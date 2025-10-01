https://ukraina.ru/20251001/datskie-sammity-bessiliya-sostoyatsya-li-pokhorony-evrodemokratii-v-kopengagene-pri-prieme-ukrainy-v-es-1069446372.html

Датские саммиты бессилия. Состоятся ли похороны евродемократии в Копенгагене при приеме Украины в ЕС

Упс, как часто говорят тинэйджеры, геополитическая двухдневная евровеселуха началась в Копенгагене, столице Дании, где 1 октября уже начался неформальный саммит лидеров Евросоюза (ЕС) на заседании Европейского совета.

А 2 октября там же случится саммит Европейского политического сообщества, объединяющего 47 стран-членов под аббревиатурой ЕПС.Евросовет – это, как известно, типа главный орган высший политический орган Евросоюза, состоящий из глав государств и правительств государств-членов ЕС и как бы определяющий основные стратегические направления развития ЕС, генеральную линию политической интеграции и изменение основополагающих договоров европейской интеграции. Принятые решения Евросовета обязательны к исполнению.Чтобы понять периодические, но случающиеся все чаще и чаще приступы безумия на заседаниях Евросовета и ужас, летящий на крыльях ночи даже в световой день, нужно помнить, что по должности в Евросовет входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она – бывший акушер-гинеколог, но охвачена какими-то милитаристскими видениями и страхами и потому настоятельно и маниакально хочет воевать с Россией. Кроме того, по старой врачебной привычке Урсула, похоже, периодически обследует и пользует коллег по ЕС без наркоза – они порой принимают такие заявления и решения, что их можно объяснить только грубым вмешательством в мозг снизу.Руководит этим Евросоветом португалец Антониу Кошта, который – это не кажется, а почти на 100% точно! – первым стал жертвой врачебных манипуляций фрау Урсулы. То есть сник и со всем смирился. Ну, вы же видели этого Кошту. Впрочем, а чему удивляться? Когда голову лечат в гинекологическом кресле, всегда неизменно странный результат…Ну а ЕПС – это порождение нездоровой геополитической фантазии президента Франции Эмманюэля Макрона, которого периодически лупит по голове его престарелая жена, борющаяся с внешностью нашего Алексея Панина и подозрениями в принадлежности к мужскому полу. От этого бедный французский Эмик мнит себя новым Наполеоном Бонапартом, тоже хочет, минуя Урсулу, нанести стратегическое поражение России и, судя по всему, частенько прогуливает в соседнем дурдоме визиты к врачам, занимающимися когнитивными отклонениями.ЕПС – это как бы межправительственный форум для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы, созданный на Конференции о будущем Европы 9 мая 2022 года по инициативе Макрона и после начала СВО Росси по усмирению натовских амбиций неонацистской Украины. Входит в ЕПС, по их подсчетам 47 государств, которые уже собирались на саммиты шесть раз: в Чехии, Молдавии, Испании, Великобритании Венгрии и Албании.Сейчас тяжесть умственного продвижения европейских ценностей в зияющие высоты евробудущего в седьмой раз возьмет на себя Дания. Этот неформальный саммит станет преддверием и прологом к следующему официальному саммиту Европейского совета 23-24 октября 2025 года.Так часто и бывает, что страна-председатель (а Дания председательствует в ЕС с 1 июля по 31 декабря 2025 года) может собирать неформальные сходняки организации, чтобы предварительно обсудить и обкашлять ее актуальные проблемы, а потом утвердить рецепты лечения на официальных саммитах. Тем более что многие в Евросоюзе чувствуют, как у них везде подгорает…Чем они там будут заниматься? Ответ прост, как незамысловатая разделительная линия между мозговыми полушариями еще одного "ястреба войны" в женском обличье – главной евродипломатки Каи Каллас, которая с подачи все той же Урсулы, на всех углах призывает к войне с Россией. Вот этим и займутся: глава Евросовета упомянутый Кошта в письме-приглашении на саммит европейским лидерам обосновал сходку: "Мы сосредоточимся на двух направлениях: укреплении общей готовности Европы к обороне и усилении нашей поддержки Украины".В переводе на русский язык эта загадочная фраза обозначает то, что в Копенгагене фрау Урсула, нагибая коллег, продолжит курс на превращение Евросоюза с экономического в военный блок, который должен то ли помогать НАТО, то ли действовать параллельно с нею. Как они говорят, укреплять "восточный фланг Альянса против агрессивных планов России". А чтобы это им удалось на 100%, будут думать, как напичкать оружием Украину и бросить ее в топку войны, чтобы задержать время, получить передышку и самим более основательно подготовиться к войне. Дата ее начала обозначена – 2030 год: к этому времени Европа должна выйти на указанные показатели по уровню развития ВПК стран континента, технологическому переоснащению и модерновому перевооружению евроармий и т. д. и т. п.Чтобы удача им сопутствовала, в последние недели была организована шумная и крикливо-истеричная "БПЛА-эпопея" – обвинения России в том, что она нарушает воздушное пространство стран НАТО своим невидимыми дронами, бороздящими небеса "Трибалтийских вымиратов" (Латвии, Литвы и Эстонии), а так же Польши, Швеции и, ясное дело, Дании, в небе которой если ее послушать, от российских дронов уже и воробьям тесно.