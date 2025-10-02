https://ukraina.ru/20251002/vmesto-tomagavkov-vsu-popolnitsya-nemetskimi-mstitelyami-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1069465606.html

Вместо "Томагавков" ВСУ пополнится немецкими мстителями? Украина в международном контексте

Вместо "Томагавков" ВСУ пополнится немецкими мстителями? Украина в международном контексте - 02.10.2025 Украина.ру

Вместо "Томагавков" ВСУ пополнится немецкими мстителями? Украина в международном контексте

Евросоюз с завидным упорством продолжает свою политику по отношению к Украине, несмотря на то что ее ошибочность уже неоднократно проявлялась на практике. Теперь брюссельская администрация намерена начать с Киевом переговоры о вступлении в ЕС, несмотря на полное несоответствие Украины основным критериям для членства

2025-10-02T06:05

2025-10-02T06:05

2025-10-02T06:05

эксклюзив

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

александр стубб

ес

вооруженные силы украины

politico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061588711_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1dcc64290c623c412363e6173a39a7c6.jpg

Венгрия становится лидером антиукраинского лагеря внутри ЕСОднако этим планам может помешать ожидаемое вето Венгрии. Поэтому в преддверии встречи лидеров ЕС в Копенгагене, которая прошла 1 октября, президент Европейского совета Антониу Кошта призвал европейских лидеров придумать, как обойти это вето, пишет американский Politico.По данным издания, португальский политик предложил переписать правила ЕС, чтобы официальные переговоры о вступлении новых членов начинались по одобрении квалифицированным большинством вместо единодушного согласия, как требуется в настоящее время.План Кошты тут же поддержал президент Финляндии Александр Стубб. "Я лично приветствую любой механизм принятий решений, который обеспечит больше гибкости и, наоборот, ослабит возможности чинить препоны, особенно в случае с Украиной”, — сказал он журналистам Politico.Однако среди лидеров стран ЕС есть много тех, кто готов занять сторону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, несмотря на его "близость к президенту Путину и "враждебность к Украине", отмечает издание. В первую очередь для них важно отстоять свое право вето, говорится в статье.План уже вызвал сопротивление целого ряда стран ЕС, включая Францию, Нидерланды и Грецию, и едва ли получит широкое одобрение в Дании, пишет американский журнал, ссылаясь на собственные источники."По словам тех же источников, эти страны обеспокоены тем, что, смягчив правила вступления, они ограничат собственные возможности блокировать неугодные или проблематичные заявки. Это открывает обширные возможности для соперничества, на которых может сыграть Орбан: так, грекам важно показать, что они вправе задержать переговоры о членстве Турции, точно так же болгары хотят не пустить Северную Македонию, а хорваты — захлопнуть дверь перед Сербией", - передает издание наблюдения своих собеседников.Но лагерь противников Кошты и Стубба может оказаться непоколебимым, так как многие страны ЕС не готовы к изменениям правил игры, продолжают американские журналисты."Еще более серьезная проблема кроется в том, что для изменения правил все 27 стран, включая Венгрию, должны прийти к согласию — а это, по мнению дипломатов, практически немыслимо", - констатирует Politico."Томагавки" - слишком ценный товар, чтобы растрачивать его на УкраинуНасколько серьезны намерения Вашингтона отправить "Томагавки" на помощь киевскому режиму? На этот вопрос пытается ответить американские издание Responsible Statecraft.Отвечая на просьбу журналистов уточнить, соответствуют ли действительности сообщения о том, что президент Трамп размышляет о передаче Украине крылатых ракет "Томагавк", вице-президент Джей Ди Вэнс не исключил такой возможности, напоминает газета.При этом Вэнс уточнил, что президент США продает Киеву оружие, а не отдает безвозмездно, и оставляет за собой право решать, какие возможности Украина может получить."Если администрация Трампа рассчитывает заигрываниями с передачей Украине более совершенных ракет большей дальности обеспечить себе рычаг воздействия на президента Владимира Путина, то она заблуждается. У Украины нет возможностей запускать "Томагавки" самой, а запасы этих ракет и систем их доставки в США слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон так просто с ними расстался", - подчеркивают эксперты Responsible Statecraft.По их словам, это не первый случай, когда Владимир Зеленский просит ракеты "Томагавк" - ранее с аналогичной просьбой он обращался к администрации Байдена и получил отказ. Дело в том, что с дальностью действия в 2 500 км "Томагавки" создадут угрозу стратегическим военных объектам и ключевым инфраструктурным узлам вдали от границ Украины, в том числе в Москве и дальше, отмечается в статье."