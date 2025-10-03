Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех - 03.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251003/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-manevrennye-i-proryvnye-deystviya-razvivayut-operativnyy-uspekh-1069518315.html
Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех
Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех - 03.10.2025 Украина.ру
Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех
Российская армия продолжает наступательные действия практически на всех направлениях линии боевого соприкосновения, формируя при этом своеобразный плацдарм-треугольник на стыке границ Запорожской области, Донецкой народной республики и части Днепропетровской области, создавая и расширяя зону безопасности на территории Харьковской и Сумской областей
2025-10-03T06:25
2025-10-03T06:25
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
владимир путин
вооруженные силы украины
вкс
вдв
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898215_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_a6a7749e33bf3787012d3aef1f17f953.jpg
Одна из основных задач - перерезание логистических маршрутов ВСУ, как например, удалось подойти к трассе Покровское — Гуляй поле. Это позволит расширить возможности для маневра и выйти на направление Орехова, который считается ключом к городу Запорожье, находящегося пока под контролем киевского режима. Российские войска на этом направлении не сбавляют темпов наступления и продвигаются, сминая оборону противника. За последние дни темп этого продвижения составил до семи километров. Как признают российские военные эксперты, да и украинские тоже, на этом стыке у ВСУ затруднена переброска резервов из-за ударов армии РФ по транспортной логистике. Соответственно, противник и дальше будет вынужден отступать.Стык границ грозит обернуться для армии противника непредсказуемыми последствиями, если иметь в виду ближайшую перспективу обрушения фронта. где будут в промышленных масштабах исчезать техника и личный состав ВСУ. Собственно, создание подобного плацдарма на границах Запорожской, Днепропетровской областей и ДНР имеет несколько предназначений. Все они значимы и направлены на полное освобождение новых российских регионов в Запорожской области и ДНР. Собственно, на это направлены основные усилия российской армии. И достигнуты существенные успехи. Не всё так просто, враг отчаянно сопротивляется и перебрасывает резервы.Ещё одна задача для ВС РФ, поставленная президентом России Владимиром Путиным, это создание буферных зон на украинской территории. Движение нашей армии на Днепропетровской направлении и освобождение там населенных пунктов именно для этого и предназначены. Точно также как в Харьковской области, на Купянском направлении, под Волчанском. Участки ВСУ под Липцами, Слатино, Казачьей Лопанью уже находятся под огневыми ударами российской артиллерии. Согласно кадрам с геолокацией, наши штурмовики продвинулись на несколько километров в направлении Боровской Андреевки (Харьковская область) и расширили зону контроля на южных подступах к Красноармейску в районе Новоукраинки.На минувшей неделе нанесены мощнейшие удары по Харькову и Днепропетровску. В первом — ФАБами и ракетами по территории ТЭЦ-5, промышленным предприятиям в Холодногорском районе города, складам с вещевым военным имуществом, материальной частью, комплектующим для сборки беспилотников различных типов на оптовом рынке "Барабашова" и складским помещениям бывшего Харьковского военного танкового училища во втором — по колцентрам, работающим на ГУР, и по предприятию, собиравшему дроны.По всему участку фронта Сумской зоны безопасности авиация ВКС РФ и артиллерия наносили удары по выявленным скоплениям живой силы ВСУ. Подразделения ВДВ и морской пехоты продолжали продвижение. Враг безуспешно контратаковал правый фланг наступающей группировки "Север". Как сообщает Минобороны РФ, в Сумской области подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Варачино, Новая Сечь, Контратовка и Андреевка. Села эти небольшие, не на всякой карте разглядишь, а вот удар по врагу был значимым.В Волчанске авиационным ракетным ударом уничтожено крупное скопление живой силы 127-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили более трех десятков человек, в том числе в офицерском составе. Высокоточными ракетами поражены склады боеприпасов и материальных средств бригады.Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" сжимают кольцо окружения вокруг Купянска. По оперативным сведениям, наши войска смогли овладеть в центре Купянска территорией вещевого рынка, а также выбить врага с вокзала Эстакадный. Противник отошел за ж/д полотно и речку Купянка в микрорайон Юбилейный. В результате маневренных действий наших штурмовых групп в тесном взаимодействии с артиллерией и авиацией, основательно перекрыто и блокируется для противника возможность перебрасывать свои резервы по шоссейным дорогам, ведущим в город, а грунтовки и лесные дороги перекрывают наши ударные дроны.Ситуация в зоне ответственности группировки войск "Юг" динамично развивается. Штурмовики ВС РФ решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый (пос. Рудник). Он входит в административные границы Северска, но находится между Серебрянкой и Дроновкой. Как сообщает наше оборонное ведомство, бойцы подразделений 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии, проявляя мужество и самоотверженность, провели зачистку населенного пункта, не оставляя противнику ни малейшего шанса.Российские войска перерезали трассу между Константиновкой и Софиевкой в дельте реки Полтавка. Крайне важные события происходят восточнее Шахова и Владимировки, где наши бойцы занимают лесополосы параллельно н.п. Торецкое. На южных окраинах Красноармейска продолжаются ожесточенные бои, параллельно наши выдавливают противника в районе микрорайона Лазурный и в западной части города.Ситуация для украинских подразделений осложняется тем, что наши ударные и разведывательные дроны на оптоволокне постоянно висят над путями снабжения и контролируют каждое движение. Въезд в город по всем дорогам уже можно назвать смертельно опасным для тыловых групп ВСУ.На юге Днепропетровской области наши подразделения продолжают ожесточенные бои в районе Новосёловка — Великомихайловка — Орестополь — Сосновка и прогрызают 3-й рубеж обороны, за которым Покровское. Уже ведутся штурмовые действия в западной части Вербового. Дальнейшее продвижение севернее этого населенного пункта в направлении Алексеевки несёт для противника угрозу выхода в тыл гарнизонам ВСУ в Орестополе и Великомихайловке.На Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Степногорска. Российские войска ведут штурмовые действия малыми группами, ВСУ пытаются удержать рубежи дронами и артиллерией, изредка применяют авиацию. Продолжаются боестолкновения в населенном пункте Приморское.Противник с каждым днем несет ощутимые потери. ВСУ оставили ряд населенных пунктов на территории ДНР, в том числе Северск Малый. Немалую роль в этом сыграло создание стыка на границе Запорожской, Днепропетровской областей и ДНР — отсюда проще бить противника. На подступах к Лиману штурмовые группы освободили Заречное, бои за которое шли почти полтора месяца. А на другом фланге ВС РФ штурмуют Боровскую Андреевку, стремясь выйти к Осколу через Новоплатоновку. На центральном участке северо-западнее Лимана ведутся бои за Дерилово, также ВС РФ закрепились в центральной части Шандриголово ВС РФ и подняли там флаги. В середине недели Минобороны РФ официально уведомило об освобождении Шандриголово. Теперь для ВС РФ открывается прямой путь для наступления на Лиман с востока.Наши войска, по мнению военных экспертов, продолжат наступать в направлении Алексеево-Дружковки и Дружковки, чтобы перерезать автомобильную дорогу Н20 Константиновка–Славянск и осложнить логистику ВСУ в Константиновке, тем самым облегчив захват "крепостного пояса". Также ВС РФ могут попытаться наступать северо-западнее Часов Яра в направлении Краматорска и Славянска, перебросив для этого часть войск для наступления по автотрассе E40 Бахмут–Славянск, создавая тем самым условия для штурма "крепостного пояса" с северо-востока. Продолжится обхват Красноармейско-Димитровской агломерации с севера и северо-востока, чтобы максимально глубоко продвинуться в направлении Доброполья, что резко ухудшит перспективы обороны не только для Доброполья и Красноармейска, но и для Дружковки и Константиновки. В последующем ВС РФ приступят к штурму Красноармейска с юга и юго-запада.Успехи российской армии на всех участках фронта, естественно, невозможен без тщательной и кропотливой работы в тылу. В ходе недавней коллегии военного ведомства прозвучал доклад о боевой подготовке, где отмечалось масштабное обучение операторов БпЛА, FPV-дронов и формирование подразделений FPV-перехватчиков. Строительство полигонов, учебных баз, привлечение гражданских инструкторов и создание багги- и мотодромов демонстрируют готовность вести боевые действия в режиме постоянной СВО. Это не временная мобилизация, а систематическая перестройка боевой подготовки под реалии спецоперации.