https://ukraina.ru/20250911/yuriy-zverev-esli-nato-atakuet-kaliningrad-otvet-po-parizhu-i-berlinu-priletit-dazhe-iz-tikhogo-okeana-1068482145.html

Юрий Зверев: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана

Юрий Зверев: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана - 11.09.2025 Украина.ру

Юрий Зверев: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана

Калининградская область защищена всей мощью Вооруженных сил России. Если надо будет, по супостатату прилетит что-то даже из Тихого океана. Наши подводные лодки оснащены межконтинентальными ракетами, которые и до Брюсселя, и до Парижа, и до Берлина достанут. Лица на Западе, которые принимают решения, это прекрасно понимают.

2025-09-11T06:30

2025-09-11T06:30

2025-09-11T06:30

интервью

россия

запад

польша

владимир путин

джон кеннеди

минобороны

ес

нато

калининград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058331388_120:184:2105:1300_1920x0_80_0_0_754417bedec661e9bec22693bc4f6b4e.png.webp

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта Юрий Зверев.Польский премьер Дональд Туск накануне сообщил, что в воздушном пространстве Польши были сбиты российские дроны. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что якобы российские беспилотники намеренно были запущены на территорию Польши. Она призвала "усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы". - Юрий Михайлович, на ваш взгляд, что произошло на самом деле?- Сначала я подумал, что украинская сторона права и российские дроны потеряли курс и заблудились в результате воздействия средств РЭБ. Но потом временный поверенный в делах России Андрей Ордаш в Польше заявил, что дроны летели со стороны Украины и что польская сторона не предоставила никаких доказательств того, что сбитые над страной беспилотники имеют российское происхождение. А Минобороны России заявило, что удары по Польше не планировались и что максимальная дальность применяемых при ударе БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышала 740 км. То есть они так далеко залететь не могли. Исходя из этого я склоняюсь к тому, что мы имеем дело с давно ожидавшейся провокацией с украинской стороны. Украина наладила производство "геранеподобных" беспилотников и в июле использовала их для ударов по Ижевску. К тому же, как пишет украинский оппозиционный Телеграм-канал "ЗеРада" на территории Украины иногда падают неразорвавшиеся и сбитые с курса БПЛА. Главное управление разведки Украины (ГУР), организатор многих диверсий и провокаций, их аккуратно складирует и перепрошивает. Так что скорее всего этот инцидент раздувать не будут, как бы это Украине не хотелось.- Некоторые эксперты уже заявляли, что раз Польша стала логистическим хабом для поставок натовского оружия Украине, то мы имеем моральное право нанести удар по центрам, которые эти поставки осуществляют.- Возникает вопрос военной целесообразности и возможных последствий. В нашем руководстве ответственные люди, и если в том будет военная необходимость, то такой удар будет нанесен. Если же политические последствия такого удара окажутся выше военного эффекта, то этого не будет.Если же говорить о реакции Польши, то по поводу пятой статьи Устава НАТО существует мнение, что она предусматривает чуть ли не автоматическое вступление всего Альянса в войну.Но американцы, когда писали эту статью в 1949 году, не собирались сразу вписываться за Европу в случае начала боевых действий, поэтому они оставили себе широкое пространство для маневра.Сейчас Польша воспользовалась четвертой статье устава, которая предусматривает консультации с другими членами Альянса. Думаю, информация об этих консультациях к нам поступит и будут сделаны соответствующие выводы. Наше Минобороны уже заявило о готовности провести консультации с министерством обороны Польши по данной теме.- Поговорим о вашем регионе, который соседствует с Польшей. Калининградская область — это западный форпост России, который живет и развивается в окружении недружественных государств. Каково значение вашего региона в системе российской экономики и калининградского порта для морских перевозок?- Начнем с того, что мы Особая экономическая зона (ОЭЗ). Этот статус по действующему федеральному закону мы получили в 2006 году, а фактически такой зоной являемся с 1991 года. Таких зон регионального масштаба в России всего три. Кроме нас, это Магаданская область, Крым и Севастополь.