Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех

Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех

Российская армия продолжает наступательные действия практически на всех направлениях линии боевого соприкосновения, формируя при этом своеобразный плацдарм-треугольник на стыке границ Запорожской области, Донецкой народной республики и части Днепропетровской области, создавая и расширяя зону безопасности на территории Харьковской и Сумской областей

Одна из основных задач - перерезание логистических маршрутов ВСУ, как например, удалось подойти к трассе Покровское — Гуляй поле. Это позволит расширить возможности для маневра и выйти на направление Орехова, который считается ключом к городу Запорожье, находящегося пока под контролем киевского режима. Российские войска на этом направлении не сбавляют темпов наступления и продвигаются, сминая оборону противника. За последние дни темп этого продвижения составил до семи километров. Как признают российские военные эксперты, да и украинские тоже, на этом стыке у ВСУ затруднена переброска резервов из-за ударов армии РФ по транспортной логистике. Соответственно, противник и дальше будет вынужден отступать.Стык границ грозит обернуться для армии противника непредсказуемыми последствиями, если иметь в виду ближайшую перспективу обрушения фронта. где будут в промышленных масштабах исчезать техника и личный состав ВСУ. Собственно, создание подобного плацдарма на границах Запорожской, Днепропетровской областей и ДНР имеет несколько предназначений. Все они значимы и направлены на полное освобождение новых российских регионов в Запорожской области и ДНР. Собственно, на это направлены основные усилия российской армии. И достигнуты существенные успехи. Не всё так просто, враг отчаянно сопротивляется и перебрасывает резервы.Ещё одна задача для ВС РФ, поставленная президентом России Владимиром Путиным, это создание буферных зон на украинской территории. Движение нашей армии на Днепропетровской направлении и освобождение там населенных пунктов именно для этого и предназначены. Точно также как в Харьковской области, на Купянском направлении, под Волчанском. Участки ВСУ под Липцами, Слатино, Казачьей Лопанью уже находятся под огневыми ударами российской артиллерии. Согласно кадрам с геолокацией, наши штурмовики продвинулись на несколько километров в направлении Боровской Андреевки (Харьковская область) и расширили зону контроля на южных подступах к Красноармейску в районе Новоукраинки.На минувшей неделе нанесены мощнейшие удары по Харькову и Днепропетровску. В первом — ФАБами и ракетами по территории ТЭЦ-5, промышленным предприятиям в Холодногорском районе города, складам с вещевым военным имуществом, материальной частью, комплектующим для сборки беспилотников различных типов на оптовом рынке "Барабашова" и складским помещениям бывшего Харьковского военного танкового училища во втором — по колцентрам, работающим на ГУР, и по предприятию, собиравшему дроны.По всему участку фронта Сумской зоны безопасности авиация ВКС РФ и артиллерия наносили удары по выявленным скоплениям живой силы ВСУ. Подразделения ВДВ и морской пехоты продолжали продвижение. Враг безуспешно контратаковал правый фланг наступающей группировки "Север". Как сообщает Минобороны РФ, в Сумской области подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Варачино, Новая Сечь, Контратовка и Андреевка. Села эти небольшие, не на всякой карте разглядишь, а вот удар по врагу был значимым.В Волчанске авиационным ракетным ударом уничтожено крупное скопление живой силы 127-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили более трех десятков человек, в том числе в офицерском составе. Высокоточными ракетами поражены склады боеприпасов и материальных средств бригады.Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" сжимают кольцо окружения вокруг Купянска. По оперативным сведениям, наши войска смогли овладеть в центре Купянска территорией вещевого рынка, а также выбить врага с вокзала Эстакадный. Противник отошел за ж/д полотно и речку Купянка в микрорайон Юбилейный. В результате маневренных действий наших штурмовых групп в тесном взаимодействии с артиллерией и авиацией, основательно перекрыто и блокируется для противника возможность перебрасывать свои резервы по шоссейным дорогам, ведущим в город, а грунтовки и лесные дороги перекрывают наши ударные дроны.Ситуация в зоне ответственности группировки войск "Юг" динамично развивается. Штурмовики ВС РФ решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый (пос. Рудник). Он входит в административные границы Северска, но находится между Серебрянкой и Дроновкой. Как сообщает наше оборонное ведомство, бойцы подразделений 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии, проявляя мужество и самоотверженность, провели зачистку населенного пункта, не оставляя противнику ни малейшего шанса.Российские войска перерезали трассу между Константиновкой и Софиевкой в дельте реки Полтавка. Крайне важные события происходят восточнее Шахова и Владимировки, где наши бойцы занимают лесополосы параллельно н.п. Торецкое. На южных окраинах Красноармейска продолжаются ожесточенные бои, параллельно наши выдавливают противника в районе микрорайона Лазурный и в западной части города.Ситуация для украинских подразделений осложняется тем, что наши ударные и разведывательные дроны на оптоволокне постоянно висят над путями снабжения и контролируют каждое движение. Въезд в город по всем дорогам уже можно назвать смертельно опасным для тыловых групп ВСУ.На юге Днепропетровской области наши подразделения продолжают ожесточенные бои в районе Новосёловка — Великомихайловка — Орестополь — Сосновка и прогрызают 3-й рубеж обороны, за которым Покровское. Уже ведутся штурмовые действия в западной части Вербового. Дальнейшее продвижение севернее этого населенного пункта в направлении Алексеевки несёт для противника угрозу выхода в тыл гарнизонам ВСУ в Орестополе и Великомихайловке.На Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Степногорска. Российские войска ведут штурмовые действия малыми группами, ВСУ пытаются удержать рубежи дронами и артиллерией, изредка применяют авиацию. Продолжаются боестолкновения в населенном пункте Приморское.Противник с каждым днем несет ощутимые потери. ВСУ оставили ряд населенных пунктов на территории ДНР, в том числе Северск Малый. Немалую роль в этом сыграло создание стыка на границе Запорожской, Днепропетровской областей и ДНР — отсюда проще бить противника. На подступах к Лиману штурмовые группы освободили Заречное, бои за которое шли почти полтора месяца. А на другом фланге ВС РФ штурмуют Боровскую Андреевку, стремясь выйти к Осколу через Новоплатоновку. На центральном участке северо-западнее Лимана ведутся бои за Дерилово, также ВС РФ закрепились в центральной части Шандриголово ВС РФ и подняли там флаги. В середине недели Минобороны РФ официально уведомило об освобождении Шандриголово. Теперь для ВС РФ открывается прямой путь для наступления на Лиман с востока.Наши войска, по мнению военных экспертов, продолжат наступать в направлении Алексеево-Дружковки и Дружковки, чтобы перерезать автомобильную дорогу Н20 Константиновка–Славянск и осложнить логистику ВСУ в Константиновке, тем самым облегчив захват "крепостного пояса". Также ВС РФ могут попытаться наступать северо-западнее Часов Яра в направлении Краматорска и Славянска, перебросив для этого часть войск для наступления по автотрассе E40 Бахмут–Славянск, создавая тем самым условия для штурма "крепостного пояса" с северо-востока. Продолжится обхват Красноармейско-Димитровской агломерации с севера и северо-востока, чтобы максимально глубоко продвинуться в направлении Доброполья, что резко ухудшит перспективы обороны не только для Доброполья и Красноармейска, но и для Дружковки и Константиновки. В последующем ВС РФ приступят к штурму Красноармейска с юга и юго-запада.Успехи российской армии на всех участках фронта, естественно, невозможен без тщательной и кропотливой работы в тылу. В ходе недавней коллегии военного ведомства прозвучал доклад о боевой подготовке, где отмечалось масштабное обучение операторов БпЛА, FPV-дронов и формирование подразделений FPV-перехватчиков. Строительство полигонов, учебных баз, привлечение гражданских инструкторов и создание багги- и мотодромов демонстрируют готовность вести боевые действия в режиме постоянной СВО. Это не временная мобилизация, а систематическая перестройка боевой подготовки под реалии спецоперации.Материально-техническое обеспечение(тыл) демонстрирует повышение устойчивости, для чего комплектуются новые полки тяжелых тягачей; возможности доставки и эвакуации техники выросли в 2,5 раза, исправность парка вооружения поддерживается не ниже 98%. Появление новой солдатской экипировки, систем эвакуации раненых и беспилотной доставки продовольствия отражает адаптацию к длительным боевым действиям с учетом потребностей фронта.Социально-медицинский блок материалов коллегии фиксирует понимание командованием проблемы потерь л/с и возвращения в строй. Ускоренная эвакуация, развитие протезирования на базе госпиталей и проект "Военная медицина будущего", создание военно-социального центра для обработки миллионов запросов подтверждают долговременный характер специальной военной операции. Это честное признание высокой нагрузки на военно-медицинскую службу и гражданскую собес-систему.Морально-политическое состояние высшего звена МО РФ и ГШ ВС РФ демонстративно устойчивое. Генералитет старается показать наличие у него как сбалансированной системы боевого управления ВС РФ, так и собственной компетентности. Риторика уверенная, но содержание докладов выявляет воздействие старых и новых уязвимостей, среди которых коррупция, недостаточная эффективность тыла, нехватка квалифицированных офицерских кадров на фронте, необходимость экстренного развертывания инфраструктуры боевого обеспечения и рост убыли личного состава. Как отмечают наши авторитетные эксперты и специалисты, все больше просматривается системный подход — от штабного планирования операций и финансов до медицины и политработы. Цепочки командования ВС РФ работают и адаптируется с учетом допущенных ошибок и недостатков в начальный период спецоперации.Один пример, характеризующий эволюцию в военном деле. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и наземные роботы рассматривались лишь как поддержка: разведка, корректировка огня, эпизодическое высокоточное поражение. В военной прессе того времени они чаще фигурировали в качестве дополнения к традиционным видам вооружений, а не как фактор, способный менять саму логику боя.Уже к началу СВО взгляд меняется: в речах и публикациях руководства МО РФ и Генштаба все чаще звучит мысль, что роботизация — это не про отдельные образцы техники, а про трансформацию организационно-штатной структуры армии. На первый план выходит идея интеграции солдата и машины. Активно обсуждаются концепции эшелонированного применения БПЛА: от стратегических воздушных аппаратов до микро-дронов, объединенных в общий информационный контур. Иными словами, речь шла уже не о "дроне-разведчике", а о системе, которая меняет тактику на поле боя и, как следствие, принципы управления войсками.С началом СВО роботизация превратилась из академической дискуссии в суровую реальность. Массовое применение дешевых коммерческих квадрокоптеров оказалось куда более значимым, чем парадные "роботы будущего". На поле боя появились экосистемы — от самодельных FPV-дронов до комплексных архитектур с элементами искусственного интеллекта. Ход боевых действий только подтвердил эти принципы.

