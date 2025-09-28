https://ukraina.ru/20250928/1069257806.html

Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США

У лиц, принимающих решения, во всех странах вроде бы сохраняется понимание, что ядерное сдерживание работает, и оно устойчивое. Но при этом какие-то ступени эскалации кто-то готов перейти. Посмотрим, как это будет дальше развиваться, потому что ситуация действительно очень опасная.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий СтефановичРанее Владимир Путин предложил США продолжить неформально следовать договору об ограничении стратегических наступательных вооружений, который истекает в 2026 году. Американская сторона, в целом, с этим согласилась. При этом все политологи сходятся во мнении, что и Трамп не откажется от своих планов возвести "Золотой купол" над всей территорией и Америки, и Россия не откажется от планов модернизировать свою ядерную триаду, чтобы в случае чего этот "купол" пробить. - Дмитрий, я ничего не упустил? - Добавлю еще два момента. Во-первых, договор изначально касается не ограничений, а сокращений стратегических наступательных вооружений. Просто мы уже вышли на уровень, которые были предусмотрены документом. И сейчас речь идет о том, что мы готовы придерживаться этих ограничений в соответствии с тем, до чего мы уже сократились. Во-вторых, дело не только в "Золотом куполе". В США активно лоббируется наращивание стратегического ядерного арсенала. Не говоря уже про нестратегические ядерные вооружения. То есть проблема двойной характер носит. - Что конкретно США планируют в части стратегических ядерных вооружений? - Как раз одновременно с подписанием и ратификацией этого договора в 2010 году США запустили модернизацию ядерной триады. Новые подводные лодки, межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, бомбардировщики, крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности. Из всего этого все более-менее в порядке только у воздушной триады. Перспективные бомбардировщики летают, ракеты испытываются. А по наземной части триады все хуже всего. Продолжается перерасход и "движение вправо". По морской части все вроде бы не так критично, но тоже появляются некие задержки с перспективными подводными лодками "Колумбия". Американцев пока радует, что у них еще остается, по большому счету, самая лучшая баллистическая ракета подводных лодок "Трайдент-2", продлевается ее срок эксплуатации и потихоньку идет модернизацией. А с наземной компонентой все хуже всего. "Минитмен-3", которые стоят на боевом дежурстве – это хорошие ракеты, но ракеты прошлого поколения. В этом главная проблема: несмотря на заявления, что все будет просто и быстро, оказывается, что все очень непросто. Американцам надо будет новые даже шахты копать. Не говоря уже о новых командных пунктах и системах управления. - А у нас как со всеми "Ярсами", "Тополями", "Булавами" и "Синевами"? - У нас степень модернизации ядерной триады в целом очень высокая. То, что Минобороны называет "процентом современных вооружений и техники", зашкаливает за 90%. Да, есть вопрос, как они это считают. Но объективная реальность такова, что "Ярс" — это самая современная межконтинентальная баллистическая ракета в мире. Еще у нас есть "Авангард" - единственная в мире стратегическая система с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. На море подводные лодки "Борей" - тоже "свежие". "Булава" после всех своих бед подтвердила указанные характеристики. Да, она более легкого класса по сравнению с "Трайдентом", но летает хорошо. Конечно, есть проблемы с силами общего назначения Военно-морского флота, но со стратегической частью там все неплохо. По поводу воздушной компоненты. Наш перспективный бомбардировщик, видимо,откладывается на неопределенное время. Зато восстанавливается производство Ту-160. Они модернизируются. Модернизируются и Ту-95. Ну а крылатые ракеты Х-101 – самая современная стратегическая крылатая ракета в мире с совершенно невероятной дальностью. К тому же, в отличие от большинства других систем вооружений, ее неядерный вариант регулярно применяется на СВО и дорабатывается для противодействия современным средствам ПВО. Да, наша дальняя авиация критиковалась много раз. Но справедливости ради скажу, что это единственная в мире стратегическая авиация, которая работает в обстановке, приближенной к боевой. В связи с постоянной угрозой приходится выполнять сложные маневры и перебазироваться на разные аэродромы. Это все очень важный