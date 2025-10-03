Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине. Конференция из цикла "Украинское досье" - 03.10.2025 Украина.ру
Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине. Конференция из цикла "Украинское досье"
Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине. Конференция из цикла "Украинское досье"
Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине. Конференция из цикла "Украинское досье"
Пресс-конференция о рисках эскалации и расширения конфликта в рамках спецпроекта "Украинское досье". Украина.ру, 03.10.2025
2025-10-03T13:05
2025-10-03T13:39
Пресс-конференция о рисках эскалации и расширения конфликта в рамках спецпроекта "Украинское досье". Участники: - депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЕДОРОВ; - капитан 1-го ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир ЕРАНОСЯН; - политтехнолог, автор мультимедийного издания "Украина.ру" Михаил ПАВЛИВ; - политолог-американист Рафаэль ОРДУХАНЯН; - писатель, журналист Юрий МИЛОСЛАВСКИЙ; - политический аналитик, обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" Олег ХАВИЧ. Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ. Американское посредничество в переговорах между Украиной и Россией зашло в тупик. Сам конфликт расползается. В Европе паника из-за появления над военными объектами БПЛА. Во всем винят Россию. К восточным границам НАТО перебрасываются войска, идёт обсуждение форматов прямого участия европейских стран в конфликте. Насколько велик риск эскалации и расширения конфликта?В украинском экспертном сообществе обсуждают, насколько отмена копейки укрепит национальную идентичность. Подробнее —&nbsp;в материале "Задушить Крым", а из Украины сделать отстойник. Украинские эксперты о последних инициативах Европы.
Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине. Конференция из цикла "Украинское досье"

13:05 03.10.2025 (обновлено: 13:39 03.10.2025)
 
Пресс-конференция о рисках эскалации и расширения конфликта в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЕДОРОВ;
- капитан 1-го ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир ЕРАНОСЯН;
- политтехнолог, автор мультимедийного издания "Украина.ру" Михаил ПАВЛИВ;
- политолог-американист Рафаэль ОРДУХАНЯН;
- писатель, журналист Юрий МИЛОСЛАВСКИЙ;
- политический аналитик, обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" Олег ХАВИЧ.
Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Американское посредничество в переговорах между Украиной и Россией зашло в тупик. Сам конфликт расползается. В Европе паника из-за появления над военными объектами БПЛА. Во всем винят Россию. К восточным границам НАТО перебрасываются войска, идёт обсуждение форматов прямого участия европейских стран в конфликте. Насколько велик риск эскалации и расширения конфликта?
В украинском экспертном сообществе обсуждают, насколько отмена копейки укрепит национальную идентичность. Подробнее — в материале "Задушить Крым", а из Украины сделать отстойник. Украинские эксперты о последних инициативах Европы.
