Понравилось убивать чужими руками: украинские мошенники в России перешли очередную грань

Украинские мошенники продолжают обманывать россиян. В последние недели они сосредоточились не только и не столько на хищениях, сколько на убийствах и сексуальном насилии над своими жертвами

2026-03-29T08:18

На прошлой неделе стало известно о самоубийстве пожилой жительницы Екатеринбурга. Как сообщило издание URA.RU, в екатеринбургской высотке обнаружили труп пожилой женщины. По неподтверждённой версии, она могла стать жертвой мошенников, рассказал СМИ источник в экстренных службах.По информации издания, трагедия произошла вечером 18 марта в высотке на улице Решетникова. Женщина отдала аферистам свыше миллиона рублей.По его словам, когда правоохранители прибыли на место происшествия, мошенники ещё продолжали писать мертвой женщине. Тело забрали на судебно-медицинскую экспертизу. Однако второй источник URA.RU, близкий к силовикам, опроверг сведения о мошенниках. В местных силовых структурах тему не прокомментировали.В тот же день, когда произошла трагедия в Екатеринбурге, в Москве выбрали меру пресечения для 22-летней Софии Н. Работавшая кладовщицей и мечтавшая стать ювелиром девушка была отправлена под стражу до 14 мая. Сама София просила о домашнем аресте, однако следствие убедило суд, что та может скрыться – у неё гражданство Швейцарии, где долго жила её семья. Родители девушки решили вернуться в Россию из-за плохого отношения к русским за границей.В зале суда собралась семья девушки: мать, отец, молодой человек. Адвокаты настаивали на исключительно положительной характеристике Софии: она владеет несколькими языками, играет на скрипке, хорошо учится, отличается трудолюбием и спокойствием.Но суд был неумолим. Фигуранткой уж слишком страшного преступления стала София.Убийство на Строгинском бульвареПятница, 13-е марта, стала чёрным днём для семьи 48-летней предпринимательницы Екатерины Ч. В тот день в её квартире зазвонил домофон. Дверь открыла 16-летняя дочь предпринимательницы. К тому времени её уже обработали мошенники. Они убедили девушку в том, что та должна открыть дверь "сотруднику правоохранительных органов", а затем покинуть квартиру и не пускать туда мать, пока не закончатся "следственные действия". Когда девушка рассказала всё матери, та поняла, что дочь обманули, и мигом бросилась в квартиру.Там находился 20-летний футболист "Урала-2" Даниил Секач, которого мошенники под предлогом того, что он якобы "участвует в оперативных мероприятиях", убедили пробраться в квартиру. С собой у Секача были нож, болгарка, лом и кувалда. Мошенники знали, что в квартире находится сейф с драгоценностями: бизнесвумен коллекционировала монеты времён царствования Екатерины ΙΙ.Когда женщина вернулась домой, у неё возник конфликт с Секачем. Он не смог вскрыть сейф – сломалась болгарка – и потребовал от хозяйки пароль, а после избил её и зарезал. Позднее ему доставили новый инструмент. Доставляла как раз София Н. Она же подобрала пакет с 2 тыс. долларов (по другим данным, 14,6 тыс. долларов), монетами и ювелирными украшениями, которые Секач выбросил из окна. Затем она передала пакет ещё одному курьеру – 17-летнему Кириллу, а тот – ещё одному курьеру, личность которого устанавливается.Секач же в это время удерживал дочь убитой в квартире. При этом мошенники всё время находились на связи с ним и с девушкой.Убийства бизнесвумен им было мало. Они глумились над дочерью погибшей."Мошенники извращённо издевались над дочерью убитой предпринимательницы — по телефону заставляли её совершать действия сексуального характера на глазах у убийцы", – сообщал позднее со ссылкой на источники телеграм-канал Baza.На следующий день мошенники разрешили Секачу уйти, отпустив девушку. В тот же день, 14 марта, футболиста задержали.Как позднее рассказал Секач следователям, злоумышленники зашли в его аккаунт на "Госуслугах", а после внушили футболисту, что он находится под угрозой уголовного преследования. СМИ сообщили, что украинские мошенники могли обратить внимание на Секача из-за его лудомании.Что же до Софии Н., то на неё, по версии следствия, вышли через чат инди-игры "Sky: Дети света", склонив девушку к участию в преступлении.Убийство на Строгинском бульваре СМИ уже назвали первым убийством, совершённым по указке мошенников.Оно могло стать не единственным. В тот же день, когда Секач покинул квартиру на Строгинском бульваре, украинские мошенники дали 20-летней москвичке задание убить пенсионерку."Четырнадцатого марта кураторы дали ей задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы является иноагентом. Вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, девушка пришла ко входной двери квартиры на улице Академика Анохина и позвонила в звонок. Впоследствии дверь квартиры открыла хозяйка 1967 года рождения, а подозреваемая в этот момент распылила в её сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком. Родственники потерпевшей обезвредили нападавшую и не дали ей скрыться", – позже рассказывал РИА Новости источник в Следственном комитете.По его словам, в отношении 20-летней девушки возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).То, что мошенники используют людей для совершения поджогов релейных шкафов на железных дорогах, атак на военкоматы и другие объекты, – давно не новость. Не новость и то, что между собой украинские мошенники хвастаются видео с унижениями россиян – за самые изощрённые унижения те, кто их придумал, получают премии до 10 тыс. долларов.И уж точно они не боятся возмездия.