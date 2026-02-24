https://ukraina.ru/20260224/itogi-240226-gryznya-v-ukrainskoy-banke-paukov-i-risk-finansovoy-tragedii-v-kieve-1076019190.html

Итоги 24.02.26: грызня в украинской "банке пауков" и риск финансовой трагедии в Киеве

Итоги 24.02.26: грызня в украинской "банке пауков" и риск финансовой трагедии в Киеве

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: переговоры по Украине формально продолжаются, однако стороны остаются на жёстких позициях, а попытка завершить конфликт

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: переговоры по Украине формально продолжаются, однако стороны остаются на жёстких позициях, а попытка завершить конфликт к 4 июля рассматривается как политическая цель Дональда Трампа.На этом фоне Владимир Зеленский заявил о возможном давлении Запада через тему выборов и ответил на критику Валерия Залужного. О причинах действий Зеленского рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин.Параллельно в Киеве предупреждают о риске финансового кризиса уже весной, а российская СВР заявила, что Великобритания и Франция могут готовиться к передаче Украине ядерных технологий или вооружений.

