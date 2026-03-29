Ключевой узел перед Славянском и Краматорском: Алехин про начало штурма Рай-Александровки

Ключевой узел перед Славянском и Краматорском: Алехин про начало штурма Рай-Александровки - 29.03.2026 Украина.ру

Ключевой узел перед Славянском и Краматорском: Алехин про начало штурма Рай-Александровки

Под Красным Лиманом подразделения ВС РФ начали штурм Рай-Александровки — ключевого узла обороны перед Славянском и Краматорском. После него открывается дорога на Николаевку — крупнейший укрепрайон ВСУ на этом направлении. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-03-29T04:30

2026-03-29T04:30

2026-03-29T04:30

По словам Алехина, на Краснолиманском участке все внимание приковано к Рай-Александровке. Подразделения ВС РФ уже начали штурм этого населенного пункта, который является ключевым узлом обороны перед Славянском и Краматорском.По его словам, активизация здесь идет уже несколько дней. "Активизация здесь идет уже несколько дней — после того, как мы освободили Каленики, Липовку и Федоровку-Вторую. Западнее наши выбили противника с большей части Дибровы. Севернее штурмовые группы уже вышли к южным окраинам Рай-Александровки", — отмечает автор."Логика здесь простая, если мы захватим этот важный тактический рубеж, дальше открывается дорога на Николаевку — крупнейший укрепрайон ВСУ на этом направлении. А от ее окраин до первых домов Славянска — всего около двух километров", — подытожил автор.Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Атаки БПЛА и удары по тылам ВСУ позволяют добиваться успехов ВС РФ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.

2026

