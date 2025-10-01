Арвинд Гупта: Индия не поддается давлению США и впредь будет вести себя также твердо - 01.10.2025 Украина.ру
Арвинд Гупта: Индия не поддается давлению США и впредь будет вести себя также твердо
Арвинд Гупта: Индия не поддается давлению США и впредь будет вести себя также твердо
Многополярность поможет сближению Индии и России не только в двустороннем, но и в интернациональном контексте. При этом Индия не поддается давлению США, и твердость ее позиции пользуется международной поддержкой. Страна и впредь будет отстаивать свою стратегическую независимость
2025-10-01T06:10
2025-10-01T06:10
Об этом глава и соучредитель фонда Digital India Арвинд Гупта рассказал на “Валдае” в эксклюзивном интервью корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой.Арвинд Гупта в разные годы занимал различные должности в индийских дипломатических миссиях в Москве, Лондоне и Анкаре, работал в Совете национальной безопасности Индии. Гупта интересуется внешней политикой Индии, вопросами безопасности, истории, культуры и цивилизации. Автор пяти книг.XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит с 29 сентября по 2 октября в Сочи. Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР.— Мистер Гупта, как вы оцениваете взаимодействие Индии и России в новой системе многополярного мира и непростой геополитической обстановке?— Я считаю, что многополярность, это надолго, и она дает шанс тем, кто стремится к обновлению мироустройства без чьей-либо односторонней гегемонии.Индусы и русские являются давними приверженцами многополярного мира, мы обсуждаем эту идею много лет, а теперь, когда многое указывает на упадок гегемонии Запада, можно сказать, что это дает большие возможности другим странам для развития их потенциала. Многополярность поможет сближению Индии и России не только в двустороннем, но и в интернациональном контексте.— К 2030 США собираются увеличить взаимный торговый оборот с вашей страной до 500 миллиардов долларо. Как тарифы повлияют на это?— Мы живем в эпоху всевозможных санкций, когда финансовые системы, глобальные финансовые системы, применяются как оружие. Так что, обеим странам предстоит разбираться с этой проблемой, поскольку выплаты также весьма важны.В принципе такое возможно, но на данный момент 500 миллиардов – цель чересчур амбициозная, и её достижение потребует от обеих сторон экстраординарных усилий.— Как санкции, введенные США против Индии, отразятся на отношениях вашей страны с Россией?— Как вы знаете, причиной введения этих санкций является закупка Индией российской нефти. Индия не поддается давлению США, и твердость нашей позиции в этом противостоянии, помимо поддержки России, пользуется также и международной поддержкой.Я уверен, что Индия и впредь будет отстаивать свою стратегическую независимость, принимая решения с учетом своих национальных интересов.— Какие темы являются важнейшими для Индии и России на данный момент?— Во-первых, это дальнейшее развитие и расширение наших отношений. Во-вторых, требует осмысления возрастающая многополярность современного мира, в котором мы живем. Обе державы сотрудничают в рамках БРИКС и ШОС. Потенциал в этой сфере огромный.Также необходимо определить новые точки взаимодействия в области науки и технологий. Кое-что уже делается, но не мешало бы всё это обратить в нечто большее, более качественное, с вовлечением частного сектора.Сопроизводство некоторых видов оборонительных вооружений также дело перспективное, а в сфере космоса и энергетики мы работаем уже давно. Хорошо бы рассмотреть, как нам углубить наше сотрудничество в свете политических перемен в Индии, потому что в этих сферах заключен колоссальный потенциал.Мы стараемся подключить частный сектор к космической и атомной отраслям, которые у вас в стране чрезвычайно мощны. Сотрудничество уже существует, но только в рамках государственных предприятий, и подключение частного сектора могло бы помочь в деле обхода все тех же санкций, повторных санкций, и так далее.— Учитывая тесные и прочные связи между Индией и Россией, не готова ли Нью-Дели выступить посредником на переговорах России и Украины?— Россия уже пыталась договориться с киевским режимом при некотором участии США. Индия является сторонником дипломатического урегулирования данного конфликта. Наш премьер Моди неоднократно говорил, что эпоха войн должна отойти в прошлое, а также о готовности Индии помогать в решении этой проблемы, чем она может.