Материально-техническое обеспечение(тыл) демонстрирует повышение устойчивости, для чего комплектуются новые полки тяжелых тягачей; возможности доставки и эвакуации техники выросли в 2,5 раза, исправность парка вооружения поддерживается не ниже 98%. Появление новой солдатской экипировки, систем эвакуации раненых и беспилотной доставки продовольствия отражает адаптацию к длительным боевым действиям с учетом потребностей фронта.Социально-медицинский блок материалов коллегии фиксирует понимание командованием проблемы потерь л/с и возвращения в строй. Ускоренная эвакуация, развитие протезирования на базе госпиталей и проект "Военная медицина будущего", создание военно-социального центра для обработки миллионов запросов подтверждают долговременный характер специальной военной операции. Это честное признание высокой нагрузки на военно-медицинскую службу и гражданскую собес-систему.Морально-политическое состояние высшего звена МО РФ и ГШ ВС РФ демонстративно устойчивое. Генералитет старается показать наличие у него как сбалансированной системы боевого управления ВС РФ, так и собственной компетентности. Риторика уверенная, но содержание докладов выявляет воздействие старых и новых уязвимостей, среди которых коррупция, недостаточная эффективность тыла, нехватка квалифицированных офицерских кадров на фронте, необходимость экстренного развертывания инфраструктуры боевого обеспечения и рост убыли личного состава. Как отмечают наши авторитетные эксперты и специалисты, все больше просматривается системный подход — от штабного планирования операций и финансов до медицины и политработы. Цепочки командования ВС РФ работают и адаптируется с учетом допущенных ошибок и недостатков в начальный период спецоперации.Один пример, характеризующий эволюцию в военном деле. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и наземные роботы рассматривались лишь как поддержка: разведка, корректировка огня, эпизодическое высокоточное поражение. В военной прессе того времени они чаще фигурировали в качестве дополнения к традиционным видам вооружений, а не как фактор, способный менять саму логику боя.Уже к началу СВО взгляд меняется: в речах и публикациях руководства МО РФ и Генштаба все чаще звучит мысль, что роботизация — это не про отдельные образцы техники, а про трансформацию организационно-штатной структуры армии. На первый план выходит идея интеграции солдата и машины. Активно обсуждаются концепции эшелонированного применения БПЛА: от стратегических воздушных аппаратов до микро-дронов, объединенных в общий информационный контур. Иными словами, речь шла уже не о "дроне-разведчике", а о системе, которая меняет тактику на поле боя и, как следствие, принципы управления войсками.С началом СВО роботизация превратилась из академической дискуссии в суровую реальность. Массовое применение дешевых коммерческих квадрокоптеров оказалось куда более значимым, чем парадные "роботы будущего". На поле боя появились экосистемы — от самодельных FPV-дронов до комплексных архитектур с элементами искусственного интеллекта. Ход боевых действий только подтвердил эти принципы.
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898215_69:0:1034:724_1920x0_80_0_0_2169f5bdf5af86ae97685ab40a64ed26.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, владимир путин, вооруженные силы украины, вкс, вдв, эксклюзив
Россия, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВКС, ВДВ, Эксклюзив

Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех

06:25 03.10.2025
 
© Украина.руКоллаж: спецоперация на минувшей неделе
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Российская армия продолжает наступательные действия практически на всех направлениях линии боевого соприкосновения, формируя при этом своеобразный плацдарм-треугольник на стыке границ Запорожской области, Донецкой народной республики и части Днепропетровской области, создавая и расширяя зону безопасности на территории Харьковской и Сумской областей
Одна из основных задач - перерезание логистических маршрутов ВСУ, как например, удалось подойти к трассе Покровское — Гуляй поле. Это позволит расширить возможности для маневра и выйти на направление Орехова, который считается ключом к городу Запорожье, находящегося пока под контролем киевского режима. Российские войска на этом направлении не сбавляют темпов наступления и продвигаются, сминая оборону противника. За последние дни темп этого продвижения составил до семи километров.
