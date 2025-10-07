https://ukraina.ru/20251007/perelom-na-pole-boya-kiev-otsenil-manevrennost-rossiyskikh-raket-1069745439.html

"Перелом на поле боя": Киев оценил маневренность российских ракет

Повышение маневренности российских баллистических ракет в зоне СВО признали в Киеве серьёзным вызовом. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine (MWM).

Повышение маневренности российских баллистических ракет позволяет им уклоняться не только от перехвата, но даже от обнаружения. Бывший украинский чиновник назвал это “переломом на поле боя”.Начальник службы связи с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телеэфире заявил, что Украине становится все сложнее перехватывать российские баллистические ракеты. Как сообщает издание иноСМИ, он объяснил это их способностью менять траекторию полета и использовать более сложные заходы на цель.“Конечно, стало сложнее работать по ракетам, которые летят по квазибаллистической траектории, то есть совершают колебания при заходе [на цель], — объяснил Игнат. — Это усложняет работу Patriot, потому что система при сбивании баллистики работает в автоматическом режиме. И становится труднее вычислить точку, где противоракета столкнется или взорвется рядом с ракетой противника”.Проблемы для украинской ПВО от отклоняющихся квазибаллистических траекторий ракет 9К720 системы “Искандер-М” и их аналогов воздушного базирования “Кинжал” на истребителях МиГ-31И были ожидаемы. Дополнительно осложнили работу противовоздушной обороны ВСУ запуски с нескольких направлений.“Если баллистика может заходить с разных направлений — обнаружение одной системой тоже невозможно, нужно иметь несколько систем, несколько радаров, которые могут обнаруживать цели и прикрывать город с разных направлений”, - заявил Игнат.Его заявление последовало за признанием украинских и западных официальных лиц газете Financial Times о том, что ракеты “Искандер-М” и “Кинжал” теперь либо уходят в крутое пике с предельной скоростью, либо выполняют маневры, чтобы “сбить с толку” украинские системы ПВО и уклониться от перехвата.В публикации сказано, что у украинских систем ПВО давние проблемы с перехватом “Кинжалов” и “Искандеров”. Обе системы неоднократно использовались для уничтожения систем ПВО дальнего радиуса действия С-300 и MIM-104 Patriot и служат в качестве множителя силы.Первый подтверждённый с БПЛА успешный удар “Искандера-М” по системе Patriot зафиксирован 23 февраля 2024 года. Последующий удар уничтожил еще одну систему в районе Сергеевки 10 марта того же года, лишив сухопутные войска противника в этом регионе прикрытия.Во вторую неделю июля 2024 года новые кадры подтвердили уничтожение еще двух батарей в Одесской области. Затем, 11 августа сообщалось, что ударом “Искандера-М” были уничтожены еще три ракетные батареи и радар AN/MPQ-65.Неспособность ЗРК Patriot производства США обеспечить надежный перехват российских ракет широко обсуждалась на Украине и на Западе.Неназванный украинский чиновник сообщил The Wall Street Journal в июле, что российские баллистические ракеты демонстрируют все более высокий уровень маневренности, что позволяет им уклоняться не только от перехвата, но даже от обнаружения.Ситуация для Киева усугубляется не только стремительным расширением производства комплексов “Искандер-М”. Также влияет обостряющийся дефицит комплексов Patriot и С-300 в рядах ВВС Украины.Еще одним проблемным фактором стало использование российских ЗРК, таких как С-400, против украинских противоракет: российские ракеты “земля – воздух” значительно быстрее перехватчиков Patriot, и это серьезно подрывает работу украинской ПВО.Комплексы "Искандер" представляют собой семейство высокоточных оперативно-тактических ракетных систем, разработанных в России. Основные модификации — "Искандер-М" и "Искандер-К". Комплекс принят на вооружение в 2006 году и способен поражать цели на дальности до 500 км (с возможностью увеличения). Его ключевые особенности — мобильность, сверхзвуковая скорость полета ракет, а также возможность преодоления комплексов ПРО противника."Искандер"считается одним из самых эффективных комплексов в своем классе благодаря высокой точности и разнообразию боевых частей (кассетные, фугасные, проникающие, электронно-магнитные). Он может нести как обычные, так и ядерные заряды. Система активно эксплуатируется в российской армии, а ее экспортная версия ("Искандер-Э") поставляется в ряд стран. В ходе СВО на Украине "Искандеры" применялись для ударов по критической инфраструктуре и военным объектам.Например, 23 июня 2025 года российские войска нанесли удар "Искандером" по Центру подготовки мобилизованных ВСУ в районе города Сумы. Под данным Минобороны России, в результате были уничтожены до 100 боевиков, около 14 единиц автомобилей и бронетехники.А 4 июня 2025 года расчет "Искандер-М" точным попаданием уничтожил зенитно-ракетный комплекс IRIS-T ВСУ в Днепропетровской области. Уничтожены: радиолокационная станция, пусковая установка и кабина управления, два автомобиля сопровождения.Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" – гиперзвуковая система вооружения. Комплекс представляет собой авиационную версию баллистической ракеты "Искандер", адаптированную для запуска с носителей МиГ-31К, Ту-22М3. Испытания начались в 2017 году, по данным из открытых источников. А впервые о наличии в России такого комплекса заявил в 2018 году президент РФ Владимир Путин. На боевое дежурство "Кинжалы" заступили в августе 2022 года в Калининграде."Кинжал" способен развивать скорость до 10 Махов (около 12 350 км/ч) и поражать цели на дальности свыше 1000 км, сохраняя высокую маневренность на всех этапах полета, что делает его практически неуязвимым для современных систем ПРО.Основное назначение комплекса – поражение стратегически важных объектов, включая авианосные группы, стационарные командные пункты и критическую инфраструктуру. Ракета может оснащаться как обычной, так и ядерной боевой частью.Впервые "Кинжал" был применен в ходе специальной военной операции на Украине, подтвердив свою высокую эффективность против защищенных целей. 18 марта 2022 года в Минобороны РФ сообщили об уничтожении крупного подземного склада ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области.Patriot - это зенитно-ракетные системы производства США, предназначенные для перехвата тактических баллистических ракет, крылатых ракет и самолетов на средних и больших высотах. Принятые на вооружение в 1984 году, они прошли несколько модернизаций (последняя — PAC-3 MSE) и состоят на вооружении более 20 стран.Каждая батарея Patriot включает радиолокационные станции AN/MPQ-65, пусковые установки с ракетами (PAC-2, PAC-3) и командный пункт. Patriot способны одновременно сопровождать до 100 целей и атаковать несколько из них на дальности до 160 км (PAC-3 против ракет) и до 70 км (PAC-2 против самолетов). В конфликтах Patriot зарекомендовали себя как эффективные, но уязвимые системы.

