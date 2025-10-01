https://ukraina.ru/20251001/avangard-i-yars-ne-imeyut-analogov-dmitriy-stefanovich-o-sostoyanii-rossiyskoy-yadernoy-triady-1069382635.html

"Авангард" и "Ярс" не имеют аналогов: Дмитрий Стефанович о состоянии российской ядерной триады

"Авангард" и "Ярс" не имеют аналогов: Дмитрий Стефанович о состоянии российской ядерной триады - 01.10.2025 Украина.ру

"Авангард" и "Ярс" не имеют аналогов: Дмитрий Стефанович о состоянии российской ядерной триады

Российская ядерная триада достигла высочайшего уровня модернизации, а такие комплексы, как "Авангард" и "Ярс", не имеют мировых аналогов Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович

2025-10-01T04:00

2025-10-01T04:00

2025-10-01T04:00

новости

россия

франция

приднестровье

украина.ру

минобороны

булава (ракета)

ракеты

подлодка

ядерная безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101328/38/1013283846_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_b6cb905634702241db1ac90def7e863d.jpg

По словам эксперта, степень модернизации ядерной триады России в целом очень высокая. "То, что Минобороны называет "процентом современных вооружений и техники", зашкаливает за 90%", — отметил Стефанович. Он добавил, что, несмотря на вопросы к методике подсчета, объективная реальность такова, что "Ярс" — это самая современная межконтинентальная баллистическая ракета в мире.Отдельно собеседник Украина.ру выделил уникальные российские разработки. "Еще у нас есть "Авангард" — единственная в мире стратегическая система с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком", — заявил эксперт. Что касается морской компоненты, то подводные лодки "Борей" тоже "свежие", а ракета "Булава" после всех трудностей с испытаниями подтвердила свои характеристики.Говоря о дальней авиации, Стефанович признал, что перспективный бомбардировщик, видимо, откладывается, однако восстанавливается производство модели Ту-160 и модернизируются Ту-95. При этом крылатые ракеты Х-101 он назвал самой современной стратегической крылатой ракетой в мире с невероятной дальностью. "Это единственная в мире стратегическая авиация, которая работает в обстановке, приближенной к боевой", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.О возможном ответе России на удар по Приднестровью — в интервью "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250925/ekspert-rasskazal-budut-li-ssha-razmakhivat-yadernym-oruzhiem-kogda-ukraina-proigraet-1069097165.html

россия

франция

приднестровье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, франция, приднестровье, украина.ру, минобороны, булава (ракета), ракеты, подлодка, ядерная безопасность, ядерная угроза, "ярс", авиация, главные новости, новости россии, дзен новости сво, аналитика, эксперты