Венгерский политолог Габор Штир: Если Трамп не может “построить” своих союзников, значит он слаб

Если Украина не войдет в НАТО, проблема все равно останется, потому что она может стать членом Евросоюза. А ЕС все больше и больше походит на НАТО, готовит сильную армию. ВСУ будут кулаком Запада даже после того, как в ближайшем будущем, возможно, через год, закончится острая фаза войны.

Венгерский политолог, внешнеполитический обозреватель газеты Demokrata Габор Штир прокомментировал корреспонденту изданию Украина.ру Анне Черкасовой заявления Владимира Путина на “Валдае”. Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XХII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое прошло с 29 сентября по 2 октября и затронуло тему "Полицентричный мир: инструкция по применению". В частности, президент отметил, что Россия была готова к совместной работе с западными партнерами, но они оказались не готовы отказаться от стереотипов, от гегемонии и абсолютной власти. А истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, нагнетая напряженность.— Господин Штир, к чему такая позиция может привести Европу? Быть или не быть гражданской войне там?— Некоторые [эксперты] считают, что гражданская война в Европе возможна. Я лично не разделяю это мнение, потому что, например, в западной части Европы у большинства населения настолько промыты мозги, что изменения идут очень медленно. Прорыва так быстро не будет.Я считаю, что обновление [Европы] возможно только через катаклизм. Мне кажется это логичным, потому что сегодняшний европейский мейнстрим [правящие силы] до последнего будет держаться за свои кресла и власть. И только народ и его восстание, или протесты на улицах ускоряют этот процесс. Хотя он идёт медленно, и, думаю, затянется минимум на 5 лет.— Ответственность за то, что огонь на Украине пока не удалось прекратить, лежит в первую очередь на Европе, которая постоянно эскалирует конфликт, других целей у них нет, заявил Путин. Что-то с этим можно сделать?— Они думают, что в этом есть логика. Они думают, что война поможет скрыть кризис, который происходит в Европе. Война на Украине действует как отвлекающий маневр.Например, в Германии некоторые политики думают, что её милитаризация и модернизация оборонного комплекса поможет преодолеть экономический кризис. Вот как мыслят западные элиты. Я не разделяю мнение, что Россия угрожает Европе, они используют Украину как прокси против вас.Если Украина не войдет в НАТО, проблема все равно останется, потому что она может стать членом Евросоюза. А ЕС все больше и больше походит на НАТО, готовит сильную армию. А ВСУ будут кулаком ЕС, Запада, угрозой [России] даже после того, как в ближайшем будущем, возможно, через год, закончится острая фаза войны.— Но почему Трамп не может повлиять на Европу? Он же заявил, что попросит Орбана отказаться от российской нефти. Что мешает ему попросить еврочиновников остановить помощь Украине?— За 4 дня Ежегодного заседания Клуба “Валдай” мы много разговаривали о том, что коллективного Запада больше не существует. Он расколот: США и Европа, континентальная Европа, север-юг, восток-запад.Кроме этого, есть идеологический раздел: кто-то поддерживает старые традиционные ценности, кто-то прогрессивизм и воук-культуру, и так далее. Орбан и Трамп понимают друг друга, между их взглядами есть некое сходство. А мейнстрим ЕС идеологически и геополитически против Трампа.Но вот что я ещё скажу вам: если Трамп (или Америка), не может даже своих союзников выстроить в очередь, это показывает лишь его слабость.

