972 года террористы из ООП убили 11 израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. Все палестинцы – участники акции впоследствии были ликвидированы израильскими спецслужбами в ходе операции "Гнев Божий".
Третья арабо-израильская война, иначе – война Судного дна, началась 6 октября 1973 года. Моссад и АМАН (военная разведка) подготовку к войне армий Сирии и Египта к войне как-то не заметили (это, в конце концов, стоило премьерского кресла Голде Меир).
После тяжёлых поражений первого этапа ЦАХАЛ смог перехватить инициативу, но завершить войну победой не смог. Война чуть не привела к столкновению СССР и США (советское руководство рассматривало возможность направления войск на помощь своим незадачливым ближневосточным союзникам). 25 октября боевые действия были прекращены.
Следствием начала конфликта был энергетический кризис 17 октября 1973 года – страны ОПЕК объявили эмбарго на поставку нефти странам, поддержавшим Израиль. Одним из следствий кризиса стало увеличение поставок сырой нефти в Европу из СССР.
- РИА Новости, 1920, 09.10.2023
9 октября 2023, 14:13
Почему возник ХАМАС. Власти Израиля перехитрили сами себяКровавое обострение многолетнего конфликта на Ближнем Востоке вновь привлекло широкое внимание к политической партии ХАМАС ("Исламское движение сопротивления"), возглавляющей палестинскую администрацию в Cекторе Газа
10 ноября 1975 года Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию, квалифицирующую сионизм как "форму расизма и расовой дискриминации". Отозвано это решение было только в 1991 году.
17 сентября 1978 году, в результате посредничества президента Джимми Картера (вдохновлённого советником по национальной безопасности Збигневым Бжезинским), президент Египта Анвар Садат и премьер-министр Израиля Менахем Бегин подписали Кэмп-Дэвидские соглашения, по которым Израиль вернул Египту Синай, сохранив контроль над Сектором Газа.
6 июня 1982 года началась операция ЦАХАЛ "Мир Галилее", целью которой была ликвидация баз ООП в Ливане. Непосредственным поводом стало покушение на посла Израиля в Лондоне, которое было организовано вовсе не ООП, а оппозиционной к нему ФАТХ.
За ООП вступилась Сирия, развернулись активные боевые действия. В результате Израиль одержал формальную победу – 1 сентября боевики ООП были эвакуированы из Ливана. Однако огромные жертвы среди населения Ливана (до 20 тыс. убитых) и организованная при участии Израиля резня в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила крайне негативно отразились на внешнеполитическом имидже Израиля.
В 1987-91 годах в Палестине происходит интифада – относительно мирное восстание против Израиля, получившее название "война камней".
Удар по Израилю
7 октября 2023, 17:26
Нетаньяху: "Это война". Десять вопросов к обострению израильско-палестинского конфликтаУтром, 7 октября 2023 года, палестинские боевики группировки ХАМАС с сектора Газа вторглись на территорию Израиля. За первые 20 минут операции по израильской территории было выпущено 5000 ракет, а сами боевики залетели туда на парапланах и пикапах, по суше, воздуху и морю.
В декабре 1988 года Национальный совет Палестины принимает первоначальный План ООН по созданию двух независимых государств в Палестине. В 1993 году ООП признаёт Израиль и отказывается от террористических методов борьбы, Израиль же признаёт палестинское самоуправление на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа. В 1994 году создаётся Палестинская автономия.
Конфликты не прекращаются. В 2000-2005 году происходит вторая интифада (Интифада Аль-Акса). Далее следуют локальные конфликты между Израилем и движением ХАМАС (арабские государства прямо в них уже не участвуют). ЦАХАЛ проводит крупные операции в 2006, 2008, 2014, 2019, 2021, 2022 годах. В то же время постепенно налаживаются отношения Израиля с арабскими странами – на настоящий момент мирные договора подписаны, помимо Египта, с Иорданией, ОАЭ, Бахрейном. Нынешний конфликт подрывает миротворческие усилия США в регионе.
С обеих сторон война в равной мере справедлива. Израиль борется за контроль над своей исторической территорией и собственное выживание (поскольку часть мусульманских стран по-прежнему считает своей целью полную его ликвидацию). Арабы отстаивают свою территорию и доступ к мусульманским святыням на Храмовой горе. С обеих сторон – огромный список взаимных претензий, связанных с террористическими действиями.
В целом, несмотря на все успехи дипломатии (американской в основном, поскольку государство Израиль существует, в значительной степени, за счёт американской помощи) арабо-израильский конфликт относится к числу самых длительных и тяжело решаемых в мире.
Стало известно о достижении договоренностей между Израилем и ХАМАС по первому этапу его мирного плана для сектора Газа. Подробности — в материале Сделка Израиля и ХАМАС, "зацикленность" Макрона и убеждения Трампа. Хроника событий на утро 9 октября.
Больше материалов по теме:
ИсторияБлижний ВостокИзраильПалестинаконфликтвойнаБиньямин НетаньяхуДональд ТрампООНЛига НацийЛига арабских государств (ЛАГ)ЕгипетХАМАСГазапереговорымеждународные отношенияМеждународная политикакризисурегулированиеИерусалимсектор Газаевреи
 
