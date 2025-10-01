"Китайский сюжет давит на США": Стефанович о факторах, толкающих к росту ядерных арсеналов

Китайский фактор в демагогии США. Трампу нужен не мир на Украине, а дружба с Россией против КНР

Мотивы действий администрации Трампа в украинском кризисе, как и дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины могут быть правильно поняты в контексте главной цели внешней политики США – предотвращение китайского военного и экономического главенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)