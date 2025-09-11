Юрий Зверев: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана
© Владимир ТрефиловЮрий Зверев интервью
© Владимир Трефилов
Калининградская область защищена всей мощью Вооруженных сил России. Если надо будет, по супостатату прилетит что-то даже из Тихого океана. Наши подводные лодки оснащены межконтинентальными ракетами, которые и до Брюсселя, и до Парижа, и до Берлина достанут. Лица на Западе, которые принимают решения, это прекрасно понимают.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта Юрий Зверев.
Польский премьер Дональд Туск накануне сообщил, что в воздушном пространстве Польши были сбиты российские дроны. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что якобы российские беспилотники намеренно были запущены на территорию Польши. Она призвала "усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы".
- Юрий Михайлович, на ваш взгляд, что произошло на самом деле?
- Сначала я подумал, что украинская сторона права и российские дроны потеряли курс и заблудились в результате воздействия средств РЭБ. Но потом временный поверенный в делах России Андрей Ордаш в Польше заявил, что дроны летели со стороны Украины и что польская сторона не предоставила никаких доказательств того, что сбитые над страной беспилотники имеют российское происхождение.
А Минобороны России заявило, что удары по Польше не планировались и что максимальная дальность применяемых при ударе БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышала 740 км. То есть они так далеко залететь не могли.
Исходя из этого я склоняюсь к тому, что мы имеем дело с давно ожидавшейся провокацией с украинской стороны. Украина наладила производство "геранеподобных" беспилотников и в июле использовала их для ударов по Ижевску. К тому же, как пишет украинский оппозиционный Телеграм-канал "ЗеРада" на территории Украины иногда падают неразорвавшиеся и сбитые с курса БПЛА.
Главное управление разведки Украины (ГУР), организатор многих диверсий и провокаций, их аккуратно складирует и перепрошивает. Так что скорее всего этот инцидент раздувать не будут, как бы это Украине не хотелось.
- Некоторые эксперты уже заявляли, что раз Польша стала логистическим хабом для поставок натовского оружия Украине, то мы имеем моральное право нанести удар по центрам, которые эти поставки осуществляют.
- Возникает вопрос военной целесообразности и возможных последствий. В нашем руководстве ответственные люди, и если в том будет военная необходимость, то такой удар будет нанесен. Если же политические последствия такого удара окажутся выше военного эффекта, то этого не будет.
Если же говорить о реакции Польши, то по поводу пятой статьи Устава НАТО существует мнение, что она предусматривает чуть ли не автоматическое вступление всего Альянса в войну.
Но американцы, когда писали эту статью в 1949 году, не собирались сразу вписываться за Европу в случае начала боевых действий, поэтому они оставили себе широкое пространство для маневра.
Сейчас Польша воспользовалась четвертой статье устава, которая предусматривает консультации с другими членами Альянса. Думаю, информация об этих консультациях к нам поступит и будут сделаны соответствующие выводы. Наше Минобороны уже заявило о готовности провести консультации с министерством обороны Польши по данной теме.
- Поговорим о вашем регионе, который соседствует с Польшей. Калининградская область — это западный форпост России, который живет и развивается в окружении недружественных государств. Каково значение вашего региона в системе российской экономики и калининградского порта для морских перевозок?
- Начнем с того, что мы Особая экономическая зона (ОЭЗ). Этот статус по действующему федеральному закону мы получили в 2006 году, а фактически такой зоной являемся с 1991 года. Таких зон регионального масштаба в России всего три. Кроме нас, это Магаданская область, Крым и Севастополь.
В 2018 году у нас появился Специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининграде, где регистрируются международные компании и перерегистрируются российские, которые ранее были зарегистрированы на Западе, что крайне важно в условиях санкций. Например, к нам переехала компания En+ Group. Это держатель контрольного пакета "Русского алюминия".
К нам переехали "Яндекс" и VK. И это только часть компаний, так как не все из них публично о себе заявили.
