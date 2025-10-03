https://ukraina.ru/20251003/1049869867.html

Как Горбачёв позволил аннексировать ГДР и ничего за это не получил

3 октября 1990 года

Чаще всего говоря о нарушении послевоенных границ в Европе вспоминают Косово. Однако в действительности этот прецедент находился в ряду многих других, первый из которых был согласован с СССР - 3 октября 1990 года Федеративная республика Германия аннексировала Германскую демократическую республику

В советских источниках свидетельством готовности Москвы к объединению Германии считалась так называемая "нота Сталина" от 10 марта 1952 года, однако первый реальный шаг в этом направлении был сделан лишь 35 лет назад. Осенью 1988 года канцлер ФРГ Гельмут Коль получил от Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Горбачёва письмо, в котором впервые появились слова о необходимости "новой главы" в отношениях между двумя странами.Воодушевлённый Коль поспешил в Москву, где его ждал самый радушный приём. 28 октября 1988 года между Горбачевым и Колем состоялся длительный разговор на тему объединения Германии. Горбачев на заседании Политбюро ЦК КПСС описал его так: "пока перелома не наступило, но сильный толчок для движения вперед на этом важном направлении дан".Этих слов уже не слышал экс-министр иностранных дел Андрей Громыко, в начале октября 1988 года отправленный на пенсию. Но когда весной 1989-го западногерманские журналисты спросили у Громыко, какую позицию займёт советское руководство в случае объединения Германии, его ответ был коротким: "Поезд единого германского государства ушел. Я готов повторить это тысячу раз".Для такого заявления у Громыко были достаточные основания. Объединение Германии – помимо самих немцев – никого не радовало. Разговоры об этом возродили старые страхи, причинённые двумя мировыми войнами, развязанными Берлином в ХХ столетии. Хотя западный мир на словах поддерживал стремление немцев к единству, на самом деле, пока Германия была разделена, её соседи чувствовали себя в большей безопасности.Помешать объединению прямо пыталась премьер Великобритании Маргарет Тэтчер. Во время переговоров в Кремле 23 сентября 1989 года Тэтчер попросила не вести запись и сказала: "Великобритания не заинтересована в объединении Германии. Это приведет к изменениям послевоенных границ, и мы не можем этого позволить, поскольку такое развитие событий подорвет стабильность и может угрожать нашей безопасности. Я могу сообщить вам, что это и позиция президента США".К тому времени граждане ГДР уже массово бежали на Запад через территорию Венгрии, которая открыла границы. В ГДР усиливались массовые протесты с призывами смены политического руководства страны и демократизация общества. 24 октября 1989 года ушёл в отставку лидер Социалистической единой партии Германии (СЕПГ, коммунисты) Эрих Хонеккер, 7 ноября – председатель Совета министров ГДР Вилли Штоф.А 9 ноября 1989-го был открыт проход через легендарную "Берлинскую стену". В течение последующих трёх дней Западный Берлин посетили более 3 миллионов граждан ГДР. Германия на всех парах двигалась к объединению, что в первую очередь беспокоило Великобританию и Францию.20 января 1990 года в Елисейском Дворце состоялась встреча президента Франции Франсуа Миттерана с Маргарет Тэтчер. У французского лидера были личные счёты с Германией: в мае 1940 года вермахт вторгся во Францию, сержант Миттеран был ранен, потом полтора года провел в немецком плену. Неудивительно, что этот президент Франции прославился фразой: "Я так люблю Германию, что был бы счастлив, если бы их осталось две".Миттеран заявил, что воссоединение Германии может повлечь за собой возрождение "плохих" немцев, которых так много в Европе. По его словам, падение "Берлинской стены" может грозить весьма серьёзными последствиями для Европы, которая вновь вернётся к тому положению, в котором находилась за год до Первой мировой войны.В начале 1990 года от СССР, казалось, зависело всё. В ГДР была расквартирована Западная группа войск (до 1989 – Группа советских войск в Германии) – свыше 330 тысяч солдат и офицеров. Но Москве уже просто не было на кого опереться. 26 января 1990 года в Кремле Политбюро ЦК КПСС обсуждало германскую проблему. Председатель КГБ Крючков доложил: "Социалистической единой партии Германии уже нет как таковой, все государственные структуры в ГДР развалились, это уже не настоящее государство".Если объединение неизбежно, решили в Москве, тогда пусть единая Германия станет нейтральной. Но западные страны видели единственный выход: Германия остается в составе НАТО, что будет сдерживать тевтонские амбиции – когда и если они вновь проснутся. При этом СССР уверяли, что НАТО не будет расширяться на Восток.Госсекретарь США Джеймс Бейкер 9 февраля 1990-го в Кремле сказал, что если СССР соглашается на членство в НАТО единой Германии, то "натовские войска не продвинутся на Восток ни на дюйм". А на следующий день в Москве встретились министры иностранных дел ФРГ и СССР – Ганс-Дитрих Геншер и Эдуард Шеварднадзе. Первый сказал: "для нас одна вещь ясна: НАТО не станет расширяться на Восток". второй ответил: "Я вам верю".