Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее
© ФотоАлан Фриман интервью
© Фото
Единственная общность, какую признает Европа, её последняя "скрепа", это, пожалуй, христианство — первичная историческая база западноевропейского единства. Но враждебное отношение к России не может служить основой для сотрудничества.
Об этом в интервью изданию Украина.ру на площадке Клуба "Валдай" рассказал содиректор группы по изучению геополитической экономии Университета Манитобы, канадский политолог Алан Фриман.
Он также объяснил, что сейчас тот этап многополяризации, когда страны, граждане и руководители ищут общее между собой и теми, кого привыкли считать врагом. Но, увы, ни американцы, ни европейцы к этому еще не готовы.
XХII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" с участием президента России Владимира Путина прошлос 29 сентября по 2 октября и затронуло тему "Полицентричный мир: инструкция по применению".
— Мистер Фриман, как было верно подмечено на итоговой сессии заседания, каждый видит многополярность по-своему. Готовы ли Канада и США признать такую модель мира?
— Это, конечно, зависит от того, что вы понимаете под "признанием" и "многополярностью". Фактически, признают они это или нет, каждому сегодня ясно, что мы живем в многополярном мире.
Принятие данной модели подразумевает переход к внешней политике, которая уже признает многополярность и старается пользоваться её преимуществами — вместо настойчивых попыток повернуть этот процесс вспять.
Другое дело, что многополярность означает для вас, ну, или для нас. Лично я предпочитаю несколько иной термин — "разнополярность", подсказанный мне на прошлогоднем заседании Валдайского клуба, где говорилось о том, что нынешняя ситуация отличается от биполярной системы враждебных блоков в эпоху холодной войны.
Суть многополярного мира в отсутствии в нем гегемонии и блоков. То есть — сколько стран, столько и плюсов. Но американские лидеры склонны реагировать так (что вполне для них нормально): стран на свете много, но мы — лучше всех и по праву сильнейшего мы говорим другим, что им делать (это всего лишь новая форма гегемонии).
Реально проблематично сказать "нет". Снова возникнут союзы, торговые и финансовые связи, военные альянсы и соглашения о взаимной безопасности с вовлечением множества стран. То есть снова появится то, что в былые времена называли блоками.
Если присмотреться к тому, как развивается сотрудничество России и Китая и других стран, группирующихся вокруг них, такое поведение, на мой личный взгляд, подходит под описание классического "блока".
© Фото : Клуб "Валдай"Алан Фриман. Мероприятие на площадке Клуба "Валдай"
© Фото : Клуб "Валдай"
Алан Фриман. Мероприятие на площадке Клуба "Валдай"
Если посмотреть на БРИКС, оно пока еще не соответствует "блоку" в старом смысле. У него, например, нет армии, но по активному взаимодействию партнеров в финансовой сфере, в наличии общих целей просматривается партнерство, которому пока еще (в этом главное отличие от холодной войны), не хватает единой идеологии.
В индийско-китайских отношениях наблюдается интересное оживление [refreshmentфр.] Эти страны всегда воевали. Военное противостояние между Китаем и Индией имеет долгую историю.
Я бываю в Индии довольно часто, и тамошнее население в большинстве своем относится к китайцам враждебно. К счастью, народ начинает сомневаться в целесообразности такого отношения.
Но у них совершенно разные социальные системы: индийцы — сторонники свободного предпринимательства, государство не вмешивается в бизнес, предоставляя ему laissez-faire, а китайцы, на мой взгляд, справедливо, считают себя социалистами.
Я бы сказал, что у них социализм. Очень большой госсектор, очень большой общественный сектор, включая кооперативы, интегрированные в систему госпланирования, в которой обладатели частного капитала признают свою ответственность перед народом и государством, которое регулирует их деятельность не чисто формально, как в Индии, где никто никого не регулирует. Там они, наоборот, указывают государству, что ему делать.
Тем не менее, эти два государства с абсолютно разными системами столкнулись с необходимостью спросить, что же все-таки между нами есть общего, что может нас сблизить, объединить, примирить?
Сейчас тот этап многополяризации, когда страны, граждане и руководители ищут точки соприкосновения, нечто общее, между собой и теми, кого они привыкли считать врагом. Увы, ни американцы, ни европейцы к этому еще не готовы.
Единственная общность, какую признает Европа, её последняя "скрепа", это, пожалуй, христианство — первичная историческая база западноевропейского единства. Но враждебное отношение к России не может служить основой для сотрудничества.