Экономика региона в постсоветское время довольно сильно поменялась. В советское время калининградская экономика базировалась на трех столпах. Это рыбная промышленность, причем речь идет об океаническом рыболовстве. Рыбу у нас ловили даже не на Балтике и в заливах, но и Атлантике и на Тихом океане. Например, наши рыбаки летали в Лиму (Перу), там стояли наши рыболовные суда, меняли экипажи и выходили на промысел. Я уже не говорю про – у берегов Мавритании, у берегов Анголы и в других местах.
Потом все это погибло. Суда были либо выведены под иностранные флаги, либо проданы за границу и распилены на иголки. Сейчас рыболовство есть, но небольшое. В основном на Балтике и в Куршском заливе. Бывает, что и квоты на рыбную ловлю не выбираем.
Производство бумаги и целлюлозы досталось в наследство от немцев. Заводы закрылись, в том числе из-за проблем с сырьем. Немцы таскали сырье из соседней Швеции, а нам приходилось возить с Севера европейской части страны, что после распада Союза стало проблематичным.
Что касается машиностроения, то часть заводов тоже погибла, но появились новые. Например, "Автотор", производство на котором доходило до 250 тысяч автомобилей в год, что сравнимо с "Автовазом". Сейчас из-за санкций возникли проблемы. В 2022 году ушли корейцы и ряд других компаний. В 2021 году производство составляло 177 тысяч машин в год, в 2023-м упало до 38 тысяч. В прошлом году выросло до порядка 70 тысяч автомобилей, уже китайских.
Но компания диверсифицируется, строит большой завод электромобилей на 50 тысяч в год. Строится и 12 новых заводов по производству автокомпонентов.
Открываются другие новые производства. В 2024 году Путин запустил в индустриальном парке "Черняховск" завод компании "Энкор" по производству слитков монокристаллического кремния и кремниевых пластин для солнечных ячеек.
В этом году "Рэнера", филиал "Росатома" открывает первую в России гигафабрику по литиевым аккумуляторным батареям, которая сможет обеспечивать 50 тысяч автомобилей в год. Эта фабрика в связке с "Автотором" даст производство электромобилей полного цикла.
Крупный инновационный кластер "Технополис" в городе Гусев, кстати, частный, обеспечивает полный цикл выпуска электронных устройств. Мощности позволяют производить до 20 млн микросхем и до 20 млн радиоэлектронных изделий различного назначения в год (материнских плат, цифровых телевизионных приемников, смартфонов, планшетов и другого).
Судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде продолжает строить суда для ВМФ России. Это ведущее предприятие по строительству десантных кораблей.
Развивается и сельское хозяйство. Например, у нас прогнозируется на этот год урожай зерна 746 тысяч тонн. Для самообеспечения достаточно 350 тысяч тон. Поэтому был разрешен беспошлинный экспорт 233 тысяч тонн пшеницы и 135 тысяч тонн кукурузы. Регион полностью обеспечен своим мясом, почти на 90% обеспечен молоком и ставится задача также достичь полного обеспечения.
Если раньше добывали 250-350 тонн янтаря в год, то в прошлом году был поставлен абсолютный рекорд – было добыто 627 тонн янтаря. Это самый высокий показатель добычи в истории на Приморском месторождении.
Обеспечена энергетическая безопасность. Наше отключение по инициативе прибалтов от системы БРЭЛЛ (Беларусь-Россия-Эстония-Латвия-Литва - электрическое кольцо, которое объединяло энергосистемы этих стран ред.) прошло незамеченным, потому что заранее было построено четыре новых электростанции. Их суммарная мощность 1,9 гигаватт, при этом максимально потребление электроэнергии в области примерно 0,8 гигаватт.
Более того, если Литве или Евросоюзу взбредет в голову бредовая идея нас от газа, поступающего по наземному газопроводу через Литву, отключить, у нас есть подземное хранилище газа, объемы которого увеличиваются. Еще есть плавучая установка по регазификации сжиженного природного газа (CGU) "Маршал Василевский". Газохранилища и мощностей установки хватит для полного обеспечения.