В 2018 году у нас появился Специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининграде, где регистрируются международные компании и перерегистрируются российские, которые ранее были зарегистрированы на Западе, что крайне важно в условиях санкций. Например, к нам переехала компания En+ Group. Это держатель контрольного пакета "Русского алюминия".К нам переехали "Яндекс" и VK. И это только часть компаний, так как не все из них публично о себе заявили.Экономика региона в постсоветское время довольно сильно поменялась. В советское время калининградская экономика базировалась на трех столпах. Это рыбная промышленность, причем речь идет об океаническом рыболовстве. Рыбу у нас ловили даже не на Балтике и в заливах, но и Атлантике и на Тихом океане. Например, наши рыбаки летали в Лиму (Перу), там стояли наши рыболовные суда, меняли экипажи и выходили на промысел. Я уже не говорю про – у берегов Мавритании, у берегов Анголы и в других местах.Потом все это погибло. Суда были либо выведены под иностранные флаги, либо проданы за границу и распилены на иголки. Сейчас рыболовство есть, но небольшое. В основном на Балтике и в Куршском заливе. Бывает, что и квоты на рыбную ловлю не выбираем.Производство бумаги и целлюлозы досталось в наследство от немцев. Заводы закрылись, в том числе из-за проблем с сырьем. Немцы таскали сырье из соседней Швеции, а нам приходилось возить с Севера европейской части страны, что после распада Союза стало проблематичным.Что касается машиностроения, то часть заводов тоже погибла, но появились новые. Например, "Автотор", производство на котором доходило до 250 тысяч автомобилей в год, что сравнимо с "Автовазом". Сейчас из-за санкций возникли проблемы. В 2022 году ушли корейцы и ряд других компаний. В 2021 году производство составляло 177 тысяч машин в год, в 2023-м упало до 38 тысяч. В прошлом году выросло до порядка 70 тысяч автомобилей, уже китайских.Но компания диверсифицируется, строит большой завод электромобилей на 50 тысяч в год. Строится и 12 новых заводов по производству автокомпонентов.Открываются другие новые производства. В 2024 году Путин запустил в индустриальном парке "Черняховск" завод компании "Энкор" по производству слитков монокристаллического кремния и кремниевых пластин для солнечных ячеек.В этом году "Рэнера", филиал "Росатома" открывает первую в России гигафабрику по литиевым аккумуляторным батареям, которая сможет обеспечивать 50 тысяч автомобилей в год. Эта фабрика в связке с "Автотором" даст производство электромобилей полного цикла.Крупный инновационный кластер "Технополис" в городе Гусев, кстати, частный, обеспечивает полный цикл выпуска электронных устройств. Мощности позволяют производить до 20 млн микросхем и до 20 млн радиоэлектронных изделий различного назначения в год (материнских плат, цифровых телевизионных приемников, смартфонов, планшетов и другого).Судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде продолжает строить суда для ВМФ России. Это ведущее предприятие по строительству десантных кораблей.Развивается и сельское хозяйство. Например, у нас прогнозируется на этот год урожай зерна 746 тысяч тонн. Для самообеспечения достаточно 350 тысяч тон. Поэтому был разрешен беспошлинный экспорт 233 тысяч тонн пшеницы и 135 тысяч тонн кукурузы. Регион полностью обеспечен своим мясом, почти на 90% обеспечен молоком и ставится задача также достичь полного обеспечения.Если раньше добывали 250-350 тонн янтаря в год, то в прошлом году был поставлен абсолютный рекорд – было добыто 627 тонн янтаря. Это самый высокий показатель добычи в истории на Приморском месторождении.Обеспечена энергетическая безопасность. Наше отключение по инициативе прибалтов от системы БРЭЛЛ (Беларусь-Россия-Эстония-Латвия-Литва - электрическое кольцо, которое объединяло энергосистемы этих стран ред.) прошло незамеченным, потому что заранее было построено четыре новых электростанции. Их суммарная мощность 1,9 гигаватт, при этом максимально потребление электроэнергии в области примерно 0,8 гигаватт.Более того, если Литве или Евросоюзу взбредет в голову бредовая идея нас от газа, поступающего по наземному газопроводу через Литву, отключить, у нас есть подземное хранилище газа, объемы которого увеличиваются. Еще есть плавучая установка по регазификации сжиженного природного газа (CGU) "Маршал Василевский". Газохранилища и мощностей установки хватит для полного обеспечения.