фактор. - Уточню насчет ДСНВ. Правильно ли я понимаю, что мы приблизились к верхнему потолку ограничений, когда дальше наращивать арсеналы уже нельзя? Или еще не дошли? - Это как посмотреть. Мы сократились до показателей, которые были согласованы. Есть мнение, что дальше сокращаться ни США, ни России на двоих уже нельзя, потому что из-за других ядерных стран "относительная цена" каждого боезаряда стала выше, чем 20 лет назад, когда российские и американские арсеналы были на порядок больше, чем у остальных. Но поскольку процесс модернизации не останавливается, не исключено, что естественным путем (скажем, с переходом от моноблочных "Тополь-М" на "Ярсы" с разделяющимися головными частями индивидуального наведения) увеличится количество боезарядов. Да, что-то снимается, что-то – ставится. Но в отсутствии новых договоренностей более вероятно "улететь выше", чем сократиться дальше. А на США давит китайский сюжет. В США многие переживают, что Китай наращивает свой ядерный и обычный потенциал, с которым надо что-то делать. При этом у американцев, в отличие от нас, есть более высокие возможности для реализации "возвратного потенциала". И "Минитмены" стоят в шахтах в моноблочном варианте. Их можно донагрузить. И на "Трайденты" можно больше боезарядов поставить. Что касается авиации, согласно творческому решению переговорщиков, было принято решение, что на каждый бомбардировщик записывается по одному боезаряду. Неважно, сколько бомб и ракет он несет. Это неплохая идея была. Но когда мы говорим про развёрнутые ядерные боезаряды в соответствии с ДСНВ, речь идет о некой абстракции. - А Китай действительно резко наращивает свой арсенал? - Наращивает. Но по поводу темпов этого наращивания судить сложно, потому что мы базируемся на западных оценках и на том, что Китай периодически показывает и заявляет. Условно говоря, у него 500-700 ядерных боезарядов. Скорее всего меньше тысячи. Еще Китай неоднократно говорил, что в мирное время у него все ядерные боезаряды неразвернуты. То есть они отстыкованы от носителей. В связи с тем, что Китай активно развивает морскую компоненту и подводные лодки с баллистическими ракетами, возникает вопрос, насколько это правдиво. Учитывая, что отправлять подводную лодку на патрулирование без ядерных боезарядов – несколько странное занятие. Китай считает, что все проблемы в сфере стратегической стабильности можно решить, если все ядерные державы присоединяться к декларации о неприменении ядерного оружия и подпишут соответствующий договор. При этом даже на недавнем параде китайцы показали свой вариант ядерной триады. Несколько перспективных межконтинентальных баллистических ракет (и подвижных, и шахтных), включая новые ракеты глобальной дальности. Показали новые баллистические ракеты подводных лодок и аэробаллистическую ракету для тяжелых бомбардировщиков. - Учитывая, что мы сейчас больше в контрах с Европой, чем, с Америкой, могут ли Франция и Великобритания без поддержки США развязать ядерную войну? - Скорее да, чем нет. Ничем хорошим это ни для них, ни для нас не закончится. На этой угрозе неминуемого ядерного возмездия базируется относительно стабильная ситуация и отсутствие вооруженных конфликтов между ядерными державами. Франция и Великобритания при этом наращивают свою координацию. Они летом подписали Нортвудскую декларацию, где обязались координировать свои подходы к ядерному сдерживанию. Как это будет выглядеть? Кто-то говорит, что они будут по очереди подводные лодки на патрулирование отправлять. Но, скорее всего, французские и британские военно-морские силы будут сотрудничать при обеспечении выхода на боевое патрулирование. У Франции есть вторая часть их ядерного арсенала – сверхзвуковые крылатые ракеты средней дальности воздушного базирования на "Рафалях", которые запускаются с авианосца "Шарль Де Голль". А британцы долго жили в ситуации, когда у них были только баллистические ракеты подводных лодок. Причем баллистические ракеты, взятые в лизинг у американцев. Сейчас они говорят, что закупят какое-то количество F-35A для участия в совместных ядерных миссиях НАТО. Еще на одной из британских авиабаз будет размещено какое-то количество американских нестратегических ядерных бомб семейства B-61. Кстати, на этой неделе параллельно прошли учения американских стратегических ядерных сил и французской авиационной компоненты. Вероятно, это так совпало. Но интересно было бы посмотреть, участвовали ли во французских учениях остальные европейские страны НАТО. Учитывая идеи, что Франция может расширить свой