Истерия достигла своих результатов зачетно: в Евросовете считают, что несуществующие российские дроны демонстрируют "необходимость ускорения и активизации усилий ЕС по созданию Европы, способной эффективно, автономно и сообща реагировать на общие угрозы".А упомянутый выше всё тот же Кошта, теша Урсулу, написал в письме-приглашении: "Наша амбициозная цель – решительно повысить общую готовность Европы к 2030 году воплощает это обязательство". И, по его словам, главное – это шаги "по развитию потенциала с целью формирования общего понимания того, что ожидается от ЕС и государств-членов для достижения нашей цели по оборонной готовности к 2030 году". К тому же, в Копенгагене обсудят "рекомендации для Европейской комиссии и высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности и обороны (вот и всплыла Кая Каллас, а то что-то ее долго не было. – Авт.) в соответствии с их дорожной картой относительно следующих шагов по достижению цели ЕС по повышению оборонной готовности".Для начала на помощь Дании уже направились военные специалисты и техника из Швеции, Франции, Германии, Великобритании и Польши. Швеция и Франция объявили, что направляют Дании помощь по борьбе с беспилотниками на время саммита ЕС в Копенгагене, в том числе радиолокационные системы и вертолет Fennec и группу из 35 военнослужащих.Несколько дней назад датское Минобороны объявило о прибытии в Копенгаген немецкого фрегата ПВО FGS Hamburg в рамках операции НАТО Baltic Sentry ("Балтийский страж").Швеция отправила систему противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также несколько радиолокационных систем и значительные силы полиции, сообщив, что в этой операции примут участие и норвежские правоохранительные органы.А европейское издание Politico со ссылкой на европейского чиновника сообщило, что "в Копенгагене лидеры обсудят разработку конкретных инициатив и совместных проектов, которые послужат нашим общим целям в области обороны, в том числе широко разрекламированную стену дронов". Журналисты подтверждают, что "стена дронов" – это совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, которая направлена на развертывание вдоль границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников и пока находится на стадии разработки и отбора прототипов.Но сам факт и размах безумия поражает. Власти Дании впервые заявили, что готовы приобрести "высокоточное оружие большой дальности", чтобы сдерживать Россию. "С помощью этого оружия силы обороны смогут поражать цели на большой дальности и, например, нейтрализовать ракетные угрозы противника. …Путин хочет нас разделить. Я сделаю все возможное, чтобы ему это никогда не удалось",— объяснила усилия премьер-министр Дании Метте Фредериксен.И, как говорится, хорошо что, по словам этой Метте, Путин хочет только РАЗДЕЛИТЬ, а не РАЗДЕЛАТЬ (выделено мною – Авт.). Ведь не трудно представить, что сделает пара-тройка российских "Орешников" с самой Данией и. тем более, со "стеной дронов" в Прибалтике…Но не суть. Сегодня также известно, что ЕС уже выдал Украине на войну 173,5 млрд евро, опередив по этому показателю даже США. Но собирается делать это и впредь. По подсчетам главы Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, с января текущего года Украина получила вооружений на сумму 33 миллиарда долларов, а всего в этом году военная помощь Украине не увеличится и составит около 50 млрд долл.В то же время в своем телеграм-канале глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак сообщил и попрошайнически пожаловался: месяц назад, по программе закупки оружия для Украины у США PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - список приоритетных требований Украины) было накоплено 2 млрд долл (Нидерланды дали 578 млн долл, Дания, Норвегия и Швеция – 495 млн долл, Германия – 500 млн долл, Канада – 500 млн долл), но вот уже месяц страны Европы не вкладывают дополнительные средства.И просроченный недопрезидент Владимир Зеленский передал президенту США Дональду Трампу список вооружения, необходимого Украине, на 90 млрд долл. И даже открыл клювик для приема, сообщив: украинские чиновники в октябре проведут с американцами технические переговоры о закупке оружия. А Трампу, в принципе, все равно, кому продавать оружие, лишь бы исправно платили…Перечень же обсужденного и согласованного 1 и 2 октября в Копенгагене могут, напоминаю, утвердить на заседании Европейского совета 23-24 октября 2025 года.Но Украине может еще кое-что обломиться. Вместе с Молдавией, где у власти остались все те же лживые евроинтеграторы. Тот же Кошта сообщил, что саммит Евросовета обсудит "путь Украины в Евросоюз, включая реформы и шаги на пути к вступлению в ЕС". Потому что, по его словам, "несмотря на войну, Украина добилась впечатляющих результатов в проведении реформ. Мы должны обеспечить, чтобы этот импульс нашел отражение в реальных шагах на ее пути к вступлению".