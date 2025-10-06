"Самая настоящая зона смерти": военный эксперт раскрыл, как дроны изменили тактику войны

Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают

Любая попытка досмотреть в открытом море в международных водах наши суда - это бесспорный повод для ответа всеми силами, включая ядерные. Причем отвечать мы будем не столько по стране, которая попытается нас надавить напрямую, а по их организатору и вдохновителю Лондону и Вашингтону