Как никогда имеет большое значение в нашей экономике туризм. Только за первое полугодие область посетило более миллиона человек. Прогноз на этот год – 2,4 миллиона. Побольше, чем в 2024 году. Туристы заметны на улицах и Калининграда, и приморских городов.
Вы еще про порт спросили. Калининградский порт никогда гигантским не был. У нас пик грузооборота в 15,6 миллионов тонн был в 2007 году. Для сравнения, Приморск – 61 миллион тонн, Усть-Луга – 135, Новороссийск – 165. То есть даже в лучшие годы наш порт Калининград не был гигантским, но сейчас он выполняет важную функцию – обеспечивает связь с остальной частью России.
Если раньше в грузообороте преобладали экспортные и импортные грузы с некоторым преобладанием экспорта, то сейчас мы поставляем нашу продукцию на общероссийский рынок и получаем подсанкционную продукцию, перемещение которых ограничено по железной дороге из-за квот Евросоюза (перевозки "подсанкционки" по автомобильной дороге вообще запрещены).
Так что главным каналом для перевозки грузов осталось море. Спасибо правительству, что эти перевозки субсидируются.
Аэропорт Храброво развивается. Когда в свое время он принимал и отправлял 1,5 миллиона пассажиров в год, это казалось гигантской цифрой. А сейчас 4,8 миллиона. Несмотря на то, что мы не можем летать в Москву через Литву из-за санкций ЕС. Приходится летать над Балтийским морем, пролетая рядом с Санкт-Петербургом. Аэропорт приближается к пику своей мощности в 5 миллионов. Его планируют расширять. Такие работы должны начаться в будущем году.
Наконец, Кёнигсберг – это наследие нашей Победы. Это место, где сооружен первый в СССР военный мемориал Великой Отечественной войны: памятник 1200 гвардейцам 11-й гвардейской армии. Его установили еще в сентябре 1945 года. Там лежат однополчане моего деда из 31-й гвардейской стрелковой дивизии, которые брали Кенигсберг. К счастью, дед остался жив.
И вот перекличка с сегодняшним днем. Наследники этой дивизии участвуют в СВО.
Короче говоря, мы живем, а не выживаем. Да, проблем много. Но Калининградская область — это Россия, наш форпост и оплот на Западе.
- Насчет бредовых идей, которые появляются на Западе. На учениях натовских войск отрабатываются высокоточные удары по Калининградской области. Достаточно вспомнить заявление командующего силами США в Европе Донахью, что НАТО может стереть регион с лица земли в неслыханные сроки. Как вы оцениваете потенциал региона для отражения возможной атаки сил Альянса?
- Говорить надо не о потенциале региона, а о потенциале всей России. Вот это представление, что война будет вестись как в ящике с песком ("НАТО вокруг Калининградской области, поэтому ей каюк") – крайне неверное. Калининградская область защищена всей мощью Вооруженных сил России. Если надо будет, по супостатату прилетит что-то даже из Тихого океана. Наши подводные лодки оснащены межконтинентальными ракетами, которые и до Брюсселя, и до Парижа, и до Берлина достанут.
В ядерной мощи России сомневаться не приходится. Лица на Западе, которые принимают решения, это прекрасно понимают. А принимают там решения, хочется верить, не разнообразные клоуны, которые периодически занимают должности лидеров государств.
Что касается американского генерала, то у него работа такая. Если ты занимаешь такую должность, ты обязан говорить, что "мы всех разнесем". Иначе плохо работаешь. Или, наоборот – начинаешь плакаться в Конгрессе, что "русские нас опередили в том-то и в том-то, дайте баксы и побольше". Я бы это всерьез не рассматривал.
Конечно, они это отрабатывают. Но и мы отрабатываем. У нас активно отрабатывается борьба с беспилотниками. И у нас уже появились морские дроны. После того, как мы летом на Балтике влепили БЭКом в судно-мишень, таким же устройством угробили украинский разведывательный корабль "Симферополь". На Балтике тренировались – на Дунае применили.