Как признают российские военные эксперты, да и украинские тоже, на этом стыке у ВСУ затруднена переброска резервов из-за ударов армии РФ по транспортной логистике. Соответственно, противник и дальше будет вынужден отступать.
Стык границ грозит обернуться для армии противника непредсказуемыми последствиями, если иметь в виду ближайшую перспективу обрушения фронта. где будут в промышленных масштабах исчезать техника и личный состав ВСУ. Собственно, создание подобного плацдарма на границах Запорожской, Днепропетровской областей и ДНР имеет несколько предназначений. Все они значимы и направлены на полное освобождение новых российских регионов в Запорожской области и ДНР. Собственно, на это направлены основные усилия российской армии. И достигнуты существенные успехи. Не всё так просто, враг отчаянно сопротивляется и перебрасывает резервы.
Ещё одна задача для ВС РФ, поставленная президентом России Владимиром Путиным, это создание буферных зон на украинской территории. Движение нашей армии на Днепропетровской направлении и освобождение там населенных пунктов именно для этого и предназначены. Точно также как в Харьковской области, на Купянском направлении, под Волчанском. Участки ВСУ под Липцами, Слатино, Казачьей Лопанью уже находятся под огневыми ударами российской артиллерии. Согласно кадрам с геолокацией, наши штурмовики продвинулись на несколько километров в направлении Боровской Андреевки (Харьковская область) и расширили зону контроля на южных подступах к Красноармейску в районе Новоукраинки.
На минувшей неделе нанесены мощнейшие удары по Харькову и Днепропетровску. В первом — ФАБами и ракетами по территории ТЭЦ-5, промышленным предприятиям в Холодногорском районе города, складам с вещевым военным имуществом, материальной частью, комплектующим для сборки беспилотников различных типов на оптовом рынке "Барабашова" и складским помещениям бывшего Харьковского военного танкового училища во втором — по колцентрам, работающим на ГУР, и по предприятию, собиравшему дроны.
По всему участку фронта Сумской зоны безопасности авиация ВКС РФ и артиллерия наносили удары по выявленным скоплениям живой силы ВСУ. Подразделения ВДВ и морской пехоты продолжали продвижение. Враг безуспешно контратаковал правый фланг наступающей группировки "Север". Как сообщает Минобороны РФ, в Сумской области подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Варачино, Новая Сечь, Контратовка и Андреевка. Села эти небольшие, не на всякой карте разглядишь, а вот удар по врагу был значимым.
В Волчанске авиационным ракетным ударом уничтожено крупное скопление живой силы 127-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили более трех десятков человек, в том числе в офицерском составе. Высокоточными ракетами поражены склады боеприпасов и материальных средств бригады.
Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" сжимают кольцо окружения вокруг Купянска. По оперативным сведениям, наши войска смогли овладеть в центре Купянска территорией вещевого рынка, а также выбить врага с вокзала Эстакадный. Противник отошел за ж/д полотно и речку Купянка в микрорайон Юбилейный. В результате маневренных действий наших штурмовых групп в тесном взаимодействии с артиллерией и авиацией, основательно перекрыто и блокируется для противника возможность перебрасывать свои резервы по шоссейным дорогам, ведущим в город, а грунтовки и лесные дороги перекрывают наши ударные дроны.
Ситуация в зоне ответственности группировки войск "Юг" динамично развивается. Штурмовики ВС РФ решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый (пос. Рудник). Он входит в административные границы Северска, но находится между Серебрянкой и Дроновкой. Как сообщает наше оборонное ведомство, бойцы подразделений 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии, проявляя мужество и самоотверженность, провели зачистку населенного пункта, не оставляя противнику ни малейшего шанса.
Российские войска перерезали трассу между Константиновкой и Софиевкой в дельте реки Полтавка. Крайне важные события происходят восточнее Шахова и Владимировки, где наши бойцы занимают лесополосы параллельно н.п. Торецкое. На южных окраинах Красноармейска продолжаются ожесточенные бои, параллельно наши выдавливают противника в районе микрорайона Лазурный и в западной части города.
