"Без лишней очарованности": историк Барабанов рассказал о сигналах Путина Трампу на "Валдае"

Владимир Путин демонстрирует сложную динамику в отношениях с Дональдом Трампом, сочетая "реверансы" с жесткой критикой его тарифной политики и предупреждениями о "Томагавках". Об этом профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", историк Олег Барабанов рассказал в интервью изданию Украина.ру

Рассуждая о причинах спокойной уверенности президента РФ Владимира Путина, эксперт связал это с изменением расклада сил на международной арене. "Может быть, та расслабленная уверенность, которую я увидел в выступлении президента впервые с 2022 года, объясняется в корне изменившимися отношениями, между Россией и Соединёнными Штатами, поскольку разрушен единый, цементированный антироссийский фронт западных стран", — предположил Барабанов.Он отметил, что Путин делал "личные реверансы" в сторону президента США Дональда Трампа, называл его "комфортным собеседником" и заявил о готовности поддержать его мирный план по сектору Газа. "Соответственно, некий партнёрский диалог (сотрудничеством это пока сложно назвать), который сложился между Путиным и Трампом находит отражение в том, что за рамками украинского конфликта, в других сложных конфликтных зонах мира Россия, когда это возможно и целесообразно, поддерживает инициативы Дональда Трампа", — пояснил историк.Однако, как отметил Барабанов, этот позитивный фон был нарушен откровенной критикой. "Если исходить из логики "про Трампа или хорошо, или ничего", то, как раз не "Томагавки", а критика тарифной политики Трампа немного выбивалась", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Олег Барабанов о словах Путина на “Валдае”: Президент снял табу с обсуждения ударов РФ по АЭС Украины" на сайте Украина.ру.Еще о заявлениях Владимира Путина на "Валдае" - в материале "Венгерский политолог Габор Штир: Если Трамп не может “построить” своих союзников, значит он слаб".