Полная безнаказанностьМэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов* 25 марта в своём телеграм-канале сердечно поблагодарил Службу безопасности Украины, назвав ту "Службой Божьей". В записи Филатов расписал "подвиги" СБУ, забыв упомянуть о той деятельности, которая тесно связана с городом, которым руководит Филатов. Днепр – столица украинских кол-центров, или, как их ещё называют на Украине, "офисов".Казалось бы, город должен стать одной из приоритетных целей для постоянных российских ударов, а его энергетика должна быть вынесена в "ноль". Но этого не происходит. В Днепре поражают цели, но не так, как в том же Киеве. Мэр Филатов бравирует в соцсетях, рассказывая, как осколок попал к нему в кабинет, переругивается с волонтёром Игорем Лаченковым, известным как Лачен, – последнему в марте он уделял в блоге куда больше внимания, чем рассказам о том, что происходило в городе.Впрочем, родные мэра Днепра долго в городе не задерживаются. Так, дочь Катерина колесит по миру: к примеру, в 2023 году она покорила одну из горных вершин в Швейцарии.Но в Европу ездит не только она, а и те, кто непосредственно причастен к работе "офисов". В июне 2023 года сотрудники одного из крупнейших кол-центров Днепра "Лягушка", названного так в честь прозвища владельца, устроили вечеринку с проститутками в ресторане. На вечеринке были замечены Сергей Филимонов, его близкий друг Игорь Поташенков, известный под позывным "Маляр", а также сын президента баскетбольного клуба "Днепр" Валерия Кондратьева, известного под прозвищем "Гастелло".Ранее рота "Гонор" под командованием Филимонова входила в состав 67-й омбр "Добровольческий украинский корпус"**. Однако затем "Гонор", её командир Филимонов и Алина Михайлова покинули бригаду."Группа людей, вышедших из оргструктуры подразделения "Да Винчи", теперь не являются ни "ДУКовцами"**, ни "правосеками"** <…> Для этих людей не существует субординации, культуры военного подчинения и моральных авторитетов", – прокомментировали это в 67-й омбр.Однако Филимонов продолжает пиариться в украинских СМИ, выдавая себя за не вылезающего с фронта воина. Не вылезал Филимонов же из заграничных поездок. В одном лишь июле 2025 года он посетил Францию и Великобританию.На Украине Филимонов известен как "комбат Побрякушка" и "комбат Rolex" за пристрастие к дорогим аксессуарам. Деньги на это у него есть: он не только крышует кол-центры в Днепре, но и, к примеру, вымогает у фермеров деньги за эвакуацию их техники из зоны боевых действий. А вот те, кто поверил в его выступления по ТВ и завербовался в его подразделение, либо безвылазно сидят на передовой, либо погибли. Вдовы погибших приходят на страницу "комбата Побрякушке" в соцсетях и жалуются на несправедливость.Но "Побрякушку"-Филимонова это не трогает. И он продолжает рассказывать о своих зарубежных поездках с женой и ребёнком, щеголяя обновками за тысячи долларов. Казалось бы, пример лётчика-предателя Максима Кузьминова свидетельствует: при желании достать человека можно и за рубежом. Но Филимонов, Поташенков и другие остаются недосягаемыми.Лишь один раз – в феврале 2026 года – стало известно об убийстве на Бали одного из владельцев днепровского кол-центра – Игоря Комарова. Его и его друга – Ермака Петровского – похитили злоумышленники. Петровскому удалось бежать. По другой версии, родители оперативно выкупили сына за 10 млн. А вот Комарову не повезло. Перед смертью он рассказал о своём отце Игоре Комарове и отце друга – Александре Петровском. Оба – уголовные авторитеты из Днепра. Покрывал деятельность кол-центров, по словам Комарова, бывший высокопоставленный эсбэушник, глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак.Убийство Комарова не стало возмездием за творимые "офисами" в России бесчинства. Как утверждают индонезийские СМИ, в группу, похитившую украинца, входили граждане Украины и Израиля. Т.е. речь о банальном вымогательстве и последующем убийстве, а не о наказании за творимое кол-центрами.Примечательно также, что смерть Комарова "офисных" не испугала. Напротив, после этого украинские мошенники и начали подстрекать своих жертв к убийствам.В общем, возмездия за свою деятельность "офисные" не опасаются. Противодействие им внутри России не сильно помогает: блокировка Telegram была воспринята многими неоднозначно. Мошенники активно используют и другие программы: как рассказывал 10 марта глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев, его пытались обмануть через национальный мессенджер МАХ.Возможно, мошенникам существенно осложнит жизнь невозможность вывода средств из РФ. Многие россияне уже давно задают вопрос, отчего для получения ипотечного кредита в банке нужно пройти семь кругов бюрократического ада, а вот оказавшемуся под влиянием мошенников человеку кредит выдают быстро. Возникают вопросы и к существованию микрокредитных организаций, и к тому, как легко и быстро выводятся за рубеж полученные мошенниками средства, и к тому, как мошенники получают сим-карты с российскими номерами.Но даже исправление всех указанных недочётов не остановит мошенников. Как свидетельствует случай с покушением на женщину, выставленную "иноагентом", украинским мошенникам нравится и убивать чужими руками. И как с этим справиться, не нанося удары по кол-центрам и не нейтрализуя связанных с мошенниками лиц, неизвестно.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга** - запрещённые в РФ террористические организацииПодробнее о преступлениях украинцев за рубежом - в статье "Мир заговорил об украинцах. Но есть нюанс".

Егор Леев

