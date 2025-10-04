"В значительной степени это блеф": эксперт раскрыл, почему Украина и союзники саботируют договоренности
Диктатор всея Украины Зеленский заявил, что советники по вопросам нацбезопасности уже обсуждают, какие гарантии будут предложены Киеву в будущем мирном соглашении
© telegram ukr_2025_ru
Все условия для политического урегулирования украинского кризиса созданы, однако противодействие со стороны Киева и его европейских союзников продолжает блокировать этот процесс. Об этом изданию Украина.ру на площадке Клуба “Валдай" рассказал его программный директор, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов
"Я считаю, на столе есть все предложения и созданы все условия для того, чтобы политическое урегулирование было достигнуто", — констатировал Сушенцов. Он отметил, что восстановлен диалог на высшем уровне, вернулась традиция личных встреч руководителей, где они имеют возможность объясниться друг с другом.
При этом эксперт указал на наличие противников политического урегулирования — это украинское правительство и его союзники в Европе.
"Мы видим, что они делают многое для того, чтобы саботировать достигнутую российским и американским президентами договоренность в Анкоридже", — заявил декан МГИМО.
Комментируя заявления Киева, Сушенцов отметил: "В значительной степени это блеф. Если бы не внешняя помощь, война закончилась бы молниеносно". Он также подчеркнул, что каждое предложение по урегулированию, которое выдвигает Россия, со временем становится все хуже для Украины из-за территориальных потерь и экономического положения.
"Если бы здравый смысл возобладал сейчас на стороне этих сторонников войны, то политическое урегулирование было бы достигнуто довольно скоро", — заключил собеседник Украина.ру.
