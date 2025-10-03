Военный эксперт Виктор Кутырь: ВС РФ проводят сложную операцию по взятию Изюма, а Сумы оставят на потом - 03.10.2025 Украина.ру
Военный эксперт Виктор Кутырь: ВС РФ проводят сложную операцию по взятию Изюма, а Сумы оставят на потом
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь в комментарии изданию Украина.ру
После того, как ВС РФ после долгих боев освободили Юнаковку, сами украинцы стали высказывать опасение, что мы используем этот плацдарм для наступления на Сумы зимой, когда спадет "зеленка" в крупном лесном массиве, который прикрывает подступы к городу. Но я все же не думаю, что этот сценарий сейчас актуален. В свое время мы упустили шанс на это. Не знаю, было ли это обсусловлено неправильными решениями или упорством переброшенных туда украинских резервов, но факт остается фактом. И из этого были сделаны оргвыводы в виде смены командующего группировкой "Север", когда вместо Лапина ее возглавил Никифоров. Что происходило летом? У нас возникли успехи в Донбассе, потому что Украина перебросила много сил под Сумы. Но когда случился наш прорыв к Доброполью, противник перебросил те же самые части из-под Сум в Донбасс, но от этого обстановка в Сумской области не поменялась. Следовательно, противник успел закрепиться под Сумами, у нас сейчас нет сил для нового наступления. Да, если спадет "зеленка", это даст нам определенное преимущество. Но небольшое, потому что время упущено. Учитывая, что у ВСУ там подготовлены склады и опорные пункты, российские войска не будут заваливать противника мясом. На чем же мы сосредоточимся в ходе осенне-зимней кампании? Есть мнение, что наши действия под Купянском, Северском и Красным Лиманом - это единая операция по овладению Изюмом, чтобы отрезать группировку ВСУ в Донбассе от Харькова. Наверное, так оно и есть. Мои товарищи, которые сражались в Курской области, прямо говорят, что "сейчас будем работать там, куда заходили в 2022 году". То есть мы сохраним под Сумами угрожающий плацдарм, но наступать там не будем. Сумы - это не Артемовск и не Красноармейск. Его надо брать более крупной группировкой. И какие-то активные наши действия на Сумском направлении возможны не раньше 2026 года. Пока же мы ограничимся нанесением дистанционных ударов по Сумам и Сумской области. В частности, по Глухову, Кролевцу, Шостке и Конотопу.
Украина.ру
Военный эксперт Виктор Кутырь: ВС РФ проводят сложную операцию по взятию Изюма, а Сумы оставят на потом

Виктор Кутырь (СВО)
Кирилл Курбатов
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь в комментарии изданию Украина.ру
После того, как ВС РФ после долгих боев освободили Юнаковку, сами украинцы стали высказывать опасение, что мы используем этот плацдарм для наступления на Сумы зимой, когда спадет "зеленка" в крупном лесном массиве, который прикрывает подступы к городу. Но я все же не думаю, что этот сценарий сейчас актуален. В свое время мы упустили шанс на это.
Виктор Кутырь
Не знаю, было ли это обсусловлено неправильными решениями или упорством переброшенных туда украинских резервов, но факт остается фактом. И из этого были сделаны оргвыводы в виде смены командующего группировкой "Север", когда вместо Лапина ее возглавил Никифоров.
Что происходило летом? У нас возникли успехи в Донбассе, потому что Украина перебросила много сил под Сумы. Но когда случился наш прорыв к Доброполью, противник перебросил те же самые части из-под Сум в Донбасс, но от этого обстановка в Сумской области не поменялась. Следовательно, противник успел закрепиться под Сумами, у нас сейчас нет сил для нового наступления.
Да, если спадет "зеленка", это даст нам определенное преимущество. Но небольшое, потому что время упущено. Учитывая, что у ВСУ там подготовлены склады и опорные пункты, российские войска не будут заваливать противника мясом.
На чем же мы сосредоточимся в ходе осенне-зимней кампании?
Есть мнение, что наши действия под Купянском, Северском и Красным Лиманом - это единая операция по овладению Изюмом, чтобы отрезать группировку ВСУ в Донбассе от Харькова. Наверное, так оно и есть. Мои товарищи, которые сражались в Курской области, прямо говорят, что "сейчас будем работать там, куда заходили в 2022 году".
То есть мы сохраним под Сумами угрожающий плацдарм, но наступать там не будем. Сумы - это не Артемовск и не Красноармейск. Его надо брать более крупной группировкой. И какие-то активные наши действия на Сумском направлении возможны не раньше 2026 года. Пока же мы ограничимся нанесением дистанционных ударов по Сумам и Сумской области. В частности, по Глухову, Кролевцу, Шостке и Конотопу.