То, что президент Трамп внезапно отнесся к этой просьбе всерьез, откровенно говоря, изумляет. В конце концов, несколько месяцев назад его администрация вновь ввела для ВСУ ограничения на предоставленные США дальнобойные ракеты, ограничив их применение целями на территории занятых Москвой районов Украины. Передача Киеву новых крылатых ракет, которые могут бить еще глубже в тыл России, откровенно противоречит ранее озвученной позиции", - пишут авторы издания.Более того, интерес Трампа к оказанию Украине дополнительной военной помощи любого рода неуклонно слабеет, добавляют они.На самом деле, все разговоры о передаче Киеву "Томагавков" надуманны и оторваны от военных реалий, отмечает издание.""Томагавки" могут запускаться тремя способами: с эсминца УРО, с подводных лодок класса "Огайо", "Виргиния" и "Лос-Анджелес", а также с использованием новой наземной системы Typhon, разработанной армией США. Украина не обладает ни одним из этих средств, и ее шансы на их приобретение в ближайшей или среднесрочной перспективе практически равны нулю", - уточняют авторы публикации.По их словам, нет никакого смысла продавать Украине ракеты без средств из запуска. При этом есть и другие причины сомневаться в том, что США решатся на этот шаг, отмечается в статье."Во-первых, самих ракет мало, и на их производство уходит два года. Учитывая, что общий арсенал ракет в США составляет, по оценкам, менее 4 тысяч единиц, а несколько сотен было израсходовано впустую в бесплодной кампании против хуситов в Красном море, Пентагон едва ли захочет расставаться с ценнейшими боеприпасами — особенно в количествах, необходимых Украине для стратегического эффекта", - полагают эксперты издания.Поскольку конфликт затягивается, понятно, что Трамп и его команда по национальной безопасности ищут новые способы убедить Путина свернуть свою кампанию, пишет Responsible Statecraft. Однако для того, чтобы новые угрозы сработали, они должны быть убедительны — как в политическом, так и в военном отношении, подчеркивает издание."Про предложение снабдить Украину "Томагавками" не скажешь ни того, ни другого, и, скорее всего, оно вызовет в Кремле больше смеха, чем страха", - резюмируют авторы статьи.Немцев призывают мстить русским в рядах ВСУЗагадочные плакаты на улицах Берлина, призывающие немцев вступать в ВСУ и мстить русским, привлекли внимание немецкого издания Berliner Zeitung.Эти плакаты появились в берлинском районе Вильмерсдорф. Никто не знает, кто их развесил, но многие их видели, пишет издание."На сером распределительном щитке на одной из улиц берлинского района Вильмерсдорф висит привлекающий внимание плакат. На нем крупными буквами красуется лозунг: "Возьми реванш". Рядом — черно-белая фотография: на ней запечатлены немецкие военнопленные, выстроенные в шеренгу, явно изможденные. Под фотографией — призыв присоединиться к "украинским освободителям" и стать частью "Интернационального легиона"", - описывает автор репортажа фотографии, полученные от очевидцев.При этом издание уточняет, что каждый плакат содержит QR-код, который ведет прямо на страницу для кандидатов на вступление в подразделение.По словам жителей района, листовки появились в середине сентября и провисели на улицах несколько дней, потом их убрали."Когда газета Berliner Zeitung посетила эти места в понедельник, плакаты и наклейки уже исчезли. Остается неясным, кто их снял, а также кто вообще является автором этих листовок", - продолжает автор репортажа.Газета напоминает, что Интернациональный легион Украины был основан 27 февраля 2022 года президентом Владимиром Зеленским и является частью ВСУ. Он ориентирован на добровольцев из-за рубежа, которые хотят сражаться против России, отмечается в публикации.По сообщениям СМИ, с начала боевых действий в него вступили несколько тысяч человек из более чем 70 стран, многие из которых имеют военный опыт. Легион включает в себя различные батальоны, от пехоты до спецназа, которые, среди прочего, были задействованы в Киеве, Харькове и Бахмуте, пишет Berliner Zeitung.При этом издание подчеркивает, что большинство местных жителей отрицательно относятся к рекламе украинского военного подразделения, так как считает неприемлемым попытки вербовать немецких граждан для участия в текущем конфликте в этой стране."С юридической точки зрения эта акция имеет неоднозначный характер. Согласно статье 109h Уголовного кодекса Германии (StGB), уголовному преследованию подлежит любой, кто вербует гражданина Германии для прохождения военной службы в военном или военизированном учреждении иностранного государства или направляет его к соответствующим вербовщикам или в такое учреждение. Попытка совершить такое деяние также подлежит уголовному преследованию", - подчеркивается в статье.По данным газеты, наказание варьируется от штрафа до пяти лет лишения свободы. Исключение делается только в том случае, если между Германией и соответствующим государством существует специальное соглашение, но для Украины такого соглашения нет, резюмирует немецкая газета.О политике Европы по отношению к России в материале Павла Котова "Стена дронов": о чем новая антироссийская задумка Европы и какая в ней опасность

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, александр стубб, ес, вооруженные силы украины, politico