"Китайский сюжет давит на США": Стефанович о факторах, толкающих к росту ядерных арсеналов
Истечение ДСНВ и продолжающаяся модернизация арсеналов создают риски для стратегической стабильности в мире, делая рост ядерных потенциалов более вероятным, чем дальнейшее сокращение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
Отвечая на вопрос о приближении к потолку ограничений ядерных арсеналов, эксперт пояснил, что стороны сократились до согласованных показателей.
Стефанович привел мнение, что "дальше сокращаться ни США, ни России на двоих уже нельзя, потому что из-за других ядерных стран "относительная цена" каждого боезаряда стала выше". Однако, по его словам, процесс модернизации не остановить.
Стефанович указал, что переход, например, с моноблочных ракет "Тополь-М" на "Ярсы" с разделяющимися головными частями может естественным путем увеличить количество боезарядов.
"Но в отсутствии новых договоренностей более вероятно "улететь выше", чем сократиться дальше", — спрогнозировал аналитик.
Важным фактором давления на США эксперт назвал "китайский сюжет", связанный с наращиванием Пекином своего потенциала по вооружениям.
При этом американцы обладают значительным "возвратным потенциалом", так как могут доукомплектовать свои "Минитмены" и "Трайденты" дополнительными боезарядами, констатировал собеседник издания.
