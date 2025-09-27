https://ukraina.ru/20250927/1069250161.html

Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение

Трамп сказал европейцам: "Отстаньте от Путина со своими бредовыми идеями о прекращении огня. А украинцам он сказал: "Идите отсюда и самоубейтесь об российскую армию". Так что у нас все нормально. Нам надо просто сделать свою работу

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков- Александр Юрьевич, как вы оцениваете выступление Трампа на Генассамблее ООН? Означает ли это, что он публично объявил о выходе из переговорного процесса по Украине?- Неужели вы думаете, что Генассамблея ООН собиралась только для того, чтобы обсудить украинскую проблематику? Трамп говорил 59 минут. Три полноценных абзаца его речи об украинском кризисе равняются трем полноценным абзацам о ближневосточном кризисе. То есть на самом деле его доклад – это программное выступление. И Трамп выделяет три главных угрозы для человечества.Первое. Оружие массового уничтожения. Ядерное (Лавров и Рубио наверняка обсуждали предложение Путина о неформальном продлении договора о стратегических наступательных вооружениях) и биологическое (Трамп сказал, что США берут на себя инициативу вернуться к международной конвенции о прекращении и его разработок). Так и хочется сказать: "Начни с себя". Американцы же по всей Украине эти лаборатории разбросали.Причем вторую и третью угрозу Трамп назвал двуглавым монстром.Второе. Зеленая повестка. Он там и стебался, и угрожал. Назвал это величайшей фальсификацией в истории человечества. И не без оснований.Третье. Глобальная миграция. Трамп с очень жесткой позицией выступил. "Границы – наше все". Он прямо сказал, обращаясь к главам европейских государств: "Ваши страны катятся в ад".Трамп обо всем этом говорил раньше, но теперь его выступление было более содержательным. И посмотрите, какой вывод он сделал:"Вся глобалистская концепция, требующая от успешных индустриальных стран причинять себе боль и разрушать свои общества, должна быть полностью и безоговорочно отвергнута".То есть Трамп объявил войну глобалистам. Сделал то, ради чего приходил на президентский пост. Какая там Украина и Палестина? Это бледнеет на фоне того, что он объявил. Долго будет доходить до народов мира это выступление. Но до глобалистов дошло. И теперь под этим углом надо рассматривать все остальное.Кстати, как-то мы с вами обсуждали, что с приходом Трампа к власти все международные институты осыплются как осенняя листва. И вот такого про ООН с трибуны ООН кроме него не говорил никто. Он обвинял ООН в бездействии и коррупции. Думаете, он просто так обвинил ООН, что они вместо мраморных полов какую-то ерунду положили?А самое главное, что Трамп в рамках объявления войны глобалистам по годам назвал, когда именно верховные комиссары ООН запускали зеленую повестку. То есть ООН – это и есть инструмент глобалистов. Американский президент возвращался к этой теме и все время ООН пинал, пинал и пинал. Причем в присутствии Генсека и председательши, которая пыталась что-то про регламент рассказывать. И я не уверен, что ООН переживет второй срок Трампа.- И как Трамп намерен воевать с глобалистами?- У Трампа висят на руках несколько проблем. Он должен их смахнуть, потому что сейчас не до этого. Поэтому он никак не акцентировался на Израиле и Газе. Встреча с представителями Ближнего Востока прошла без скандалов. С Зеленским он тоже встретился, раз уж обещал. Но у него это работает как отыгрыш: "Хотите – пожалуйста. Только отстаньте. У меня сейчас даже для скандала нет сил. У меня там фронт, а вы меня тут в тылу заставляете решать вопросы о высоте бордюров".Правда, в одну ловушку Трамп все-таки попал, получив по лбу теми же самыми граблям, когда ляпнул про "сбивать российские самолеты". За это потом Рубио и Бессант оправдывались. "Не, не, не, вы что?".