И это – несмотря на протесты Венгрии, которая уже неоднократно заявлял, что выступает против принятия Украины в ЕС, особенно против ускоренного приема. Евросоюз хочет начать подготовку приема Украины и Молдавии, несмотря на вето Венгрии. Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕС планирует найти способы, как обойти или изменить собственные принципы и правила при принятии решений. "Европейская комиссия предложила скорректировать свои собственные правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", — пишет газета.А еще раньше издание Politico писало, что все тот же Кошта будет пытаться обойти вето Венгрии на заявку Украины на вступление в ЕС путем упрощения процесса приема новых членов. Он типа предлагает открыть шесть так называемых переговорных кластеров по отмене нынешнего консенсусного принципа принятия решений на обычный демократический централизм. То есть перейти к принятию решений, не согласовывая и учитывая пожелание и позицию ВСЕХ членов ЕС, а простым большинством.Консенсус (то есть учет всех мнений независимо от размеров их носителей) при принятии решений – это была вершина западной демократии. Учитывались все мнения, и даже самый малый участник мог защитить свою позицию, заблокировав общее решение. Так учитывались и надежно защищались права меньшинства.Это принцип западники всегда тыкали в глаза коммунистам в СССР и соцлагере, которые принимали решения по принципу демцентрализма: за что проголосовало большинство, то и обязательно для выполнения всеми. Демцентрализм Запад называл сердцевиной советской или социалистической диктатуры.А вот теперь Запада, добиваясь согласия всех, единомыслия и покорности, сам готов похерить свой же доселе краеугольный камень.Вступление в ЕС проходит тремя этапами: получение статуса кандидата, затем официальные переговоры о членстве (упомянутые шесть тематических переговорных кластеров) и после – одобрение со стороны всех членов Евросоюза. Всех, Карл! Документ о вступлении подписывается страной-кандидатом и представителями всех стран-членов ЕС, а также ратифицируется отдельно каждым членом объединения. И тоже ВСЕМИ!Украину и Молдову в ЕС принимать договорились вместе, пакетом. Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе на четвертый день после начала СВО, 28 февраля 2022 года, а Кишинев следом за Киевом — в марте 2022-го. Но в январе этого года Венгрия, обвиняя Украину в недемократичности и попрании прав венгерского меньшинства в Закарпатье, в последний раз заявила, что блокирует вступление Киева. Более того, под свой запрет премьер Орбан подложил данные общенационального всевенгерского референдума, который прошел в Венгрии с начала апреля по 20 июня этого года и на котором 95% проголосовавших граждан страны высказались против спешного приема Украины.И вот теперь ЕС от имени всего Запада может отменить и свои основополагающие принципы, и волю венгров. Случиться это может двумя путями. Для начала – внедрением принципа двойного большинства: когда решение считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное большинство в 55% голосов государств-членов ЕС, представляющих не менее 65% населения голосующих членов ЕС. Есть и нюанс: если предложение исходит от государства-члена ЕС, то число согласных увеличивается до 72% голосов государств-членов ЕС, представляющих не менее 65% населения ЕС.То есть двойное большинство — это система голосования, которая требует большинства голосов по двум отдельным критериям. И раньше этот механизм использовался для того, чтобы обеспечить сильную поддержку любой меры, которая считается очень важной. Сейчас его могут применить для того, чтобы нагнуть несогласных. Геополитически несогласных!А может случиться и главное: консенсус могут вообще отменить. Напрочь! Чтобы больше не возвращаться к уговариванию несогласных, требующих консенсус.И если это произойдет, то станет одновременно и очередным закатом Европы, и похоронами европейской и вообще западной демократии. Той, в которой человечество жило последние десятилетия и под насаждение которой демократы пролили столько крови.Есть правда, и процедурная надежда: любые предложения авторитарной евробюрократии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, Каей Каллас и безропотным Антониу Коштой могут быть заблокированы, если сформируется квалифицированное большинство, состоящее как минимум из четырех членов Европейского Совета, представляющих более 35% населения ЕС. Но где им взяться, если Венгрию поддерживает только маленькая Словакия, да и то не по всем вопросам……А насчет угроз России путем евроинтеграции Украины, то Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва никогда не возражала против планов Украины вступить в Евросоюз. "Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности", – вот его точка зрения.А посол России в Дании Владимир Барбин добавил: "Никто, нигде и никогда в мире не рассматривал возможность публично угрожать ядерной державе. Но саммиты в Дании стартовали. И посол Барбин, похоже, угадал: очень сложная обстановка, там, как известно, чтобы уберечься, даже принцы имитируют безумие. А тут даже ничего имитировать не надо…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

