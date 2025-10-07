"Судя по Афганистану, воевать они не очень любят и не очень умеют" — Вассерман о боеспособности США
Боеспособность американской армии вызывает серьезные сомнения, а по ключевым технологиям, таким как системы связи радаров истребителей, США могут навсегда отстать от России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
На вопрос о готовности США к войне и боеспособности американской армии эксперт ответил достаточно категорично. "Судя по тому, как они уходили из Афганистана, воевать они не очень любят и не очень умеют", — заявил Вассерман.
Он привел конкретные примеры из авиации. "Да, истребитель F-16 еще может противостоять нашему истребителю МиГ-21, который появился на 15 лет раньше. Да, более новый F-22 один на один еще может противостоять нашему более новому МиГ-31. Но четверка МиГ-31 четверку F-22 гарантированно вынесет", — уверен депутат.
Одно из преимуществ российской техники, по его словам, заключается в технологии связи между радарами. "На МиГ-31 впервые применен способ связи радаров между собой и рисование ими объединенной картины <...> То есть мы заметим противника до того, как он узнает, что в небе еще кто-то есть. Насколько мне известно, американцы такой режим работы радаров не освоили", — пояснил публицист.
"В советское время модно было говорить, что по каким-то направлениям мы от Запада отстали навсегда. А я могу сказать, что если сейчас у нас не появится новый [Михаил] Горбачев, то американцы по большинству военных технологий отстанут навсегда", - резюмировал собеседник Украина.ру.
