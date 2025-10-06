"Самая настоящая зона смерти": военный эксперт раскрыл, как дроны изменили тактику войны - 06.10.2025 Украина.ру
Открытые пространства в зоне СВО превратились в зону смерти из-за массового применения дронов, на которые приходится 90% всех потерь с обеих сторон. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
"Фактор дронов, который нарастал все эти три года СВО, стал самодовлеющим. Около 90% с обеих сторон приходится именно на них", - заявил Анпилогов. Он подчеркнул, что на открытом пространстве беспилотники представляют собой самую настоящую "зону смерти".Эксперт описал картину с линии фронта: "Посмотрите на видеокадры с линии соприкосновения: оператор снимает поле, которое блестит как роса. Эта "роса" - разбросанное оптоволокно, потому что оптоволоконные дроны летают туда-сюда в разные стороны".Особую роль, по словам Анпилогова, играет городская застройка. "Квартал из несколько высотных зданий в городах представляют собой цитадель для операторов БПЛА, которые оттуда запускают дроны через систему ретрансляторов. Поэтому последние 10-15 километров на пути к городам такие сложные", - пояснил он."Если вы берете цитадель, то можете распространять ваше дроновое воздействие на противника", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года.
Открытые пространства в зоне СВО превратились в зону смерти из-за массового применения дронов, на которые приходится 90% всех потерь с обеих сторон. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
"Фактор дронов, который нарастал все эти три года СВО, стал самодовлеющим. Около 90% с обеих сторон приходится именно на них", - заявил Анпилогов. Он подчеркнул, что на открытом пространстве беспилотники представляют собой самую настоящую "зону смерти".
Эксперт описал картину с линии фронта: "Посмотрите на видеокадры с линии соприкосновения: оператор снимает поле, которое блестит как роса. Эта "роса" - разбросанное оптоволокно, потому что оптоволоконные дроны летают туда-сюда в разные стороны".
Особую роль, по словам Анпилогова, играет городская застройка. "Квартал из несколько высотных зданий в городах представляют собой цитадель для операторов БПЛА, которые оттуда запускают дроны через систему ретрансляторов. Поэтому последние 10-15 километров на пути к городам такие сложные", - пояснил он.
"Если вы берете цитадель, то можете распространять ваше дроновое воздействие на противника", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года.