Трамп забыл, что было с ним весной. Когда он написал "прекратить огонь немедленно", европейцы в это вцепились и чуть не сорвали ему диалог с Путиным. Его загнали в этот коридор. Только встреча на Аляске позволила ему оттуда выбраться. Теперь он говорит про мир, а не прекращение огня. И с этими самолетами его тоже поймали за язык.У Трампа любимая фраза по экономике: "Бури, детка, бури". И теперь в отношении Европе по Украине у него такая же фраза: "Воюй, детка, воюй". В этом смысле он ничего нового не сказал. "Хотите пошлины? Вводите. Мы после вас". "Хотите сбивать российские самолеты? Сбивайте, но без нас". И если в сторону нашего самолета с территории Польши вылетит натовская ракета, он скажет, что это польская ракета. Как в свое время Байден с Бали орал в трубку: "Это не русская ракета. Это украинская ракета".- А Европа-то готова повышать ставки в противостоянии с Россией без Трампа?- Ради чего повышать ставки? Повышать ставки в борьбе с нами – нет. Повышать ставки, чтобы затащить Трампа обратно – да. Отсюда вся свистопляска вокруг дронов и самолетов то в Польше, то в Эстонии. Они лепят снежный ком и запускают его в Трампа. Они уже повысили ставки. Но пока это риторическая эскалация. Хватит ли у них наглости нажать на курок? Что-то мне говорит, что нет.Если они наведутся на наши самолеты, в нашем самолете сработает сигнал, что на него наводится ракета. То есть пилот обозначит возможный удар без спускового механизма.При этом надо понимать, что дроны в Польше и самолеты в Эстонии – это на самом деле разные вещи.Чьи-то дроны (точно не наши), залетевшие в Польшу, спровоцировали процессы, которые еще догонят европейских политиков. Европейское население знает, что во время массовых атак по Украине мы запускаем по 800 дронов. А тут залетели какие-то 20. Из них сбили четыре, и у людей возник вопрос: "А если 800 прилетит? НАТО, вы можете нам безопасность гарантировать?". Не могут. Да, можно сказать, что дроны залетели внезапно. А мы что, предупреждать будем? Предупредим, только если "Орешник" запустим. Тут Владимир Владимирович обещал.А самолеты в Эстонии – это давнишняя мечта НАТО по поводу выхода из Финского залива, где он немного сужается.Согласно стандартам международного морского права, территориальные воды Финляндии на севере и Эстонии на юге не смыкаются. Но при определенной интерпретации можно провернуть дело так, что если Финляндия и Эстония вводят там бесполетную зону, то наши самолеты не будут иметь право там пролетать. Как мы будем сообщаться с Калининградом?Мы Калининград в основном снабжаем по морю. А если они закроют залив для прохождения судов и для пролета самолетов? А если они еще взорвут железную дорогу, сказав, что это сделали русские диверсанты в Сувалкском коридоре? Это плохой ход для нас. Почему? Де-факто – это блокада, а де-юре – нет.Морская блокада даже в уставе ООН – это официальный казус-белли. Страна, против которой вводится морская блокада, имеет законное право начать боевые действия. А здесь его нет. "Мы защищаем свои территориальные воды и воздушное пространство". Это их любимый вид провокации. Они не стреляют. Они провоцируют нас.Если мы отправим свои торговые суда в сопровождении военных кораблей, они не откроют огонь. Но объявят, что это агрессия. И при определенных обстоятельствах международное сообщество их поддержит.Они понимают, что войну проиграли. Половина политических мероприятий европейцев сегодня – это про будущее. Они уже сейчас ведут войну за постукраинское будущее Европы. "Сохранится ли Евросоюз и НАТО? Если не сохранятся, кто будет главный?". У них нет решения вопроса. Они просто тянут время. И любая провокация для них – это затягивание времени.Хуже провокации с Финским заливом есть только одно.- Приднестровье?- Да. Мы об этом три года говорим, и ничего не поменялось. Они могут "решить приднестровский вопрос". Украина с приглашения официального Кишинева могла это еще в 2023 году сделать. Сопротивление Приднестровье не окажет. День-два – не больше. Силы несопоставимы.