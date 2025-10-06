https://ukraina.ru/20251006/alan-friman-khristianstvo-moglo-by-skrepit-evropu-s-rossiey-no-nepriyazn-silnee-1069673857.html

Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее

Единственная общность, какую признает Европа, её последняя "скрепа", это, пожалуй, христианство — первичная историческая база западноевропейского единства. Но враждебное отношение к России не может служить основой для сотрудничества.

Об этом в интервью изданию Украина.ру на площадке Клуба "Валдай" рассказал содиректор группы по изучению геополитической экономии Университета Манитобы, канадский политолог Алан Фриман.Он также объяснил, что сейчас тот этап многополяризации, когда страны, граждане и руководители ищут общее между собой и теми, кого привыкли считать врагом. Но, увы, ни американцы, ни европейцы к этому еще не готовы.XХII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" с участием президента России Владимира Путина прошлос 29 сентября по 2 октября и затронуло тему "Полицентричный мир: инструкция по применению".— Мистер Фриман, как было верно подмечено на итоговой сессии заседания, каждый видит многополярность по-своему. Готовы ли Канада и США признать такую модель мира?— Это, конечно, зависит от того, что вы понимаете под "признанием" и "многополярностью". Фактически, признают они это или нет, каждому сегодня ясно, что мы живем в многополярном мире.Принятие данной модели подразумевает переход к внешней политике, которая уже признает многополярность и старается пользоваться её преимуществами — вместо настойчивых попыток повернуть этот процесс вспять.Другое дело, что многополярность означает для вас, ну, или для нас. Лично я предпочитаю несколько иной термин — "разнополярность", подсказанный мне на прошлогоднем заседании Валдайского клуба, где говорилось о том, что нынешняя ситуация отличается от биполярной системы враждебных блоков в эпоху холодной войны.Суть многополярного мира в отсутствии в нем гегемонии и блоков. То есть — сколько стран, столько и плюсов. Но американские лидеры склонны реагировать так (что вполне для них нормально): стран на свете много, но мы — лучше всех и по праву сильнейшего мы говорим другим, что им делать (это всего лишь новая форма гегемонии).Реально проблематично сказать "нет". Снова возникнут союзы, торговые и финансовые связи, военные альянсы и соглашения о взаимной безопасности с вовлечением множества стран. То есть снова появится то, что в былые времена называли блоками.Если присмотреться к тому, как развивается сотрудничество России и Китая и других стран, группирующихся вокруг них, такое поведение, на мой личный взгляд, подходит под описание классического "блока".Если посмотреть на БРИКС, оно пока еще не соответствует "блоку" в старом смысле. У него, например, нет армии, но по активному взаимодействию партнеров в финансовой сфере, в наличии общих целей просматривается партнерство, которому пока еще (в этом главное отличие от холодной войны), не хватает единой идеологии.В индийско-китайских отношениях наблюдается интересное оживление [refreshmentфр.] Эти страны всегда воевали. Военное противостояние между Китаем и Индией имеет долгую историю.Я бываю в Индии довольно часто, и тамошнее население в большинстве своем относится к китайцам враждебно. К счастью, народ начинает сомневаться в целесообразности такого отношения.Но у них совершенно разные социальные системы: индийцы — сторонники свободного предпринимательства, государство не вмешивается в бизнес, предоставляя ему laissez-faire, а китайцы, на мой взгляд, справедливо, считают себя социалистами.Я бы сказал, что у них социализм. Очень большой госсектор, очень большой общественный сектор, включая кооперативы, интегрированные в систему госпланирования, в которой обладатели частного капитала признают свою ответственность перед народом и государством, которое регулирует их деятельность не чисто формально, как в Индии, где никто никого не регулирует. Там они, наоборот, указывают государству, что ему делать.Тем не менее, эти два государства с абсолютно разными системами столкнулись с необходимостью спросить, что же все-таки между нами есть общего, что может нас сблизить, объединить, примирить?