Мы тоже на месте не сидим.
Но, как вы правильно сказали, мы российский форпост. Зона ограничения и запрещения доступа и маневра (A2/AD) по западной терминологии, которая ограничивает возможности сил НАТО на востоке Балтийского моря. Кстати, в августе западные СМИ писали, что в Калининградской области строится крупнейший в мире центр радиоэлектронной разведки, призванной следить за НАТО.
Если обычный диаметр такого объекта где-то 400 метров, то здесь будет около 1,6 километра. Отсюда следить мы будем за "шведом", чтобы ничего гадкого нам не учинили.
- Не секрет, что милитаризация Европы идет. Называются разные сроки готовности европейских армий к войне с Россией. Возможно ли, что это столкновение произойдет раньше 2030 года, пока наиболее боеспособные наши части заняты на СВО?
- Прямое столкновение России и Запада возможно только в формате ядерной войны.
У покойного американского писателя Тома Клэнси есть такая книга в жанре политической фантастики – "Красный шторм поднимается". Там рассказывается о столкновении НАТО и ОВД в Центральной Европе в 1986 году, которое заканчивается боевой ничьей (ядерное оружие почему-то не применяется). Советский и американский генералы в конце романа встречаются, пожимают друг другу руки, пьют по бокалу и расходятся. В реальности такой благостной картины не будет. Это все должны понимать.
Обратите внимание, что еще в начале СВО Путин заявил, что наши ядерные силы находятся в высокой степени боевой готовности. "Если кто-то дернется, прилетит". Да, провокации со стороны Запада есть. Но дергаются-то они очень дозированно. Это касается даже поставок оружия Украине. Могли бы больше. Да и никаких армий НАТО на Украине так и не появилось.
То есть как бы в прессе не смеялись над красными линиями, Запад за них не заходит. Думаю, что мы это довели до них это в неформальном порядке. Не только через послов. Достаточно вспомнить полковника ГРУ Большакова, который "под крышей" журналиста во времена Карибского кризиса за чашкой чая многократно общался с министром юстиции США Робертом Кеннеди – родным братом президента Джона Кеннеди. Причем Роберт, который как министр курировал ФБР, наверняка знал, с кем на самом деле беседует. В итоге американский президент понял, что не стоит на Кубу вторгаться – а то ведь и прилететь может.
Конечно, случиться может всякое. Но война между Россией и НАТО – это война ядерная, в которой победителей не будет. На Западе это тоже признают.
Я недавно прочитал книгу американской журналистки Энни Джейкобсен "Ядерная война. Сценарии". Автор при написании этой книги консультировалась с бывшими министрами обороны США и американскими ядерными планировщиками. Да, сценарий там описывается нелепый. Там почему-то Северная Корея решила пульнуть по Вашингтону одной ракетой, потом в конфликт вмешалась Россия, над которой в ответном ударе полетели американские ядерные ракеты. Но суть не в этом. Там практически поминутно расписывается сценарий, который привел к гибели человечества за 72 минуты.
Еще раз. Война продлилась чуть больше часа, а человечества уже не стало. И если на Западе издают такие книги, надеюсь, там это понимают.
Европа не готова к такой войне. Посмотрите на объемы производства вооружений. У них, к примеру, ПВО нормальной нет. Производство ракет для ЗРК "Пэтриот" американцы собираются вывести на уровень 750 в год, а Россия еще два года назад Россия ежегодно выпускала столько же ракет ПВО, сколько весь остальной мир. Мы же сотни дронов в день сбиваем. А они что собьют 750 ракетами, если один штатный залп предполагает две ракеты на одну цель. Даже при стопроцентном попадании собьют они 375 воздушных целей. А такой эффективности даже на полигонах не бывает.
Тем более сбивать "Герани" ракетами по 4-6 миллионов долларов за штуку – это как-то дороговато. Они теперь говорят, что надо какую-то дешевую ракетку сделать – за миллион. А "Герань" максимум 100 тысяч долларов стоит.
