Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман. - Анатолий Александрович, как вы думаете, чем закончатся угрозы Запада в адрес России? Перешагнут ли они грань прямого конфликта? - Надеюсь, что инстинкт самосохранения у западных деятелей еще не убит начисто. Да, угрожают они нам очень активно. Но это мне больше напоминает старое американское развлечение "Игра в труса", когда две машины мчатся друг другу навстречу - кто первый свернет. И, судя по тому, что в США это развлечение не переводится, большая часть народа сворачивает вовремя. Давайте также не забывать, что большая часть риторики западных деятелей рассчитана не на нас, а на собственных избирателей. Их пытаются запугать по принципу: "Да, у вас с нами проблемы. Но если вы за нас не проголосуете, проблем будет еще больше, и они будут еще страшнее". Повторюсь, шуметь они будут еще долго. Но вряд ли они будут пользоваться чем-то потяжелее языка. - В этом-то и проблема, что война может стать для Европы способом решения проблем с мигрантами и экономикой. - Смотря какая война. Устроить пострелушки с туземцами они всегда готовы. А воевать против тех, кто соответствует известному французскому стишку "Это животное очень опасно. Когда на него нападают, оно защищается" - не очень. Я не раз цитировал это стихотворение, когда речь шла о позиции нашей страны и нашей якобы опасности. Мы опасны именно тем, что защищаемся, когда на нас нападают. А нападают на нас крайне редко - раз в сто лет. - И все-таки, как мы можем ответить на попытку той же блокады Калининграда, не применяя ядерное оружие? - Оборонная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия в ответ на угрозу самому существованию и суверенитету нашей страны. Попытка заблокировать Калининград не будет угрожать нашему суверенитету до тех пор, пока у нас сохраняется морской путь туда. А вот любая попытка досмотреть в открытом море в международных водах наши суда - это бесспорный повод для ответа всеми силами, включая ядерные. Причем отвечать мы будем не столько по стране, которая попытается нас надавить напрямую, а по их организатору и вдохновителю - двухглавому льву: Лондону и Вашингтону. - Как раз США сейчас тоже готовятся к войне. На заседании американских генералов в Пентагоне не раз заявляли, что США должны готовиться к войне, чтобы сохранить мир. Насколько американская армия сейчас боеспособна? - Судя по тому, как они уходили из Афганистана, воевать они не очень любят и не очень умеют. Во-первых, танк "Абрамс" при всех своих модификациях показал, что не может противостоять противотанковым средствам даже прошлого столетия, не говоря о современных средствах поражения. Во-вторых, их авиация тоже не показывает выдающихся результатов. Да, истребитель F-16 еще может противостоять нашему истребителю МиГ-21, который появился на 15 лет раньше. Да, более новый F-22 один на один еще может противостоять нашему более новому МиГ-31. Но четверка МиГ-31 четверку F-22 гарантированно вынесет. Почему? На МиГ-31 впервые применен способ связи радаров между собой и рисование ими объединенной картины, которая соответствует цельному радару такого диаметра, каково расстояние между истребителями. То есть мы заметим противника до того, как он узнает, что в небе еще кто-то есть. Насколько мне известно, американцы такой режим работы радаров не освоили. Конечно, США могут создать новое поколение техники. Но пока они будут этим заниматься, мы тоже не будем стоять на месте. Скажем, познакомившись с их F-22 и F-35, мы создали Су-57. Да, он чуток заметен на радаре, зато его летные и технические характеристики значительно выше. Вообще до конца 1930х годов мы довольно активно копировали западные вооружения, создавая при этом собственную школу конструкторов и технологов. В итоги мы стали заметно совершенствовать заимствованное и создавать новое с нуля. Скажем, заимствованные авиамоторы мы научились развивать до большей мощности, чем изначальные создатели этих моторов. Позаимствовали мы мотор "Испано-Сюиза-12Ybrs" в 1938 году, а уже в 1940 году наши модификации этого двигателя имели большую мощность, чем французские модификации того же 1940 года. В советское время модно было говорить, что по каким-то направлениям мы от Запада отстали навсегда. А я могу сказать, что если сейчас у нас не появится новый Горбачев, то американцы по большинству военных технологий отстанут навсегда. - Насчет еще одного американского оружия - "Томагавки". Крылатая ракета с дальностью около 2000 километров. Насколько их передача Украине может привести к большей эскалации? - Напомню, что при переходе от крылатых ракет с дальностью в 200 километров к крылатым ракетам дальностью 500 километров у нас число пораженных объектов на территории довоенной России не выросло по очень простой причине: наша ПВО весьма хороша. Конечно, нам есть, что улучшать. Те же НПЗ стоило бы защитить хотя бы сеткой-рабицей. Но сбивать и "Штормшэдоу", и "Томагавк" мы умеем. Тем более, "Томагавк" выпускается больше 40 лет. Поскольку американцы их много где применяли, мы изучили тактику их применения и разработали средства противодействия. В крайнем случае придется нашим самолетам ДРЛО дежурить в воздухе круглосуточно. Один садится только после того, как другой взлетает и выходит в зону патрулирования. К сожалению, один такой самолет украинские диверсанты у нас сумели уничтожить. Но он же у нас не один. Плюс, нельзя забывать, что пилотирование с огибанием рельефа местности эффективно только при определенном классе рельефа. Грубо говоря, можно лететь в низине с прикрытием с боков от радаров, а такие места у нас неплохо изучены. И систем класса "Панцирь" хватит, чтобы перекрыть большую часть этих мест. "Панцирь" - это оружие ближней обороны. Зато сравнительно дешевое. Не помню, сколько у нас их наштамповано. Но с тремя нулями точно.

