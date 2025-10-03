https://ukraina.ru/20251003/zadushit-krym-a-iz-ukrainy-sdelat-otstoynik-ukrainskie-eksperty-o-poslednikh-initsiativakh-evropy-1069515767.html
"Задушить Крым", а из Украины сделать отстойник. Украинские эксперты о последних инициативах Европы
"Задушить Крым", а из Украины сделать отстойник. Украинские эксперты о последних инициативах Европы - 03.10.2025 Украина.ру
"Задушить Крым", а из Украины сделать отстойник. Украинские эксперты о последних инициативах Европы
В украинском экспертном сообществе обсуждают, насколько отмена копейки укрепит национальную идентичность и думают над тем, почему тема Крыма не даёт спокойно спать англичанам, и зачем на самом деле на Украине пытаются уничтожить каноническую УПЦ
2025-10-03T06:15
2025-10-03T06:15
2025-10-03T06:15
Свою версию о причинах гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) высказал находящийся в Лукьяновском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он во время судебного заседания, когда его уже выводили из зала суда, заявил, что УПЦ хотят запретить для того, чтобы спокойно наводнить страну мигрантами, в том числе выходцами из Бангладеш и из Индии - "что уже сейчас и происходит"."Для того, чтобы создать здесь мусульманский анклав, а потом создать пояс безопасности миграционный, в который страны, наши союзники (союзники киевского режима — ред.) смогут использовать, высылать людей из Великобритании и Европы, мусульман — сюда в Украину... Вот для чего уничтожают Православие", - заявил опальный политик. Иными словами, из Украины хотят сконструировать своеобразный миграционный отстойник. Очевидно, что если и будут высылать на Украину из стран Европы, то именно тех, кто не придется там "ко двору" - маргиналов и тех, кто склонен к экстремизму.Ранее бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба*, прославившийся обещанием "воевать лопатами" рассказал, что "ничего хорошего в плане населения у нас (на Украине — ред.) не будет… никто уже не хочет рожать". Он предположил (или проговорился), что поэтому Киеву "придётся открыть границу для мигрантов из Бангладеш, Непала, Индии, Филиппин, Вьетнама".Экс-министр уверен, что жители этих стран "с удовольствием приедут" на Украину. Добавим — это в том случае, если им будет куда приезжать, ведь конфликт далеко ещё не закончен. Более того, кое-кто на Западе обещает и дальше раздувать этот костёр. Нельзя исключать и возможности прямого участия стран Европы в войне против России.Комментируя прозвучавшие на состоявшемся на днях съезде американских генералов и адмиралов заявления о том, что США нужно готовиться к полномасштабной войне и к победе в этой войне, украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян отметила, что это, возможно, блеф и шоу, просто демонстрация решимости США, но относиться к таким заявлениям следует со всем вниманием."Куда лучше и правильнее относиться к заявлениям из-за океана всерьёз, и самим тоже начинать "подготовку к войне и победе в войне", а не успокаивать себя тем, что всё это несерьёзно. Лучше воспринять несерьёзные заявления всерьёз, чем ошибиться в обратную сторону и встретить Третью мировую войну, не будучи к ней готовыми", - написала Монтян в своём блоге.Тем более, что заявления подобного рода звучат на Западе всё чаще. Вот экс-министр обороны Британии Бен Уоллес ради скорейшего завершения войны призвал помочь Киеву "получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни". По словам Уоллеса, нужно "задушить Крым"."Все это вполне укладывается в канву британских планов в отношении России – интенсификация конфликта и никакого мира", - пишет в связи с этим популярный телеграм-канал "Рыбарь", напоминая, что именно британцы с начала СВО планируют операции киевского режима в акватории Черного моря, а "сам Бен Уоллес после отставки продолжает работать говорящей головой и озвучивать нужные нарративы"."Ну а тема Крыма для Туманного Альбиона как кость в горле — это давно известный факт", - констатирует тг-канал.Ни в коем случае не следует верить и в миролюбие Дональда Трампа, считает покинувшая страну известная украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко."Вообще не понимаю, почему многие умные люди (особенно в РФ) считают, что Трамп хочет завершить войну", - написала она в своём блоге.