собственный ядерный зонтик на всю Европу, вне зависимости от США, европейская, скажем так, обеспечивающая авиация (самолеты-заправщики и самолеты-ДРЛО) могут участвовать на постоянной основе в учениях французских ядерных эскадрилий. Отмечу также, что на фоне истерии вокруг беспилотников, упавших в Польше французы в рамках солидарности отправили к ним "Рафаль" из "ядерной" эскадрильи. Понятно, что он был в противовоздушном формате, оснащенный ракетами класса "воздух-воздух". Понятно, что в Польше пока негде хранить французское ядерное оружие. Но, вероятно, это было не просто так. - А мы будем проводить аналогичные ядерные учения с КНДР, чтобы ракеты Кима воспринимались со всей серьезностью, а не с юмором? - На самом деле уже мало у кого остался стеб относительно Северной Кореи. Да, южнокорейцы и США пытаются принизить эту историю. Например, когда КНДР только начинали проводить успешные испытания межконтинентальных баллистических ракет, ряд западных экспертов сказали: "Это ерунда. Пока боезаряд не прилетит "в колышек", мы не поверим". Это странный подход. В истории были случаи испытаний изделий в полном сборе, когда ракета летит на максимальную дальность и проводит атмосферный ядерный взрыв. Но это было давно. Считается, что сейчас это уже не такая обязательная часть. Поэтому КНДР все воспринимают максимально серьезно. Кстати, можно еще вспомнить про наших белорусских союзников. Это тоже интересный момент. Исключительно с белорусской стороны были заявления, что в ходе стратегического совместного учения "Запад-2025" отрабатывалось планирование применения нестратегического ядерного оружия. - Про Белоруссию еще поговорим. Есть ли какая-то точка, когда станет понятно, что в мире ядерного оружия стало слишком много, и что полыхнуть может в любой момент? - Полыхнуть может в любой момент. Вне зависимости от количества. И то, что контролировать эскалацию никто не сможет, сдерживает нас от такого развития событий. Ядерного оружия в мире много. Не зря, когда договор о нераспространение ядерного оружия подписывался, в шестой статье прямо было сказано, что ядерные державы обязаны разоружатся. Другое дело, что в этой же статье написано не только про ядерное, но и про всеобщее разоружение. А пока же мы движемся в противоположном направлении. - Насчет "Запада-2025". Вы поняли, как именно Россия и Белоруссия будут распределять роли в плане применения стратегического ядерного оружия, нестратегического ядерного оружия, а также безъядерного "Орешника"? - Судя по тому, что было сказано на прошлогодних учениях, которые касались нестратегических ядерных сил, ядерные боезаряды остаются под контролем 12-го Главного управления Минобороны России. Но в случае острого конфликта будут выдаваться в том числе в белорусские части с Су-25 и "Искандерами". При этом кодоблокирующие устройства разблокируются только по команде из Москвы. А так Белоруссия будет участвовать в выборе целей и планировании операций. Так это и должно работать. Насколько это совместимо с ДНЯО? Крючкотворством можно заниматься очень активно. Либо мы решаем, что так нельзя вообще никому. Либо мы считаем, что если контроль за ядерным оружием сохраняется у ядерной державы, то ничего страшного в этом нет. Другое дело, что, когда в условиях общей международной напряженности одно государство размещает на своей территории ядерное оружие другой страны, этот кейс активно педалирует та же Южная Корея. "Черт с ними, с совместными натовскими ядерными миссия. Это давным-давно началось. Пускай не заканчивается. Но тут конкретная проблема безопасности решается с помощью передового базирования ядерного оружия". Поэтому перспективы возвращения американского ядерного оружия на Корейский полуостров выглядят весьма серьезными. - Не опасно ли, что мы размещаем ядерные средства на территории Калининградской области и в Белоруссии. Вдруг Польша попытается их захватить? - Захват все же невероятен. Скорее всего, они будут применены, если возникнет серьезная угроза. Но я бы хотел с российской и белорусской стороны увидеть чуть больше транспарентности относительно того, сколько и чего там размещено. Наш традиционный подход – никому и ничего не рассказывать про тактическое ядерное оружие, кроме того, что его на три четверти меньше, чем было в СССР и оно находится на базах центрального хранения. Мне кажется, что мы пришли к ситуации, когда большая транспарентность скорее ведет к большей убедительности ядерного сдерживания, а не наоборот. - Есть ли большая ясность относительно того, куда будут наноситься