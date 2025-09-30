https://ukraina.ru/20250930/slova-utrennego-i-vechernego-trampa-protivopolozhny-ekspert-o-zayavleniyakh-zelenskogo-po-udaram-po-1069344339.html
"Слова утреннего и вечернего Трампа противоположны": эксперт о заявлениях Зеленского по ударам по России
Заявления Зеленского о возможном снятии Дональдом Трампом запрета на удары по глубинной территории РФ не имеют серьезного значения, поскольку реальные решения принимаются на уровне военного ведомства, а не в риторике американского президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Комментируя намеки Зеленского на "одобрение" Трампом ударов по Москве, Краснов отметил, что слова — это одно, а реальные распоряжения — другое. "Такой запрет снимается не словами, а целым рядом распоряжений по военному ведомству", — заявил эксперт. Он добавил, что "слова же "утреннего Трампа" и "вечернего Трампа" могут быть диаметрально противоположными".При этом Краснов констатировал, что "удары по "старым территориям" не прекращались". Отвечая на вопрос о возможных закрытых консультациях между Москвой и Вашингтоном по теме целеуказания, историк выразил уверенность, что дипломатическая работа ведется постоянно.По словам эксперта, дипломаты доносят до заокеанских партнеров информацию обо всех рисках для США в случае опрометчивых решений.Полный тест материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть" на сайте Украина.ру.О выступлении Зеленского в ООН можно прочитать в статье Евгении Кондаковой "Нужно усилить лыжи Украины": как Зеленский в СБ ООН опозорился. Ну хоть пиджак надел".
Заявления Зеленского о возможном снятии Дональдом Трампом запрета на удары по глубинной территории РФ не имеют серьезного значения, поскольку реальные решения принимаются на уровне военного ведомства, а не в риторике американского президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов