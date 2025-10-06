Англичанка гадит, но из последних сил. Киселев о двойной угрозе Великобритании - 06.10.2025 Украина.ру
Власти Великобритании, несмотря на большие внутриполитические проблемы, продолжают свой антироссийский курс, что только еще больше заостряет вопрос о дальнейшем будущем этого государства. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
Народное выражениеПрограмма "Вести недели" не раз обращалась к теме под общим заголовком "Англичанка гадит", рассказал Киселев.По его словам, впервые это словосочетание он услышал еще в детстве от своего отца – ветерана Великой Отечественной войны, который родился в 1915 году, то есть еще до революции."И вот папа мне передал это со слов своей мамы Марии Семеновны – матери-героини, которая родилась в Тамбовской губернии аж в 1860 году. То есть "англичанка гадит" – это по-настоящему народное выражение, которое передавалось у нас из поколения в поколение. Основания были. Есть они и сейчас", - сказал ведущий.Ведь именно Британия сегодня ведет себя в отношении РФ наиболее воинственно и коварно, отметил он.Активны и слышны здесь бывшие британские чиновники.Вот, например, баронесса Элиза Мэннингем, экс-глава британского разведывательного управления MI5 заявила: "Мы уже находимся в состоянии войны с Россией"."Это что, констатация или объявление войны? Какой-то призыв?" - задался вопросами Киселев.А вот бывший министр обороны Британии Бен Уоллес прямо-таки ставит задачу "задушить Крым". "Мы должны помочь Украине получить вооружение дальнего радиуса действия, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Мы должны задушить Крым", – заявил он."Это мы слышим с островного государства в Северном море даже без системы противоракетной обороны. Ну хорошо, остров пока еще пригоден для жизни. Но с такими замашками сколько он еще будет пригодным?" - отметил Киселев.Воинственно высказывается и действующий министр обороны Британии Джон Хили: "Наше послание Москве из Ливерпуля сегодня таково: "Президент Путин, вы не победите. Начните переговоры. Достигните мира. Мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется".По поводу переговоров и мира – это прикрытие, полагает Киселев."Именно Англия в свое время сорвала результат российско-украинских переговоров в Стамбуле. Именно Англия в бытность премьером Бориса Джонсона толкнула Киев на продолжение войны и становилась первой западной страной, раз за разом поставлявшей бандеровцам все новые образцы вооружений, толкая по пути эскалации", - напомнил он.В начале сентября Хили приехал в Киев. Вслед за ним туда же в знак поддержки отправился принц Гарри, тот самый, что еще 20 лет назад появился на вечеринке с нацистской свастикой на рукаве, рассказал ведущий."Британский десант в Киев многочислен и напорист. Вот в столице Украины – новый министр иностранных дел Иветт Купер. Это демонстративный первый зарубежный визит, что всегда и везде считается обозначением внешнеполитических приоритетов", - отметил он.Беспардонный ДжонсонНу и куда же без Бориса Джонсона?"У себя на родине за многократную ложь и аморалку его изгнали из политики, он никогда уже не изберется и никуда не будет назначен, но на внешнем контуре еще долго будет изрыгать из себя яд, разжигая войну. Отчего же никто с Запада до сих пор не отправляет на Украину войска?" - сказал Киселев.Ведущий напомнил слова экс-премьера Британии о том, что в Киеве и других городах Украины достаточно отелей, где можно разместить войска "коалиции желающих"."Он вовсю "топит" за эскалацию. Беспардонно", - прокомментировал Киселев.На днях в Киеве без предупреждения объявилась британская принцесса Анна, сестра короля Карла III."Впрочем, этого можно было бы и не уточнять – ведь они похожи как две капли воды. Даже можно перепутать. Прибыла на Украину по просьбе британского правительства и даже передала Зеленскому конверт с письмом поддержки", - отметил Киселев.По его словам, вот это все и есть "англичанка гадит"."Причем делает это из последних сил. Вот прикиньте, что у них-то самих там внутри творится. Правительство Кира Стармера, по просьбе которого принцесса Анна прибыла в Киев, непопулярно как никакое другое в истории. Рейтинг народной поддержки Стармера – всего лишь 13%. Это хуже, чем прошлые антирекорды у экс-премьера Риши Сунака в апреле 2024 года и Джона Мэйджора за август 1994-го", - добавил он.То есть правительство Британии "на ладан дышит", а все туда же – на поле боя против России, отметил Киселев.Очевидно, власти Великобритании рассчитывают отвлечь жителей страны внешней угрозой. Но если Лондону вести себя прилично, то угрозы Британии и не возникнет. Если же так, как сейчас, то угроза двойная: и внутренняя, и внешняя."Ну а как вы хотели?" - резюмировал Киселев.Об астрологии и политике в жизни Бориса Джонсона - в материале издания Украина.ру Ирония судьбы, или "Прощай, Борис!"
Народное выражение
Программа "Вести недели" не раз обращалась к теме под общим заголовком "Англичанка гадит", рассказал Киселев.
По его словам, впервые это словосочетание он услышал еще в детстве от своего отца – ветерана Великой Отечественной войны, который родился в 1915 году, то есть еще до революции.