удары нестратегическим ядерным оружием, а куда - "Орешником"? - Эти планы, безусловно, есть. Есть разные классы целей: порты, мосты, заводы, группировки противника. В первую очередь, это места хранения его ядерного оружия и ракет средней дальности. Но говорить о конкретных планах и сроках, значит, гадать на кофейной гуще. - Возможна ли ситуация так называемого гуманного применения ядерного оружия, когда заряд взорвется над городом, импульс вырубит всю электронику, но люди при этом не погибнут? - Периодически всплывают истории про электромагнитный импульс, реализуемый с помощью ядерного оружия. Но в экспертной среде это считается абстрактной ситуацией, потому что как объяснить противнику, что вы собираетесь провести только высотный ядерный взрыв, чтобы выключить электричество, а не нанести полноценный удар. Большой вопрос, насколько одиночные ядерные удары теоретически возможны. Если мы дойдем до такого уровня, речь будет идти о групповых ударах или даже о массированном применении. - Зафиксируем. Ограниченной ядерной войны быть не может. - Сторонники ограниченной ядерной войны существуют, но это маловероятно, потому что в эту игру ты играешь ни одни и не в вакууме. Всегда у противника есть право голоса. Тем более мы находимся в подлинном многополярном мире, который совсем небезопасен. Участников процесса стало значительно больше, и вряд ли кто-то может предсказать, как они будут реагировать. - Отдельно про Украину хотел бы спросить. Есть мнение, что одну из целей СВО мы выполнили, когда не дали НАТО разместить ракеты средней и малой дальности между Запорожьем, Кривым Рогом и Днепропетровском. Считалось, что идеальное расстояние от наших границ: не слишком далеко и не слишком близко. Что вы об этом думаете? - Такой сценарий мог быть. Удалось ли его предотвратить? Трудно сказать, учитывая, что Украина тоже разрабатывает свои ракеты с разной степенью успешности. Надо отдать должное транспарентности Минобороны и ФСБ, которые подробно рассказали про уничтожение производства "Сапсанов". Это кейс того, что в мире называют "контрраспространение". Сейчас угроза лежит в несколько иной плоскости. Мы подходим к ситуации, когда будет очень много возможностей для нанесения массированных высокоточных ударов большой дальности. Не только ракетами, но и дронами. Это будет доступно в том числе и для негосударственных акторов. Поэтому какую-то проблему мы решим с помощью СВО, но количество ракетных угроз будет только расти. - То есть возможна ситуация, когда конвенциональное оружие будет столь же опасно, как и ядерное? - Проблема имеет два измерения. В ходе СВО, событий на Ближнем Востоке, да и вообще большинства военных конфликтов мы, человечество, доказали, что отлично справляемся с уничтожением инфраструктуры, городов без применения ядерного оружия. Более того, если точность обычных вооружений растет, задачи, которые предполагалось выполнять с помощью ядерного оружия, можно выполнять и без него. Это уничтожение радиолокационных станций, заводов и так далее. Но с точки зрения сдерживающего эффекта с ядерным оружием ничего не сравнится, потому что одно дело, когда на уничтожение моста, завода, города уходит значительное количество боезарядов и на это уходит время, и другое, когда по щелчку пальцев цель испепеляется за секунды и остаётся только застеленная поверхность. Это производит совсем другое впечатление. При этом обычные вооружения тоже очень опасны. Распространение ракетного оружия — это тоже серьезная проблема даже без связи со средствами доставки оружия массового уничтожения. Но ядерное оружие несопоставимо ни с чем по своей мощности. - Последний вопрос о ядерном сдерживании в массовой культуре. Я посмотрел старый выпуск "Ералаша", который называется "Железная логика". Там два хулигана обсуждают, под каким предлогом им побить ботаника. А потом этот ботаник встает, показывает пару каратистских приемов, и хулиганы начинают бояться. ("А если, он нам сам накостыляет? А нам-то за что?"). На ваш взгляд, дошло ли ядерное сдерживание сегодня именно до этой стадии? - Постоянно проверяют устойчивость сдерживания в самых разных концах мира. Но что касается ядерного сдерживания, у лиц, принимающих решения, во всех странах вроде бы сохраняется понимание, что оно работает, и оно устойчивое. Но при этом какие-то ступени эскалации кто-то готов перейти. Посмотрим, как это будет дальше развиваться, потому что ситуация действительно очень опасная.О других аспектах ядерного сдерживания - в интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана

