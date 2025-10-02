https://ukraina.ru/20251002/stena-raskola-kak-drony-ne-splotili-a-rassorili-staruyu-i-moloduyu-evropy-1069517655.html

Стена раскола. Как дроны не сплотили, а рассорили старую и молодую Европы

Если не ошибается словацкий портал Pravda, ссылающийся на издание Politico, то уже в эту пятницу, 3 октября 2025 года, семь европейских государств, а также представители Украины и Еврокомиссии опять обсудят ускорение создания так называемой "стены от дронов" вдоль восточной границы ЕС.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069518083_0:0:3584:2016_1920x0_80_0_0_ac98a43848d811eee9b90c4542f4dd7c.jpg

Но результат, скорее всего, будет отрицательный. Потому что первый заход на эту тему 1 октября сего года на неформальном саммите Европейского совета закончился громким пшиком, который в очередной раз обнажил линии раскола, существующие в Евросоюзе. К единому мнению насчет "стены дронов" собравшиеся в Копенгагене в этот день не пришли, потому что аргументов "против" было больше, чем аргументов "за".Но, в принципе, положительного решения и быть не могло. Мешают этому и политические, и финансовые причины. Так уж повелось в Европе, что раз политика не дает денег всем заинтересованным, то и дело не делается.Посудите сами: идея "станы дронов" впервые возникла в 2023 году в лихорадочно-испуганных мозгах главы МВД Литвы Агне Билотайте на собрании ее коллег из стран Прибалтики, Польши, Украины, Финляндии и Норвегии. Эта Билотайте утверждала, что "стена дронов" позволит охранять с воздуха внешние границы с этими странами на фоне "постоянных усилий российского и белорусского режимов дестабилизировать внутреннюю безопасность и общественный порядок" и станет важным элементом обеспечения общей региональной устойчивости.Потом министры встретились во второй раз, предыдущее собрание проходило в Вильнюсе в мае 2024 года. И Билотайте публично озвучила идею. Было объявлено о планах создания "стены дронов", которая была названа "дроновым заслоном" и должна была пройти от Норвегии до Польши. БПЛА планировали использовать для мониторинга границы, как единую систему, которая должна пресекать использование дронов враждебных стран для контрабанды и приграничных провокаций.Как сообщила пресс-служба МВД Литвы, чтобы с помощью беспилотников усилить безопасность на границе этой страны, ее погранслужба даже создала спецподразделение БПЛА и начала закупать и дополнительные дроны, и системы для борьбы с ними. Однако основную финансовую тяжесть "дронового заслона" должен был взять на себя ЕС.Сумму для этого дела определили сначала вполне приемлемую – инициаторы "стены" попросили у ЕС 12 млн евро, но сама Литва замахнулась на 1,6 млрд. Как говорится, губа – не дура.А потом Билотайте ушла с поста министра, но аппетит пришел уже во время подготовки к еде, и, как сейчас написала The New York Times, после начала обсуждений на общеевропейском уровне стоимость реализации "стены дронов" существенно возросла.Когда же за несколько последних недель в Европе начала раскручиваться "эпопея дронов" с обвинениями России якобы в нарушении воздушного пространстве нескольких стран Европы своим дронами, в дело включилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – большой мастер работать себе на карман с любыми суммами во время кампаний по борьбе с чем-либо или в пользу чего угодно. Недавно фрау Урсула еле-еле отскочила от обвинений в коррупции при закупке 1,8 млрд вакцин от COVID-19 за 35,8 млрд евро и в том, что во время ковид-пандемии она прикарманила пару "евроярдов" детишкам на молочишко (благо их у нее семеро).А тут опять – "русские идут", "спасайся, кто может", но деньги на дроны нужны и немалые. После первого инцидента с беспилотниками в Польше, выступая в Европарламенте 10 сентября 2025 года, Урсула фон дер Ляйен заявила почти умоляюще: "Нет никаких сомнений: восточный фланг Европы обеспечивает безопасность всей Европы. От Балтийского до Черного моря. Именно поэтому мы должны инвестировать в его поддержку ...Мы должны прислушаться к призыву наших балтийских друзей и построить стену из беспилотников".А сегодня к идее "стены дронов" уже подключился еще один признанный "нюхач" того, что плохо лежит – просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский, прозванный в США, как известно, "королевой попрошаек". Он уже прибыл в Копенгаген к своим евродарителям и заявил, что уже работает над "стеной дронов" – только деньги давайте. В своем телеграм-канале он написал: "Наши ребята уже в Дании. И это опытные украинцы, которые знают, как обнаруживать и сбивать ударные дроны. И они уже начали выполнение своей миссии. И мы готовы поделиться этим опытом. И это только начало — первый шаг на пути к созданию эффективной "стены дронов" для защиты всей Европы".Но процесс получения денег в ЕС – проблема трудная и небыстрая, так что могу дать, но могут и не дать нужные суммы. Например, в апреле этого года ЕС уже отказывал инициаторам – Эстонии и Литве – в деньгах на "стену", признав идею дурацкой. И потому агентство Блумберг сейчас уже прогнозирует, что создание объекта может затянуться на годы. С точки зрения финансирования у членов ЕС остались всего два месяца, чтобы представить проекты, финансируемые из фонда объединения в размере 150 млрд евро, а никакого другого финансирования не предусмотрено до начала действия нового бюджета в 2028 году.