https://ukraina.ru/20251007/sudya-po-afganistanu-voevat-oni-ne-ochen-lyubyat-i-ne-ochen-umeyut---vasserman-o-boesposobnosti-ssha-1069698790.html

"Судя по Афганистану, воевать они не очень любят и не очень умеют" — Вассерман о боеспособности США

"Судя по Афганистану, воевать они не очень любят и не очень умеют" — Вассерман о боеспособности США - 07.10.2025 Украина.ру

"Судя по Афганистану, воевать они не очень любят и не очень умеют" — Вассерман о боеспособности США

Боеспособность американской армии вызывает серьезные сомнения, а по ключевым технологиям, таким как системы связи радаров истребителей, США могут навсегда отстать от России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман

2025-10-07T05:20

2025-10-07T05:20

2025-10-07T05:20

новости

сша

россия

афганистан

анатолий вассерман

украина.ру

миг-31

f-22

f-16

авиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101840/94/1018409450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_89d4fb36ea4b4e7f1d56c969bc4f70b3.jpg

На вопрос о готовности США к войне и боеспособности американской армии эксперт ответил достаточно категорично. "Судя по тому, как они уходили из Афганистана, воевать они не очень любят и не очень умеют", — заявил Вассерман.Он привел конкретные примеры из авиации. "Да, истребитель F-16 еще может противостоять нашему истребителю МиГ-21, который появился на 15 лет раньше. Да, более новый F-22 один на один еще может противостоять нашему более новому МиГ-31. Но четверка МиГ-31 четверку F-22 гарантированно вынесет", — уверен депутат.Одно из преимуществ российской техники, по его словам, заключается в технологии связи между радарами. "На МиГ-31 впервые применен способ связи радаров между собой и рисование ими объединенной картины <...> То есть мы заметим противника до того, как он узнает, что в небе еще кто-то есть. Насколько мне известно, американцы такой режим работы радаров не освоили", — пояснил публицист."В советское время модно было говорить, что по каким-то направлениям мы от Запада отстали навсегда. А я могу сказать, что если сейчас у нас не появится новый [Михаил] Горбачев, то американцы по большинству военных технологий отстанут навсегда", - резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.О том, готовы ли Канада и США признать многополярную модель мира - в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251002/rostislav-ischenko-ssha-i-britanii-net-na-ukraine-no-tam-nakhoditsya-700-tysyachnaya-gruppirovka-vs-rf-1069443166.html

сша

россия

афганистан

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, афганистан, анатолий вассерман, украина.ру, миг-31, f-22, f-16, авиация, армия, технологии, самолет, война, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас