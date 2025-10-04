https://ukraina.ru/20251004/alekhin-o-shturme-kupyanska-nashi-voyska-vybili-vraga-s-vokzala-i-ovladeli-veschevym-rynkom-1069582698.html

Алехин о штурме Купянска: "Наши войска выбили врага с вокзала и овладели вещевым рынком"

Алехин о штурме Купянска: "Наши войска выбили врага с вокзала и овладели вещевым рынком"

Российские подразделения успешно развивают наступление на Купянском направлении, применяя комбинированную тактику штурма и блокады городских укрепрайонов ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-10-04

"Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" сжимают кольцо окружения вокруг Купянска", — заявляет военный эксперт. Он приводит конкретные примеры успехов: "По оперативным сведениям, наши войска смогли овладеть в центре Купянска территорией вещевого рынка, а также выбить врага с вокзала Эстакадный".Алехин подробно описывает организацию блокады противника: "В результате маневренных действий наших штурмовых групп в тесном взаимодействии с артиллерией и авиацией, основательно перекрыто и блокируется для противника возможность перебрасывать свои резервы по шоссейным дорогам, ведущим в город". При этом эксперт отмечает, что "грунтовки и лесные дороги перекрывают наши ударные дроны". "Такая многоуровневая блокада создает критическую ситуацию для украинского гарнизона в Купянске", — подытожил Алехин.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех" на сайте Украина.ру.Также тему конфликта на Украине — в статье Татьяны Стоянович: "Вместо "Томагавков" ВСУ пополнится немецкими мстителями? Украина в международном контексте" на сайте Украина.ру.

