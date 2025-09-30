https://ukraina.ru/20250930/andrey-sushentsov-zelenskiy-blefuet-chto-voyna-ukrainy-mozhet-prodolzhatsya-i-vestis-rezultativno-1069369504.html

Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативно

Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативно - 30.09.2025 Украина.ру

Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативно

Было бы избыточно оптимистичным ожидать, что между США и РФ могут быть разрешены все крупные разногласия. Мы находимся по разные стороны баррикад в многостороннем процессе формирования полицентричного мира. Тем не менее, конфигурация интересов между Россией и США позволяет говорить о том, что урегулирование по Украине может быть достигнуто.

2025-09-30T07:30

2025-09-30T07:30

2025-09-30T07:30

интервью

американская гегемония

миропорядок

нато

валдай

владимир зеленский

дональд трамп

россия

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058647732_110:45:785:425_1920x0_80_0_0_7c066ef214d666ef18e114e15841e3be.jpg.webp

Об этом на площадке Клуба “Валдай” изданию Украина.ру рассказал его программный директор, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов.XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит с 29 сентября по 2 октября в Сочи. Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР.В прошлые годы участники Большого Валдая обсуждали осыпание миропорядка, конец западной гегемонии и принципы будущего мироустройства, заявленные президентом России. В фокусе дискуссий этого года встали вопросы безопасности личности и государств через укрепление их суверенитета. На XXII Ежегодном заседании Клуб продолжил эту линию и сосредоточился на теме взаимодействия стран в новой среде, характерной для эпохи полицентричности, в которую мир окончательно вступил.— Андрей Андреевич, сегодня мы говорим о полицентричности мира. Какие страны должны очертить контуры всемирной коллективной безопасности, чтобы другие государства могли присоединиться к такой системе?— Мир находится в переходном состоянии. С одной стороны, существуют институты, которые были созданы после Второй мировой войны, с другой — завершается однополярность, гегемония Запада.С третьей — пока ещё не сложился тот многосторонний каркас в сфере политики и безопасности, который мог бы сильно укрепить Организацию Объединённых Наций или заменить её. Эксперты Валдайского клуба полагают, что новый консенсус возникнет в среде крупных держав, которые в прежней эпохе назывались великими державами.Эти страны обладают значительным силовым потенциалом, политическими амбициями и материальным ресурсом для их подкрепления, политической волей — как минимум на защиту суверенитета и удержание бывших гегемонов от воздействия на них в неудобном для них направлении, и как максимум, на то, чтобы в результате сопротивления гегемонии создать такой каркас многосторонних отношений, который был бы непроницаем для воздействия сил, пытающихся навязывать свою политическую волю.— Как вы видите будущее отношений США и Россией? Может ли экономика стать для стран важнее политики и разногласий на тему Украины?— Говоря об этих отношениях, важно видеть не только то, что там происходит, но и то, чего в них нет. Наверное, было бы избыточно оптимистичным ожидать, что между нашими странами могут быть урегулированы все крупные разногласия. Всё же мы находимся, условно, по разные стороны баррикад в этом большом многостороннем процессе формирования полицентричного порядка.Соединённые Штаты накапливают свой национальный ресурс, действуют наступательно, нередко всё ещё агрессивно. Но они также понимают, что есть некоторые военные операции, ситуации, в которых они скорее тратят ресурс и не добиваются никаких политических целей.Одной из таких операций является сейчас украинский кризис. Дональд Трамп пересматривает политику предыдущей администрации Белого дома и делает это не исходя из глубокой симпатии к нашей стране, а потому что США осознают, что никакие политические цели там не могут быть достигнуты.Этот момент делает Россию и Соединённые Штаты параллельным образом заинтересованными в том, чтобы Америка вышла из состава участников украинского кризиса. США [заинтересованы] по своим причинам, Россия — по своим.Даст ли выход США из состава участников кризиса прорыв в отношениях [с РФ] экономических и политических? Это пока гипотеза. У нас точного ответа на этот вопрос нет. Многие на это надеются, но надо быть реалистами и понимать, что США действуют, исходя из собственных интересов.Тут важен, наверное, ключевой интерес России — чтобы США не вернулись к той стратегии, которую они исповедовали в президентство Джозефа Байдена.— Как вы оцениваете дипломатический процесс переговоров по Украине? Как считаете, как будет развиваться ситуация дальше?