Ситуация для украинских подразделений осложняется тем, что наши ударные и разведывательные дроны на оптоволокне постоянно висят над путями снабжения и контролируют каждое движение. Въезд в город по всем дорогам уже можно назвать смертельно опасным для тыловых групп ВСУ.
На юге Днепропетровской области наши подразделения продолжают ожесточенные бои в районе Новосёловка — Великомихайловка — Орестополь — Сосновка и прогрызают 3-й рубеж обороны, за которым Покровское. Уже ведутся штурмовые действия в западной части Вербового. Дальнейшее продвижение севернее этого населенного пункта в направлении Алексеевки несёт для противника угрозу выхода в тыл гарнизонам ВСУ в Орестополе и Великомихайловке.
На Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Степногорска. Российские войска ведут штурмовые действия малыми группами, ВСУ пытаются удержать рубежи дронами и артиллерией, изредка применяют авиацию. Продолжаются боестолкновения в населенном пункте Приморское.
Противник с каждым днем несет ощутимые потери. ВСУ оставили ряд населенных пунктов на территории ДНР, в том числе Северск Малый. Немалую роль в этом сыграло создание стыка на границе Запорожской, Днепропетровской областей и ДНР — отсюда проще бить противника. На подступах к Лиману штурмовые группы освободили Заречное, бои за которое шли почти полтора месяца. А на другом фланге ВС РФ штурмуют Боровскую Андреевку, стремясь выйти к Осколу через Новоплатоновку. На центральном участке северо-западнее Лимана ведутся бои за Дерилово, также ВС РФ закрепились в центральной части Шандриголово ВС РФ и подняли там флаги. В середине недели Минобороны РФ официально уведомило об освобождении Шандриголово. Теперь для ВС РФ открывается прямой путь для наступления на Лиман с востока.
Наши войска, по мнению военных экспертов, продолжат наступать в направлении Алексеево-Дружковки и Дружковки, чтобы перерезать автомобильную дорогу Н20 Константиновка–Славянск и осложнить логистику ВСУ в Константиновке, тем самым облегчив захват "крепостного пояса". Также ВС РФ могут попытаться наступать северо-западнее Часов Яра в направлении Краматорска и Славянска, перебросив для этого часть войск для наступления по автотрассе E40 Бахмут–Славянск, создавая тем самым условия для штурма "крепостного пояса" с северо-востока. Продолжится обхват Красноармейско-Димитровской агломерации с севера и северо-востока, чтобы максимально глубоко продвинуться в направлении Доброполья, что резко ухудшит перспективы обороны не только для Доброполья и Красноармейска, но и для Дружковки и Константиновки. В последующем ВС РФ приступят к штурму Красноармейска с юга и юго-запада.
Успехи российской армии на всех участках фронта, естественно, невозможен без тщательной и кропотливой работы в тылу. В ходе недавней коллегии военного ведомства прозвучал доклад о боевой подготовке, где отмечалось масштабное обучение операторов БпЛА, FPV-дронов и формирование подразделений FPV-перехватчиков. Строительство полигонов, учебных баз, привлечение гражданских инструкторов и создание багги- и мотодромов демонстрируют готовность вести боевые действия в режиме постоянной СВО. Это не временная мобилизация, а систематическая перестройка боевой подготовки под реалии спецоперации.
Материально-техническое обеспечение(тыл) демонстрирует повышение устойчивости, для чего комплектуются новые полки тяжелых тягачей; возможности доставки и эвакуации техники выросли в 2,5 раза, исправность парка вооружения поддерживается не ниже 98%. Появление новой солдатской экипировки, систем эвакуации раненых и беспилотной доставки продовольствия отражает адаптацию к длительным боевым действиям с учетом потребностей фронта.
Социально-медицинский блок материалов коллегии фиксирует понимание командованием проблемы потерь л/с и возвращения в строй. Ускоренная эвакуация, развитие протезирования на базе госпиталей и проект "Военная медицина будущего", создание военно-социального центра для обработки миллионов запросов подтверждают долговременный характер специальной военной операции. Это честное признание высокой нагрузки на военно-медицинскую службу и гражданскую собес-систему.