Как никогда имеет большое значение в нашей экономике туризм. Только за первое полугодие область посетило более миллиона человек. Прогноз на этот год – 2,4 миллиона. Побольше, чем в 2024 году. Туристы заметны на улицах и Калининграда, и приморских городов.Вы еще про порт спросили. Калининградский порт никогда гигантским не был. У нас пик грузооборота в 15,6 миллионов тонн был в 2007 году. Для сравнения, Приморск – 61 миллион тонн, Усть-Луга – 135, Новороссийск – 165. То есть даже в лучшие годы наш порт Калининград не был гигантским, но сейчас он выполняет важную функцию – обеспечивает связь с остальной частью России.Если раньше в грузообороте преобладали экспортные и импортные грузы с некоторым преобладанием экспорта, то сейчас мы поставляем нашу продукцию на общероссийский рынок и получаем подсанкционную продукцию, перемещение которых ограничено по железной дороге из-за квот Евросоюза (перевозки "подсанкционки" по автомобильной дороге вообще запрещены).Так что главным каналом для перевозки грузов осталось море. Спасибо правительству, что эти перевозки субсидируются.Аэропорт Храброво развивается. Когда в свое время он принимал и отправлял 1,5 миллиона пассажиров в год, это казалось гигантской цифрой. А сейчас 4,8 миллиона. Несмотря на то, что мы не можем летать в Москву через Литву из-за санкций ЕС. Приходится летать над Балтийским морем, пролетая рядом с Санкт-Петербургом. Аэропорт приближается к пику своей мощности в 5 миллионов. Его планируют расширять. Такие работы должны начаться в будущем году.Наконец, Кёнигсберг – это наследие нашей Победы. Это место, где сооружен первый в СССР военный мемориал Великой Отечественной войны: памятник 1200 гвардейцам 11-й гвардейской армии. Его установили еще в сентябре 1945 года. Там лежат однополчане моего деда из 31-й гвардейской стрелковой дивизии, которые брали Кенигсберг. К счастью, дед остался жив.И вот перекличка с сегодняшним днем. Наследники этой дивизии участвуют в СВО.Короче говоря, мы живем, а не выживаем. Да, проблем много. Но Калининградская область — это Россия, наш форпост и оплот на Западе.- Насчет бредовых идей, которые появляются на Западе. На учениях натовских войск отрабатываются высокоточные удары по Калининградской области. Достаточно вспомнить заявление командующего силами США в Европе Донахью, что НАТО может стереть регион с лица земли в неслыханные сроки. Как вы оцениваете потенциал региона для отражения возможной атаки сил Альянса?- Говорить надо не о потенциале региона, а о потенциале всей России. Вот это представление, что война будет вестись как в ящике с песком ("НАТО вокруг Калининградской области, поэтому ей каюк") – крайне неверное. Калининградская область защищена всей мощью Вооруженных сил России. Если надо будет, по супостатату прилетит что-то даже из Тихого океана. Наши подводные лодки оснащены межконтинентальными ракетами, которые и до Брюсселя, и до Парижа, и до Берлина достанут.В ядерной мощи России сомневаться не приходится. Лица на Западе, которые принимают решения, это прекрасно понимают. А принимают там решения, хочется верить, не разнообразные клоуны, которые периодически занимают должности лидеров государств.Что касается американского генерала, то у него работа такая. Если ты занимаешь такую должность, ты обязан говорить, что "мы всех разнесем". Иначе плохо работаешь. Или, наоборот – начинаешь плакаться в Конгрессе, что "русские нас опередили в том-то и в том-то, дайте баксы и побольше". Я бы это всерьез не рассматривал.Конечно, они это отрабатывают. Но и мы отрабатываем. У нас активно отрабатывается борьба с беспилотниками. И у нас уже появились морские дроны. После того, как мы летом на Балтике влепили БЭКом в судно-мишень, таким же устройством угробили украинский разведывательный корабль "Симферополь". На Балтике тренировались – на Дунае применили.Мы тоже на месте не сидим.Но, как вы правильно сказали, мы российский форпост. Зона ограничения и запрещения доступа и маневра (A2/AD) по западной терминологии, которая ограничивает возможности сил НАТО на востоке Балтийского моря. Кстати, в августе западные СМИ писали, что в Калининградской области строится крупнейший в мире центр радиоэлектронной разведки, призванной следить за НАТО.