Сейчас тот этап многополяризации, когда страны, граждане и руководители ищут точки соприкосновения, нечто общее, между собой и теми, кого они привыкли считать врагом. Увы, ни американцы, ни европейцы к этому еще не готовы.Единственная общность, какую признает Европа, её последняя "скрепа", это, пожалуй, христианство — первичная историческая база западноевропейского единства. Но враждебное отношение к России не может служить основой для сотрудничества.— А что вы думаете о будущем российско-канадских отношений в контексте санкций и кризиса на Украине?— Думаю, что с этим будет непросто, учитывая монополярность Канады в структуре НАТО, под руководством непопулярного атлантиста Карни, для которого Россия — традиционный враг.Временами Канада вела себя агрессивнее США, например, в отношении Венесуэлы, перещеголяв в этом плане госсекретаря Рубио и прочих ястребов из Майами, не говоря уже про активную поддержку Израиля и сионизма.Сейчас, правда, эта позиция претерпевает любопытные изменения. Они задаются вопросом, каково их место в мире, но не торопятся возвращаться на позицию, которую Канада занимала при Трюдо-старшем. При том, первом Трюдо, налицо было стремление к независимой внешней политике.Но у этих [нынешних властей Канады] нет внешней политики, независимой от США. Вспомним, что произошло, когда в своей знаменитой речи Трамп заявил: "Я собираюсь купить Гренландию, а там и до Канады доберемся…"Пьер Трюдо был твердым адептом независимой внешней политики. Он дружил с кубинцами, и за это Канаду в мире уважали. Заслуживала она этого или нет, это уже отдельная тема. Но той Канадой я гордился, и говорю открыто: тогда мы вели себя достойнее, чем сейчас.Так вот, Карни был вынужден отреагировать на всплеск неприязни к США, спровоцированной тирадами Трампа. В противном случае он проиграл бы лидеру консерваторов Пуальевру. А выиграл Карни на платформе, которая, по сути, отвечала на возрождение канадского национализма.Но у него нет ни средств, ни стратегического мышления, чтобы довести начатое дело до ума по совсем простой причине. Единственный путь к независимости Канады от США — это развитие отношений с Китаем. Однако до сего времени Канада относилась к Китаю с неослабевающей враждебностью.Это весьма неблагоразумно, поскольку Китай — держава двух океанов, простирается от Тихого до Атлантического океана. И если вы отправитесь в Ванкувер и спуститесь вдоль западного побережья Канады (под "западом" я имею в виду не центральную часть, где расположена, скажем, Альберта, а западное побережье Тихого океана), вы будете поражены скоплением торгового люда из Азии.В городе существуют (подчас давние) анклавы и корейцев, и китайцев, и вьетнамцев — кого там только нет! И в исторической перспективе это надолго. Так что, игнорировать связь Канады с Китаем даже географически, я бы сказал, крайне неумно. Тем не менее, они [нынешние власти Канады] поступают именно так.Эта косность и является главным препятствием, блокирует эволюцию внешнеполитического курса Канады в целесообразном направлении. И, конечно же, усердствуя в неприязни к Китаю, Канада демонстрирует свою холопскую сущность вассала США. Боятся, что Америка нападет и захватит [Канаду], услышав от нас "к черту Трампа — канадец с китайцем дружба навек". Только пока что ничего подобного не услышать.— Какие впечатления у вас о данном мероприятии, собравшем столько народа из разных стран, особенно в такой непростой геополитической обстановке?— Это чудесно. Здорово, когда есть возможность обмена информацией путем живого общения с представителями разных стран и народов, которые, в свою очередь, поделятся тем, что узнали от вас со своими соплеменниками, равно как и я расскажу англичанам и канадцам о том, что узнал здесь.Все эти стримы, интервью и вебинары — богатейшая платформа для обмена мнениями. Уверен, что мы еще встретимся — через год, а возможно и раньше мы обязательно обсудим события, успевшие произойти к тому времени.На XXII Ежегодном заседании Клуба "Валдай" мы впервые увидели вилку: с одной стороны, президент РФ затронул тему ударов по украинским АЭС; с другой — акцентировал, что не нужно лить воду на мельницу тех, кто ждёт от нас жёстких решений. Об этом в интервью Олег Барабанов о словах Путина на “Валдае”: Президент снял табу с обсуждения ударов РФ по АЭС Украины.