По мнению Панченко, план США заключается в минимизации риска прямого столкновения с РФ, при этом Штаты намерены столкнуть Европу и РФ, торгуя со всеми сторонами - "тогда к ним побегут все мозги и деньги"."США хотят провернуть тот же финт, что и в ХХ веке. Только это может спасти их экономику", - заявила журналистка.Сейчас Америка делает всё, чтобы не стать частью будущего мирного соглашения, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, США сегодня демонстрируют "публичную агрессию в отношении России и непубличную агрессию… в отношении Украины и Европы, переложив на них ответственность за освобождение всех оккупированных территорий до границ 1991 года, за результаты, за ход войны, за всё".Позиция США такая — если проиграете и у вас будут проблемы, то это ваши (Европы — ред.) проблемы, интерпретировал политолог целеполагание американцев. При этом обещания дать Киеву средства для ударов вглубь России остаются пока словами - "Томагавков" нет, как нет санкций в отношении России, как нет и полной военной помощи Киеву - "именно помощи, не продажи оружия".Бортник полагает, что Трамп теперь "умывает руки" и выходит из украинского конфликта. При этом украинский режим рассчитывает, что удастся продержаться до следующих президентских выборов в США - "никто же не знает результат этих выборов".По словам эксперта, при всей своей экстраваганности, Трамп в своей политике на самом-то деле достаточно эффективен - "ни одному американскому президенту так закрутить гайки в отношении своих союзников и врагов ещё не удавалось", при этом какого-то серьезного ущерба США этим не нанесено.Бортник подчеркнул, что развязка уже близка — и будет она либо в виде какого-то мирного решения, либо в виде финальной военной эскалации. Например, в ответ на возможное предоставление киевскому режиму "Томагавков" российские ракеты могут появиться, например, на Кубе или в Венесуэле.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на возможную передачу "Томагавков" Киеву Россия отреагирует "должным образом".А в Киеве тем временем ломают головы над тем, куда бы ещё дальше продвинуться по пути десоветизации и создать новые глубокие провалы в общей исторической памяти наших народов. Как сообщил в своём телеграм-канале бывший депутат Рады, политический аналитик Олег Царёв, спикер украинского парламента Стефанчук и группа депутатов внесли законопроект о переименовании копеек в "шаги"."Авторы уверяют, что так они "укрепят национальную идентичность" и оторвутся от "советского прошлого". Интересно, многие ли депутаты держали в руках или хотя бы видели копейки за время своей каденции", - с иронией отметил экс-нардеп.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа тему "замещения" украинцев — в статье Елены Кирюшкиной "Импорт будущего: что принесёт массовая миграция на Украину"Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё - в обзоре Сергея Зуева "Несчастный украинский народ подвергся грабежу" - эксперты и политики о происходящем на Украине
"Для того, чтобы создать здесь мусульманский анклав, а потом создать пояс безопасности миграционный, в который страны, наши союзники (союзники киевского режима — ред.) смогут использовать, высылать людей из Великобритании и Европы, мусульман — сюда в Украину... Вот для чего уничтожают Православие", - заявил опальный политик. Иными словами, из Украины хотят сконструировать своеобразный миграционный отстойник. Очевидно, что если и будут высылать на Украину из стран Европы, то именно тех, кто не придется там "ко двору" - маргиналов и тех, кто склонен к экстремизму.
Ранее бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба*, прославившийся обещанием "воевать лопатами" рассказал, что "ничего хорошего в плане населения у нас (на Украине — ред.) не будет… никто уже не хочет рожать". Он предположил (или проговорился), что поэтому Киеву "придётся открыть границу для мигрантов из Бангладеш, Непала, Индии, Филиппин, Вьетнама".
Экс-министр уверен, что жители этих стран "с удовольствием приедут" на Украину. Добавим — это в том случае, если им будет куда приезжать, ведь конфликт далеко ещё не закончен. Более того, кое-кто на Западе обещает и дальше раздувать этот костёр. Нельзя исключать и возможности прямого участия стран Европы в войне против России.