Кто виноват – мы знаем. Главный вопрос – что делать?Военного ответа у нас нет. Да, наверняка такие штабные игры проведены, но никакой марш-бросок через Днепр к Приднестровью физически не успеет. Морской десант в Одессу и севернее Одессы нельзя высадить, потому что побережье не подходящее. Десант придется направлять только на Дунай. Речь может идти только о воздушном десанте. А они как раз на это нас провоцируют. Выставят все, что есть, чтобы нанести нам неприемлемые потери. Притащат туда все комплексы ПВО, чтобы сбивать наши самолеты.Есть еще одно решение по принципу "атаки мертвецов". Это звучало в СМИ, но не часто, потому что страшновато: подрыв складов в Колбасном. Несмотря на то, что прошло 30 лет, объемы сохранившейся там взрывчатки таковы, что ударная волна будет как от взрыва ТЯО. Но это даже не сопротивление, а месть.Почему до сих пор Украина этого не сделала? Я думаю, только в отношении Приднестровья была договоренность между Кремлем и байденовским Белым домом. Американцы взяли на себя обязательства держать за хвост Зеленского, а мы, к примеру, взяли на себя обязательство не разрушать мосты через Днепр.С точки зрения военной стратегии, атака на Приднестровье – это очень правильный шаг. Это нанесение нам невероятно тяжелого удара, который мы не сможем предотвратить. Вся страна будет смотреть, как наших людей режут, а мы ничего сделать не можем. Люди потребуют ядерного удара. И, думаю, что у Путина не останется выбора, кроме как нанести удар по каким-то европейским городам.Байден ушел. И договоренности могли уйти вместе с ним. Учитывая, как Трамп перелопачивает чиновничий аппарат, я не верю, что там сохранилась преемственность. И даже если на Аляске американцы снова взяли на себя такие обязательства, то мы должны будем положить на весы что-то взамен. Только не факт, что обязательства. Это могут быть угрозы, которые мы не реализуем.Что это может быть за угроза, если не трэш в виде ядерных ударов по Великобритании? Например, официальное объявление войны Украине и Молдавии. Если мы это сделаем, весь ход ведения конфликта сразу отменяется. И первое, что мы сделаем, мы объявим законной целью руководство этих стран. А также начнем бить по мостам и погранпереходам.Начнется на гуманитарная катастрофа? Ну, извините. Сами напросились.- Давайте как-то подытожим нашу беседу.- Трамп всем все объяснил публично. "Оружие всем продам, но без меня". Он уже давно говорит: "Мы и НАТО". Разве США не входит в НАТО? Входит. Но он у себя в голове Америку от НАТО давно отделил. Европу он тупо обнуляет. Он ее хочет сожрать. И сожрет. Мешать ему никто не будет. Ни мы, ни Китай. Европа это заслужило. Мы только свое заберем – еще раз спасем Восточную Европу.За киевским режимом сейчас стоит Европа, которая просто не хочет потерпеть поражение. Оно уже стоит за дверью. Европейцы просто не хотят, чтобы дверь открывалась. Великобритания – это отдельный разговор. В Лондоне считают, что если Европа проиграет в этой войне, то они смогут отпетлять. Поэтому британцы золотой мишурой обсыпают Трампа. Они рассчитывают выскочить из-под этого, а Европа – нет.Короче говоря, Европа в цугцванге. Кто-то в таких случаях достает шашку и идет на танк, кто-то – застреливается. Единственный их выход – попытаться сконструировать имитацию жертвы и в качестве этой жертвы подсунуть нам всю Украину, чтобы выстроить свой восточный вал от нас.Это не очень хороший ход. Мы можем отмахнуться и сказать: "Неинтересно". Украина и так наша. Но это все, что у них есть. Либо они ждут и дождутся. Либо пытаются от нас откупиться. Но половину того, чем они могут от нас откупиться, у европейцев отобрал Трамп. А у нас все нормально. Трамп сказал европейцам: "Отстаньте от Путина со своими бредовыми идеями о прекращении огня. А украинцам он сказал: "Идите отсюда и самоубейтесь об российскую армию". Нам надо просто сделать свою работу.Русский паровой каток продолжает катиться на запад, а Запад дрожит. У него за спиной Атлантика. Деваться некуда.

