https://ukraina.ru/20260329/prizrak-zakona-v-pustoy-rade-1077275836.html

Призрак закона в пустой Раде - 29.03.2026 Украина.ру

А ведь когда-то Верховная Рада была местом, где правила настоящая демократия: народные избранники с казацким задором дрались, плевались, орали, рвали на себе одежду, снова дрались — и за этим было хотя бы весело наблюдать! Но с началом СВО в Раде больше не царит прежний задор — строго говоря, там вообще больше царить некому

2026-03-29T09:24

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

андрей ермак

рада

слуга народа

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077143200_0:202:1280:922_1920x0_80_0_0_c79d21ca32c233c3ccd7c75e5efe3743.jpg

Последняя неделя марта, которая анонсировалась как решающая для принятия пакета законов, необходимых для продолжения финансирования по линии МВФ, была фактически сорвана. 24 марта Согласительный совет принял беспрецедентное решение об отмене заседания, официально сославшись на "длительные воздушные тревоги" и "угрозы провокаций в правительственном квартале". Однако свидетельства самих депутатов говорят совсем о другом. Реальной причиной срыва сессии стал дефицит гарантированных голосов за крайне непопулярные реформы, в частности за закон о налогообложении доходов от цифровых платформ и изменения в программе Ukraine Facility. На заседании 25 марта, которое всё же состоялось, возникла ситуация, когда законы обретали юридическую силу в практически пустом зале. Решения принимали сорок человек при трёхстах зарегистрированных карточках, что ставит под вопрос не только техническую чистоту процесса, но и саму природу демократии, за которую так яростно "сражается" просроченный президент Владимир Зеленский.Депутат Алексей Гончаренко* (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) открыто заявил в социальных сетях, что Верховная Рада работает без большинства, а голосования по критически важным вопросам были провалены. Руководство Рады в лице председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко попыталось сохранить лицо: дескать, проблемы с явкой преувеличены, парламент работает в штатном режиме — при отсутствии 80% номинального состава это выглядело даже не смешно, а просто глупо. На фоне такого физического и морального запустения Владимир Зеленский поручил руководству фракции "Слуга народа" разработать комплексный пакет мер по обеспечению эффективной работы парламента в условиях затяжного конфликта. Фактически речь идёт о том, чтобы законодательная власть на Украине продолжала работать в условиях военного времени минимум три года — именно столько закладывает Банковая на затягивание конфликта и удержание текущего политического режима.За составление "трёхлетнего плана" ответственным назначили Андрея Мотовиловца, первого заместителя главы "СН". Такое решение Киева подчёркивает: переговорный процесс поставлен на глубокую паузу, и Киев намерен тянуть время в ожидании очередной перестановки стульев в Белом доме — в смутной надежде, что новое руководство вашингтонского ЦК даст больше зброи. Пакет Мотовиловца — это попытка "зацементировать" текущее положение Рады, придав ему иллюзию легитимности. И это в условиях, когда десятки депутатов хотят уйти из политики, фактически обвиняя Зеленского в установлении диктатуры.Одной из центральных идей пакета стала легализация дистанционного голосования. Спикер Руслан Стефанчук активно продвигает концепцию онлайн-сессий, что позволит принимать законы даже в том случае, если депутаты окончательно откажутся приходить в здание Рады и покинут пределы столицы.Однако наиболее красноречивым инструментом в арсенале "дисциплинарной реформы" стала прямая угроза убийством — по-другому это не описать. Зеленский дал понять: голосуй — или умирай, становись в очередь на принудительную "могилизацию". Сигнал был считан элитами однозначно: служи интересам Банковой — или умри.Если взглянуть на цифры, характеризующие законодательный процесс в Украине к 2026 году, становится очевидным перекос в принятии инициатив, который сложно списать просто на "обстоятельства военного времени". Механизм принятия законов переведён в режим быстрого реагирования, полномочия сконцентрированы в руках профильных комитетов и узкого круга лиц в руководстве фракции большинства. Основным условием принятия законов фактически стала прямая координация с Офисом президента. Согласно статистике, которую не так давно предоставляли сами украинские расследователи, эффективность президентских инициатив остаётся на феноменально высоком уровне — около 74% внесённых им законопроектов получают безоговорочную поддержку Рады. Для сравнения: инициативы Кабинета Министров проходят лишь в 35% случаев, а проекты, инициированные самими депутатами, получают статус закона только в 13% случаев.