— А что вы думаете о будущем российско-канадских отношений в контексте санкций и кризиса на Украине?
— Думаю, что с этим будет непросто, учитывая монополярность Канады в структуре НАТО, под руководством непопулярного атлантиста Карни, для которого Россия — традиционный враг.
Временами Канада вела себя агрессивнее США, например, в отношении Венесуэлы, перещеголяв в этом плане госсекретаря Рубио и прочих ястребов из Майами, не говоря уже про активную поддержку Израиля и сионизма.
Сейчас, правда, эта позиция претерпевает любопытные изменения. Они задаются вопросом, каково их место в мире, но не торопятся возвращаться на позицию, которую Канада занимала при Трюдо-старшем. При том, первом Трюдо, налицо было стремление к независимой внешней политике.
© telegram ukr_2025_ruМарк Карни
© telegram ukr_2025_ru
Марк Карни
Но у этих [нынешних властей Канады] нет внешней политики, независимой от США. Вспомним, что произошло, когда в своей знаменитой речи Трамп заявил: "Я собираюсь купить Гренландию, а там и до Канады доберемся…"
Пьер Трюдо был твердым адептом независимой внешней политики. Он дружил с кубинцами, и за это Канаду в мире уважали. Заслуживала она этого или нет, это уже отдельная тема. Но той Канадой я гордился, и говорю открыто: тогда мы вели себя достойнее, чем сейчас.
Так вот, Карни был вынужден отреагировать на всплеск неприязни к США, спровоцированной тирадами Трампа. В противном случае он проиграл бы лидеру консерваторов Пуальевру. А выиграл Карни на платформе, которая, по сути, отвечала на возрождение канадского национализма.
Но у него нет ни средств, ни стратегического мышления, чтобы довести начатое дело до ума по совсем простой причине. Единственный путь к независимости Канады от США — это развитие отношений с Китаем. Однако до сего времени Канада относилась к Китаю с неослабевающей враждебностью.
Это весьма неблагоразумно, поскольку Китай — держава двух океанов, простирается от Тихого до Атлантического океана. И если вы отправитесь в Ванкувер и спуститесь вдоль западного побережья Канады (под "западом" я имею в виду не центральную часть, где расположена, скажем, Альберта, а западное побережье Тихого океана), вы будете поражены скоплением торгового люда из Азии.
В городе существуют (подчас давние) анклавы и корейцев, и китайцев, и вьетнамцев — кого там только нет! И в исторической перспективе это надолго. Так что, игнорировать связь Канады с Китаем даже географически, я бы сказал, крайне неумно. Тем не менее, они [нынешние власти Канады] поступают именно так.
Эта косность и является главным препятствием, блокирует эволюцию внешнеполитического курса Канады в целесообразном направлении. И, конечно же, усердствуя в неприязни к Китаю, Канада демонстрирует свою холопскую сущность вассала США. Боятся, что Америка нападет и захватит [Канаду], услышав от нас "к черту Трампа — канадец с китайцем дружба навек". Только пока что ничего подобного не услышать.
— Какие впечатления у вас о данном мероприятии, собравшем столько народа из разных стран, особенно в такой непростой геополитической обстановке?
— Это чудесно. Здорово, когда есть возможность обмена информацией путем живого общения с представителями разных стран и народов, которые, в свою очередь, поделятся тем, что узнали от вас со своими соплеменниками, равно как и я расскажу англичанам и канадцам о том, что узнал здесь.
Все эти стримы, интервью и вебинары — богатейшая платформа для обмена мнениями. Уверен, что мы еще встретимся — через год, а возможно и раньше мы обязательно обсудим события, успевшие произойти к тому времени.
© Фото : Клуб "Валдай"Владимир Путин. XXII Ежегодное заседание Клуба "Валдай". Сочи, 2025
© Фото : Клуб "Валдай"
Владимир Путин. XXII Ежегодное заседание Клуба "Валдай". Сочи, 2025
На XXII Ежегодном заседании Клуба "Валдай" мы впервые увидели вилку: с одной стороны, президент РФ затронул тему ударов по украинским АЭС; с другой — акцентировал, что не нужно лить воду на мельницу тех, кто ждёт от нас жёстких решений. Об этом в интервью Олег Барабанов о словах Путина на “Валдае”: Президент снял табу с обсуждения ударов РФ по АЭС Украины.
Подписывайся на