Комментируя прозвучавшие на состоявшемся на днях съезде американских генералов и адмиралов заявления о том, что США нужно готовиться к полномасштабной войне и к победе в этой войне, украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян отметила, что это, возможно, блеф и шоу, просто демонстрация решимости США, но относиться к таким заявлениям следует со всем вниманием.
"Куда лучше и правильнее относиться к заявлениям из-за океана всерьёз, и самим тоже начинать "подготовку к войне и победе в войне", а не успокаивать себя тем, что всё это несерьёзно. Лучше воспринять несерьёзные заявления всерьёз, чем ошибиться в обратную сторону и встретить Третью мировую войну, не будучи к ней готовыми", - написала Монтян в своём блоге.
Тем более, что заявления подобного рода звучат на Западе всё чаще. Вот экс-министр обороны Британии Бен Уоллес ради скорейшего завершения войны призвал помочь Киеву "получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни". По словам Уоллеса, нужно "задушить Крым".
"Все это вполне укладывается в канву британских планов в отношении России – интенсификация конфликта и никакого мира", - пишет в связи с этим популярный телеграм-канал "Рыбарь", напоминая, что именно британцы с начала СВО планируют операции киевского режима в акватории Черного моря, а "сам Бен Уоллес после отставки продолжает работать говорящей головой и озвучивать нужные нарративы".
"Ну а тема Крыма для Туманного Альбиона как кость в горле — это давно известный факт", - констатирует тг-канал.
Ни в коем случае не следует верить и в миролюбие Дональда Трампа, считает покинувшая страну известная украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко.
"Вообще не понимаю, почему многие умные люди (особенно в РФ) считают, что Трамп хочет завершить войну", - написала она в своём блоге.
По мнению Панченко, план США заключается в минимизации риска прямого столкновения с РФ, при этом Штаты намерены столкнуть Европу и РФ, торгуя со всеми сторонами - "тогда к ним побегут все мозги и деньги".
"США хотят провернуть тот же финт, что и в ХХ веке. Только это может спасти их экономику", - заявила журналистка.
Сейчас Америка делает всё, чтобы не стать частью будущего мирного соглашения, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, США сегодня демонстрируют "публичную агрессию в отношении России и непубличную агрессию… в отношении Украины и Европы, переложив на них ответственность за освобождение всех оккупированных территорий до границ 1991 года, за результаты, за ход войны, за всё".
Позиция США такая — если проиграете и у вас будут проблемы, то это ваши (Европы — ред.) проблемы, интерпретировал политолог целеполагание американцев. При этом обещания дать Киеву средства для ударов вглубь России остаются пока словами - "Томагавков" нет, как нет санкций в отношении России, как нет и полной военной помощи Киеву - "именно помощи, не продажи оружия".
Бортник полагает, что Трамп теперь "умывает руки" и выходит из украинского конфликта. При этом украинский режим рассчитывает, что удастся продержаться до следующих президентских выборов в США - "никто же не знает результат этих выборов".
По словам эксперта, при всей своей экстраваганности, Трамп в своей политике на самом-то деле достаточно эффективен - "ни одному американскому президенту так закрутить гайки в отношении своих союзников и врагов ещё не удавалось", при этом какого-то серьезного ущерба США этим не нанесено.
Бортник подчеркнул, что развязка уже близка — и будет она либо в виде какого-то мирного решения, либо в виде финальной военной эскалации. Например, в ответ на возможное предоставление киевскому режиму "Томагавков" российские ракеты могут появиться, например, на Кубе или в Венесуэле.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на возможную передачу "Томагавков" Киеву Россия отреагирует "должным образом".
А в Киеве тем временем ломают головы над тем, куда бы ещё дальше продвинуться по пути десоветизации и создать новые глубокие провалы в общей исторической памяти наших народов. Как сообщил в своём телеграм-канале бывший депутат Рады, политический аналитик Олег Царёв, спикер украинского парламента Стефанчук и группа депутатов внесли законопроект о переименовании копеек в "шаги".
"Авторы уверяют, что так они "укрепят национальную идентичность" и оторвутся от "советского прошлого". Интересно, многие ли депутаты держали в руках или хотя бы видели копейки за время своей каденции", - с иронией отметил экс-нардеп.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов