"Они собираются именно атаковать": офицер запаса о переброске техники ВСУ в Черниговскую область - 07.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251007/oni-sobirayutsya-imenno-atakovat-ofitser-zapasa-o-perebroske-tekhniki-vsu-v-chernigovskuyu-oblast-1069723034.html
"Они собираются именно атаковать": офицер запаса о переброске техники ВСУ в Черниговскую область
"Они собираются именно атаковать": офицер запаса о переброске техники ВСУ в Черниговскую область - 07.10.2025 Украина.ру
"Они собираются именно атаковать": офицер запаса о переброске техники ВСУ в Черниговскую область
Переброска техники ВСУ в Черниговскую область свидетельствует о наступательных, а не оборонительных планах киевского режима, который может попытаться нанести удар с наступлением устойчивой зимней погоды. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
2025-10-07T05:45
2025-10-07T05:45
новости
черниговская область
россия
сумская область
наступление
украина наступление
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/51/1033755172_0:0:4493:2527_1920x0_80_0_0_588d4991808efe1b97dc4bd2708d672e.jpg
Отвечая на вопрос, можно ли судить о планах ВСУ по кадрам пораженной техники, эксперт был категоричен. "Нет, они собираются именно атаковать", — заявил Виктор Кутырь.Он пояснил, что Запад продолжает предоставлять Украине разведывательные данные, и если бы Россия готовила крупное наступление на Киев, об этом бы уже сообщили.Поэтому подтягивание украинской техники к границе говорит о подготовке к атаке. "Украина подтягивает туда технику, то она может попытаться атаковать в тот момент, когда наступит устойчивая зимняя погода", — отметил собеседник издания. При этом он добавил, что теоретически ВСУ могли бы атаковать уже сейчас, пока стоит сухая погода. "Теоретически противник мог бы атаковать уже сейчас, пока на дворе бабье лето. Да, ночью бывают заморозки, но дождей и слякоти пока нет", — констатировал Кутырь.Эксперт также предположил, что текущая пауза связана с неготовностью противника. "Но киевский режим что-то останавливает. Либо недостаточно техники, либо недостаток разведданных", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на фронте — в статье Геннадия Алехина: Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех.
https://ukraina.ru/20251006/voennyy-ekspert-yuriy-knutov-vs-rf--vbili-klin-u-dobropolya-chtoby-okhvatit-slavyansk-i-kramatorsk-s-1069707212.html
черниговская область
россия
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/51/1033755172_184:0:4177:2995_1920x0_80_0_0_28476b137f0fe278be1e1a00faf27ca0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, черниговская область, россия, сумская область, наступление, украина наступление, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, новости сво россия, спецоперация, война на украине, прогноз, прогноз войны на украине, прогноз по украине, прогнозы сво, эксперты, военный эксперт
Новости, Черниговская область, Россия, Сумская область, наступление, Украина наступление, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, новости СВО Россия, Спецоперация, война на Украине, прогноз, прогноз войны на Украине, прогноз по Украине, прогнозы СВО, эксперты, военный эксперт

"Они собираются именно атаковать": офицер запаса о переброске техники ВСУ в Черниговскую область

05:45 07.10.2025
 
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
ДзенTelegram
Переброска техники ВСУ в Черниговскую область свидетельствует о наступательных, а не оборонительных планах киевского режима, который может попытаться нанести удар с наступлением устойчивой зимней погоды. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
Отвечая на вопрос, можно ли судить о планах ВСУ по кадрам пораженной техники, эксперт был категоричен. "Нет, они собираются именно атаковать", — заявил Виктор Кутырь.
Он пояснил, что Запад продолжает предоставлять Украине разведывательные данные, и если бы Россия готовила крупное наступление на Киев, об этом бы уже сообщили.
Поэтому подтягивание украинской техники к границе говорит о подготовке к атаке. "Украина подтягивает туда технику, то она может попытаться атаковать в тот момент, когда наступит устойчивая зимняя погода", — отметил собеседник издания.
При этом он добавил, что теоретически ВСУ могли бы атаковать уже сейчас, пока стоит сухая погода. "Теоретически противник мог бы атаковать уже сейчас, пока на дворе бабье лето. Да, ночью бывают заморозки, но дождей и слякоти пока нет", — констатировал Кутырь.
Эксперт также предположил, что текущая пауза связана с неготовностью противника. "Но киевский режим что-то останавливает. Либо недостаточно техники, либо недостаток разведданных", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на фронте в статье Геннадия Алехина: Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех.
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Вчера, 16:16
Военный эксперт Юрий Кнутов: ВС РФ вбили клин у Доброполья, чтобы охватить Славянск и Краматорск с югаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЧерниговская областьРоссияСумская областьнаступлениеУкраина наступлениеСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОновости СВО РоссияСпецоперациявойна на Украинепрогнозпрогноз войны на Украинепрогноз по Украинепрогнозы СВОэкспертывоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:21Полтава. Ракетный удар по базе снабжения ВСУ
08:13Главное за ночь 7 октября
08:00115 лет одной авиакатастрофе. Лев Мациевич: актёр, инженер, лётчик, националист (?)
07:50Жители Сум остались без света после взрывов
07:42Кто ждёт резкого ответа России на провокации? Барабанов о том, какой сигнал Путин дал Украине
07:30Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину
07:20Почти 200 дронов ВСУ атаковали регионы России. Последствия случившегося
07:10Энергетические войны: США завоёвывают СПГ-рынок ЕС, а Польша хочет присоединиться к топливопроводам НАТО
07:00Как православный дьякон оказался в российском плену
07:00Позывной "Мориарти": Спрятались от дронов на остановке, потом побежали к "буханке", но она уже догорала
06:45"Еще не высохла кровь на плитах захваченного собора!" ООН дает оценки религиозным репрессиям на Украине
06:40"Вглядываясь в темноту": кто и как защищает небо Донбасса
06:35"Как заставить страдать Россию". Зеленский и Ермак, считают эксперты, готовят новую тактику войны
06:30Андрей Сидоров: Меркель ищет оправдания, поэтому перекладывает на Польшу свою вину за войну на Украине
06:15О таком мечтают на Западе, но любят и ценят в России. Владимиру Путину - 73
06:05Отвлечение внимания или подготовка к тайной передаче разведданых. Зачем Киеву Космические войска
06:00"Угроза нападения на Брянскую область или попытки втянуть Белоруссию остаются актуальными" - Кутырь
05:50"Враг моего врага — мой друг": Ищенко объяснил, как в Польше относятся к бандеровцам на Украине
05:45"Они собираются именно атаковать": офицер запаса о переброске техники ВСУ в Черниговскую область
05:30"У Украины нет друзей, только враги с территориальными претензиями" — политолог
Лента новостейМолния