Если обычный диаметр такого объекта где-то 400 метров, то здесь будет около 1,6 километра. Отсюда следить мы будем за "шведом", чтобы ничего гадкого нам не учинили.- Не секрет, что милитаризация Европы идет. Называются разные сроки готовности европейских армий к войне с Россией. Возможно ли, что это столкновение произойдет раньше 2030 года, пока наиболее боеспособные наши части заняты на СВО?- Прямое столкновение России и Запада возможно только в формате ядерной войны.У покойного американского писателя Тома Клэнси есть такая книга в жанре политической фантастики – "Красный шторм поднимается". Там рассказывается о столкновении НАТО и ОВД в Центральной Европе в 1986 году, которое заканчивается боевой ничьей (ядерное оружие почему-то не применяется). Советский и американский генералы в конце романа встречаются, пожимают друг другу руки, пьют по бокалу и расходятся. В реальности такой благостной картины не будет. Это все должны понимать.Обратите внимание, что еще в начале СВО Путин заявил, что наши ядерные силы находятся в высокой степени боевой готовности. "Если кто-то дернется, прилетит". Да, провокации со стороны Запада есть. Но дергаются-то они очень дозированно. Это касается даже поставок оружия Украине. Могли бы больше. Да и никаких армий НАТО на Украине так и не появилось.То есть как бы в прессе не смеялись над красными линиями, Запад за них не заходит. Думаю, что мы это довели до них это в неформальном порядке. Не только через послов. Достаточно вспомнить полковника ГРУ Большакова, который "под крышей" журналиста во времена Карибского кризиса за чашкой чая многократно общался с министром юстиции США Робертом Кеннеди – родным братом президента Джона Кеннеди. Причем Роберт, который как министр курировал ФБР, наверняка знал, с кем на самом деле беседует. В итоге американский президент понял, что не стоит на Кубу вторгаться – а то ведь и прилететь может.Конечно, случиться может всякое. Но война между Россией и НАТО – это война ядерная, в которой победителей не будет. На Западе это тоже признают.Я недавно прочитал книгу американской журналистки Энни Джейкобсен "Ядерная война. Сценарии". Автор при написании этой книги консультировалась с бывшими министрами обороны США и американскими ядерными планировщиками. Да, сценарий там описывается нелепый. Там почему-то Северная Корея решила пульнуть по Вашингтону одной ракетой, потом в конфликт вмешалась Россия, над которой в ответном ударе полетели американские ядерные ракеты. Но суть не в этом. Там практически поминутно расписывается сценарий, который привел к гибели человечества за 72 минуты.Еще раз. Война продлилась чуть больше часа, а человечества уже не стало. И если на Западе издают такие книги, надеюсь, там это понимают.Европа не готова к такой войне. Посмотрите на объемы производства вооружений. У них, к примеру, ПВО нормальной нет. Производство ракет для ЗРК "Пэтриот" американцы собираются вывести на уровень 750 в год, а Россия еще два года назад Россия ежегодно выпускала столько же ракет ПВО, сколько весь остальной мир. Мы же сотни дронов в день сбиваем. А они что собьют 750 ракетами, если один штатный залп предполагает две ракеты на одну цель. Даже при стопроцентном попадании собьют они 375 воздушных целей. А такой эффективности даже на полигонах не бывает.Тем более сбивать "Герани" ракетами по 4-6 миллионов долларов за штуку – это как-то дороговато. Они теперь говорят, что надо какую-то дешевую ракетку сделать – за миллион. А "Герань" максимум 100 тысяч долларов стоит.О ситуации в зоне СВО - Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ закроют Купянск и Боровую, окончательно демонтировав Сумской участок

https://ukraina.ru/20250910/neizvestnye-drony-provokatsiya-ofisa-prezidenta-ukrainy-i-ocherednaya-popytka-vtyanut-nato-v-voynu-1068462174.html

https://ukraina.ru/20250910/drakon-raspravil-krylya-kitayskiy-avtoprom-zavovyvaet-mir-1068406621.html

https://ukraina.ru/20250910/greg-vayner-tramp-gotovitsya-k-voyne-a-kuleba--k-zayavleniyam-v-polskikh-smi-ob-ukraine-1068465801.html

https://ukraina.ru/20250909/1068355055.html

россия

запад

польша

калининград

калининградская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, запад, польша, владимир путин, джон кеннеди, минобороны, ес, нато, калининград, калининградская область, вмф, бпла, дроны