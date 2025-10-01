"Китайский сюжет давит на США": Стефанович о факторах, толкающих к росту ядерных арсеналов - 01.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251001/kitayskiy-syuzhet-davit-na-ssha-stefanovich-o-faktorakh-tolkayuschikh-k-rostu-yadernykh-arsenalov-1069383897.html
"Китайский сюжет давит на США": Стефанович о факторах, толкающих к росту ядерных арсеналов
"Китайский сюжет давит на США": Стефанович о факторах, толкающих к росту ядерных арсеналов - 01.10.2025 Украина.ру
"Китайский сюжет давит на США": Стефанович о факторах, толкающих к росту ядерных арсеналов
Истечение ДСНВ и продолжающаяся модернизация арсеналов создают риски для стратегической стабильности в мире, делая рост ядерных потенциалов более вероятным, чем дальнейшее сокращение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
2025-10-01T04:36
2025-10-01T04:36
новости
сша
россия
пекин
украина.ру
нато
ядерный
оружие
ядерное оружие
"ярс"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/04/1059405591_21:0:874:480_1920x0_80_0_0_c7612155fafe5266b73c0285a7e679b4.png
Отвечая на вопрос о приближении к потолку ограничений ядерных арсеналов, эксперт пояснил, что стороны сократились до согласованных показателей. Стефанович привел мнение, что "дальше сокращаться ни США, ни России на двоих уже нельзя, потому что из-за других ядерных стран "относительная цена" каждого боезаряда стала выше". Однако, по его словам, процесс модернизации не остановить.Стефанович указал, что переход, например, с моноблочных ракет "Тополь-М" на "Ярсы" с разделяющимися головными частями может естественным путем увеличить количество боезарядов. Важным фактором давления на США эксперт назвал "китайский сюжет", связанный с наращиванием Пекином своего потенциала по вооружениям. При этом американцы обладают значительным "возвратным потенциалом", так как могут доукомплектовать свои "Минитмены" и "Трайденты" дополнительными боезарядами, констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.О других аспектах ядерного сдерживания — в интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана.
https://ukraina.ru/20250930/kitayskiy-faktor-v-demagogii-ssha-trampu-nuzhen-ne-mir-na-ukraine-a-druzhba-s-rossiey-protiv-knr-1069322769.html
сша
россия
пекин
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/04/1059405591_233:0:873:480_1920x0_80_0_0_eb823ed22f801ca927c149bb97ff8a6e.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, пекин, украина.ру, нато, ядерный, оружие, ядерное оружие, "ярс", ракеты, ракета, вооружения, главные новости, эксперты, аналитика, аналитики, дзен новости сво, новости россии
Новости, США, Россия, Пекин, Украина.ру, НАТО, ядерный, оружие, Ядерное оружие, "Ярс", ракеты, Ракета, вооружения, Главные новости, эксперты, Аналитика, аналитики, дзен новости СВО, новости России

"Китайский сюжет давит на США": Стефанович о факторах, толкающих к росту ядерных арсеналов

04:36 01.10.2025
 
© V. KuzminРС-26 "Рубеж"
РС-26 Рубеж
© V. Kuzmin
Читать в
ДзенTelegram
Истечение ДСНВ и продолжающаяся модернизация арсеналов создают риски для стратегической стабильности в мире, делая рост ядерных потенциалов более вероятным, чем дальнейшее сокращение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
Отвечая на вопрос о приближении к потолку ограничений ядерных арсеналов, эксперт пояснил, что стороны сократились до согласованных показателей.
Стефанович привел мнение, что "дальше сокращаться ни США, ни России на двоих уже нельзя, потому что из-за других ядерных стран "относительная цена" каждого боезаряда стала выше". Однако, по его словам, процесс модернизации не остановить.
Стефанович указал, что переход, например, с моноблочных ракет "Тополь-М" на "Ярсы" с разделяющимися головными частями может естественным путем увеличить количество боезарядов.
"Но в отсутствии новых договоренностей более вероятно "улететь выше", чем сократиться дальше", — спрогнозировал аналитик.
Важным фактором давления на США эксперт назвал "китайский сюжет", связанный с наращиванием Пекином своего потенциала по вооружениям.
При этом американцы обладают значительным "возвратным потенциалом", так как могут доукомплектовать свои "Минитмены" и "Трайденты" дополнительными боезарядами, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.
О других аспектах ядерного сдерживания — в интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана.
Коллаж: СВО, Китай, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Вчера, 10:53
Китайский фактор в демагогии США. Трампу нужен не мир на Украине, а дружба с Россией против КНРМотивы действий администрации Трампа в украинском кризисе, как и дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины могут быть правильно поняты в контексте главной цели внешней политики США – предотвращение китайского военного и экономического главенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияПекинУкраина.руНАТОядерныйоружиеЯдерное оружие"Ярс"ракетыРакетавооруженияГлавные новостиэкспертыАналитикааналитикидзен новости СВОновости России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:05В это трудно поверить, но Киев еще больше ужесточает мобилизацию!
07:00Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну
06:47Угроза остаться без отопления, пенсий и соцвыплат. Что ожидает украинцев в октябре
06:30Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины
06:30Что дальше? Вероятно, Одесса. Рик Санчес о том, к чему Россию толкает глухота ЕС и Киева
06:23Экономика Украины и война: энергетические провокации, ядерное дежавю и отопление как в Европе
06:10Арвинд Гупта: Индия не поддается давлению США и впредь будет вести себя также твердо
06:00Пресмыкаются перед Трампом и хотят увековечить "бусификацию". Чем занимаются украинские политики
06:00"Зачистка Гагаузии уже началась": Иван Скориков о первом ударе режима Санду по автономии
05:50Хавич: законопроект президента Польши Навроцкого имеет мало шансов на принятие
05:47Президент Польши одним законопроектом ударил по бандеровцам и политическим оппонентам
05:45"Ничем не обнаружить": эксперт Алехин о разведчиках из пенопласта, не выходящих в эфир
05:36"Ядерные боезаряды остаются под контролем России": Стефанович о механизме применения СЯО в Белоруссии
05:28"Дроны совершили революцию": военный эксперт о самом грозном оружии XXI века
05:18Позывной "Ясыть": Утром разговаривала с бойцом, а днем его бедренные кости разваливались в моих руках
05:18Франция может расширить свой "зонтик" на всю Европу: эксперт о европейском ядерном факторе
05:12"Зачистка может начаться после выборов": Скориков о сроках расправы над оппозицией в Молдавии
05:00"Охотничьи ружья" против дронов: полковник Алехин о тактике мобильных групп
04:54Китай наращивает, но не спешит раскрывать карты: эксперт рассказал о ядерной программе КНР
04:48По украинским лекалам: Скориков о возможном сценарии развития событий в Молдавии
Лента новостейМолния