© Фото : Анна ЧеркасоваАрвинд Гупта интервью
Арвинд Гупта интервью - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : Анна Черкасова
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Многополярность поможет сближению Индии и России не только в двустороннем, но и в интернациональном контексте. При этом Индия не поддается давлению США, и твердость ее позиции пользуется международной поддержкой. Страна и впредь будет отстаивать свою стратегическую независимость
Об этом глава и соучредитель фонда Digital India Арвинд Гупта рассказал на “Валдае” в эксклюзивном интервью корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой.
Арвинд Гупта в разные годы занимал различные должности в индийских дипломатических миссиях в Москве, Лондоне и Анкаре, работал в Совете национальной безопасности Индии. Гупта интересуется внешней политикой Индии, вопросами безопасности, истории, культуры и цивилизации. Автор пяти книг.
XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит с 29 сентября по 2 октября в Сочи. Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР.
— Мистер Гупта, как вы оцениваете взаимодействие Индии и России в новой системе многополярного мира и непростой геополитической обстановке?
— Я считаю, что многополярность, это надолго, и она дает шанс тем, кто стремится к обновлению мироустройства без чьей-либо односторонней гегемонии.
Индусы и русские являются давними приверженцами многополярного мира, мы обсуждаем эту идею много лет, а теперь, когда многое указывает на упадок гегемонии Запада, можно сказать, что это дает большие возможности другим странам для развития их потенциала. Многополярность поможет сближению Индии и России не только в двустороннем, но и в интернациональном контексте.
© Фото : Клуб "Валдай"Арвинд Гупта. XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", Сочи
Арвинд Гупта. XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба Валдай, Сочи - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : Клуб "Валдай"
Арвинд Гупта. XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", Сочи
— К 2030 США собираются увеличить взаимный торговый оборот с вашей страной до 500 миллиардов долларо. Как тарифы повлияют на это?
— Мы живем в эпоху всевозможных санкций, когда финансовые системы, глобальные финансовые системы, применяются как оружие. Так что, обеим странам предстоит разбираться с этой проблемой, поскольку выплаты также весьма важны.
В принципе такое возможно, но на данный момент 500 миллиардов – цель чересчур амбициозная, и её достижение потребует от обеих сторон экстраординарных усилий.
— Как санкции, введенные США против Индии, отразятся на отношениях вашей страны с Россией?
— Как вы знаете, причиной введения этих санкций является закупка Индией российской нефти. Индия не поддается давлению США, и твердость нашей позиции в этом противостоянии, помимо поддержки России, пользуется также и международной поддержкой.
Я уверен, что Индия и впредь будет отстаивать свою стратегическую независимость, принимая решения с учетом своих национальных интересов.
— Какие темы являются важнейшими для Индии и России на данный момент?
— Во-первых, это дальнейшее развитие и расширение наших отношений. Во-вторых, требует осмысления возрастающая многополярность современного мира, в котором мы живем. Обе державы сотрудничают в рамках БРИКС и ШОС. Потенциал в этой сфере огромный.
Также необходимо определить новые точки взаимодействия в области науки и технологий. Кое-что уже делается, но не мешало бы всё это обратить в нечто большее, более качественное, с вовлечением частного сектора.
Сопроизводство некоторых видов оборонительных вооружений также дело перспективное, а в сфере космоса и энергетики мы работаем уже давно. Хорошо бы рассмотреть, как нам углубить наше сотрудничество в свете политических перемен в Индии, потому что в этих сферах заключен колоссальный потенциал.
Мы стараемся подключить частный сектор к космической и атомной отраслям, которые у вас в стране чрезвычайно мощны. Сотрудничество уже существует, но только в рамках государственных предприятий, и подключение частного сектора могло бы помочь в деле обхода все тех же санкций, повторных санкций, и так далее.
© Фото : Клуб "Валдай"Арвинд Гупта и эксперты на сессии. XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", Сочи
Арвинд Гупта и эксперты на сессии. XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба Валдай, Сочи - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : Клуб "Валдай"
Арвинд Гупта и эксперты на сессии. XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", Сочи
— Учитывая тесные и прочные связи между Индией и Россией, не готова ли Нью-Дели выступить посредником на переговорах России и Украины?
— Россия уже пыталась договориться с киевским режимом при некотором участии США. Индия является сторонником дипломатического урегулирования данного конфликта. Наш премьер Моди неоднократно говорил, что эпоха войн должна отойти в прошлое, а также о готовности Индии помогать в решении этой проблемы, чем она может.
Лента новостейМолния