https://ukraina.ru/20260329/tsifrovizatsiya-elektoralnogo-protsessa-v-vengrii-borba-za-umy-molodezhi-1077273977.html

Цифровизация электорального процесса в Венгрии: борьба за умы молодежи

Через две недели, 12 апреля, состоятся парламентские выборы в Венгрии. Предвыборная обстановка осложнена высокой конкуренцией между проевропейски настроенной партией "Тиса" и национально-ориентированной "Фидес", лидером которой является Виктор Орбан

2026-03-29T08:46

эксклюзив

венгрия

россия

виктор орбан

дональд трамп

ес

украина

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1b/1077215269_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_58b4561582933566ff8ad539c2d60809.jpg

Традиционно сильны и риски иностранного вмешательства в выборы. Reuters открыто сообщает о надеждах руководства ЕС на проигрыш Орбана. Сам венгерский премьер неоднократно заявлял о сговоре между Киевом и Брюсселем для смены власти в стране. Откровенная ненависть официального Брюсселя и украинских лоббистов к Орбану неудивительна: политик вставляет украинской поддержке палки в колеса, регулярно затягивает принятие очередных санкционных пакетов против России, выбивает для Венгрии санкционные льготы и компенсации и всеми возможными способами отстаивает национальные интересы своей страны.Вследствие этих действий у части отечественных инфлюэнсеров сложилось мнение, что Орбан – пророссийский политик. Это легко объяснило бы его сложные отношения с европейскими элитами, а также частые визиты в Москву. В действительности на Россию Орбан не ориентируется, но современная европейская действительность требует от глав европейских государств перестать ориентироваться и на свои собственные интересы. Орбан же не готов сжечь Венгрию ради продления агонии либеральных демократий Европы. Официальный Брюссель не приемлет такой ответ.Тем не менее, очевидно, что Орбан гораздо более выгоден для России, чем его прямой конкурент – Петер Мадьяр. Он способствует расколу в европейском лагере и мешает проводить скоординированную политику по поддержке Украины. Существует мнение, что в случае победы "Тисы" и прихода к власти Мадьяра Будапешт начнет передавать ВСУ дополнительное вооружение, что также не на руку России. Однако исход выборов в Венгрии крайне сложно прогнозировать.Во-первых, венгерская избирательная система обладает целым рядом отличий от избирательных систем других стран, что делает её одновременно крайне сложной и уникальной. Традиционно в странах со смешанной системой голосование по одномандатным округам и по общенациональным спискам не влияет друг на друга. В Венгрии же существует система компенсаций за "лишние" (не приведшие к победе) голоса в одномандатных округах, что существенно снижает прогнозируемость выборов.Во-вторых, желание помочь своим при проведении предвыборных социологических исследований превратило их данные в случайные наборы чисел. Результаты опросов от разных источников разнятся вплоть до отличий в 15%. Математически это невозможный результат, но и кто искажает данные, также непонятно. Я предполагаю, что данные искажают все, поскольку это выгодно для мобилизации избирателей, а за их искажение не наступает никакой реальной ответственности.В-третьих, по разным оценкам, вплоть до 300 тысяч голосов поступает от венгерской диаспоры. В отличие от молдавского сценария, где голоса диаспоры исказили результат выборов в пользу проевропейской Майи Санду, венгерская диаспора голосует исключительно за "Фидес". Более 90% венгров, проживающих за границей и приходящих на избирательные участки, лояльны Орбану и поддерживают его партию на выборах. При составлении рейтингов и проведении опросов диаспора выпадает из внимания, однако она гарантирует "Фидес" дополнительные 1–3% голосов, которые в конкурентной борьбе влияют на реальный исход выборов.В ситуации, когда понятно только то, что ничего не понятно, жизненно важным становится каждый голос. Особенно значимыми становятся голоса молодежи. Взгляды молодых людей больше подвержены изменениям. Сложно сподвигнуть на изменение взглядов 50-летнего либерала, который разделял эти ценности на протяжении 30 лет. Гораздо проще повлиять на зумера с аналогичными взглядами: он только начал интересоваться политикой, его позиции ещё не устоялись.Выборы последних лет показали, что краеугольным камнем в привлечении голосов молодежи становится онлайн-агитация. Дональд Трамп, Хосе Антонио Каст, Кэлин Джорджеску, Мамдани – все они успешно использовали цифровые площадки и привлекали зумеров на участки. Все они победили, кроме снятого с выборов по решению румынского Центрального избирательного бюро Кэлина Джорджеску. Но такая реакция является подтверждением электорального успеха.В Венгрии в молодежной среде лидирует "Тиса". Об этом свидетельствуют и данные социологических опросов, показывающих значительный отрыв от "Фидес" среди граждан до 40 лет, и заявления Орбана, где он признает, что молодежь критично настроена по отношению к власти, трактуя это как "естественный бунт". Тем не менее, обе партии ведут активную борьбу за умы молодых людей, опираясь преимущественно на цифровые платформы."