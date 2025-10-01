"Авангард" и "Ярс" не имеют аналогов: Дмитрий Стефанович о состоянии российской ядерной триады - 01.10.2025 Украина.ру
Российская ядерная триада достигла высочайшего уровня модернизации, а такие комплексы, как "Авангард" и "Ярс", не имеют мировых аналогов Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
По словам эксперта, степень модернизации ядерной триады России в целом очень высокая. "То, что Минобороны называет "процентом современных вооружений и техники", зашкаливает за 90%", — отметил Стефанович. Он добавил, что, несмотря на вопросы к методике подсчета, объективная реальность такова, что "Ярс" — это самая современная межконтинентальная баллистическая ракета в мире.Отдельно собеседник Украина.ру выделил уникальные российские разработки. "Еще у нас есть "Авангард" — единственная в мире стратегическая система с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком", — заявил эксперт. Что касается морской компоненты, то подводные лодки "Борей" тоже "свежие", а ракета "Булава" после всех трудностей с испытаниями подтвердила свои характеристики.Говоря о дальней авиации, Стефанович признал, что перспективный бомбардировщик, видимо, откладывается, однако восстанавливается производство модели Ту-160 и модернизируются Ту-95. При этом крылатые ракеты Х-101 он назвал самой современной стратегической крылатой ракетой в мире с невероятной дальностью. "Это единственная в мире стратегическая авиация, которая работает в обстановке, приближенной к боевой", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.О возможном ответе России на удар по Приднестровью — в интервью "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.
Российская ядерная триада достигла высочайшего уровня модернизации, а такие комплексы, как "Авангард" и "Ярс", не имеют мировых аналогов Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
По словам эксперта, степень модернизации ядерной триады России в целом очень высокая. "То, что Минобороны называет "процентом современных вооружений и техники", зашкаливает за 90%", — отметил Стефанович. Он добавил, что, несмотря на вопросы к методике подсчета, объективная реальность такова, что "Ярс" — это самая современная межконтинентальная баллистическая ракета в мире.
Отдельно собеседник Украина.ру выделил уникальные российские разработки. "Еще у нас есть "Авангард" — единственная в мире стратегическая система с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком", — заявил эксперт. Что касается морской компоненты, то подводные лодки "Борей" тоже "свежие", а ракета "Булава" после всех трудностей с испытаниями подтвердила свои характеристики.
Говоря о дальней авиации, Стефанович признал, что перспективный бомбардировщик, видимо, откладывается, однако восстанавливается производство модели Ту-160 и модернизируются Ту-95.
При этом крылатые ракеты Х-101 он назвал самой современной стратегической крылатой ракетой в мире с невероятной дальностью. "Это единственная в мире стратегическая авиация, которая работает в обстановке, приближенной к боевой", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.
О возможном ответе России на удар по Приднестровью — в интервью "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.