Много лет подряд бывшего советского министра иностранных дел будут упрекать в легковерности, однако решение ведь принимал не он. А когда значительно позже Горбачёва спросили, почему, когда он согласился на объединение Германии, не заставил Запад зафиксировать обещание не расширять НАТО на восток, тот ответил весьма простодушно: "в начале 1990 года Варшавский договор ещё существовал, само упоминание о возможности расширения НАТО казалось тогда абсурдом".Однако это не объясняет, почему Горбачёв не добился от Запада экономической компенсации, которая могла бы быть весьма значительной, отмечал в своё время экс-посол СССР в ФРГ Валентин Фалин, который при Горбачеве возглавлял Международный отдел ЦК КПСС."124 млрд марок в порядке "компенсации" за объединение Германии – такая сумма называлась при канцлере Эрхарде. В начале 80-х – 100 млрд марок за то, чтобы мы отпустили ГДР из Варшавского договора и она получила бы нейтральный статус по типу Австрии. Я сказал Горбачеву: "У нас все возможности, чтобы добиться для Германии статуса безъядерной территории и не допустить расширения НАТО на восток. По опросам, 74% населения нас поддержит". Он: "Боюсь, поезд уже ушел". На деле он им сказал: "Дайте нам 4,5 млрд марок накормить людей". И всё. Даже не списал долги Советского Союза обеим Германиям, хотя одно наше имущество в ГДР стоило под триллион!".События между тем развивались стремительно: после поездки Горбачева в США (в начале лета 1990-го) канцлер Коль приехал к Горбачёву. СССР согласился на объединение Германии и обещал вывести войска, находившиеся в ГДР с 1945 года. Германия подтвердила, что признаёт все послевоенные границы, и взяла на себя символические финансовые обязательства в отношении СССР.23 августа 1990 года Народная палата (парламент) ГДР подала заявление о вступлении ГДР в состав ФРГ. 31 августа был заключён Договор об объединении ФРГ и ГДР – но на самом деле в нём шла речь об аннексии. Согласно статьи 23 Конституции ФРГ, территория ГДР должна была быть включена в состав ФРГ в качестве пяти новых федеральных земель. Берлин становился ещё одной федеральной землёй.12 сентября 1990 года в Москве заключён "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанный главами внешнеполитических ведомств ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании. Одним из условий объединения было включение в Конституцию ФРГ положения о том, что после 1990 года все части Германии объединены, и подписание договора с Польшей об окончательном признании границы между двумя государствами.Объединение Германии состоялось 3 октября 1990 года. В этот день с 00:00 ГДР перестала существовать, её государственные институты были упразднены, армия была распущена, флот ликвидирован.Стоит отметить, что Национальная народная армия (ННА) ГДР была серьёзной военной силой. Численность сухопутных войск составляла 96 300 человек, ВВС – 27 400 человек, ВМФ – 27 300, ещё 47 000 служили в Пограничных войсках.На вооружении ННА ГДР находились тысячи танков, бронемашин, артиллерийских орудий, миномётов, ПТРК, РСЗО, ПЗРК, сотни ЗРК и десятки оперативно-тактических ракетных комплексов. Основу военной авиации ННА ГДР составляли истребители – более 100 МиГ-21, почти 50 МиГ-23, а также 20 новейших МиГ-29. В ВВС были также 30 вертолётов Ми-8. ВМФ ГДР состоял из 5 корветов и 12 ракетных катеров, вооружённых противокорабельными ракетами П-15 "Термит", 3 фрегатов (противолодочных кораблей) и 16 противолодочных корветов (малых противолодочных кораблей), более 40 тральщиков и 12 десантных кораблей, а также 8 торпедных катеров.Почти вся техника и оружие ННА ГДР была сразу выставлена Берлином на продажу. Лишь истребители МиГ-29 более 10 лет летали в составе Люфтваффе, затем их обладателями стали ВВС Польши, а ныне они переданы Киеву. Транзитом через армии различных стран (например, БМП-1 – через Грецию) значительная часть бывшего вооружения восточногерманской армии также попала на Украину.При этом судьба офицеров ННА ГДР оказалась незавидной. Дослуживать в Бундесвер направили лишь рядовых и унтер-офицеров срочной службы. Все генералы, адмиралы, офицеры и унтер-офицеры кадрового состава были уволены с военной службы. Общая численность уволенных – 23155 офицеров и 22549 унтер-офицеров, причем военная служба не засчитывалась им ни в стаж военной, ни даже в стаж гражданской службы. Так были прерваны прусские военные династии, насчитывавшие сотни лет.Только 2,7% офицеров и унтер-офицеров ННА ГДР смогли продолжить службу в бундесвере – в основном это были технические специалисты, способные обслуживать советскую технику, которая досталась ФРГ. Но они получили звания ниже, чем те, которые они носили в Национальной народной армии ГДР – ФРГ отказалась признавать восточнонемецкие воинские звания. Вряд ли эти люди искренне отмечали 3 октября как День воссоединения Германии.