"И вот папа мне передал это со слов своей мамы Марии Семеновны – матери-героини, которая родилась в Тамбовской губернии аж в 1860 году. То есть "англичанка гадит" – это по-настоящему народное выражение, которое передавалось у нас из поколения в поколение. Основания были. Есть они и сейчас", - сказал ведущий.
Ведь именно Британия сегодня ведет себя в отношении РФ наиболее воинственно и коварно, отметил он.
"Именно там обкатывается нарратив, то есть словесные формулы, что делают войну с Россией делом обыденным и нормальным. Мол, не надо бояться. Да мы и уже воюем с Россией", - сказал Киселев.
Активны и слышны здесь бывшие британские чиновники.
Вот, например, баронесса Элиза Мэннингем, экс-глава британского разведывательного управления MI5 заявила: "Мы уже находимся в состоянии войны с Россией".
"Это что, констатация или объявление войны? Какой-то призыв?" - задался вопросами Киселев.
А вот бывший министр обороны Британии Бен Уоллес прямо-таки ставит задачу "задушить Крым". "Мы должны помочь Украине получить вооружение дальнего радиуса действия, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Мы должны задушить Крым", – заявил он.
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны России и Великобритании С. Шойгу и Б. Уоллеса
Встреча министров обороны России и Великобритании С. Шойгу и Б. Уоллеса - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
"Это мы слышим с островного государства в Северном море даже без системы противоракетной обороны. Ну хорошо, остров пока еще пригоден для жизни. Но с такими замашками сколько он еще будет пригодным?" - отметил Киселев.
Воинственно высказывается и действующий министр обороны Британии Джон Хили: "Наше послание Москве из Ливерпуля сегодня таково: "Президент Путин, вы не победите. Начните переговоры. Достигните мира. Мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется".
© скриншотМинистр обороны Великобритании Джон Хили с молотком на заседании "коалиции желающих" в Брюсселе 10 апреля
Министр обороны Великобритании Джон Хили с молотком на заседании коалиции желающих в Брюсселе 10 апреля
© скриншот
По поводу переговоров и мира – это прикрытие, полагает Киселев.
"Именно Англия в свое время сорвала результат российско-украинских переговоров в Стамбуле. Именно Англия в бытность премьером Бориса Джонсона толкнула Киев на продолжение войны и становилась первой западной страной, раз за разом поставлявшей бандеровцам все новые образцы вооружений, толкая по пути эскалации", - напомнил он.
В начале сентября Хили приехал в Киев. Вслед за ним туда же в знак поддержки отправился принц Гарри, тот самый, что еще 20 лет назад появился на вечеринке с нацистской свастикой на рукаве, рассказал ведущий.
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПринц Гарри инспектирует промежуточные результаты британской политики на Украине
Принц Гарри инспектирует промежуточные результаты британской политики на Украине - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
"Британский десант в Киев многочислен и напорист. Вот в столице Украины – новый министр иностранных дел Иветт Купер. Это демонстративный первый зарубежный визит, что всегда и везде считается обозначением внешнеполитических приоритетов", - отметил он.
Беспардонный Джонсон
Ну и куда же без Бориса Джонсона?
"У себя на родине за многократную ложь и аморалку его изгнали из политики, он никогда уже не изберется и никуда не будет назначен, но на внешнем контуре еще долго будет изрыгать из себя яд, разжигая войну. Отчего же никто с Запада до сих пор не отправляет на Украину войска?" - сказал Киселев.
© telegram ukr_2025_ru
- РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Ведущий напомнил слова экс-премьера Британии о том, что в Киеве и других городах Украины достаточно отелей, где можно разместить войска "коалиции желающих".
"Он вовсю "топит" за эскалацию. Беспардонно", - прокомментировал Киселев.
На днях в Киеве без предупреждения объявилась британская принцесса Анна, сестра короля Карла III.
"Впрочем, этого можно было бы и не уточнять – ведь они похожи как две капли воды. Даже можно перепутать. Прибыла на Украину по просьбе британского правительства и даже передала Зеленскому конверт с письмом поддержки", - отметил Киселев.
По его словам, вот это все и есть "англичанка гадит".
"Причем делает это из последних сил. Вот прикиньте, что у них-то самих там внутри творится. Правительство Кира Стармера, по просьбе которого принцесса Анна прибыла в Киев, непопулярно как никакое другое в истории. Рейтинг народной поддержки Стармера – всего лишь 13%. Это хуже, чем прошлые антирекорды у экс-премьера Риши Сунака в апреле 2024 года и Джона Мэйджора за август 1994-го", - добавил он.
То есть правительство Британии "на ладан дышит", а все туда же – на поле боя против России, отметил Киселев.
Очевидно, власти Великобритании рассчитывают отвлечь жителей страны внешней угрозой. Но если Лондону вести себя прилично, то угрозы Британии и не возникнет. Если же так, как сейчас, то угроза двойная: и внутренняя, и внешняя.
"Ну а как вы хотели?" - резюмировал Киселев.
Об астрологии и политике в жизни Бориса Джонсона - в материале издания Украина.ру Ирония судьбы, или "Прощай, Борис!"
