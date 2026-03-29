Ключевой узел перед Славянском и Краматорском: Алехин про начало штурма Рай-Александровки - 29.03.2026 Украина.ру
Ключевой узел перед Славянском и Краматорском: Алехин про начало штурма Рай-Александровки
Ключевой узел перед Славянском и Краматорском: Алехин про начало штурма Рай-Александровки - 29.03.2026 Украина.ру
Ключевой узел перед Славянском и Краматорском: Алехин про начало штурма Рай-Александровки
Под Красным Лиманом подразделения ВС РФ начали штурм Рай-Александровки — ключевого узла обороны перед Славянском и Краматорском. После него открывается дорога на Николаевку — крупнейший укрепрайон ВСУ на этом направлении. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-03-29T04:30
2026-03-29T04:30
По словам Алехина, на Краснолиманском участке все внимание приковано к Рай-Александровке. Подразделения ВС РФ уже начали штурм этого населенного пункта, который является ключевым узлом обороны перед Славянском и Краматорском.По его словам, активизация здесь идет уже несколько дней. "Активизация здесь идет уже несколько дней — после того, как мы освободили Каленики, Липовку и Федоровку-Вторую. Западнее наши выбили противника с большей части Дибровы. Севернее штурмовые группы уже вышли к южным окраинам Рай-Александровки", — отмечает автор."Логика здесь простая, если мы захватим этот важный тактический рубеж, дальше открывается дорога на Николаевку — крупнейший укрепрайон ВСУ на этом направлении. А от ее окраин до первых домов Славянска — всего около двух километров", — подытожил автор.Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Атаки БПЛА и удары по тылам ВСУ позволяют добиваться успехов ВС РФ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
Ключевой узел перед Славянском и Краматорском: Алехин про начало штурма Рай-Александровки

04:30 29.03.2026
 
Под Красным Лиманом подразделения ВС РФ начали штурм Рай-Александровки — ключевого узла обороны перед Славянском и Краматорском. После него открывается дорога на Николаевку — крупнейший укрепрайон ВСУ на этом направлении. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По словам Алехина, на Краснолиманском участке все внимание приковано к Рай-Александровке. Подразделения ВС РФ уже начали штурм этого населенного пункта, который является ключевым узлом обороны перед Славянском и Краматорском.
По его словам, активизация здесь идет уже несколько дней. "Активизация здесь идет уже несколько дней — после того, как мы освободили Каленики, Липовку и Федоровку-Вторую. Западнее наши выбили противника с большей части Дибровы. Севернее штурмовые группы уже вышли к южным окраинам Рай-Александровки", — отмечает автор.
"Логика здесь простая, если мы захватим этот важный тактический рубеж, дальше открывается дорога на Николаевку — крупнейший укрепрайон ВСУ на этом направлении. А от ее окраин до первых домов Славянска — всего около двух километров", — подытожил автор.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
