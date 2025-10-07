https://ukraina.ru/20251007/oni-sobirayutsya-imenno-atakovat-ofitser-zapasa-o-perebroske-tekhniki-vsu-v-chernigovskuyu-oblast-1069723034.html

"Они собираются именно атаковать": офицер запаса о переброске техники ВСУ в Черниговскую область

"Они собираются именно атаковать": офицер запаса о переброске техники ВСУ в Черниговскую область - 07.10.2025 Украина.ру

"Они собираются именно атаковать": офицер запаса о переброске техники ВСУ в Черниговскую область

Переброска техники ВСУ в Черниговскую область свидетельствует о наступательных, а не оборонительных планах киевского режима, который может попытаться нанести удар с наступлением устойчивой зимней погоды. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь

2025-10-07T05:45

2025-10-07T05:45

2025-10-07T05:45

новости

черниговская область

россия

сумская область

наступление

украина наступление

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/51/1033755172_0:0:4493:2527_1920x0_80_0_0_588d4991808efe1b97dc4bd2708d672e.jpg

Отвечая на вопрос, можно ли судить о планах ВСУ по кадрам пораженной техники, эксперт был категоричен. "Нет, они собираются именно атаковать", — заявил Виктор Кутырь.Он пояснил, что Запад продолжает предоставлять Украине разведывательные данные, и если бы Россия готовила крупное наступление на Киев, об этом бы уже сообщили.Поэтому подтягивание украинской техники к границе говорит о подготовке к атаке. "Украина подтягивает туда технику, то она может попытаться атаковать в тот момент, когда наступит устойчивая зимняя погода", — отметил собеседник издания. При этом он добавил, что теоретически ВСУ могли бы атаковать уже сейчас, пока стоит сухая погода. "Теоретически противник мог бы атаковать уже сейчас, пока на дворе бабье лето. Да, ночью бывают заморозки, но дождей и слякоти пока нет", — констатировал Кутырь.Эксперт также предположил, что текущая пауза связана с неготовностью противника. "Но киевский режим что-то останавливает. Либо недостаточно техники, либо недостаток разведданных", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на фронте — в статье Геннадия Алехина: Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех.

https://ukraina.ru/20251006/voennyy-ekspert-yuriy-knutov-vs-rf--vbili-klin-u-dobropolya-chtoby-okhvatit-slavyansk-i-kramatorsk-s-1069707212.html

черниговская область

россия

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, черниговская область, россия, сумская область, наступление, украина наступление, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, новости сво россия, спецоперация, война на украине, прогноз, прогноз войны на украине, прогноз по украине, прогнозы сво, эксперты, военный эксперт