Хотя, как передает Евроньюс, премьер-министр Латвии Эвика Силиня уверена, что "стену" можно создать за год-полтора, если сильно поднатужиться. Но кто будет тужиться?Вторая причина торможения со "стеной" – чисто политическая. Возникли разногласия между странами-членами в так называемой Старой и Новой Европы. Крупнейшие страны ЕС, "старики" – Германия, Франция, Испания и Италия – выступили против форсированного создания "стены". Они просто побаиваются, что может возникнуть перекос в принятии решений в пользу Новой Европы – Восточной и Центральной. А если будет изменен принцип принятия решений в ЕС (простое большинство вместо консенсуса), то эти стран и создадут большинство и смогут диктовать волю "старикам". Для Парижа и Берлина с Мадридом и Римом – это страшный сон.И если генсек НАТО Марк Рютте поддержал "стену" ("Инициатива по созданию "стены дронов" своевременна и необходима. В конечном счете, мы не можем тратить миллионы евро или долларов на ракеты для уничтожения дронов, которые стоят всего пару тысяч"), то президент Франции Эмманюэль Макрон высказался иначе: "Я с осторожностью отношусь к таким терминам, все это несколько сложнее и запутаннее. На самом деле нам нужны современные системы оповещения, чтобы лучше предвидеть угрозы".А канцлер Германии Фридрих Мерц вообще отказался комментировать "стену". И газета Financial Times признала: страны запада и юга Европы недовольны тем, что большая часть средств на инициативу по созданию "стены" уйдут на нужды их северных и восточных соседей. Это и пахнет расколом, который на самом деле существует, но его старательно затушевывают и ретушируют.Кроме того, против "стены", которую ее "фанаты" уже мысленно продлили до Румынии, выступает и Венгрия. А это огромная прореха в общей "стене".Помимо этого, многие эксперты констатировали: провал со "стеной дронов" может означать серьезное поражение брюссельской бюрократии во главе с фон дер Ляйен, ее наперсницей-протеже и главной дипломаткой ЕС Каей Каллас, еврокомиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом и иже с ними. Их мнение проиграет (может проиграть) мнению лидеров крупных стран Европы, чего в ЕС давненько не было, а сам Союз превращался в вотчину бюрократического и зачастую авторитарного Брюсселя. Урсулу фон дер Ляйен уже на полном серьезе называли "фюрером ЕС".Существуют и другие вполне понятные и естественные препятствия на пути "стены дронов", которые тоже раскалывают Европу, потому что бьют по интересам недовольных стран.То же агентство Блумберг утверждает, что сложность в создании Евросоюзом "стены дронов" на восточной границе обусловлена значительной загруженностью европейского воздушного пространства на востоке пассажирскими и грузовыми самолетами. Это повышает вероятность потенциального ущерба для многих европейских государств. К тому же Блумберг откровенно называет возню вокруг "стены" пиар-акцией тех, кто хочет получить на ней политические и финансово-материальные дивиденды. И именно это многих евролидеров и не устраивает, что полную ложку не просто несут мимо их рта, но и наполняют ее за их счет.И это тоже раскалывает исполнителей и торпедирует идею. А есть же еще вполне объективное препятствие, потому что оно чисто техническое, а не политическое. А именно – технологическое и моральное устаревание этих самых дронов. Когда построят "стену", технологии БПЛА могут так далеко шагнуть, что легко будут обходить запреты. И что само интересное, это признали даже сторонники "стены". Оборонный еврокомиссар Кубилюс заявил: "Может быть, у нас есть хорошие средства для обнаружения истребителей и ракет, но у дронов своя специфика: они летают очень низко, и они очень маленькие". Он фактически признал, что уже сейчас ЕС не располагает необходимыми техническими возможностями для обнаружения беспилотников. И потому, по его мнению, первым шагом по исправлению ситуации, продолжил еврокомиссар, должно стать получение в кратчайшие сроки систем обнаружения БПЛА.А вот президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Euractiv был еще откровеннее: технически ЕС уже опоздал с построение "стены" и может впредь тоже запаздывать. "Великие технологии 2024 года уже не будут таковыми в октябре 2025 года. Теперь все понимают, что нам надо было построить эту стену из беспилотников еще год или два назад", – уныло констатировал он. Но что поделаешь: технологии не зависят от ястребиных хотелок евробюрократов и политиков, даже если они входят в проукраинскую "коалицию желающих"……Но "стену" тем не менее будут обсуждать. И главное – чтобы им тоже чего-нибудь неизвестного с неба не прилетело. А то может получиться, как с премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом и спикером Сейма Саулюсом Сквернялисом. Они в июле этого года сидели себе и мирно заседали, а к ним на расстояние километра из Белоруссии прилетел и упал беспилотник самолетного типа. Пацаны так испугались, что вынуждены были при всех скоренько скрываться в подземном бункере. А дрон был изготовлен из фанеры и пенопласта и так и остался тоже неизвестного происхождения. Такие трусливые, как вы понимаете, русских не победить не могут…На эту тему читайте в статье Владимира Скачко Датские саммиты бессилия. Состоятся ли похороны евродемократии в Копенгагене при приеме Украины в ЕС