Фидес" в качестве основного инструмента использует DPK (цифровые гражданские кружки). Платформа предполагает регистрацию сторонника через сайт с последующим его присоединением к локальным группам по интересам в социальных сетях. DPK продвигает идеи защиты культуры, идентичности и традиционных ценностей и создает молодежный актив, который распространяет соответствующие нарративы в цифровой среде. В "Фидес" численность кружков оценивают в более чем 100 тысяч человек.Существует площадка и для убежденных сторонников курса Орбана. HK (клуб воинов) позиционируется как жёсткий инструмент, направленный на захват онлайн-пространства и борьбу с оппозицией. На практике клуб представляет из себя группу в Facebook*. Она состоит из 60 тысяч участников, которые скоординированно комментируют и распространяют нужные материалы.Венгерские медиа отмечают, что оппозиционно настроенная молодежь воспринимает эти группы как централизованные рупоры государственной пропаганды, где участники выполняют спущенные сверху требования, а не проявляют инициативу, поэтому говорить об их эффективности для завоевания новых голосов не приходится. Тем не менее, эти группы формируют молодежное ядро поддержки вокруг фигуры Орбана и являются эффективным средством для мобилизации уже лояльного электората под выборы."Тиса" действует несколько по-другому. Партией было запущено специализированное приложение Tisza Vilag, которое работает одновременно как социальная сеть и новостное медиа для сторонников оппозиции. Молодежь привлекают к волонтерской деятельности в пользу "Тисы" и участию в митингах. Приложение использует систему геймификации, когда за активность и участие в мероприятиях пользователь награждается баллами и виртуальными знаками отличия. По разным данным, в Tisza Vilag зарегистрировались от 200 до 300 тысяч избирателей "Тисы".Привлекались они достаточно оригинальным способом. Партия провела серию опросов своих сторонников под брендом "Голос нации". Первая волна прошла в гибридном формате: поучаствовать можно было и через сайт, и лично на выездных точках, организованных "Тисой". Поучаствовало более миллиона человек. Вторая волна опроса практически полностью перешла в "цифру" и стала способом привлечения избирателей, уже знакомых с этим форматом, в приложение Tisza Vilag, через которое она проводилась.Через эту платформу продвигается и идея присоединения к локальным сообществам. Они получили название "островов Тисы" и организуются по инициативе снизу. Для получения такого статуса достаточно небольшой группы в 5–10 активных сторонников. "Острова" координируются напрямую партией и занимаются организацией локальных акций, офлайн-агитацией и благотворительностью. Петер Мадьяр говорил о наличии более чем тысячи таких "островов" по всей стране.Ключевая разница с "Фидес" не в количестве сторонников и активных участников онлайн-групп в молодежной среде, а в том, как они действуют. Пока "Фидес" полностью концентрируется в онлайне, отдавая предпочтение более простым активностям в виде написания комментариев и репоста отдельных материалов, "Тиса" использует цифровые инструменты для реальной агитации.Политтехнологи уже давно пришли к выводу, что работа "в поле" приносит больше голосов, чем реклама, PR и онлайн-агитация. Однако личная работа с каждым избирателем стоит очень дорого. Ни одна партия не может себе позволить общенациональную кампанию с упором на неё. "Тиса" облегчает себе эту задачу, мобилизуя молодежь для волонтерской деятельности в интересах партии. В этой схеме онлайн-платформа становится ключевым звеном, своеобразным способом заинтересовать сторонника, наградить его виртуальными баллами и знаками отличия и познакомить с единомышленниками для дальнейших совместных действий "на земле".Для того чтобы цифровые инструменты агитации стали эффективными, недостаточно просто обозначить свое присутствие в онлайн-пространстве, действуя при этом в традиционной иерархичной логике партийной организации, необходимо затачивать этот механизм под конкретную аудиторию. Если молодежь по природе своей склонна к инициативности и бунту, ей надо позволить организовать этот "бунт" на своей площадке, а потом лишь направить его в нужную сторону. Например, на организацию цветной революции, проведение которой по итогам выборов не исключают как отечественные, так и зарубежные наблюдатели. Тем более что "Тиса" уже имеет уличный актив, который успешно координирует через свою цифровую инфраструктуру.Безусловно, оппозиции всегда проще использовать молодежный бунт. Власть всегда была и будет оставаться центральным объектом критики, потому что, в отличие от оппозиции, она несет ответственность за ситуацию в государстве. Однако, как правильно отметил Виктор Орбан, в молодежной среде важно разделять либеральный бунт против национальных интересов и бунт против глобалистских европейских элит. Но если "Тисе" удалось стать во главе либерально настроенной молодежи и использовать её возможности для распространения своих нарративов, то "Фидес" лишь сохранил заведомо свой электорат.*Соцсеть принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.Как украинские военные и эксперты пугали западных журналистов российским наступлением - в материале издания Украина.ру Отводят русским год на взятие Краматорска и Славянска. венгрия

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Арсений Ищенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, венгрия, россия, виктор орбан, дональд трамп, ес, украина