Парламент Украины превратился в орган технического одобрения решений, принятых в узком кругу на Банковой. Ситуация усугубляется отсутствием прямых трансляций заседаний, что официально мотивируется соображениями безопасности, но на практике оставляет огромный простор для махинаций. Когда решения принимаются в "закрытом режиме", а депутаты голосуют чужими карточками, само понятие легитимности множится на ноль. В марте 2026 года внутренние противоречия внутри правящей коалиции и давление со стороны антикоррупционных органов начали физически препятствовать проведению пленарных заседаний. Реальное количество "активных штыков" в монобольшинстве сократилось до 120–130 человек, что заставляет Давида Арахамию вступать в ситуативные союзы с группами "Доверие" и "За будущее", а также с остатками запрещённых партий, что ещё больше подрывает идеологическую целостность принимаемых решений.После отставки Андрея Ермака с поста главы Офиса президента и прихода на эту позицию Кирилла Буданова* (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в январе 2026 года стиль взаимодействия с Радой стал ещё более жёстким и "технократическим". Если Ермак пытался плести кулуарные интриги, то Буданов создал вертикаль, где требования Офиса подаются как директивы военного времени, не подлежащие обсуждению. Пакет мер Мотовиловца направлен именно на то, чтобы сделать этот процесс ручного управления более предсказуемым и менее зависимым от настроений или физического присутствия отдельных депутатов.На фоне институционального угасания вопрос о легитимности власти к весне 2026 года стал центральным пунктом не только внутренней повестки, но и международной информационной борьбы. Конституционный срок полномочий президента истёк ещё в мае 2024 года, а парламента — в октябре 2023 года. Несмотря на достигнутый в феврале 2025 года консенсус между всеми фракциями о невозможности выборов до конца активной фазы конфликта, трещины в этой позиции становятся всё глубже. Оппозиция в лице Петра Порошенко* (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) официально признаёт легитимность Зеленского, называя сомнения в ней "враждебным нарративом", однако это признание остаётся условностью. Оппозиционные силы всё активнее призывают сформировать "правительства национального единства", чтобы они получили реальные рычаги управления, однако Зеленский едва ли пойдёт на такое ослабление власти, которая стала почти абсолютной.Юлия Тимошенко заняла в этом вопросе наиболее жёсткую позицию, используя судебные иски и трибуну для критики "узурпации власти" Банковой. Журналистские расследования указывают на то, что её фракция систематически отказывается голосовать за правительственные реформы, требуя полной перезагрузки исполнительной власти. В то же время аудиозаписи, предположительно сделанные в её офисе, свидетельствуют о попытках перекупить депутатов из стана "Слуги народа" для формирования нового большинства.Невозможно анализировать паралич украинской законодательной власти в марте 2026 года в отрыве от самого громкого коррупционного скандала в истории страны — операции "Мидас", или "Миндичгейта". Скандал нанёс по законодательной системе Украины двойной удар. Во-первых, он привёл к физическому параличу энергетического и юридического комитетов, ведь их кураторы попали под следствие. Во-вторых, и это оказалось критическим для работы Рады, "Миндичгейт" привёл к краху системы неформальных доплат депутатам за "правильные" голосования.Именно страх перед антикоррупционными органами, а не гипотетическая "усталость от войны", стал истинной причиной того, что в марте этого года депутаты массово саботировали заседания — никто не хочет попасть под каток СБУ, САП или НАБУ. Даже традиционно проукраинские западные медиа, такие как The New York Times и The Guardian, всё чаще подчёркивают, что администрация Зеленского полагается на силовой блок для удержания контроля над политическим полем.Закон на Украине перестал быть продуктом широкого общественного компромисса и результатом прозрачного демократического процесса. Он понижен в ранге до инструмента администрирования, призванного обслуживать интересы режима, а те, кто отвечают за функционирование законодательных органов, всё чаще открыто выражают недоверие действующей власти.Так под постоянным покровительством прежних "корифеев" и "светочей" демократии на Украине закрепился в полном смысле этого слова автократический режим, где публичная дискуссия стала фикцией. Парламент, чьи залы пустуют, в то время как электронные системы рапортуют о единодушии, является идеальным символом этой новой реальности.* Признан в РФ иностранным агентом либо террористом и экстремистом.Как украинские военные и эксперты пугали западных журналистов российским наступлением - в материале издания Украина.ру Отводят русским год на взятие Краматорска и Славянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте.

https://ukraina.ru/20260303/kosa-na-start-newsmax-na-pult-v-kieve-otkryli-amerikanskiy-telekanal-pod-vybory-1076322107.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Волкович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

