Итоги 24.02.26: грызня в украинской "банке пауков" и риск финансовой трагедии в Киеве
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: переговоры по Украине формально продолжаются, однако стороны остаются на жёстких позициях, а попытка завершить конфликт Украина.ру, 24.02.2026
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: переговоры по Украине формально продолжаются, однако стороны остаются на жёстких позициях, а попытка завершить конфликт к 4 июля рассматривается как политическая цель Дональда Трампа.На этом фоне Владимир Зеленский заявил о возможном давлении Запада через тему выборов и ответил на критику Валерия Залужного. О причинах действий Зеленского рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин.Параллельно в Киеве предупреждают о риске финансового кризиса уже весной, а российская СВР заявила, что Великобритания и Франция могут готовиться к передаче Украине ядерных технологий или вооружений.
Итоги 24.02.26: грызня в украинской "банке пауков" и риск финансовой трагедии в Киеве

18:45 24.02.2026
 
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: переговоры по Украине формально продолжаются, однако стороны остаются на жёстких позициях, а попытка завершить конфликт к 4 июля рассматривается как политическая цель Дональда Трампа.

На этом фоне Владимир Зеленский заявил о возможном давлении Запада через тему выборов и ответил на критику Валерия Залужного. О причинах действий Зеленского рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Параллельно в Киеве предупреждают о риске финансового кризиса уже весной, а российская СВР заявила, что Великобритания и Франция могут готовиться к передаче Украине ядерных технологий или вооружений.