Морально-политическое состояние высшего звена МО РФ и ГШ ВС РФ демонстративно устойчивое. Генералитет старается показать наличие у него как сбалансированной системы боевого управления ВС РФ, так и собственной компетентности. Риторика уверенная, но содержание докладов выявляет воздействие старых и новых уязвимостей, среди которых коррупция, недостаточная эффективность тыла, нехватка квалифицированных офицерских кадров на фронте, необходимость экстренного развертывания инфраструктуры боевого обеспечения и рост убыли личного состава. Как отмечают наши авторитетные эксперты и специалисты, все больше просматривается системный подход — от штабного планирования операций и финансов до медицины и политработы. Цепочки командования ВС РФ работают и адаптируется с учетом допущенных ошибок и недостатков в начальный период спецоперации.
Один пример, характеризующий эволюцию в военном деле. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и наземные роботы рассматривались лишь как поддержка: разведка, корректировка огня, эпизодическое высокоточное поражение. В военной прессе того времени они чаще фигурировали в качестве дополнения к традиционным видам вооружений, а не как фактор, способный менять саму логику боя.
Уже к началу СВО взгляд меняется: в речах и публикациях руководства МО РФ и Генштаба все чаще звучит мысль, что роботизация — это не про отдельные образцы техники, а про трансформацию организационно-штатной структуры армии. На первый план выходит идея интеграции солдата и машины. Активно обсуждаются концепции эшелонированного применения БПЛА: от стратегических воздушных аппаратов до микро-дронов, объединенных в общий информационный контур. Иными словами, речь шла уже не о "дроне-разведчике", а о системе, которая меняет тактику на поле боя и, как следствие, принципы управления войсками.
С началом СВО роботизация превратилась из академической дискуссии в суровую реальность. Массовое применение дешевых коммерческих квадрокоптеров оказалось куда более значимым, чем парадные "роботы будущего". На поле боя появились экосистемы — от самодельных FPV-дронов до комплексных архитектур с элементами искусственного интеллекта. Ход боевых действий только подтвердил эти принципы.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВКСВДВЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:25Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех
06:15"Задушить Крым", а из Украины сделать отстойник. Украинские эксперты о последних инициативах Европы
06:06Американская парадигма. В украинской команде Трампа грядут большие перестановки и смена стратегии
06:00Дмитрий Гусев: Отказ от российского газа рано или поздно приведет Европу к смене власти
06:00"Удары наносили из пригорода Харькова": Алехин раскрыл, как ВСУ прикрываются жилой инфраструктурой
05:54После Купянска — на Красный Лиман: полковник запаса о наступлении на ключевой узел обороны ВСУ
05:48"Последние потуги ВСУ под Покровском закончились для противника мясорубкой" — Анпилогов
05:36"Они начинают сдаваться в плен": полковник Алехин о разгроме бригад ВСУ севернее Харькова
05:30Иван Тимофеев о словах Путина на “Валдае”: РФ хочет мира с Западом, но без ущерба ее интересам
05:24"Окно в Европу придется рубить снова": военный эксперт о возможном ответе на блокаду российских портов
05:12"На этом участке нужны резервы": военный эксперт про переломный момент на Запорожском фронте
05:00Венгерский политолог Габор Штир: Если Трамп не может “построить” своих союзников, значит он слаб
05:00"С русскими ссориться незачем": эксперт раскрыл, почему НАТО не рискнуло сбивать российские самолеты
04:54"Не из-за глубокой симпатии к России": Сушенцов раскрыл, почему Трамп пересматривает политику Байдена
04:42"Кость в горле Молдавии": Анпилогов о том, почему Приднестровье остается вечной проблемой для Кишинева
04:30Эксперт МГИМО о планах Киева в Приднестровье: "Украина может предложить свои услуги"
04:24Давление на мирных жителей и удары по энергетике: Алехин раскрыл истинные цели обстрелов Белгорода
04:21ВС РФ атакуют объекты ВСУ, ВПК и инфраструктуры на Украине. Сводка ударов на 4:00
04:18"Каркас, непроницаемый для навязывания воли": Андрей Сушенцов предрек конец гегемонии Запада
04:02Аэропорт Мюнхена закрыли из-за неопознанных дронов — Reuters
Лента новостейМолния