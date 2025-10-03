https://ukraina.ru/20251003/tretya-mirovaya-riski-eskalatsii-konflikta-na-ukraine-konferentsiya-iz-tsikla-ukrainskoe-dose--1069572605.html

Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине. Конференция из цикла "Украинское досье"

Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине. Конференция из цикла "Украинское досье"

Пресс-конференция о рисках эскалации и расширения конфликта в рамках спецпроекта "Украинское досье". Украина.ру, 03.10.2025

Пресс-конференция о рисках эскалации и расширения конфликта в рамках спецпроекта "Украинское досье". Участники: - депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЕДОРОВ; - капитан 1-го ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир ЕРАНОСЯН; - политтехнолог, автор мультимедийного издания "Украина.ру" Михаил ПАВЛИВ; - политолог-американист Рафаэль ОРДУХАНЯН; - писатель, журналист Юрий МИЛОСЛАВСКИЙ; - политический аналитик, обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" Олег ХАВИЧ. Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ. Американское посредничество в переговорах между Украиной и Россией зашло в тупик. Сам конфликт расползается. В Европе паника из-за появления над военными объектами БПЛА. Во всем винят Россию. К восточным границам НАТО перебрасываются войска, идёт обсуждение форматов прямого участия европейских стран в конфликте. Насколько велик риск эскалации и расширения конфликта?В украинском экспертном сообществе обсуждают, насколько отмена копейки укрепит национальную идентичность. Подробнее — в материале "Задушить Крым", а из Украины сделать отстойник. Украинские эксперты о последних инициативах Европы.

