Алехин о штурме Купянска: "Наши войска выбили врага с вокзала и овладели вещевым рынком"
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Российские подразделения успешно развивают наступление на Купянском направлении, применяя комбинированную тактику штурма и блокады городских укрепрайонов ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" сжимают кольцо окружения вокруг Купянска", — заявляет военный эксперт.
Он приводит конкретные примеры успехов: "По оперативным сведениям, наши войска смогли овладеть в центре Купянска территорией вещевого рынка, а также выбить врага с вокзала Эстакадный".
Алехин подробно описывает организацию блокады противника: "В результате маневренных действий наших штурмовых групп в тесном взаимодействии с артиллерией и авиацией, основательно перекрыто и блокируется для противника возможность перебрасывать свои резервы по шоссейным дорогам, ведущим в город".
При этом эксперт отмечает, что "грунтовки и лесные дороги перекрывают наши ударные дроны". "Такая многоуровневая блокада создает критическую ситуацию для украинского гарнизона в Купянске", — подытожил Алехин.
Вчера, 05:48"Последние потуги ВСУ под Покровском закончились для противника мясорубкой" — АнпилоговЗапад исчерпал возможности для увеличения военной помощи Украине, а последние попытки наступления ВСУ под Красноармейском (украинское название Покровск) завершились тяжелыми потерями. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