— Я считаю, на столе есть все предложения и созданы все условия для того, чтобы политическое урегулирование было достигнуто. Восстановлен диалог на высшем уровне, вернулась традиция личных встреч руководителей, где они имеют возможность объясниться друг с другом.В целом конфигурация интересов между Россией и США позволяет говорить о том, что урегулирование может быть достигнуто. Мы видим одновременно, что есть противники этого политического урегулирования — правительство в Киеве и его союзники в Европе. Мы видим, что они делают многое для того, чтобы саботировать достигнутую российским и американским президентами договорённость в Анкоридже.Украина пока ещё достаточно хорошо вооружена предыдущим американским правительством и европейцами. Она всё ещё обладает финансовыми ресурсами. Там ещё не иссяк человеческий потенциал. По этой причине Зеленский пытается создать образ того, что война Украины может продолжаться на обозримом горизонте и вестись результативно.В значительной степени это блеф. Если бы не внешняя помощь, война закончилась бы молниеносно. И тут нельзя говорить о том, что Украина достигла бы каких-то своих политических целей.Мы одновременно понимаем, что каждое предложение по урегулированию, которое выдвигает Россия, со временем становится всё хуже для Украины, потому что меняется зона территориального контроля, меняется положение дел в экономике Украины, меняется её долгосрочная перспектива. Если бы здравый смысл возобладал сейчас на стороне этих сторонников войны, то политическое урегулирование было бы достигнуто довольно скоро.— К слову о Европе. Как вы считаете, к чему нам готовиться в отношении ЕС и НАТО? Могут ли они пойти на ещё большую эскалацию отношений с Россией?— Я не считаю, что НАТО готова сейчас к какой-то серьёзной эскалации. Собственные силы европейских государств довольно незначительны. Они управляются крикливыми правительствами, раздаются вопиющие заявления, которые невозможно было бы представить даже накануне какой-то большой европейской войны.Но это лишь показывает их безответственность и восприятие того, что вопросы и стратегии могут быть решены в публичном поле, в пространстве СМИ. Это скорее хороший знак, чем плохой.Не исключены, конечно, провокации, которые могут доводить до определённых инцидентов военной плоскости, но всё же, на мой взгляд, пока не созрели условия для какой-то большой войны в Европе. Европейцы к этому не готовы.Среди них есть, тем не менее, небольшая группа очень милитаризованных, экзальтированных стран. Польша, государства Балтии, скандинавские страны, Великобритания, которые хотели бы сделать Балтийское море ареной конфронтации, ареной, на которой постоянно происходят инциденты военного плана. Но они одновременно понимают, что любая война, начнись она, будет довольно скоротечной. Они в ней не выиграют.— В Молдавии прошли выборы, как пишут СМИ, с недопустимыми нарушениями. Идут разговоры о том, что Молдавия привлекла СБУ, чтобы реализовать силовой сценарий в Приднестровье. Насколько реально что Украина откроет там второй фронт?— Украина, конечно, будет использовать любую возможность для того, чтобы, во-первых, оставаться в политической повестке дня. Во-вторых, чтобы использовать уязвимости, которые она считает, существуют для того, чтобы показать, что она дееспособный в военном и политическом отношении игрок, который может решать задачи, полезные для союзников в Европейском Союзе.Программа Европейского Союза на поддержку правительства Майи Санду довольно очевидна и выражается и в постоянных визитах руководителей европейских государств в Молдову, и в выделении финансовых средств ей.И то обстоятельство, что эти европейские правительства близоруки к массовым нарушениям избирательных прав граждан Молдовы, которые находятся как внутри страны, так и за рубежом — всё это говорит о том, что там избрана тактика довольно грубая и совершенно не соответствующая демократическому стандарту: на сохранение любой ценой правительства Молдовы. Не исключая, в худшем случае, и какого-то рода военные провокации на стыке безопасности и политики.Здесь, конечно, Украина может предложить свои услуги.Другое дело, что сейчас сама Украина находится в плохой для себя ситуации. Её собственные вооружённые силы истончаются, укомплектованность довольно низкая. Возможности снять с линии боестолкновения какие-то крупные подразделения, которые могли бы оказать решающее воздействие в случае операции в Приднестровье, означает, в общем-то, повышающиеся риски обрушения своего центрального фронта.Разумеется, Россия здесь не останется в стороне. Думаю, это все понимают. Учитывая, что Россия способна достигать своими видами вооружения всей территории Украины и соседних с ней государств, я не думаю, что это пройдёт бесследно для людей, которые захотят инициировать подобную операцию.

россия

украина

сша

молдавия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, американская гегемония, миропорядок, нато, валдай, владимир зеленский, дональд трамп, россия, украина, сша, молдавия, конфликт, ес, переговоры