Военный эксперт Виктор Кутырь: ВС РФ проводят сложную операцию по взятию Изюма, а Сумы оставят на потом

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь в комментарии изданию Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1b/1059254680_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_576c0cd178d644b00e2403226db09732.jpg

После того, как ВС РФ после долгих боев освободили Юнаковку, сами украинцы стали высказывать опасение, что мы используем этот плацдарм для наступления на Сумы зимой, когда спадет "зеленка" в крупном лесном массиве, который прикрывает подступы к городу. Но я все же не думаю, что этот сценарий сейчас актуален. В свое время мы упустили шанс на это. Не знаю, было ли это обсусловлено неправильными решениями или упорством переброшенных туда украинских резервов, но факт остается фактом. И из этого были сделаны оргвыводы в виде смены командующего группировкой "Север", когда вместо Лапина ее возглавил Никифоров. Что происходило летом? У нас возникли успехи в Донбассе, потому что Украина перебросила много сил под Сумы. Но когда случился наш прорыв к Доброполью, противник перебросил те же самые части из-под Сум в Донбасс, но от этого обстановка в Сумской области не поменялась. Следовательно, противник успел закрепиться под Сумами, у нас сейчас нет сил для нового наступления. Да, если спадет "зеленка", это даст нам определенное преимущество. Но небольшое, потому что время упущено. Учитывая, что у ВСУ там подготовлены склады и опорные пункты, российские войска не будут заваливать противника мясом. На чем же мы сосредоточимся в ходе осенне-зимней кампании? Есть мнение, что наши действия под Купянском, Северском и Красным Лиманом - это единая операция по овладению Изюмом, чтобы отрезать группировку ВСУ в Донбассе от Харькова. Наверное, так оно и есть. Мои товарищи, которые сражались в Курской области, прямо говорят, что "сейчас будем работать там, куда заходили в 2022 году". То есть мы сохраним под Сумами угрожающий плацдарм, но наступать там не будем. Сумы - это не Артемовск и не Красноармейск. Его надо брать более крупной группировкой. И какие-то активные наши действия на Сумском направлении возможны не раньше 2026 года. Пока же мы ограничимся нанесением дистанционных ударов по Сумам и Сумской области. В частности, по Глухову, Кролевцу, Шостке и Конотопу.

