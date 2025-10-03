https://ukraina.ru/20251003/zadushit-krym-a-iz-ukrainy-sdelat-otstoynik-ukrainskie-eksperty-o-poslednikh-initsiativakh-evropy-1069515767.html

"Задушить Крым", а из Украины сделать отстойник. Украинские эксперты о последних инициативах Европы

"Задушить Крым", а из Украины сделать отстойник. Украинские эксперты о последних инициативах Европы - 03.10.2025 Украина.ру

"Задушить Крым", а из Украины сделать отстойник. Украинские эксперты о последних инициативах Европы

В украинском экспертном сообществе обсуждают, насколько отмена копейки укрепит национальную идентичность и думают над тем, почему тема Крыма не даёт спокойно спать англичанам, и зачем на самом деле на Украине пытаются уничтожить каноническую УПЦ

2025-10-03T06:15

2025-10-03T06:15

2025-10-03T06:15

россия

украина

сша

дональд трамп

бен уоллес

руслан бортник

пцу

верховная рада

упц

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069518725_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8f735e010b6e19b361c15675c9e049cd.jpg.webp

Свою версию о причинах гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) высказал находящийся в Лукьяновском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он во время судебного заседания, когда его уже выводили из зала суда, заявил, что УПЦ хотят запретить для того, чтобы спокойно наводнить страну мигрантами, в том числе выходцами из Бангладеш и из Индии - "что уже сейчас и происходит"."Для того, чтобы создать здесь мусульманский анклав, а потом создать пояс безопасности миграционный, в который страны, наши союзники (союзники киевского режима — ред.) смогут использовать, высылать людей из Великобритании и Европы, мусульман — сюда в Украину... Вот для чего уничтожают Православие", - заявил опальный политик. Иными словами, из Украины хотят сконструировать своеобразный миграционный отстойник. Очевидно, что если и будут высылать на Украину из стран Европы, то именно тех, кто не придется там "ко двору" - маргиналов и тех, кто склонен к экстремизму.Ранее бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба*, прославившийся обещанием "воевать лопатами" рассказал, что "ничего хорошего в плане населения у нас (на Украине — ред.) не будет… никто уже не хочет рожать". Он предположил (или проговорился), что поэтому Киеву "придётся открыть границу для мигрантов из Бангладеш, Непала, Индии, Филиппин, Вьетнама".Экс-министр уверен, что жители этих стран "с удовольствием приедут" на Украину. Добавим — это в том случае, если им будет куда приезжать, ведь конфликт далеко ещё не закончен. Более того, кое-кто на Западе обещает и дальше раздувать этот костёр. Нельзя исключать и возможности прямого участия стран Европы в войне против России.Комментируя прозвучавшие на состоявшемся на днях съезде американских генералов и адмиралов заявления о том, что США нужно готовиться к полномасштабной войне и к победе в этой войне, украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян отметила, что это, возможно, блеф и шоу, просто демонстрация решимости США, но относиться к таким заявлениям следует со всем вниманием."Куда лучше и правильнее относиться к заявлениям из-за океана всерьёз, и самим тоже начинать "подготовку к войне и победе в войне", а не успокаивать себя тем, что всё это несерьёзно. Лучше воспринять несерьёзные заявления всерьёз, чем ошибиться в обратную сторону и встретить Третью мировую войну, не будучи к ней готовыми", - написала Монтян в своём блоге.Тем более, что заявления подобного рода звучат на Западе всё чаще. Вот экс-министр обороны Британии Бен Уоллес ради скорейшего завершения войны призвал помочь Киеву "получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни". По словам Уоллеса, нужно "задушить Крым"."Все это вполне укладывается в канву британских планов в отношении России – интенсификация конфликта и никакого мира", - пишет в связи с этим популярный телеграм-канал "Рыбарь", напоминая, что именно британцы с начала СВО планируют операции киевского режима в акватории Черного моря, а "сам Бен Уоллес после отставки продолжает работать говорящей головой и озвучивать нужные нарративы"."Ну а тема Крыма для Туманного Альбиона как кость в горле — это давно известный факт", - констатирует тг-канал.Ни в коем случае не следует верить и в миролюбие Дональда Трампа, считает покинувшая страну известная украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко."Вообще не понимаю, почему многие умные люди (особенно в РФ) считают, что Трамп хочет завершить войну", - написала она в своём блоге.По мнению Панченко, план США заключается в минимизации риска прямого столкновения с РФ, при этом Штаты намерены столкнуть Европу и РФ, торгуя со всеми сторонами - "тогда к ним побегут все мозги и деньги"."США хотят провернуть тот же финт, что и в ХХ веке. Только это может спасти их экономику", - заявила журналистка.Сейчас Америка делает всё, чтобы не стать частью будущего мирного соглашения, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, США сегодня демонстрируют "публичную агрессию в отношении России и непубличную агрессию… в отношении Украины и Европы, переложив на них ответственность за освобождение всех оккупированных территорий до границ 1991 года, за результаты, за ход войны, за всё".Позиция США такая — если проиграете и у вас будут проблемы, то это ваши (Европы — ред.) проблемы, интерпретировал политолог целеполагание американцев. При этом обещания дать Киеву средства для ударов вглубь России остаются пока словами - "Томагавков" нет, как нет санкций в отношении России, как нет и полной военной помощи Киеву - "именно помощи, не продажи оружия".Бортник полагает, что Трамп теперь "умывает руки" и выходит из украинского конфликта. При этом украинский режим рассчитывает, что удастся продержаться до следующих президентских выборов в США - "никто же не знает результат этих выборов".По словам эксперта, при всей своей экстраваганности, Трамп в своей политике на самом-то деле достаточно эффективен - "ни одному американскому президенту так закрутить гайки в отношении своих союзников и врагов ещё не удавалось", при этом какого-то серьезного ущерба США этим не нанесено.Бортник подчеркнул, что развязка уже близка — и будет она либо в виде какого-то мирного решения, либо в виде финальной военной эскалации. Например, в ответ на возможное предоставление киевскому режиму "Томагавков" российские ракеты могут появиться, например, на Кубе или в Венесуэле.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на возможную передачу "Томагавков" Киеву Россия отреагирует "должным образом".А в Киеве тем временем ломают головы над тем, куда бы ещё дальше продвинуться по пути десоветизации и создать новые глубокие провалы в общей исторической памяти наших народов. Как сообщил в своём телеграм-канале бывший депутат Рады, политический аналитик Олег Царёв, спикер украинского парламента Стефанчук и группа депутатов внесли законопроект о переименовании копеек в "шаги"."Авторы уверяют, что так они "укрепят национальную идентичность" и оторвутся от "советского прошлого". Интересно, многие ли депутаты держали в руках или хотя бы видели копейки за время своей каденции", - с иронией отметил экс-нардеп.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа тему "замещения" украинцев — в статье Елены Кирюшкиной "Импорт будущего: что принесёт массовая миграция на Украину"Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё - в обзоре Сергея Зуева "Несчастный украинский народ подвергся грабежу" - эксперты и политики о происходящем на Украине

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, украина, сша, дональд трамп, бен уоллес, руслан бортник, пцу, верховная рада, упц, эксклюзив